Studie über Todesfälle je nach Impfstatus stellt absurde Behauptung auf, dass eine vierte Dosis die Gesamttodesfälle um zwei Drittel senkt

Kürzlich wurde ich auf eine Studie aus Schweden aufmerksam gemacht, in der die Gesamtsterblichkeit nach dem Impfstatus untersucht wird – etwas, das nur sehr wenige Studien tun. Die im Juli veröffentlichte Studie vergleicht die Gesamtsterblichkeit bei den über 80-Jährigen und den Bewohnern von Pflegeheimen in Schweden, die drei und vier Impfdosen erhalten haben.

Die Ergebnisse sind, um es ganz offen zu sagen, unglaublich, d. h. sie sind nicht glaubwürdig. Sie sollen zeigen, dass eine vierte Impfdosis im Vergleich zu drei Dosen die Gesamtsterblichkeit bei über 80-Jährigen um 71 % und bei Pflegeheimbewohnern um 39 % in den ersten zwei Monaten nach der Impfung reduziert. Ich wiederhole: In der Studie wird behauptet, dass eine vierte Impfdosis bei über 80-Jährigen die Sterblichkeit an allen Ursachen (Herzkrankheiten, Demenz, Krebs usw. sowie Covid) um 71 %, d. h. um mehr als zwei Drittel, verringert. Wenn das stimmt, ist der Impfstoff wirklich ein Wundermittel.

Schauen wir uns einmal genauer an, warum diese Zahlen nicht glaubwürdig sind. (Wenn Sie die Berechnungen überspringen wollen, gehen Sie direkt zu dem Abschnitt, der mit „Zur Wiederholung“ beginnt).

Dem jüngsten Bericht der UKHSA zufolge wird die Wirksamkeit des Impfstoffs (VE) bei über 50-Jährigen gegen den Tod durch Omikron wie folgt geschätzt:

Dosis 2 bei 40+ Wochen: 52%

Dosis 3 bei 2-4 Wochen: 85%

Dosis 3 nach 15-19 Wochen: 75%

Dosis 3 nach 25-39 Wochen: 63%

Für unsere Berechnungen müssen wir eine Reihe von Annahmen treffen; ich werde erklären, warum ich sie für richtig halte. Erstens müssen wir davon ausgehen, dass diese Zahlen für die dritte Dosis für die vierte Dosis fast identisch sein werden. Dies ist wahrscheinlich richtig, da wir sehen können, dass die dritte Dosis über einen ähnlichen Zeitraum auf ein ähnliches Niveau wie die zweite Dosis zurückgeht, sodass sich die nächste Dosis wahrscheinlich ähnlich verhalten wird. Zweitens: Da in Schweden vorgeschrieben ist, dass die vierte Dosis mindestens vier Monate nach der dritten Dosis verabreicht werden muss, gehen wir davon aus, dass Dreifachimpfungen während des Studienzeitraums in die Kategorie der 15- bis 19-Wochen-Impfungen fallen, d. h., sie haben eine VE gegen Covid-Tod von 75 %. Wir gehen auch davon aus, dass die VE für Vierfachdosen gegen den Tod in der Zeit unmittelbar nach der Impfung 85 % beträgt, da dies auch bei der dritten Dosis der Fall war.

Daraus kann errechnet werden, dass die vierte Dosis die Covid-Todesfälle bei den über 50-Jährigen im Vergleich zu Dosis 3 um 40 % senkt (weil Dosis 3 die Todesfälle auf 0,25 des ungeimpften Niveaus senkt, Dosis 4 sie auf 0,15 dieses Niveaus senkt und 0,15 40 % weniger als 0,25 ist). Ich stelle fest, dass UKHSA direkte VE-Schätzungen für Dosis 4 im Vergleich zu Dosis 3 in Bezug auf Krankenhausaufenthalte angibt, und diese deuten darauf hin, dass unsere Schätzungen in Bezug auf den Tod durch Covid ungefähr richtig sind. Natürlich setzt dies alles voraus, dass die VE-Schätzungen der UKHSA korrekt sind; in Wirklichkeit sind sie, da sie von einer Regierungsbehörde stammen, wahrscheinlich zugunsten der Impfstoffe verzerrt, sodass wir davon ausgehen können, dass es sich bei unseren Berechnungen hier um konservative Schätzungen handelt, die eine höhere VE ergeben, als es in Wirklichkeit der Fall sein könnte.

