UK macht den Anfang mit essbaren Insekten: Wissenschaftler wollen Grundschulkinder mit Heuschrecken und Mehlwürmern füttern

Exklusiv-Essbare Insekten sind sehr nahrhaft und haben einen viel geringeren CO2-Fußabdruck als herkömmliches Fleisch, sagen Wissenschaftler

Kinder sollen mit Insekten gefüttert werden, um eine neue Generation dazu zu bringen, von Fleisch auf Insekten umzusteigen – und ihre Eltern davon zu überzeugen, ihrem Beispiel zu folgen.

Im Rahmen eines Projekts, das den Appetit der Kinder auf „alternative Proteine“ wie Grillen, Heuschrecken, Seidenraupen, Heuschrecken und Mehlwürmer erforschen soll, werden den Schülern von vier Grundschulen in Wales Insekten zum Verzehr angeboten.

Die Forscher hoffen, dass ihre Ergebnisse Anhaltspunkte dafür liefern, wie Kinder im Vereinigten Königreich und möglicherweise auch in Übersee am besten über die ökologischen und ernährungsphysiologischen Vorteile essbarer Insekten aufgeklärt werden können – und damit auch deren Eltern, da die Welt versucht, die Umwelt zu schützen, indem sie den Fleischkonsum reduziert.

Im Rahmen des Projekts, das diese Woche beginnt, werden Umfragen, Workshops, Interviews und Fokusgruppen durchgeführt, um das Verständnis und die Erfahrungen junger Menschen mit alternativen Proteinen zu untersuchen.

Die Forscher haben sich mit Lehrern zusammengetan und hoffen, dass viele der fünf- bis elfjährigen Teilnehmer an der Studie bereit sind, einige essbare Insekten zu probieren, um zu sehen, wie sie diese finden.

„Wir wollen, dass die Kinder über alternative Proteine als reale Dinge für jetzt und nicht nur als Lebensmittel für die Zukunft nachdenken, daher ist das Probieren einiger dieser Lebensmittel ein zentraler Bestandteil der Forschung“, sagte Christopher Bear von der Universität Cardiff.

„Obwohl essbare Insekten im Vereinigten Königreich – noch – nicht in großem Umfang verkauft werden, sind sie Teil der Ernährung von etwa 2 Milliarden Menschen weltweit. Ein großer Teil davon lebt in Teilen der Welt, wo sie Teil einer langjährigen kulinarischen Tradition sind. Und sie werden auch anderswo immer beliebter“, sagte er.

Eine Studie aus dem Jahr 2020 schätzt, dass 2019 um die 9 Millionen europäische Verbraucher Insekten gegessen haben, und prognostiziert, dass diese Zahl bis 2030 auf 390 Millionen ansteigen wird, so die International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF), die Wohltätigkeitsorganisation für Insektenproduktion.

Sie werden von Organisationen wie den Vereinten Nationen wegen ihres potenziellen Nutzens für die Umwelt und die Ernährung sowie als möglicher Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit gefördert, so Dr. Bear.

Carl Evans, Schulleiter der Roch Community Primary School in Pembrokeshire, die an dem Projekt teilnimmt, sagte: „Es gibt eine wichtige Verbindung zwischen unserer lokalen Gemeinschaft, der Lebensmittelproduktion und weiteren globalen Themen rund um die nachhaltige Entwicklung“.

„Diese Themen sind für Kinder wichtig, aber auch schwierig zu verstehen und können für sie oft verwirrend sein“, fügte er hinzu.

Verity Jones von der University of the West of England in Bristol, die an der Studie beteiligt ist, hat bereits Erfahrungen mit Kindern und essbaren Insekten gesammelt und ist zuversichtlich, dass sie eine starke Kraft sein können, um das Verhalten ihrer Eltern in dieser Frage zu ändern.

„Viele Kinder haben die Fähigkeit, zu piesacken, und können daher in einigen Fällen eine große Rolle bei der Ernährungsumstellung in der Familie spielen“, sagte sie und fügte hinzu, dass Insektenstücke ihren Weg in viele der Lebensmittel finden, die wir täglich essen.

„Jeder isst jeden Tag Insekten – in 100 g Schokolade sind mehr als 30 Teile von Käfern enthalten … Brot, Fruchtsäfte, Hopfen … was auch immer man isst, man isst Insekten“, sagte sie.

„Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die wissen, dass Insekten bereits durch die Verarbeitung in vielen Lebensmitteln enthalten sind, die wir essen, und denen versichert wird, dass sie nicht krank werden, wenn sie sie essen, sehr offen dafür sind, sie zu probieren“, sagte sie – obwohl sie in den meisten Fällen viel lieber zerkleinerte Insekten essen als ganze.

