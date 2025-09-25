Ignorieren Sie die Ukraine (Trump tut es), achten Sie auf Venezuela

Larry C. Johnson

Ich denke, dieses Bild fasst die Essenz der US-Außenpolitik in Bezug auf die Ukraine und Syrien zusammen. Was denken Sie?

Trumps Wahrheit über Russland und die Ukraine verbreitete sich in den letzten 24 Stunden wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Die Unterstützer der Ukraine waren begeistert … zumindest anfangs. Ich habe heute einen netten Gruß von meinem Freund Alexander Mercouris erhalten, der meiner Einschätzung zustimmte, dass Trumps Wahrheit über die Ukraine/Russland eigentlich ein raffinierter Sarkasmus war. Aber Alexander hat die Natur dieses Sarkasmus besser erklärt als ich. Also, zurück zu dir, Alexander. Bruder Mercouris erklärte, dass Trump, anstatt mit Kellogg und den Neokonservativen zu debattieren, die die Erzählung „Russland verliert“ vorantreiben wollten, ihnen im Wesentlichen sagte: „Ihr habt recht“, und diese Behauptung dann zu einer logischen Schlussfolgerung führte. Anstatt mit Kellogg und den Neokonservativen zu streiten, sagte er:

Ok, ihr habt recht. Da die Ukraine gewinnt und Russland verliert, warum zum Teufel muss die USA dann noch mehr tun? Sicher, wir verkaufen der NATO alle Waffen, die wir wollen (vorausgesetzt, wir können sie tatsächlich herstellen), und sie können sich selbst in den Ruin treiben, indem sie sie an die Ukraine verkaufen, während Amerika dringend benötigtes Geld verdient. Da die russische Wirtschaft zusammenbricht, wird der Krieg ohnehin enden, die Ukraine wird gewinnen und wir müssen nichts weiter tun.

Der Ball liegt nun bei der Ukraine, der NATO und den Neokonservativen. Trump wird nichts Neues in Bezug auf militärische oder diplomatische Maßnahmen unternehmen. Im Grunde genommen lässt er sie an ihrer eigenen Waffe sterben. Kellogg hat nun öffentlich erklärt, dass die Ukraine gewinnt und Russland verliert, und wird – wie Ricky Ricardo zu sagen pflegte – einiges zu erklären haben, wenn die ukrainische Front zusammenbricht und Russland den Dnjepr erreicht. Und wie wird er erklären, warum es der russischen Wirtschaft im Dezember besser geht als der US-Wirtschaft? Er hat Trump einen Zusammenbruch versprochen.

Der Krieg wird weitergehen, und die führenden NATO-Länder in Europa werden immer panischer werden, je deutlicher die Niederlage der Ukraine wird.

Was wir beachten sollten, ist der dramatische Aufbau von US-Militärressourcen vor der Küste Venezuelas. Dies spiegelt die Aktivitäten wider, die wir nach dem Angriff Israels auf den Iran am 13. Juni gesehen haben, als die Vereinigten Staaten Marine- und Luftwaffenressourcen in die Region entsandten, um den US-Angriff am 24. Juni vorzubereiten. Seit September 2025 haben die Vereinigten Staaten eine beträchtliche Marine- und Militärmacht vor der Küste Venezuelas in der südlichen Karibik stationiert. Der Einsatz umfasst:

Marineschiffe:

• Lenkwaffenzerstörer: USS Jason Dunham, USS Gravely, USS Sampson, USS Stockdale

• Raketenkreuzer: USS Lake Erie

• Küstenkampfschiff: USS Minneapolis-Saint Paul

• Amphibienfahrzeuge: USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale, USS San Antonio (die die Iwo Jima Amphibious Ready Group bilden)

• Schnellangriffs-U-Boot: USS Newport News

Militäreinheiten:

• Marine Expeditionary Unit: 22. Marine Expeditionary Unit mit etwa 4.500 Soldaten, darunter 2.200 Marines und Matrosen, die an Bord der Amphibienfahrzeuge stationiert sind

• Luftfahrzeuge: F-35B-Kampfflugzeuge, MV-22 Osprey-Kipprotorflugzeuge, MQ-9 Reaper-Drohnen und P-8 Poseidon-Seeüberwachungsflugzeuge

• Spezialeinheiten: Berichten zufolge geheime Einsätze für gezielte Angriffe und Kommandooperationen zur Unterstützung von Anti-Kartell-Missionen

Ich kann nicht ausschließen, dass diese Demonstration militärischer Stärke Teil einer Geheimdienstoperation ist – d. h., dass das Säbelrasseln als Druckmittel gegenüber wichtigen Mitgliedern des venezolanischen Militärs eingesetzt wird, um sie zu einem von den USA unterstützten Putsch zu bewegen und Präsident Maduro zu beseitigen. Aber Maduro ist nicht allein… Er hat die Unterstützung Russlands, Chinas und des Iran aufgrund seiner Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten.

Maduro und Venezuela haben mehr als nur verbale Zusicherungen von Russland. Venezuela hat Mitte September 2025 ein bedeutendes Verteidigungs- und strategisches Kooperationsabkommen mit Russland geschlossen, als die venezolanische Nationalversammlung einen Vertrag über strategische Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Russland vorläufig genehmigte. Dieses Abkommen soll die bestehenden bilateralen Beziehungen in den Bereichen Verteidigung, Energie und Technologie vertiefen und enthält Bestimmungen für einen regelmäßigen politischen Dialog auf hoher Ebene sowie Überwachungskommissionen für die Umsetzung.

Die wichtigsten Merkmale des Abkommens:

• Der Vertrag erweitert die militärische Zusammenarbeit Venezuelas mit Russland auf der Grundlage der bereits bestehenden umfangreichen Beziehungen, wie beispielsweise der heimischen Herstellung von AK-103-Gewehren und gemeinsamen Initiativen im Bereich der Verteidigungstechnologie.

• Venezolanische Kadetten werden in Russland in fortgeschrittenen militärischen Fachgebieten wie Drohnentechnologie und elektronischer Kriegsführung ausgebildet.

• Das Abkommen wurde als direkte Reaktion auf den jüngsten Einsatz von US-Kriegsschiffen, U-Booten und Kampfflugzeugen in der Karibik vorangetrieben, den Venezuela als Bedrohung seiner Souveränität ansieht.

• Der Pakt, der noch einer endgültigen parlamentarischen Abstimmung zur formellen Ratifizierung bedarf, wird von venezolanischen Beamten ausdrücklich als Teil ihrer Ablehnung des „hegemonialen” Einflusses der USA und als Bemühung um den Aufbau einer multipolaren Weltordnung in Partnerschaft mit Russland dargestellt.

• Anfang dieses Jahres unterzeichneten die Präsidenten Maduro und Putin ein 10-jähriges strategisches Bündnis, das die Grundlage für diese weiter vertiefte Zusammenarbeit bildet und auch Rüstungskontrolle, Zusammenarbeit im Energiesektor und gemeinsame Bemühungen zur Umgehung von Sanktionen umfasst.

Putin sendet Trump eine nicht ganz so subtile Erinnerung daran, dass Russland immer noch über globale Reichweite verfügt.