Weiter zeigen die ONS-Daten, dass in der Zeit vor der Impfung und vor der Omikron-Ära (als es kaum natürliche Immunität gab) etwa 40 % aller Todesfälle während der Covid-Wellen Covid-Todesfälle waren (z. B. betrug der Anteil 37 % Covid-Todesfälle im April 2020 und 46 % im Januar 2021). Aus Gründen der Konsistenz mit den VE-Schätzungen der UKHSA verwende ich die Zahlen für Todesfälle mit Covid und nicht durch Covid.

Wie wir gesehen haben, sind drei Dosen zu 75 % wirksam gegen den Tod durch Covid, sodass die Zahl der Todesfälle durch Covid in der Population mit drei Dosen auf 10 % der ursprünglichen Zahl der Todesfälle sinkt. Wenn wir davon ausgehen, dass Omikron nur halb so tödlich ist, und wenn wir die Verringerung der Gesamtzahl der Todesfälle berücksichtigen, macht der Anteil der Covid-Todesfälle bei den Dreifachdosierern während der Omikron-Welle etwa 8 % aus. (Dies ist nicht weit entfernt von der beobachteten Zahl von 12 % Covid-Todesfällen im Januar 2022 in England, die auch die Ungeimpften einschließt).

Da wir berechnet haben, dass Dosis 4 40 % dieser Todesfälle bei Dreifachimpfern verhindert, können wir nun berechnen, dass Dosis 4 die Gesamtzahl der Todesfälle (aus allen Ursachen) bei Vierfachimpfern um etwa 3 % (40 % von 8 %) verringert. Geht man davon aus, dass die Dosis keine Auswirkungen auf die übrigen Todesfälle aus anderen Ursachen hat, so ergibt sich eine VE gegen die Gesamtmortalität von 3 %.

Wie kann die schwedische Studie dann behaupten, dass eine vierte Dosis (im Vergleich zu drei Dosen) die Gesamtmortalität bei über 80-Jährigen um 71 % und bei Pflegeheimbewohnern in den ersten zwei Monaten nach der Impfung um 39 % verringert?

Um es noch einmal zu wiederholen: Auf der Grundlage der UKHSA-Daten hat eine Auffrischungsdosis während der Omikron-Impfung die Covid-Todesfälle bei den über 50-Jährigen um 40 % verringert, was einer Verringerung der Gesamtsterblichkeit von nur 3 % entspricht (da die Covid-Todesfälle 8 % der Gesamtsterblichkeit bei den Dreifachimpfern ausmachen). In der schwedischen Studie wird jedoch ein Rückgang der Todesfälle bei den über 80-Jährigen um 71 % und bei den Bewohnern von Pflegeheimen um 39 % festgestellt. Wie können 3 % bei den über 50-Jährigen in England zu 71 % bei den über 80-Jährigen in Schweden werden?

Hier stimmt eindeutig etwas nicht. Eine Auffrischungsimpfung, die die Covid-Todesfälle um höchstens 40 % reduziert, kann die Gesamtmortalität nicht um 71 % senken, wenn die Covid-Todesfälle einen so geringen Anteil an den Gesamttodesfällen ausmachen. Das würde bedeuten, dass der Impfstoffbooster die Todesfälle aufgrund aller Ursachen, einschließlich der Todesfälle aufgrund von Herzerkrankungen, Demenz, Krebs usw., sogar noch stärker reduziert als die Todesfälle durch Covid. Dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Das Gegenteil ist der Fall: Die Covid-Wellen seit Delta wurden von einer beträchtlichen Anzahl von Todesfällen begleitet, die nicht auf Covid zurückzuführen sind, von denen zumindest in England viele auf die Altersgruppe der über 85-Jährigen entfallen, also auf die Kohorte, die im Frühjahr eine vierte Impfstoffdosis erhalten hat. (Es stimmt, dass es in Schweden während des Untersuchungszeitraums keine überschüssigen Todesfälle gab, aber es hatte auch keine Covid-Welle – es hat die BA.2-Welle übersprungen – und wie andere Länder hat es während der letzten Covid-Wellen überschüssige Nicht-Covid-Todesfälle gegeben.)

