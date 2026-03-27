Technate, Ohio: Wie Leslie Wexner und Jeffrey Epstein das „Silicon Heartland“ aufbauten

Von Mark Goodwin und Whitney Webb

Ohio hat sich zum neuen Standort für Rechenzentren der Big Tech-Unternehmen und für KI-Infrastruktur entwickelt. Seine rasante Wandlung zum sogenannten „Silicon Heartland“ verdankt der Bundesstaat zu einem großen Teil der mittlerweile zahlreichen öffentlich-privaten Partnerschaften, die vom reichsten Mann des Bundesstaates, Leslie Wexner, und seinem ehemaligen Vermögensverwalter und „Problemlöser“, Jeffrey Epstein, ins Leben gerufen wurden.

Anfang letzten Jahres, kurz nachdem Donald Trump sein Amt für seine zweite Amtszeit angetreten hatte, gab der ehemalige Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy bekannt, dass er das kurz zuvor gegründete Ministerium für Regierungseffizienz (D.O.G.E.) verlassen werde, nachdem Berichte über Konflikte mit dem Co-Leiter der Behörde, Elon Musk, aufgetaucht waren. Ramaswamy trat bei Fox News auf, um diese Gerüchte zu klären und einen Ausblick auf sein nächstes Vorhaben zu geben – die Übernahme eines öffentlichen Amtes. Ramaswamy merkte an, Musks Ansatz sei „ein technologischer Ansatz“, während sein eigener „stärker auf Verfassungsrecht und Gesetzgebung ausgerichtet“ sei. Er fügte hinzu: „Wenn man von einer Wiederbelebung der Verfassung spricht, geschieht dies nicht nur durch die Bundesregierung, sondern durch Föderalismus, bei dem auch die Bundesstaaten eine Vorreiterrolle übernehmen.“ Trotz ihrer Differenzen betonte Ramaswamy, dass sie beide „auf derselben Wellenlänge“ seien und dass ihre Bemühungen, „das Land zu retten“, es erforderten, „zu teilen und zu herrschen“.

Gegen Ende des Interviews erwähnte Ramaswamy, dass er in dieser Woche nach Ohio zurückfliegen werde, wobei eine Ankündigung bezüglich seiner erklärten Absicht, auf staatlicher Ebene Reformen voranzutreiben, in Kürze erfolgen werde. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat erklärte: „Wenn wir uns das Land in den letzten 20 Jahren ansehen, war Silicon Valley die Speerspitze der amerikanischen Wirtschaft. Ich glaube, dass das Ohio River Valley in den nächsten 20 Jahren die Speerspitze der amerikanischen Wirtschaft sein kann.“ Einige Wochen später wurde Ramaswamys Gouverneurswahlkampf für Ohio angekündigt, und der ehemalige Co-Leiter des D.O.G.E. wurde umgehend von Präsident Trump unterstützt. Im Laufe dieses Wahlkampfs ist Viveks Vermögen buchstäblich in die Höhe geschossen. Seit dem Start seiner Kampagne verfügt er nicht nur über einen riesigen Wahlkampf-Finanzposten, der von finanzkräftigen Spendern gefüllt wurde, sondern sein eigenes Vermögen hat sich verdoppelt.

Während viele diese Kampagne einst als klare Herabstufung für Ramaswamy bezeichneten, zeichnet die Realität eines aufstrebenden Ohio – insbesondere im Zusammenhang mit den technokratischen Zielen der Trump-Regierung und ihrer Spender – ein ganz anderes Bild. Wie in Iain Davis’ Buch „The Technocratic Dark State“ dargelegt, ist D.O.G.E. – die Behörde, die Ramaswamy mitgeleitet hat – Teil einer größeren Initiative, die vor allem von einer kleinen Gruppe der Superreichen angeführt wird, um den öffentlichen Sektor im Namen größerer „Effizienz“ vollständig zu privatisieren und ihn von „Techno-Königen“ oder diktatorischen „CEOs“ regieren zu lassen. Davis beschreibt dies als eine moderne Ausprägung der Technokratie, die von Tech-Milliardären mit engen Verbindungen zur Trump-Regierung wie Elon Musk und Peter Thiel unterstützt wird. Thiel ist der langjährige Förderer des ehemaligen Kongressabgeordneten aus Ohio und derzeitigen Vizepräsidenten J.D. Vance. Bemerkenswert ist, dass Ohios reichster Mann, Leslie Wexner, mit Hilfe des berüchtigten Jeffrey Epstein (einem Geschäftspartner Thiels) jahrzehntelang „Partnerschaften“ aufgebaut hat, in denen private Interessen – einschließlich derer, die er direkt kontrolliert – die staatlichen und lokalen Regierungen dominieren. In einigen Fällen, wie im Columbus-Vorort New Albany, haben sie diese sogar vollständig ersetzt.

