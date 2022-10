Das Urteil gegen Alex Jones ist eine Kriegserklärung an unabhängige Medien

Kit Knightly

Ein Gericht in Connecticut hat den Radiomoderator und unabhängigen Journalisten Alex Jones zu einer Geldstrafe von 1 Milliarde Dollar verurteilt, weil er „Fehlinformationen“ über die Sandy-Hook-Schießerei von 2012 verbreitet hat.

Das ist eine Farce, und dass jemand eine so absurde Strafe „Gerechtigkeit“ nennen kann, ist widerlich. Vor allem, wenn sie so offensichtlich als Warnung für alle unabhängigen Medien gedacht ist.

Abgesehen von den Besonderheiten dieses Falles sind die potenziellen Folgen für jeden in der Sphäre der alternativen Medien erschreckend, denn der Präzedenzfall Jones wird bereits als Argument für eine „Regulierung“ des Internets verwendet.

Vergessen Sie Sandy Hook. Die Erfahrung lehrt uns, dass so gut wie nichts genau so passiert, wie es die Medien berichten, aber selbst wenn es so wäre – selbst wenn jedes einzelne Wort, das Alex Jones jemals über Sandy Hook gesagt hat, eine bewusste Lüge war – kann man das nicht „regulieren“, man kann es nicht zu einem Verbrechen machen, und man kann die Zukunft von Menschen nicht zum Schweigen bringen für Worte, die sie in der Vergangenheit gesagt haben.

Das ist Zensur.

Die Menschen haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und das beinhaltet – MUSS beinhalten – das Recht zu lügen und das Recht, einfach falsch zu liegen.

Wenn man diese Rechte wegnimmt, legt man die Macht, die Rede zu regulieren, in die Hände derer, die genug Einfluss haben, um die offizielle „Wahrheit“ zu schaffen oder die „richtigen“ Meinungen zu vertreten. Und das hat nichts mit objektiver Wahrheit oder echten Fakten zu tun.

Die Medien und das Establishment, dem sie dienen, scheren sich nicht um Wahrheit oder Fakten.

Um ein aktuelles Beispiel zu nennen: Ein leitender Angestellter von Pfizer hat kürzlich berichtet, dass der Pharmariese nie untersucht hat, ob sein Covid-„Impfstoff“ die Übertragung der allgemein als Covid bezeichneten „Krankheit“ stoppt.

Es gab nie Studiendaten, die zeigten, dass die „Impfstoffe“ die Übertragung von „Covid“ verhinderten, und das bedeutet, dass jedes Ventil, jeder Kanal oder jeder Experte, der behauptete, der Impfstoff würde „die Ausbreitung stoppen“, aktiv „Fehlinformationen“ verbreitete.

Ferner hat diese Fehlinformation wahrscheinlich zu buchstäblich Tausenden von Todesfällen geführt. Das ist weitaus schädlicher als alles, was jemand über eine zehn Jahre alte Schießerei an einer Schule sagen könnte, ob sie nun echt ist oder nicht.

Werden CNN oder The Guardian oder die NYT mit einer Milliardenstrafe rechnen müssen?

Natürlich nicht. Denn hier geht es nicht um „Fehlinformationen“, sondern um unkontrollierte Informationen. Es geht darum, den freien Fluss von Ideen und Meinungen zu regulieren oder gar zu kriminalisieren.

Selbst wenn diese Art von Regelung auf alle Medien zu jedem Thema gleichermaßen angewandt würde, wäre sie immer noch schrecklich… und wir alle wissen, dass sie es nicht sein wird.

Stattdessen wird sie auf die unabhängigen Medien, auf alternative und gegen das Establishment gerichtete Stimmen und auf das Internet angewandt.

Wenn Sie das bezweifeln, sehen Sie sich die Reaktion der Medien an.

Ein Argument gegen die Notwendigkeit einer neuen Regulierung der freien Meinungsäußerung ist, dass wir bereits über Rechtssysteme verfügen, die Menschen vor „schädlichen Äußerungen“ – Drohungen, Verleumdung und Diffamierung – schützen.

In der Tat könnte das Schicksal von Jones als Paradebeispiel für ein „funktionierendes System“ angeführt werden.

Doch das reicht nicht aus, wie dieser Artikel auf NPR zeigt, der die „Grenzen“ von De-Platforming und Verleumdungsklagen beklagt.

Diese Meinung wird von diesem Artikel auf NBC geteilt, der mit der Überschrift „Alex Jones‘ lawsuit losses are not enough“ (Alex Jones‘ Prozessverluste sind nicht genug) schließt:

Verleumdungsklagen sind ein wichtiges Instrument, um den Schaden durch Belästigung und Missbrauch zu verringern. Aber sie sind keine Lösung für die Lügenmaschinen, die von unglaublich klugen und zynischen Experten wie Alex Jones aufgebaut wurden. Das Urteil von dieser Woche und alles, was sonst noch passiert, wird Verschwörungstheoretiker sicherlich dazu veranlassen, zweimal nachzudenken, bevor sie in Zukunft Privatpersonen Leid zufügen. Aber es wird das größere Problem nicht lösen, nämlich die gefährliche, allgegenwärtige Flut von Fehlinformationen in unserer Welt.

Diese Zeile darüber, dass „Verschwörungstheoretiker zweimal nachdenken sollten“, ist der ehrlichste Satz in dem Artikel und bestätigt, dass eines der Hauptziele des Jones-Prozesses darin besteht, ein Exempel zu statuieren.

Aber obwohl die Aussage des Artikels nicht klarer sein könnte, verwendet der Autor nie die Worte „Regulierung“, „Gesetzgebung“ oder „Zensur“. Er zieht es vor, ein subtileres Spiel als das zu spielen.

Dasselbe kann man von Simon Jenkins im gestrigen Guardian nicht behaupten, der auf Subtilität völlig verzichtet:

Nur eine angemessene Online-Regulierung kann giftige Verschwörungstheoretiker wie Alex Jones aufhalten

„Ordnungsgemäße Online-Regulierung“. Wir alle wissen, was das bedeutet, es bedeutet Zensur. Er versteckt es nicht einmal in einer schüchternen Sprache, sondern plädiert ganz offen für ein globales Zensurprogramm.

Er beginnt damit, dass er die Zeiten herbeisehnt, in denen niemand auch nur einen Funken der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bekommen konnte, ohne die zugelassenen Kanäle zu durchlaufen:

Es hat schon immer Alex Jones gegeben, der von den Seifenkisten und Bürgersteigen der Welt aus Gift verbreitet hat. Als Junge habe ich ihnen an der Speakers‘ Corner im Hyde Park zugehört […] Ihre Lügen schafften es nie in die Zeitungen oder in den Äther. Die Redefreiheit ging nur so weit, wie die menschliche Stimme tragen konnte. Ferner wurden die „Nachrichten“ hinter einer Mauer aus Redakteuren, Zensoren und Regulierern vermittelt, um sie vor leichtgläubigen und gefährlichen Ohren zu schützen.

Stellen Sie sich vor, wie sehr Sie sich nach einer Zeit sehnen, in der „Nachrichten“ – er verwendet zu Recht Anführungszeichen – durch eine „Mauer aus Redakteuren, Zensoren und Regulierern“ gehen mussten. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Masse der Öffentlichkeit einfach als „leichtgläubig und gefährlich“ abtun.

