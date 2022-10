Nach Großbritannien jetzt die Niederlande: Schüler sollen Insekten essen, um das Klima zu retten

Schulen in den Niederlanden servieren Kindern Mehlwürmer und Insekten, um den Planeten vor der globalen Erwärmung zu retten.

Im Mai warb das Weltwirtschaftsforum für den neuen Plan der EU, Mehlwürmer in Lebensmitteln zu verwenden, um den Fleischkonsum zu senken.

Die Globalisten drängen darauf, dass die Bauern Ungeziefer, Unkraut und synthetisches „Fleisch“ essen, weil Ungeziefer „weniger Ressourcen verbraucht als die traditionelle Viehzucht“.

„Die Viehzucht ist weltweit für etwa 14,5 % aller Treibhausgasemissionen verantwortlich, die durch menschliche Aktivitäten entstehen. Der Bedarf an Land – sei es für Weidevieh oder für den Anbau von Pflanzen zur Fütterung von Tieren – ist „die größte Triebkraft für die Entwaldung, mit erheblichen Folgen für den Verlust der biologischen Vielfalt“, heißt es in dem Papier.

Synthetisches Fleisch

Die Europäische Union wird Mehlwürmer als Ganzes oder in Pulverform in Lebensmitteln verwenden. Die Europäische Union (EU) hat entschieden, dass das Larvenstadium des Käfers Tenebrio molitor, der Mehlwurm, für den menschlichen Verzehr unbedenklich ist und in Kürze als „neuartiges Lebensmittel“ auf den Markt kommen wird“, so das WEF.

Im Juli schloss sich der öffentlich-rechtliche US-Rundfunk den Globalisten an und forderte die Amerikaner auf, „schmackhafte“ Insekten und Käfer zu essen, um die globale Erwärmung zu bekämpfen.

Auch in Großbritannien wollen sie den Kindern die Insekten schmackhaft machen und wollen den Schulkindern Mehrwürmer zum Essen geben.

Und jetzt das…

In Schulen in den Niederlanden werden jetzt Mehlwürmer und Insekten an Kinder ausgegeben. Sie wollen sie daran gewöhnen, Käfer zu essen.

Dies sind einige böse Menschen.

Die WEF-Agenda ist in vollem Gange: Hunderte von Schulen in den Niederlanden haben eine Kampagne gestartet, die 10- bis 12-jährige Kinder mit Mehlwürmern und Insekten als „nachhaltigem“ Fleischersatz bekannt macht. Ziel ist es, „Verhaltensänderungen durch unvoreingenommene Kinder“ herbeizuführen.

🇳🇱 WEF agenda in full force: Hundreds of schools in The Netherlands have started a campaign introducing 10-12 y/o kids to mealworms & insects as a ‘sustainable’ meat substitute. The goal is to bring about “behavioral changes through unprejudiced children”

pic.twitter.com/jiQTbvzTFZ — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) October 15, 2022

They Want Us to Eat Bugs!