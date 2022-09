Das universelle Grundeinkommen wird mit Ihrer digitalen ID verknüpft sein, die wiederum mit Ihrem Sozialkreditscore verknüpft sein wird – und wer zieht die Fäden dabei?

„Ein Universelles Grundeinkommen (UBI) ist ein System, bei dem die Regierung allen Personen unabhängig von ihren Mitteln ein bestimmtes Gehalt zahlt. Es garantiert einen bestimmten Geldbetrag vom Staat, ohne dass man dafür arbeiten muss.“

In diesem Artikel, den ThreadsIrish verfasst hat, werde ich nicht näher auf die wirtschaftlichen Gründe eingehen, da ich nicht qualifiziert genug bin, um sie unter diesem Gesichtspunkt zu diskutieren. Ich werde mich jedoch mit den Ländern befassen, die sie einführen, und mit den Personen, die hinter den Kulissen darauf drängen.

Wenn Sie das Ende des ThreadsIrishs unten lesen, sowie die Punkte, die ThreadIrish anführt, lohnt es sich, an John Calhouns Universum-25-Experiment zu erinnern, über das wir bereits HIER geschrieben haben und das gezeigt hat, dass eine „Utopie“, in der alle Bedürfnisse außer dem Weltraum befriedigt werden, zu einem gesellschaftlichen Zusammenbruch und einem Aussterben der Bevölkerung bis hin zur Ausrottung führt.

Von ThreadsIrish:

Was hat das Universelle Grundeinkommen (UBI) mit Covid, Krieg und Tony Blair zu tun?

Im März 2022 titelte die Irish Times: „Ein willkommener Schritt“: Irlands erstes Grundeinkommensmodell auf dem Weg“, bei dem Künstler im Rahmen eines Pilotprojekts 250 € pro Woche erhalten, aber viele wollen, dass es auf alle ausgeweitet wird.

Fünf Monate später wurde der Betrag auf 325 € erhöht. Die Irish Times bezeichnete dies als einen „seismischen Sprung nach vorn„, da rund 2 000 Künstlern dieser Wochenlohn garantiert wird.

Grundeinkommensunterstützung für Künstler als „seismischer Sprung nach vorn“ bezeichnet, The Irish Times, 8. September 2022

In Irland wird es als „Geld für nichts“ und „ohne Fragen zu stellen“ beworben. Es ist genau das Gleiche, wenn Urlaubsgeld gezahlt wird.

Wann in der Geschichte der Zeit hat es jemals ein „kostenloses Mittagessen“ gegeben (ich komme später in diesem Artikel darauf zurück).

Selbst einer der bekanntesten Wirtschaftswissenschaftler Irlands, der für die Irish Times schreibt, hält das für eine gute Idee. In einem Artikel aus dem Jahr 2017 hat David McWilliams die Idee in seinem eigenen Blog vorgestellt. Das war derselbe Mann, der ein großer Fan von Urlaubsgeld im Jahr 2020 war.

McWilliams war auch ein Young Global Leader, ist aber inzwischen Mitglied des Weltwirtschaftsforums („WEF“) geworden.

World Economic Forum: David McWilliams

Zufälligerweise trug sein eigener Podcast am 2. März 2021 den Titel „Building Back Better“. Wo ist uns das schon einmal begegnet?

Auf der anderen Seite der Irischen See, im Vereinigten Königreich, wurde im Juni 2022 auf der Website des britischen Parlaments ein Dokument mit dem Titel „Potential merits of a universal basic income“ veröffentlicht.„

Britisches Parlament: Mögliche Vorzüge eines universellen Grundeinkommens, 13. Juni 2022

Sie nehmen die Idee des UBI offensichtlich sehr ernst und treiben sie zügig voran. Die Verbindungen zum britischen Parlament und ehemaligen britischen Parlamentariern enden jedoch nicht dort. Der oberste Kriegstreiber und ehemalige Premierminister des Vereinigten Königreichs, Tony Blair, ist ebenfalls beteiligt, wie dieser Tweet von Tascha Labs zeigt.

Eine verrückte Sache ist gerade passiert. Ich werde am Tony Blair Institute’s Tech Policy Fellowship teilnehmen, um mithilfe des CBDC-Netzwerks politische Empfehlungen für ein universelles Grundeinkommen zu entwickeln. Damit habe ich nicht gerechnet, als ich vor 2 Monaten den Tweet unten gepostet habe.

Blair ist Mitglied des WEF, wurde von der Bill & Melinda Gates Foundation mit zweistelligen Millionenbeträgen finanziert und setzt sich seit Jahren für eine digitale ID ein.

Bill & Melinda Gates Stiftung: Engagierte Zuschüsse, Tony Blair Institute for Global Change

Dieses Institut wird an den „politischen Empfehlungen für ein universelles Grundeinkommen“ beteiligt sein.

Wir können jetzt sehen, wie das Grundeinkommen mit den digitalen Zentralbankwährungen („CBDC“) zusammenpasst. Die Punkte werden alle zusammengefügt.

Laut einer im Juli 2022 durchgeführten Umfrage im New Statesman befürworten die Briten ein universelles Grundeinkommen mit 20 Prozentpunkten Vorsprung.

Natürlich tun sie das.

Briten unterstützen universelles Grundeinkommen mit 20 Punkten Vorsprung, The New Statesman, 5. Juli 2022

Wales ist jedoch in Sachen UBI einen Schritt voraus. Im Februar berichtete der Guardian:

„Junge Menschen, die aus der Betreuung ausscheiden, erhalten ab dem Monat nach ihrem 18. Geburtstag zwei Jahre lang monatlich 1600 Pfund. Das entspricht 19.200 Pfund pro Jahr“.

Ein nicht unerheblicher Betrag.

Das Land, das mit dem UBI am weitesten fortgeschritten ist, ist Kanada. Der Gesetzentwurf S-233 lautet: „Ein Gesetz zur Entwicklung eines nationalen Rahmens für ein garantiertes existenzsicherndes Grundeinkommen„. Darin heißt es: „Jeder Mensch sollte Zugang zu einem existenzsichernden Grundeinkommen haben.“

Es wird Sie nicht überraschen zu hören, dass das Weltwirtschaftsforum ein großer Fan des Grundeinkommens ist. Sie haben es seit 2016 vorangetrieben.

In einem Video aus dem Jahr 2021, auf dem Höhepunkt der Pandemie, lobten sie es.

Untertitel vom Video:

Diese Stadt in Kalifornien hat ein universelles Grundeinkommen erprobt und dabei ein überraschendes Ergebnis erzielt. Stockton gab 125 Menschen 500 Dollar pro Monat, ohne dass sie arbeiten mussten, und untersuchte sie ein Jahr lang, um zu sehen, was passiert. Nach 12 Monaten stieg die Quote der Vollzeitbeschäftigung um 12 %, wobei die Teilnehmer mehr und nicht weniger arbeiteten. Sie berichteten auch, dass sie sich weniger ängstlich und deprimiert fühlten und mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen konnten. Einige halfen Familienmitgliedern, die medizinische Versorgung zu bezahlen. Andere nahmen sich Zeit für ihr Studium. Das Geld verbesserte ihre sozialen Beziehungen und ermöglichte es ihnen, Luxusgüter wie auswärtige Mahlzeiten zu bezahlen. Mit dem Projekt sollte gezeigt werden, dass Armut auf einen Mangel an Geld und nicht auf den Charakter zurückzuführen ist. Den Forschern zufolge ermöglichen Zahlungen den Menschen, sich Ziele zu setzen, Entscheidungen zu treffen und Risiken einzugehen, die zu Karrierechancen führen. Der Bericht umfasst den Zeitraum von November 2018 bis Februar 2020. Ein späterer Bericht wird zeigen, wie es ihnen während der Pandemie ergangen ist. Dies ist nicht das erste Experiment mit einem universellen Grundeinkommen. Ab 2017 zahlte Finnland 20.000 Arbeitslosen 560 Dollar pro Monat. Nach zwei Jahren waren die Empfänger während der Pandemie glücklicher, gesünder und zuversichtlicher. Viele Länder haben Bargeldzahlungen an die ärmsten Menschen geleistet, darunter die USA, Indien und Spanien. Kritiker des universellen Grundeinkommens sagen, es sei zu kostspielig, um es dauerhaft einzuführen. Halten Sie ein universelles Grundeinkommen für eine gute Idee?

So, da haben Sie es. UBI ist das Allheilmittel für alles – Glück, Zeit mit der Familie, medizinische Versorgung, essen gehen. Was kann man sich mehr wünschen. Und offenbar war der Versuch in Finnland laut WEF ein großer Erfolg. Aber das war er nicht.

Laut Business Insider: „Einer der größten Grundeinkommensversuche der Welt, ein zweijähriges Programm in Finnland, war ein großer Flop. Kritiker behaupteten, der Test sei von Anfang an fehlerhaft gewesen.“

Das ist aber oft der Fall, wenn die Ergebnisse nicht so ausfallen, wie man es sich wünscht.

Einer der weltweit größten Versuche mit Grundeinkommen, ein zweijähriges Programm in Finnland, war ein großer Flop. Aber Experten sagen, der Test war fehlerhaft, Business Insider, 8. Dezember 2019

UBI klingt gut und schön. Was kann man an einem bedingungslosen, existenzsichernden Einkommen nicht mögen? Es wird immer als Mittel zur Beseitigung der Armut und als soziales Sicherheitsnetz verkauft.

Angeblich werden die Menschen mehr ausgeben, mehr sparen und mehr investieren können.

Nur ist es nie bedingungslos. Die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet: „Cui Bono“ oder wer profitiert davon? Die einfache Antwort lautet: „Die Elite“.

Im Jahr 2017 pries Mark Zuckerberg öffentlich die Vorzüge von Programmen des sozialen Sicherheitsnetzes, die den Bürgern unabhängig vom Beschäftigungsstatus kostenloses Geld geben, siehe CNBC-Bericht „Alaska gives residents free cash handouts – here’s what Mark Zuckerberg thinks everyone can learn from it“ vom 5. Juli 2017.

Er hielt auch eine Eröffnungsrede in Harvard, in der er sagte: „Wir sollten Ideen wie ein universelles Grundeinkommen erforschen, um jedem ein Polster zu geben, neue Dinge auszuprobieren.“

Harvard Universität: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg Commencement Address, Harvard Commencement 2017, 25. Mai 2017 (33 Min.)

Nur wird es nicht für „neue Dinge“ verwendet.

Natürlich unterstützte das WEF das WEF-Mitglied Zuckerberg nach seiner Studentenrede.

Zuckerberg ist jedoch nicht der Einzige. Im Jahr 2021 sagte Elon Musk, dass wir UBI brauchen, weil „in der Zukunft physische Arbeit eine Wahl sein wird“.

Sam Altman, der zusammen mit Musk OpenAI (Künstliche Intelligenz) gegründet hat, stimmt dem zu.

Elon Musk sagt, wir brauchen ein universelles Grundeinkommen, denn „in der Zukunft wird körperliche Arbeit eine Wahl sein“ Business Insider, 20. August 2021

Ein Brancheninsider sagte gegenüber CNBC, dass Altman:

„Er stellt sich eine Welt vor, in der er und seine KI-CEO-Kollegen so mächtig werden, dass sie jedes Nicht-KI-Unternehmen (das Menschen beschäftigt) aus dem Geschäft drängen und jeden amerikanischen Arbeiter in die Arbeitslosigkeit treiben. So mächtig, dass ein Prozentsatz des Einkommens von OpenAI (und seinen Kollegen) das UBI für jeden Bürger Amerikas finanzieren könnte.“

Andere sehr bekannte Unternehmer, die sich für UBI ausgesprochen haben, sind Pierre Omidyar (eBay-Gründer), Andrew Ng, Bill Gross und Ray Kurzweil.

Besonders interessant und besorgniserregend war, was Bill Gross über den Sozialismus zu sagen hatte, dass wir uns mit UBI „daran gewöhnen“ müssten.

Ich hätte erwähnen sollen, dass Zuckerberg, Altman, Omidyar, Ng und Gross alle Mitglieder des WEF sind, ebenso wie einige ihrer jeweiligen Unternehmen, und auch Kurzweils Geschäftspartner von der Singularity University, Peter Diamandis.