Anschließend lobt er das Urteil gegen Jones und die staatlich unterstützte Zensur durch die großen Social-Media-Plattformen, beklagt aber, dass es nicht weit genug geht, und deutet sogar an, dass die privaten Websites der Menschen beschlagnahmt werden sollten:

Die wichtigsten sozialen Medien haben ein Mindestmaß an Verantwortung für die Überwachung von Inhalten übernommen […] Es wird versucht, mit einer Flut von oft parteiischem und verlogenem Material Schritt zu halten, aber […] bis es gelöscht ist, taucht es an anderer Stelle wieder auf. Jones wurde von Facebook, Twitter und YouTube gesperrt, aber er kann immer noch ein Publikum auf seiner eigenen Website erreichen […] Gerechtigkeit ist bedeutungslos ohne Durchsetzung oder Prävention.

Als nächstes erklärt er uns, wer genau im Fadenkreuz dieser vorgeschlagenen globalen Zensur stehen wird. Es ist eine vorhersehbare Liste:

Die Opfer mögen die Rechtsstaatlichkeit auf ihrer Seite haben, aber das hält die Klimaleugner, Impfgegner, Trolle und QAnon-Anhänger oder die entsetzlichen und anonymen Beschimpfungen nicht auf, die jetzt jeden liberalen – ich würde sagen, vernünftigen – Standpunkt online zum Ausdruck bringen.

Neben einem „kein wahrer Schotte“-Trugschluss, der die Definition der Redefreiheit verändert:

Niemand glaubt ernsthaft, dass Meinungsfreiheit ein absolutes Recht ist.

Wie alle Zensoren vor ihnen versuchen auch moderne Zensoren wie Jenkins, ihren Wunsch nach Kontrolle in der Sprache der Sorge zu kodifizieren. Sie schwadronieren von der Notwendigkeit, „Menschen zu schützen“ und „das Allgemeinwohl“ zu schützen. Sie würden, so behaupten sie, nur schädliche Lügen zensieren.

Das ist der Ruf der Zensoren seit jeher. Wir zensieren nur die Ketzerei, wir zensieren nur die Blasphemie, wir zensieren nur den Verrat.

Jenkins ist sich dessen bewusst, auch wenn er sich auf spezielle Argumente beruft, um zu behaupten, seine Version der Zensur sei anders:

Historiker der Nachrichtenmedien können eine Entwicklung von der frühen Zensur durch Kirche und Krone hin zu staatlicher Lizenzierung und gesetzlicher Regulierung nachzeichnen. Ursprünglich wurde diese Kontrolle eingesetzt, um Konformität zu erzwingen, aber im letzten Jahrhundert wurde auch versucht, Vielfalt zu erhalten und offensichtliche Unwahrheiten zu unterdrücken.

Die Heuchelei ist eklatant. „Vielleicht haben sie früher Konformität erzwungen, aber das würden wir natürlich nie tun… wir wollen nur Leute zum Schweigen bringen, die anderer Meinung sind, zum Wohle der Gesellschaft.“

Natürlich behauptet keiner von denen, die die Rede ihrer Mitmenschen kontrollieren wollen, jemals, dass sie die Wahrheit zensieren wollen. Sie nennen es „Aufwiegelung“ oder „Propaganda“ und behaupten, „die Wahrheit“ zu schützen, selbst wenn sie ihren Opfern die Zunge herausreißen oder sie auf der Folterbank brechen.

Jetzt nennen sie es „Fehlinformation“. Letztlich ist das alles dasselbe.

Noch einmal für die Leute hinten im Saal.

Freie Meinungsäußerung ist NICHT für Leute reserviert, die „rechts“ sind.

Redefreiheit ist NICHT nur für Leute, die „die Wahrheit“ sagen.

Die freie Meinungsäußerung wird NICHT von einer „Mauer aus Redakteuren und Regulierungsbehörden“ moderiert.

Die freie Meinungsäußerung ist kein Privileg des Staates, keine Ware, die von der Regierung reguliert werden muss, und auch kein Kinderspielzeug, das von Erwachsenen, die es besser wissen, strafweise konfisziert werden kann.

Sie ist ein Recht. Für jeden. Überall. Immer.

Und wenn es einem von uns genommen wird, wird es uns allen genommen.