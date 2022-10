Das Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses hat einen auf fünf Jahre angelegten Forschungsplan ins Leben gerufen, der darauf abzielt, Methoden zu entwickeln, mit denen das Sonnenlicht in den Weltraum zurückgeworfen werden kann, um den Planeten zu „kühlen“ und ihn vor der „globalen Erwärmung“ zu bewahren.

Noch vor wenigen Jahren wurden die unabhängigen Medien als wilde „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet, weil sie davor gewarnt hatten, dass die Klimakultisten einen anderen Gang einlegen und die Sonne direkt ins Visier nehmen, um sie zu eliminieren. Jetzt werden die Verschwörungstheorien, vor denen wir Sie gewarnt haben, zu Verschwörungsfakten.

Die Idee hinter dem neuen Sonnenschutzprogramm ist es, die UV-Belastung auf der Erde zu regulieren. Wenn genug davon blockiert und in den Weltraum zurückreflektiert werden kann, werden die Temperaturen vielleicht etwas kühler, was den Polkappen zugutekommen und Überschwemmungen an den Küsten in Zukunft verhindern soll.

Eine Möglichkeit, wie die Globalisten die Sonne blockieren wollen, ist das Versprühen von Aerosolen in der Stratosphäre, auch bekannt als „Chemtrails“. Sie erinnern sich vielleicht, dass Chemtrails auch als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet wurden, bevor sie schließlich als eine weitere Verschwörungstatsache bestätigt wurden.

Es kursieren auch Ideen über die „Aufhellung“ von Meereswolken und die „Ausdünnung“ von Zirruswolken, von denen der Klimakult behauptet, dass sie die Sonne davon abhalten könnten, den Planeten tagsüber zu sehr zu erwärmen.

„Bei der stratosphärischen Aerosolinjektion wird ein Aerosol wie Schwefeldioxid in die Stratosphäre gesprüht, und da es das Potenzial hat, sich auf den gesamten Globus auszuwirken, erhält es oft die meiste Aufmerksamkeit“, berichtet CNBC.

„Während Argumente des moralischen Risikos die Forschungsbemühungen behindert haben, erhält die Idee angesichts der sich verschärfenden Klimakrise immer mehr Aufmerksamkeit.“

Eine von Climate Tech finanzierte Investition lobt Biden dafür, dass er den Weg für mehr Gewinne aus der globalen Erwärmung geebnet hat

Das vom falschen „Präsidenten“ Joe Biden Anfang des Jahres unterzeichnete Sonnenschutzprogramm des Weißen Hauses wird wahrscheinlich das Versprühen von Schwefeldioxid in die Atmosphäre beinhalten, das selbst CNBC als „schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit“ einschätzt.

Aber es lohnt sich, zumindest wenn es nach den „Wissenschaftlern und Klimaschützern“ geht, die in ständiger Angst vor Dingen wie zu warmem Wetter und anderen angeblichen „Veränderungen“ des Klimas leben, die ihnen Sorgen bereiten.

„Die Reflexion des Sonnenlichts hat das Potenzial, den Lebensunterhalt von Milliarden von Menschen zu sichern, und es ist ein Zeichen für die Führungsstärke des Weißen Hauses, dass es die Forschung vorantreibt, damit künftige Entscheidungen auf wissenschaftlicher Grundlage und nicht auf der Grundlage geopolitischer Winkelzüge getroffen werden können“, lobte Chris Sacca, Gründer des Climate-Tech-Investmentfonds Lowercarbon Capital, der von dieser Art von Klima-Irrsinn profitiert.

Trotz des offensichtlichen Interessenkonflikts zwischen Saccas Unternehmen und der Agenda des Weißen Hauses von Biden besteht Sacca darauf, dass er „keinerlei finanzielle Interessen jenseits der Philanthropie“ habe.

Laut David Keith, Professor an der Harvard University, gibt es die Idee, das Sonnenlicht zu blockieren, um die globale Erwärmung zu stoppen, schon seit mindestens 1965. Nur wird sie heute viel ernster genommen als damals, wahrscheinlich weil die Gesellschaft weiterhin zu einer absoluten Idiotie verdummt wird, die von geistesgestörten Klimasektierern kontrolliert wird.

Im selben Jahr wurde in einem Bericht an den damaligen Präsidenten Lyndon B. Johnson mit dem Titel „Restoring the Quality of Our Environment“ (Wiederherstellung der Qualität unserer Umwelt) die Idee geäußert, Partikel über dem Ozean zu einem Preis von 100 Dollar pro Quadratmeile zu sprengen. Auf der Grundlage des damaligen Dollarkurses wurde geschätzt, dass die Reduzierung der globalen Temperaturen auf diese Weise etwa 500 Millionen Dollar pro Jahr kosten würde.

Nicht jeder ist davon überzeugt, dass die Blockierung des Sonnenlichts der richtige Weg ist, so auch Janos Pasztor, Geschäftsführer der Carnegie Climate Governance Initiative. Er sagt, dass „die Veränderung der Sonneneinstrahlung niemals eine Lösung für die Klimakrise sein wird“.