Im Stillen hat sich Ohio im Laufe des letzten Jahrzehnts zu einem Bundesstaat von unglaublicher nationaler Bedeutung entwickelt, da es weiterhin Rechenzentren von amerikanischen „Größen“ und Big-Tech-Größen in sein regulatorisch günstiges Umfeld lockt. Doch lange bevor Amazon, Meta, Anduril, Microsoft und andere ihre – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne – machtgierigen Zufluchtsorte im Buckeye State fanden, legten der bekannteste Finanzier von Jeffrey Epstein, Leslie Wexner, und sein weitreichendes, mit Kriminalität verflochtenes Netzwerk entlang des Ohio River den Grundstein für das neue Silicon Valley, das heute als Silicon Heartland bekannt ist.

Wexners eigene Aussagen aus dem letzten Jahr unterstreichen die künftige Bedeutung Ohios im Zeitalter einer aufstrebenden, KI-getriebenen Technokratie. Im vergangenen Mai erklärte er, dass insbesondere Columbus bald zu einem internationalen KI-Standort werden würde. Er behauptete zudem, dass „die wahrscheinlich größte KI-Investition der Welt in Columbus stattfinden wird“. Wexner muss es wissen, denn er ist persönlich verantwortlich für den Aufstieg Ohios – insbesondere von Columbus – zu einem der wichtigsten KI-Zentren des Landes.

Doch Wexner hat mit Epsteins Hilfe weit mehr getan, als nur riesige KI-Rechenzentren in den Bundesstaat zu holen. Wie diese Untersuchung zeigen wird, arbeiteten Wexner und seine engsten Verbündeten, darunter Epstein, daran, ein Modell für die Übernahme lokaler Regierungen durch öffentlich-private Partnerschaften zu schaffen, beginnend zunächst in New Albany ab Ende der 1980er Jahre. Seitdem hat es sich über ein Netzwerk von öffentlich-privaten Partnerschaften, an dessen Aufbau Wexner mitwirkte, auf den gesamten Bundesstaat Ohio ausgeweitet. Dieses System hat es Wexner ermöglicht, Milliarden von Dollar an Steuergeldern aus Ohio – unter kaum oder gar keiner öffentlichen Kontrolle – zur Finanzierung dessen zu verwenden, was nur als ein riesiges Sozialsystem für Unternehmen beschrieben werden kann. Zu den derzeit größten Nutznießern dieses Systems zählen Wexners New Albany Company sowie riesige Big-Tech-Konzerne mit wichtigen Verbindungen zu Jeffrey Epstein (z. B. Amazon und Google). Unterdessen sehen normale Bürger in Ohio ihre Stromrechnungen in die Höhe schnellen, was eine Krise der Bezahlbarkeit im Bundesstaat auslöst, während die Mittel für öffentliche Schulen, Bibliotheken und das Gesundheitswesen drastisch gekürzt werden – alles, um den von Wexner entworfenen Motor der Unternehmenssubventionen auf Hochtouren laufen zu lassen.

