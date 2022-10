Gericht in Norwegen: Nach dem 6. Monat war es illegal, Personen an der Grenze anzuhalten und zu kontrollieren.

Wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie mich in den letzten Jahren verfolgt haben, gab es in Norwegen im Vergleich zu den meisten anderen Ländern nur relativ wenige Beschränkungen für den Lebensunterhalt. Norwegen war auch eines der ersten Länder, das zusammen mit Dänemark und Schweden alle Beschränkungen abschaffte und damit den Weg für die Freiheit ebnete.

Dennoch gab es in Norwegen einige Beschränkungen, wie z. B. recht strenge Grenzkontrollen. Sogar Norweger, die nach einem Auslandsaufenthalt ins Land kamen, mussten ihre Ankunft registrieren und sich bei den Grenzkontrollen überprüfen und testen lassen.

Nun hat das Berufungsgericht in Eidsivat entschieden, dass die strengen Grenzkontrollen nach einem Zeitraum von sechs Monaten tatsächlich illegal waren. Mit anderen Worten: In den ersten 6 Monaten waren sie legal, aber danach wurden sie illegal.

Dies hat damit zu tun, dass der EU-Gerichtshof entschieden hat, dass die Freizügigkeit im Schengen-Raum nur für einen Zeitraum von maximal 6 Monaten unterbunden werden kann.

Die norwegischen Grenzbeschränkungen galten für satte 1 Jahr und 7 Monate, sodass sie während des größten Teils des Zeitraums, in dem sie in Kraft waren, illegal waren.

Mit anderen Worten: Es war illegal, Personen an der Grenze anzuhalten und zu kontrollieren.

Die Menschen wurden deshalb mit hohen Geldstrafen belegt. So wurden beispielsweise einige Norweger, die nach einem Besuch bei Verwandten in Schweden über die Grenze zurückkehrten und sich nicht an alle Regeln hielten, mit Geldstrafen von fast 1000 Dollar belegt.

Doch diese Regeln sind nun laut Gericht illegal, ein großer Sieg für die Freiheit.

Ich habe diese illegalen Grenzkontrollen selbst erlebt, als ich die Grenze überquerte. Ich musste meine Ankunft online registrieren lassen (obwohl ich in Norwegen lebe). Ich musste einen Nachweis über einen Test vorlegen, einige Leute zeigten ihre Reisepässe. Und ich musste an der Grenze einen Nasenabstrich machen lassen, um wieder nach Hause zu dürfen! Absoluter Irrsinn.

Zum Glück hat die Vernunft gesiegt, und die Leute, die zu Geldstrafen verurteilt wurden, werden ihr Geld wahrscheinlich zurückbekommen, nachdem das Gericht diese Vorschriften für illegal erklärt hat.

Es hat den Anschein, als wolle man immer mehr, dass wir all den Wahnsinn und die Diskriminierung der letzten Jahre vergessen.

Vergessen Sie, wie Menschen aufgrund ihres medizinischen Status ihre Existenz verloren haben. Vergessen Sie, wie Menschen aufgrund ihres medizinischen Status von der Teilnahme am täglichen Leben ausgeschlossen wurden. Wenn man darüber nachdenkt, ist es unwirklich, was alles passiert ist.

Wir hatten sogar Polizisten, die auf den Straßen patrouillierten und die Papiere der Menschen kontrollierten! Und einige Leute feuerten sie an. Das ist das Beängstigende daran. Das Fernsehen hat den Menschen gesagt, dass das eigentlich gut ist, und sie haben einfach mitgemacht, ohne selbst zu denken.

Vergessen Sie nie, was passiert ist. Das nächste Mal wird es nur noch schlimmer werden.