Stellen Sie sich vor…

Ein roter Faden scheint bei allen UBI-Befürwortern aufzutauchen. KI wird Arbeitsplätze vernichten und die Menschen werden UBI brauchen, um zu überleben. Wenn das nach der Agenda klingt, die vom WEF und der vierten Industriellen Revolution vorangetrieben wird, dann ist das so. Das haben sie 2017 gesagt: ‚Warum wir alle ein Grundeinkommen haben sollten‘.

Da das WEF keine Gelegenheit auslässt, veröffentlichte es im April 2020 einen Artikel mit dem Titel „UBI is the answer to the inequalities exposed by COVID-19“. Das war nur einen Monat, nachdem die Abriegelungen begannen. Wieder einmal schienen sie zu wissen, was passieren würde.

Ein halbes Jahr später veröffentlichte das WEF einen Artikel mit dem Titel „Don’t fear AI. Sie wird zu einem langfristigen Beschäftigungswachstum führen“.

Gleichzeitig veröffentlichte sie einen Bericht mit dem Titel „Die Zukunft der Arbeitsplätze“. Darin wird behauptet, dass bis 2025 85 Millionen Arbeitsplätze wegfallen werden, aber 97 Millionen neu geschaffen werden.

Aus Sicht des WEF wäre UBI die perfekte Lösung. Ihnen wäre es viel lieber, wenn die Menschen zu Hause sitzen, Bier trinken und Netflix schauen würden (genau wie bei den Covid-Schließungen).

Wenn wir auf die letzten 2,5 Jahre zurückblicken, wurden kleine Unternehmen und Unternehmer während der Covid-Schließungen ins Visier genommen. Viele haben ihren Arbeitsplatz verloren.

Durch den Ukraine/Russland-Konflikt gehen die Energiekosten jetzt durch die Decke. Dies wird natürlich an die Verbraucher weitergegeben, sodass auch die Lebensmittelpreise steigen werden.

Viele Menschen kämpfen darum, über die Runden zu kommen und Essen auf den Tisch zu bringen. Hier kommt das UBI ins Spiel. Höchstwahrscheinlich werden viele Menschen danach schreien und alles tun, um es zu bekommen.

Das ist die Hegelsche Dialektik. Problem – Reaktion – Lösung.

Nach den Lockdowns und dem Plandemie-Schwindel wurde und wird die Wirtschaft durch den Klima-/Kriegs-Schwindel weiter zerstört. Sie wollen nicht, dass die Menschen ihr eigenes Geld verdienen oder andere Menschen beschäftigen. Sie wollen, dass jeder auf Geheiß der globalistischen Regierung auf ein universelles Grundeinkommen angewiesen ist.

Angesichts steigender Energie- und Lebensmittelpreise, die auf ein exorbitantes Niveau ansteigen werden, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um das UBI als „kostenloses Mittagessen“ einzuführen, außer dass es so etwas wie ein „kostenloses Mittagessen“ nicht gibt.

Wie würde dies also in der Realität funktionieren? In den letzten zwei Jahren haben wir gesehen, wie Impfstoffe und Impfpässe verwendet wurden, um Zugang zu Kneipen, Restaurants usw. zu erhalten. Genau dasselbe könnte für die UBI verwendet werden.

Wenn Sie Ihre Impfung und Auffrischungsimpfung nicht in Anspruch nehmen, könnte Ihre UBI einbehalten werden. Ihre UBI wird mit Ihrer Digitalen ID verknüpft sein, die wiederum mit Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit verbunden sein wird. Ihre soziale Kreditwürdigkeit ermöglicht Ihnen die Teilnahme an der Gesellschaft.

Ihre bürgerlichen Freiheiten und Rechte werden mit Ihrer Sozialbewertung verknüpft sein. Wenn Sie die Regierung kritisieren, werden Sie Ihr UBI nicht erhalten, das in Form einer digitalen Währung ausgegeben wird. Ihr Bankkonto könnte per Knopfdruck geschlossen werden.

Das klingt wahrscheinlich alles sehr weit hergeholt, aber man muss nicht lange suchen, um zu sehen, dass die Schließung von Bankkonten und die Verhaftung von Menschen bereits geschehen ist, als Trucker in Kanada protestierten.

Die Zukunft sieht nicht rosig aus, es sei denn, die Menschen beginnen, das größere Bild zu verstehen, das sich abspielt.