Der Aufbau von New Albany

Die New Albany Company wurde 1986 von Leslie Wexner, dem reichsten Mann Ohios, und seinem langjährigen Geschäftspartner John „Jack“ Kessler gegründet. Das Unternehmen war ursprünglich an derselben Adresse untergebracht wie andere mit Wexner verbundene Firmen, im 37. Stock des Huntington Center in Columbus. Ihr Vermieter, Gerald Hines, war ein in Houston ansässiger Immobilienentwickler und von 1981 bis 1983 Vorsitzender der Federal Reserve Bank of Dallas. Wie in „One Nation Under Blackmail“ erwähnt, waren Hines’ Immobilien- und andere Interessen mit denen der Familie Bush sowie des Waffenhändlers Adnan Khashoggi verflochten, einem frühen Kunden und angeblichen Mentor von Jeffrey Epstein in den 1980er Jahren.

Laut dem Cleveland Plain Dealer fiel die Entscheidung zur Gründung von New Albany, als Kessler und Wexner „in Les’ Land Rover in der Nähe von New Albany herumfuhren“. Die beiden „sahen Hektar um Hektar leerstehendes Ackerland […] Und so erklärte der Milliardär, der eine Vision hatte, seinem Kumpel: ‚Das wird mein neues Zuhause.‘“ Derselbe Bericht erklärte auch, dass die beiden nach der Gründung der New Albany Company „eine Reihe von Briefkastenfirmen gründeten, um ihre Spuren zu verwischen. Dann klopften ihre Handlanger an Türen und machten die sprichwörtlichen Angebote, die man nicht ablehnen konnte.“

Was einst das Dorf New Albany war, ist heute eine „einzigartige öffentlich-private Partnerschaft“ zwischen der New Albany Company (einem privaten Unternehmen) und der Stadt New Albany (der lokalen Verwaltung). Kessler erklärte 2014 gegenüber ColumbusCEO, dass die New Albany Company „schon immer eine sehr enge Zusammenarbeit“ mit der Stadt New Albany gepflegt habe, deren Führungskräfte infolgedessen „sehr entwicklungsfreundlich“ seien.

Die New Albany Company entwickelte kurz nach ihrer Gründung einen „Masterplan“ für das Wachstum und das Erscheinungsbild der Stadt, der seit ihrer Gründung strikt eingehalten wird. Wie bei den meisten öffentlich-privaten Partnerschaften ist der öffentliche Sektor in New Albany seinem privaten „Partner“ weitgehend untergeordnet.

Wexner und Kessler wollten möglicherweise auch aus anderen Gründen eine derart umfassende Kontrolle über diesen einflussreichen Vorort von Columbus ausüben. Kurz vor der Gründung der New Albany Company gerieten sowohl Wexner als auch Kessler in den Fokus von Ermittlungen wegen Verbindungen zum „mafiaähnlichen“ Mord an Arthur Shapiro, der nur wenige Tage nach seiner Ermordung vor dem IRS aussagen sollte. Shapiro war Anwalt von Wexners Unternehmen The Limited gewesen und in dessen Finanzen involviert.

Bei den Ermittlungen zu Shapiros Tod gab es „Spekulationen, dass Shapiro in der Lage war, der [IRS]-Grand Jury Informationen zu liefern, die für eine andere Partei schädlich gewesen wären“. Die Polizei von Columbus stellte daraufhin fest, dass Wexner in die Interessen des organisierten Verbrechens verstrickt war. Die Ermittlungen gegen Wexner und jegliche Verbindungen zum organisierten Verbrechen wurden jedoch eingestellt, und die polizeilichen Unterlagen aus diesen Ermittlungen wurden vom damaligen Polizeichef von Columbus, James Jackson, massiv unterdrückt. Als die Dokumente später durch einen FOIA-Antrag „versehentlich“ an die Öffentlichkeit gelangten, zeigte sich Jackson überrascht und bemerkte in Bezug auf die fraglichen Dokumente: „Ich dachte, ich hätte sie entsorgt.“ Diese Unterlagen werden im weiteren Verlauf dieses Artikels als „Shapiro-Mordakte“ bezeichnet.

Ende der 1980er Jahre war Jeffrey Epstein – der sich bis dahin in Wexners engsten Kreis eingeschlichen hatte – zum Komplementär der Immobilienholding von New Albany, New Albany Property, aufgestiegen und hatte mindestens einige Millionen Dollar in das Projekt investiert. Der ehemalige Inspektor des Bundesstaates Ohio, David Sturtz, soll behauptet haben, Jeffrey Epstein sei Shapiros „Nachfolger“ gewesen. Darüber hinaus erklärte der lokale Reporter aus Ohio, Bob Fitrakis, 2002 gegenüber dem New York Magazine, dass Epstein eine entscheidende Rolle im New-Albany-Projekt gespielt habe:

Bevor Epstein 1988 hinzukam, waren die finanziellen Vorbereitungen und die Grundlagen für das New-Albany-Projekt ein einziges Chaos […] Epstein brachte alles in Ordnung und war darüber hinaus in anderen Funktionen für Wexner tätig.

Fitrakis erklärte zudem, dass der Erfolg von New Albany erhebliche Änderungen an der Stadtpolitik von Columbus sowie an den Bauvorschriften erforderlich gemacht habe. Wie aus der „Shapiro Murder File“ hervorgeht, scheint dies durch fragwürdige Investitionen einer von Wexner kontrollierten Gesellschaft in einen Jazzclub erreicht worden zu sein, der von einem ehemaligen Stadtratsmitglied, Jeremy Hammond, gemeinsam mit seinem Nachfolger im Stadtrat, Les Wright, betrieben wurde. Die Akte enthält zudem Indizien dafür, dass Hammond Zahlungen für Luxusgüter und -immobilien leisten konnte, die weit über seinem Gehalt lagen, was auf Bestechung hindeutete. Wie es für Leslie Wexner der Zufall wollte, geriet Hammond 1988 „in eine emotionale Debatte über das Wexley-Luxuswohnprojekt [ein Verweis auf das New-Albany-Projekt]“ und wurde beschuldigt, die Interessen der Stadt und der Öffentlichkeit zugunsten von Wexner verraten zu haben. New Albany konnte, vor allem dank Hammond und Wright, die gewünschten Änderungen an der lokalen Politik durchsetzen. Die Vorwürfe, dass die Projekte und Ambitionen von New Albany gegen bestehende staatliche und lokale Gesetze verstießen, sollten jedoch noch Jahre andauern.

Die vollständige Akte zum Shapiro-Mord – Download

Im Jahr 1990 erwarb Epstein über einen von Wexner kontrollierten Trust eine Immobilie in New Albany, wobei in den Medien vielfach berichtet wurde, das Haus sei ein „Geschenk“ von Wexner an Epstein gewesen. Epstein trat aus dem Trust aus und kaufte das Haus, das er von 1994 bis 2007 besaß, als er und Wexner nach Epsteins erster Verhaftung im selben Jahr öffentlich ihre Beziehungen abbrachen. Jüngste Veröffentlichungen haben jedoch gezeigt, dass die beiden Männer noch Jahre danach in Kontakt blieben. Epstein verkaufte das Haus in New Albany im selben Jahr für angeblich 0 Dollar an die Wexners.

1992 erwarb Epstein eine weitere Immobilie in New Albany, diesmal über einen Trust, der mit John Kessler in Verbindung stand. Die ehemalige Epstein-Mitarbeiterin Maria Farmer reichte eine Klage ein, in der sie behauptete, sie sei 1996 in der Immobilie von Epstein angegriffen worden und Wexners Sicherheitspersonal habe sie fast 12 Stunden lang daran gehindert, das Haus zu verlassen. Ein Bericht der Washington Post bestätigte, dass Wexners Sicherheitsteam das Haus „überwachte“, als es Epstein gehörte. Epstein verkaufte diese Immobilie 1998 an eine Firma namens HHD & B LLC, die dieselbe Postanschrift wie die New Albany Company hatte, was darauf hindeutet, dass sie miteinander verbunden waren. Im selben Jahr wurde Epstein neben Leslie Wexner als Co-Präsident der New Albany Company geführt.

