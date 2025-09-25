Ermittler des Justizministeriums enthüllt: „Epstein war bei der CIA und Mädchen wurden vor Clinton vergewaltigt“

Glenn Prager, ein Ermittler, der mehr als 20 Jahre lang im US-Justizministerium an dem Fall Epstein gearbeitet hat, hat enthüllt, dass Jeffrey Epstein für die CIA tätig war. Er bestätigte zudem, dass im Beisein des ehemaligen Präsidenten Bill Clinton Mädchen im Flugzeug des Pädophilen vergewaltigt wurden.

Der Ermittler erklärte weiter, dass Präsident Trump, der die Epstein-Akten als „Schwindel“ bezeichnete, damit viele andere Personen schützt, die ebenfalls an Bord des berüchtigten „Lolita-Express“ geflogen seien. Trump selbst habe jedoch nichts zu verbergen, behauptete Prager.

Versteckte Kamera geht viral DOJ-Ermittler: Epstein war CIA-Informant – Vergewaltigungen während Clinton-Flügen



Glenn Prager, leitender Ermittler des US-Justizministeriums, enthüllt:



Jeffrey Epstein war CIA-Informant, der „viele Leute schützte".

CIA-Informant

Das Justizministerium habe nicht gegen Epstein vorgehen wollen, weil er sowohl für die USA als auch für Israel tätig gewesen sei, sagte Prager. Seine Aussagen wurden mit versteckter Kamera aufgezeichnet.

„Noch ist nichts bekannt, aber bald wird herauskommen, dass er [Epstein] ein CIA-Informant war.“

Bestechung von Opfern

Prager berichtete außerdem, dass er alle Opfer befragt habe. Doch sobald sie vor Gericht standen, hätten sie ihre Haltung plötzlich geändert – „wie ein Blatt, das sich im Wind wendet“. Epstein habe sie alle bestochen.

Nach Angaben des Justizministeriums lutscht Prager jedoch all dies „aus seinem Daumen“.

Das komplette Video: