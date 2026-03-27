Das Urteil gegen Meta und Google, das das anonyme Internet beenden könnte

Wenn das Argument „Design als Mangel“ einer Berufung standhält, werden mehr als 1.600 ähnliche Fälle, die landesweit vor Gericht anhängig sind, eine fertige Blaupause erhalten, um anonyme Meinungsäußerung zu beenden,

Dan Frieth

Eine Jury in Los Angeles hat entschieden, dass Meta und YouTube bei der Gestaltung ihrer Plattformen fahrlässig gehandelt haben, und sprach einer Klägerin, die als K.G.M. identifiziert wurde, 3 Millionen Dollar zu. Die junge Frau sagte aus, dass jahrelange nahezu ununterbrochene Nutzung sozialer Medien zu Depressionen, Angstzuständen und Körperbildstörungen beigetragen habe. Die Jury wies Meta 70 % der Verantwortung zu und YouTube 30 %. Hinzu kamen Strafschadensersatz in Höhe von weiteren 6 Millionen Dollar.

Das Urteil wird als Meilenstein für den Kinderschutz dargestellt. Es stellt aber auch einen bedeutenden rechtlichen Mechanismus dar, um den anonymen Zugang zum Internet abzubauen – offen sichtbar konstruiert, mit parteiübergreifender Unterstützung und unter Mitwirkung eines CEOs.

Die Anwälte von K.G.M. stützten ihre Klage nicht darauf, was Nutzer gepostet haben – wofür Plattformen durch Section 230 des Communications Decency Act weitgehend vor Haftung geschützt sind –, sondern darauf, wie die Plattformen gestaltet sind.

Unendliches Scrollen, algorithmisch verstärkte Benachrichtigungen, Engagement-Schleifen, die darauf ausgelegt sind, die Verweildauer zu maximieren. Das Argument behandelt die Architektur sozialer Medien so, wie das Produkthaftungsrecht ein Auto ohne Bremsen behandeln würde: ein fehlerhaftes Produkt, vor dem die Öffentlichkeit geschützt werden muss.

Wenn diese Argumentation einer Berufung standhält, werden Kläger in über 1.600 ähnlichen Fällen landesweit eine erprobte rechtliche Theorie erhalten, um die Schutzmechanismen von Section 230 vollständig zu umgehen. Das wäre eine strukturelle Veränderung im Haftungsrecht des Internets, vorangetrieben von Prozessanwälten und einer weiterhin umstrittenen wissenschaftlichen Debatte über die Auswirkungen sozialer Medien auf die psychische Gesundheit.

Die wissenschaftliche Lage ist tatsächlich umstritten. Der Begriff „Sucht“ gewinnt hier erheblich an rechtlicher und rhetorischer Bedeutung. Wenn soziale Medien als Droge klassifiziert werden, wird ihr Zugang zu einer regulatorischen und medizinischen Angelegenheit, in die der Staat eingreifen muss. Wer sie nutzt, unter welchen Bedingungen und wer verifiziert wird, werden Fragen für Behörden statt für Individuen.

Die Regulierung eines süchtig machenden Produkts und die Regulierung von Meinungsäußerung sollten nicht dasselbe sein.

Die Überwachungsinfrastruktur, die zur Durchsetzung beider Ansätze erforderlich ist, ist identisch: Identitätsverifizierung, Zugangskontrollen und ein System, das Nutzer über alle Plattformen hinweg verfolgt.

Damit kommen wir zu dem, was Mark Zuckerberg vor Gericht sagte.

Zuckerberg sagte mehr als fünf Stunden vor dem Superior Court in Los Angeles aus und zeigte sich unter Kreuzverhör sichtbar angespannt.

Die Anklage legte interne E-Mails vor, darunter eine Schätzung aus dem Jahr 2015, wonach 4 Millionen Nutzer unter 13 Jahren auf Instagram waren – etwa 30 % aller amerikanischen Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren. Eine alte E-Mail des ehemaligen Leiters für öffentliche Politik, Nick Clegg, wurde verlesen: „Die Tatsache, dass wir sagen, wir erlauben keine unter 13-Jährigen auf unserer Plattform, aber keine Möglichkeit haben, dies durchzusetzen, ist schlicht unhaltbar.“ Zuckerberg räumte die langsamen Fortschritte ein: „Ich wünschte immer, wir wären schneller dorthin gekommen.“

Als er auf Altersverifikation angesprochen wurde, sagte er den Geschworenen, er verstehe nicht, warum dies schwierig sei. Seine vorgeschlagene Lösung verdient besondere Aufmerksamkeit.

Mehrfach argumentierte Zuckerberg, dass die Verifikation nicht innerhalb einzelner Apps erfolgen sollte, sondern auf Betriebssystemebene, verwaltet von Big-Tech-Gatekeepern Apple und Google.

Er sagte der Jury, Betriebssystemanbieter seien „besser positioniert, Altersverifikationstools umzusetzen, da sie die Software kontrollieren, die die meisten Smartphones betreibt.“

Er erläuterte weiter: „Das auf der Ebene des Telefons zu tun, ist einfach viel sauberer, als wenn jede einzelne App das separat machen müsste.“ Er fügte hinzu, dass es „ziemlich einfach für sie“ umzusetzen wäre.

Das ist kein Vorschlag, nur das Alter von Instagram-Nutzern zu verifizieren. Es ist ein Vorschlag, die Identität jedes Smartphone-Nutzers für jede App auf Betriebssystemebene zu verifizieren.

Das betrifft jede auf dem Gerät installierte App, jede über den Browser aufgerufene Website und jede über irgendeine App gesendete Nachricht.

Zuckerberg machte diesen Vorschlag im Zeugenstand und löste damit gleichzeitig sein eigenes rechtliches Problem. Wenn Apple und Google die Alterskontrolle übernehmen, sind Plattformen wie Meta nicht mehr dafür verantwortlich.

Die Haftung verlagert sich nach Cupertino und Mountain View. Zwei Unternehmen, die bereits wegen ihrer Kontrolle über die App-Verteilung unter kartellrechtlicher Beobachtung stehen, würden neue Autorität als Identitäts-Gatekeeper des Internets erhalten.

Der Mann unter Eid, unter Druck, gab damit eine öffentlichkeitswirksame Unterstützung für eine nationale digitale ID-Schicht ab, eingebettet in die beiden Betriebssysteme, die den Großteil der Smartphones weltweit betreiben.

Gesetzgeber werden dies nutzen. Die Infrastruktur dafür wird bereits aufgebaut. Kaliforniens SB 976 schreibt Altersverifikationssysteme für soziale Medien landesweit vor, mit Umsetzungsregeln bis Januar 2027.

Das Ninth Circuit Court hat sich bislang geweigert zu entscheiden, ob diese Anforderungen gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen, solange die Regelungen nicht finalisiert sind.

Altersverifikation für legale Online-Meinungsäußerung schreitet in Kalifornien voran, ohne dass es eine verfassungsrechtliche Klärung gibt.

Der bundesweit anhängige Kids Online Safety Act würde Behörden anweisen, Verifikation auf Geräte- oder Betriebssystemebene zu entwickeln – genau das Modell, das Zuckerberg vor Gericht befürwortete.

Das SAFE For Kids Act in New York erlaubt Gesichtsanalyse als Alternative zur Vorlage eines Ausweises sowie die Erfassung biometrischer Daten, um Zugang zu sozialen Medien zu erhalten.

Diese Gesetze erfordern Identitätsdatenbanken. Identitätsdatenbanken werden gehackt. Ein mit Discord in Verbindung stehender Vorfall im vergangenen Jahr legte etwa 70.000 staatliche Ausweise offen, die über ein Drittanbieter-Supportsystem eingereicht worden waren – Angreifer behaupteten, die Zahl sei höher. Jede Identitätsprüfung schafft eine zukünftige Sicherheitslücke.

Anonyme und pseudonyme Meinungsäußerung im Internet schützt reale Menschen: Whistleblower, Missbrauchsopfer, politische Dissidenten, Menschen, die medizinische Fragen oder Identitäten erkunden, die sie noch nicht mit ihrem rechtlichen Namen verbinden möchten, und Journalisten, die ihre Quellen schützen.

Eine verpflichtende Identitätsverifikation auf Betriebssystemebene beendet all das für jeden. Das erklärte Ziel ist der Schutz von Kindern vor Instagram. Der Mechanismus beendet den anonymen Internetzugang für jeden Erwachsenen mit einem Smartphone.

Unterdessen stellte eine separate Jury in New Mexico diese Woche fest, dass Meta gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen hat, und verhängte eine Strafe von 375 Millionen Dollar, nachdem Generalstaatsanwalt Raúl Torrez den Fall aufgebaut hatte, indem er sich als Kinder auf den Plattformen ausgab und sexuelle Kontaktaufnahmen dokumentierte.

Die Jury kam zu dem Schluss, dass Meta „gewissenlose“ Geschäftspraktiken angewendet und falsche oder irreführende Aussagen zum Kinderschutz gemacht habe.

Meta erklärte, man „sei mit dem Urteil nicht einverstanden und werde Berufung einlegen“ und fügte hinzu: „Wir arbeiten hart daran, Menschen auf unseren Plattformen zu schützen und sind transparent über die Herausforderungen bei der Identifizierung und Entfernung schädlicher Akteure oder Inhalte. Wir werden uns weiterhin entschieden verteidigen und bleiben überzeugt von unserer Bilanz beim Schutz von Jugendlichen im Internet.“

Die Strafe von 375 Millionen Dollar ist nur ein Bruchteil der 201 Milliarden Dollar Umsatz von Meta im Jahr 2025.

Die Verbindung zwischen diesen Urteilen und einer Überwachungsarchitektur verläuft über ein einziges Wort: „Sucht“. Auf diese Einstufung folgt ein öffentlicher Gesundheitsnotstand. Auf den Notstand folgen Sonderbefugnisse. Auf die Sonderbefugnisse folgt Altersverifikation. Auf die Altersverifikation folgen Identitätsprüfungen auf Betriebssystemebene. Jeder Schritt wird als Schutz von Kindern dargestellt. Was entsteht, ist ein Überwachungssystem für alle – es sei denn, genug Menschen erkennen, was hier aufgebaut wird.