Die Behauptung der Studie, dass die Zahl der Todesfälle unter denjenigen, die die vierte Dosis genommen haben, um mehr als zwei Drittel gesunken ist, ist also überhaupt nicht stichhaltig. Die Autoren stellen fest: „Obwohl die Empfänger der dritten Dosis ähnliche Ausgangscharakteristika aufwiesen wie die Empfänger der vierten Dosis, haben einige Empfänger der dritten Dosis die vierte Dosis wahrscheinlich nicht erhalten, weil sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat, was von den Ausgangscharakteristika nicht erfasst wurde.“ Könnte dieser Effekt der „gesunden Geimpften“ eine Erklärung sein? Das ist schwer zu sagen, denn es ist ein sehr großer Effekt. Haben die Forscher all jene ausgeschlossen, die in der Gruppe mit vier Dosen am ehesten sterben würden, und all jene einbezogen, die in der Gruppe mit drei Dosen am ehesten sterben würden?

In jedem Fall kann man sich auf diese Studie nicht verlassen, wenn es darum geht, etwas über die Auswirkungen der Impfung auf die Gesamtmortalität zu erfahren. Das ist schade, denn ich hatte gehofft, dass wir, sobald sich die Forscher dieser Frage zuwenden, schnell einige Antworten auf den Gesamtnutzen der Impfstoffe erhalten würden. Stattdessen hat es den Anschein, dass die Antworten, die wir erhalten, überhaupt keinen Sinn ergeben.

Das zeigt nur, dass wir die vollständigen Daten benötigen – Mortalitätsdaten aufgeschlüsselt nach Ursache, Altersgruppe, Impfstatus, Vorinfektionen und Grunderkrankungen, soweit dies mit der Anonymität vereinbar ist -, die freigegeben werden müssen, damit sie ordnungsgemäß analysiert werden können und offensichtlich anomale Ergebnisse wie diese schwedische Studie vermieden werden.

Stoppen Sie die Presse: Ein emeritierter Professor für Epidemiologie aus den USA hat sich gemeldet, um zu sagen, dass er dieser Kritik rundum zustimmt, und fügt hinzu:

Obwohl sie die VE an den Tagen 7-60 schätzten, sind die K-M-Kurven [das Diagramm oben] ab Tag 1 dargestellt. Sie divergieren gleich zu Beginn! Wir erwarten nicht, dass die Wirkung so schnell eintritt. Das ist ein klarer Beweis für den Effekt des „gesunden Impflings“, d.h. ein klarer Beweis für Confounding. Die K-M-Kurven sind natürlich nicht bereinigt, aber die Daten in den Tabellen erlauben es uns zu sehen, was die Bereinigung bewirkt hat. Vergleicht man die unbereinigten VE (die von Hand aus den Raten berechnet werden können) mit den teilweise bereinigten und dann mit den „vollständig bereinigten“, so scheint es, dass wir nach der Bereinigung eine gewisse Verstärkung des „positiven Effekts“ beobachten. Das bedeutet, dass die Empfänger der vierten Dosis zu Beginn kränker und nicht gesünder waren, sodass wir den „wahren Nutzen“ vor der Anpassung nicht gesehen haben. Ich glaube jedoch nicht, dass ältere Menschen oder Bewohner von Pflegeheimen in schlechterem geistigen oder körperlichen Zustand bevorzugt geimpft wurden. Wenn überhaupt, dann war das Gegenteil der Fall.