Seit Anfang der 1990er Jahre war Epstein zudem Präsident der in New Albany ansässigen N.A. Property Inc., die in frühen Unterlagen auch als Teil der Wexner Investment Company bezeichnet wird. Spätere Unterlagen zeigen, dass das Unternehmen auch den Namen New Albany Investment Company (sowie New Albany Investments) verwendet hatte. Die Wexner Foundation bezeichnete Epsteins Rolle als Präsident bei N.A. Property später als eine seiner „mit Wexner verbundenen Funktionen“. Obwohl die Wexner Foundation behauptet, Epstein habe diese Funktion 2007 niedergelegt, wurde er erst 2008 als Unternehmensvertreter abberufen. Trotz Wexners früherer Behauptungen, Epstein habe sein Geld „gestohlen“ und sie hätten im Jahr zuvor jegliche Verbindung abgebrochen, zeigen jüngste Veröffentlichungen, dass Wexner während dieser Zeit weiterhin mit Epstein in Kontakt stand.

Laut einem Profil des New York Magazine aus dem Jahr 2002 unterhielt Epstein eine Niederlassung seiner Finanzberatungsfirma in New Albany. Der Artikel stellt fest, dass Epsteins Präsenz in dem Vorort von Columbus im Jahr 2002 unglaublich stark war und dass die Mitarbeiter seiner Finanzberatungsfirma auf Manhattan, New Albany und die USVI verteilt waren. Der Bericht hält fest, dass er dieses Unternehmen als Financial Trust Co. mit Sitz auf den USVI „neu gegründet“ hatte. Die Financial Trust Co. und ihr Nachfolger Southern Trust wurden von den Behörden der USVI beschuldigt, als Deckmantel für Epsteins illegale Aktivitäten gedient zu haben. Southern Trust beschäftigte sich später intensiv mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) auf den Finanzmärkten, mit dem Ziel, in den Gesundheitssektor zu expandieren. Es ist nicht bekannt, wie lange Epsteins Financial Trust Co. und ihr Vorgängerunternehmen ihre Niederlassung in New Albany unterhielten, doch steht sie wahrscheinlich in Zusammenhang mit der oben erwähnten N.A. Property/New Albany Investment Company, die – wie bereits angemerkt – ebenfalls eine direkt mit Wexner verbundene Einheit war.

(Von links nach rechts) Jeffrey Epstein, Abigail Wexner und Leslie Wexner auf einem undatierten Foto, das kürzlich vom US-Justizministerium veröffentlicht wurde

In den Jahren nach Epsteins angeblicher Trennung von Wexner geht aus Unterlagen hervor, dass Gary Kerney, der ehemalige Geschäftsführer der New Albany Company Limited Partnership, mehrere Immobilien von Epstein verwaltete, darunter die mittlerweile berüchtigten Objekte in New Mexico und auf den Amerikanischen Jungferninseln. Die beiden Männer hatten sich in New Albany über ihre Tätigkeiten bei der New Albany Company kennengelernt. Kerney begann spätestens 1999 mit der Verwaltung von Immobilien für Epstein. Etwa ein Jahrzehnt später, im Jahr 2009, holte Kerney Stephen Caplinger, den ehemaligen Leiter für Planung und Design bei New Albany, an Bord, um Epstein bei der weiteren Entwicklung von Little St. James, Epsteins berüchtigter Insel, zu unterstützen. Im selben Jahr war Kerney als Bauleiter der Insel aufgeführt und gehörte zu den vier Personen, darunter Epstein selbst, die über eine zugehörige Kreditkarte verfügten. Berichten zufolge verdiente Kerney bis 2010 etwa 368.413 Dollar pro Jahr, bestehend aus Gehalt, Wohnzuschuss und Reisekosten. Damit wäre er zu dieser Zeit Epsteins zweithöchstbezahlter Mitarbeiter gewesen. Kerney war auch nicht die einzige langfristige Verbindung der Insel zu New Albany, da die Insel bis mindestens März 2019 bei der in New Albany ansässigen Versicherungsgesellschaft Insurance Office Central Ohio versichert war.

Epsteins umfangreiche Verbindungen zu New Albany, wie oben beschrieben, untermauern Ghislaine Maxwells jüngere Aussagen gegenüber Todd Blanche, dem derzeitigen stellvertretenden Generalstaatsanwalt, dass Epstein New Albany während eines Großteils der Zeit, in der sie mit ihm verbunden war, „leitete“, obwohl Wexner seine Rolle wiederholt heruntergespielt hat.