„Alle Untersuchungen, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern, zeigen, dass ganze Insekten unangenehm sind, aber zerkleinerte Insekten in Lebensmitteln sind sehr akzeptabel. Niemand mag die Vorstellung, ein knuspriges Stück Flügel oder Fühler zwischen den Zähnen zu haben. Aber wenn Kinder die Wahl hätten, würden sie sich eher für Lebensmittel mit essbaren Insekten als für herkömmliche Fleischprodukte entscheiden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten“, sagte sie.

Kinder können genauso zimperlich sein wie Erwachsene – aber meine früheren Untersuchungen haben ergeben, dass es auf die Vorbereitung und das Vorwissen ankommt. Wenn Kinder wissen, woher sie kommen, dass sie nicht krank machen, dass sie eigentlich gesund sind und bereits in vielen Lebensmitteln enthalten sind (wenn auch in winzigen Mengen), verringert dies den Ekelfaktor und normalisiert ihn ein wenig mehr.

„Meine Untersuchungen haben ergeben, dass, wie bei Erwachsenen, Jungen eher bereit sind, die neuen Lebensmittel zuerst zu probieren – aber insgesamt scheinen Jungen und Mädchen gleichermaßen bereit zu sein, es zu versuchen“, sagte sie.

Viele essbare Insekten sind reich an Proteinen, Antioxidantien, Vitaminen und anderen Nährstoffen und haben pro Kilogramm eine viel geringere Umweltbelastung als Fleisch.

Mehlwürmer zum Beispiel produzieren weniger als 1 Prozent so viel Treibhausgas wie Kühe und etwa 10 Prozent des geringeren Kohlenstoffausstoßes eines Schweins. Heimchen verschmutzen sogar noch weniger, wie eine Studie in der Zeitschrift PLoS ONE ergab.

Eine andere Studie, die in der Zeitschrift Cleaner Production veröffentlicht wurde, ergab, dass Insektenfarmen pro Kilogramm 75 Prozent weniger Kohlenstoff ausstoßen und nur halb so viel Wasser verbrauchen wie Geflügelfarmen.

Die Verbraucher im Vereinigten Königreich haben eine verstärkte Nachfrage nach gesunder, nachhaltiger Ernährung gezeigt, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung traditioneller Fleischprodukte wie Rind und Huhn liegt.

Eine kürzlich von der Forschungsgruppe Finder durchgeführte Studie ergab, dass sich über sieben Millionen Erwachsene im Vereinigten Königreich fleischfrei ernähren und weitere sechs Millionen beabsichtigen, auf eine vegetarische oder vegane Ernährung umzustellen.

Am weitesten verbreitet war die fleischlose Ernährung bei den 18- bis 23-Jährigen. Die meisten bisherigen Studien über die Einstellung zu alternativen Proteinen konzentrieren sich auf Erwachsene; diese neue Studie füllt eine wichtige Lücke, indem sie die Aufmerksamkeit auf Kinder als wichtige und einflussreiche Verbraucher lenkt.

Essbare Insekten sind im Vereinigten Königreich in den letzten zwei Jahren viel schwerer zu bekommen, nachdem die EU Lebensmittelvorschriften eingeführt hat, die sie als „neuartige Lebensmittel“ einstufen, was bedeutet, dass sie neuen Sicherheitskontrollen unterzogen werden müssen, auch im Vereinigten Königreich.

Als das Vereinigte Königreich Anfang 2020 offiziell die EU verließ, war keine Übergangsregelung für essbare Insekten vereinbart worden, was den Verkauf auf eine Handvoll Online-Händler wie EatGrub beschränkte.

Es wird jedoch erwartet, dass die Food Standards Agency (FSA) im nächsten Monat eine Entscheidung trifft, die es erlaubt, diese Insekten vorübergehend in Supermärkten und anderen Einzelhändlern im Vereinigten Königreich zu verkaufen – die vollständige Genehmigung wird für nächstes Jahr erwartet.

Michael Wight, Leiter der Abteilung für Lebensmittelsicherheit bei der FSA, sagte im März: „Wir sind uns bewusst, dass essbare Insekten als Teil des Marktes für alternative Proteine Vorteile bieten können, vor allem für die Umwelt“.

„Wir arbeiten hart daran, Unternehmen und Handelsorganisationen zu unterstützen und zu beraten, damit sie qualitativ hochwertige Dossiers und Nachweise im Rahmen ihrer Anträge für neuartige Lebensmittel vorlegen können.“