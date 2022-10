Elon Musk ist alarmiert, nachdem er offenbar auf einer bekannten „Todesliste“ in der Ukraine gelistet wird

Elon Musk hat öffentlich seine Besorgnis darüber geäußert, dass sein Name und sein Profil offenbar auf einer bekannten ukrainischen „Abschussliste“ stehen, nachdem es in Kiew zu Kontroversen und Empörung über seine frühere „Russland-Ukraine-Friedensumfrage“ und die anschließenden Drohungen gekommen war, die Mittel für die in dem Land eingesetzten Starlink-Satelliteninternetdienste zu kürzen.

Am Freitag reagierte der milliardenschwere SpaceX-Gründer direkt auf einen viralen Tweet der unabhängigen Journalistin Eva Bartlett, in dem behauptet wurde, „Musk steht auf der ukrainischen Myrotvorets-Tötungsliste (die 327 Kinder enthält!)“, und in dem er sie fragte: „Ist diese Liste echt?“

Musk added to Ukraine's Myrotvorets kill list (which includes 327 children!)



I've been speaking & writing about this list for years, after being placed on it in 2019, but now that Musk is on it, after Roger Waters & others, perhaps the "peacemaker" list might itself be killed… pic.twitter.com/lLUxnReZZp — Eva Karene Bartlett (@EvaKBartlett) October 14, 2022

Später schien Musk seine eigene Frage zu bejahen und twitterte einen Link zur Wikipedia-Seite der „Kill List“-Website. Die Website war in den letzten Wochen ins Rampenlicht gerückt, nachdem Roger Waters von Pink Floyd auf seine eigene Aufnahme in die Liste hingewiesen hatte.

Das ist „Besorgniserregend“, schrieb Musk später.

Im Fall von Roger Waters schreibt Louder Sound;

Die „Liste“, auf die sich Waters bezieht, ist auf der NSFW-Website Myrotvorets („Friedensstifter“) gespeichert, auf der nicht nur Fotos von toten russischen Soldaten zu finden sind, sondern angeblich auch rund 187.000 Namen von Personen, die der ukrainischen Regierung kritisch gegenüberstehen, sowie deren Wohnanschrift, Telefonnummern und Kontaktangaben. Die linke britische Website The Canary hat Waters‘ Namen in einem im Mai veröffentlichten Artikel auf der Liste identifiziert und behauptet, dass der Musiker in der Datenbank stehe, weil ihm „anti-ukrainische Propaganda“ vorgeworfen werde. Ein Versuch, die territoriale Integrität der Ukraine anzugreifen. Beteiligung an Versuchen, die Annexion der Krim durch Russland zu legalisieren.

Newsweek hat unterdessen bei dem Versuch, die ukrainische Website zu identifizieren und zu verifizieren, angedeutet, dass sie unabhängig betrieben wird, aber gleichzeitig die Frage offen gelassen, ob sie direkte Verbindungen zur ukrainischen Regierung hat:

Wie aus verschiedenen Medienberichten über Mirotvorets hervorgeht, handelt es sich um eine Nichtregierungsorganisation (NRO), die eine öffentlich zugängliche Datenbank mit Personen führt, die ihrer Meinung nach anti-ukrainische Narrative verbreitet oder die nationale Sicherheit der Ukraine destabilisiert haben. Seit Beginn des Krieges zählt sie auch die russischen Soldaten und Agenten, die auf ukrainischem Gebiet getötet wurden. Sie wurde von dem ukrainischen Politiker und Aktivisten Heorhiy/Georgiy Tuka gegründet. Es wird auch eng mit dem Politiker Anton Geraschtschenko in Verbindung gebracht, den die Londoner Times in einem kürzlich erschienenen Interview als Mitbegründer des Projekts bezeichnete.

Laut Rolling Stone „gibt es eine von einer rechtsextremen ukrainischen Organisation geführte Liste mit Hunderttausenden von Feinden der Ukraine, von angeblichen Mitgliedern des privaten Militärunternehmens Wagner bis zu Journalisten, die beschuldigt werden, mit Marionettenregierungen in der Donbas-Region zusammenzuarbeiten. Die Seite, die international scharf verurteilt wurde – aber von der ukrainischen Regierung selbst nicht entfernt wurde – behauptet, keine Tötungsliste zu sein, sondern „Informationen für Strafverfolgungsbehörden und Spezialdienste“.

Newsweek hob hervor, dass in einigen Fällen Namen von Ukrainern, deren Namen und Adresse als „Kollaborateure“ veröffentlicht wurden, gejagt und strafrechtlich verfolgt und dass einige von ihnen tot aufgefunden wurden.

Die Mirotvorets-Liste hat in der Ukraine keinen offiziellen Status, obwohl Al Jazeera unter Berufung auf die Menschenrechtsgruppe Uspishna Varta berichtete, dass sie in mehr als 100 Gerichtsverfahren gegen Personen, die der Zusammenarbeit mit prorussischen Paramilitärs verdächtigt wurden, als Beweismittel verwendet wurde. Im April 2015 wurden zwei pro-russische Ukrainer, der Politiker Oleg Kalaschnikow und der Publizist Oles Buzina, in Kiew erschossen.

Al Jazeera berichtete, dass die Anschläge nur wenige Tage, nachdem Mirotvorets persönliche Daten, einschließlich Adressen, über die beiden Männer veröffentlicht hatte, stattfanden, aber es wurde keine direkte Verbindung gefunden oder vor Gericht nachgewiesen. -Newsweek

Laut der Wikipedia-Seite von Mirotvorets führt die Seite eine Liste der „Feinde der Ukraine“ und wurde sogar von westlichen Verbündeten Kiews kritisiert, die sie als unangenehm empfinden.

„Die Seite ist trotz wiederholter Aufforderungen der UNO, der G7-Botschafter, der EU und von Menschenrechtsgruppen, sie zu schließen, online geblieben, und obwohl sie keinen offiziellen Status hat, dient sie als Ergänzung zu den Datenbanken der Regierung an den Kontrollpunkten“, heißt es auf der Wikipedia-Seite, auf die Musk verweist.

Für diejenigen, die sagen, dass die ukrainische Tötungsliste keine Tötungsliste ist:“…ein Screenshot von der ukrainischen Website Myrotvorets, wo das Foto von Daria Dugina durchgestrichen ist und „liquidiert“ steht. „Sie stellen ihre Ermordung offen zur Schau“, sagte der russische Gesandte.“

For those who say Ukraine's kill list *isn't* a kill list:



"…a screenshot from the Ukrainian site Myrotvorets, where the photo of Daria Dugina is crossed out and it says “liquidated”.

"They are openly flaunting her murder," the Russian envoy said."https://t.co/6CkLrIehAz pic.twitter.com/3kyxxyDfVr — Eva Karene Bartlett (@EvaKBartlett) August 24, 2022

Eva Bartlett selbst, die Journalistin und Meinungsmacherin, mit der Musk auf Twitter interagierte, steht Berichten zufolge auf der Todesliste.

Screenshot der „liquidierten Personen“ auf der Myrotvorets-Website… Namen, die auftauchen, wurden beschuldigt, Russland öffentlich zu unterstützen oder „anti-ukrainisch“ zu sein oder mit der russischen Besatzungsarmee zu kollaborieren.

Während ein Screenshot von Musks Profil auf der Tötungsliste nun weithin kursiert, ist sein Name möglicherweise nur kurz auf der Website aufgetaucht und wurde Berichten zufolge schnell wieder entfernt, nachdem er in den sozialen Medien in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt war.