Gute Nachrichten für die Freiheit

von Ron Paul

Die Covid-Lockdowns führten dazu, dass viele Amerikaner aufhörten, der Propaganda der Regierung zu vertrauen, und sorgten im Schuljahr 2020–21 für einen Anstieg des Homeschoolings um 39 Prozent. Zwar ist die Zahl der Homeschooler nach diesem Sprung etwas zurückgegangen, doch das Homeschooling erfreut sich in den letzten Jahren weiterhin wachsender Beliebtheit. Heute werden etwa sechs Prozent der amerikanischen Schulkinder zu Hause unterrichtet.

Eltern entscheiden sich aus unterschiedlichen Gründen für das Homeschooling, unter anderem wegen Einwänden gegen bestimmte politische und soziale Agenden, die von einigen staatlichen Schulen gefördert werden. Viele Eltern erkannten während des „virtuellen“ Unterrichts ihrer Kinder in der Covid-Zeit, wie sehr viele staatliche Schulen Bildung für Indoktrination opferten.

Einige Eltern begannen zunächst aus einer Übergangslösung heraus mit dem Homeschooling, stellten dann aber fest, dass sie ihre Kinder ebenso gut oder sogar besser unterrichten konnten als die sogenannten Experten. Das ergibt Sinn. Niemand kennt die Fähigkeiten, Interessen, Stärken und Schwächen eines Kindes besser als dessen Eltern.

Zwei aktuelle Entwicklungen werden die Beliebtheit des Homeschoolings noch steigern.

Die erste sind die beunruhigenden Ergebnisse der jüngsten „National Assessment of Educational Progress“ (NAEP). NAEP wird allgemein als „das Zeugnis der Nation“ bezeichnet. In der neuesten Bewertung lag der durchschnittliche Naturwissenschafts-Score der Achtklässler deutlich unter dem Wert von 2019 vor den Lockdowns. Auch andere Ergebnisse, etwa in Mathematik und Lesen in der zwölften Klasse, liegen niedriger als noch vor zehn oder mehr Jahren. Um das ins Verhältnis zu setzen: 1992 lagen die Ausgaben pro Schüler inflationsbereinigt bei 12.000 Dollar, während die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im Jahr 2021 (das jüngste Jahr, für das Daten vorliegen) 17.500 Dollar betrugen – ein Anstieg um fast 50 Prozent. Der Rückgang der Leistungen folgt zudem auf eine Reihe von bundesstaatlichen Bildungs„reformen“, die das amerikanische Bildungssystem durch mehr Macht für die Bundesregierung eigentlich „reparieren“ sollten.

Der zweite Grund, warum Homeschooling noch beliebter werden wird, sind zwei Bestimmungen des „Big Beautiful Bill“ (BBB). Diese Regelungen gewähren Eltern Steuervergünstigungen, die sich für Alternativen zu staatlichen Schulen entscheiden, einschließlich Homeschooling. Erstens erweitert der BBB die Nutzung von steuerfreien 529-Bildungssparkonten. Mit dem Geld in diesen Konten können verschiedene Ausgaben bezahlt werden, etwa Lehrmaterialien, Online-Bildung und Nachhilfe.

Der BBB sieht außerdem Steuervergünstigungen für Spenden an sogenannte „Scholarship-Granting Organizations“ (SGO) vor. SGOs vergeben Stipendien an Familien – auch an Homeschooling-Familien – um eine Vielzahl von Bildungsausgaben zu decken. Den Amerikanern mehr Kontrolle über den Bildungsdollar zu geben, wird mehr zur Verbesserung der Bildung beitragen als jede zentralisierte „Reform“.