Vom „Silicon Valley“ zum „Silicon Heartland“

In den Jahrzehnten, nachdem Wexner, Kessler und Epstein sich dort niedergelassen hatten, hat sich New Albany zum führenden Standort in den Vereinigten Staaten für die boomende Rechenzentrumsbranche entwickelt. Im Jahr 2014 zog das erste nennenswerte Rechenzentrum ins Ohio River Valley: Compass Datacenters investierte 60 Millionen Dollar, um fünf Rechenzentren auf einem 9,2 Hektar großen Grundstück im New Albany Business Park zu errichten. Der New Albany Business Park ist für Wexner von besonderer Bedeutung, da er sich im Besitz seiner New Albany Company befindet. Dort sind auch mit Wexner verbundene Unternehmensrechenzentren angesiedelt, darunter Wexners Abercrombie & Fitch. Kurz nachdem Compass Datacenters sich in der Nachbarschaft niedergelassen hatte, errichtete Amazon Web Services (AWS) drei Campusse in New Albany, woraufhin Meta (damals Facebook) und Google rasch folgten und jeweils einen Campus in New Albany hinzufügten.

Compass Datacenters dehnte seine Aktivitäten 2019 auf Kanada und Israel aus, wobei letzteres durch eine Partnerschaft mit AWS zustande kam, nachdem die Azrieli-Gruppe einen Anteil von 20 % an dem Unternehmen erworben hatte. Die Azrieli-Gruppe wurde vom israelisch-kanadischen Magnaten David Azrieli gegründet und führte 2010 den größten Börsengang aller Zeiten an der Tel Aviv Stock Exchange durch. Seitdem hat sie sich zu Israels größtem gewerblichen Immobilienentwickler entwickelt. Die Azrieli-Gruppe ist ein bekannter Partner einer weiteren kanadischen Familiendynastie – der Bronfmans, die enge Verbindungen sowohl zu Wexner als auch zu Epstein vorweisen können.

Derzeit verfügen Amazon, Google, Microsoft und Meta alle über Rechenzentren oder haben sich zum Bau von Rechenzentren in New Albany, Ohio, verpflichtet. Neben den Rechenzentren hat Zentral-Ohio auch eine Zusage von Intel erhalten, eine der größten Halbleiterfabriken der Welt zu errichten. Diese Entscheidung fiel nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der Bundesstaat dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen Intel Anreize und Steuererleichterungen in Höhe von fast 2 Milliarden US-Dollar anbot, darunter eine von den staatlichen Gesetzgebern genehmigte „30-jährige Steuerbefreiung“, durch die „Intel 650 Millionen US-Dollar einsparen kann“. Im Februar 2026 kündigte Intel Verzögerungen bei diesem Projekt bis 2030 an. Führungskräfte aus New Albany haben den Intel-Deal und den Zustrom von Rechenzentren großer Technologieunternehmen als notwendig bezeichnet, um das „Silicon Heartland“ in Ohio mit New Albany als Zentrum zu etablieren.

Bild aus der Präsentation des New Albany Innovation Center, das die Konzentration von Rechenzentren in New Albany, Ohio, zeigt – Quelle

Übrigens spielten Wexner und die New Albany Company eine entscheidende Rolle dabei, den Intel-Deal in Ohio unter Dach und Fach zu bringen. Es waren Vertreter der New Albany Company, die sich an die einst beschauliche Stadt Johnstown wandten und anboten, Hunderte von Hektar Land in und um die Stadt im Voraus zu bezahlen. Sie zahlten deutlich über dem Marktpreis, und viele verkauften ihre Grundstücke für über eine Million Dollar, mussten jedoch Geheimhaltungsvereinbarungen mit der New Albany Company unterzeichnen, um diese Preise zu sichern. Einige Monate nach Abschluss dieser Geschäfte wurde bekannt gegeben, dass Intel plante, seine neuen Halbleiterfabriken genau in diesem Gebiet zu errichten. „Ohne sie wäre [der Intel-Deal] nicht zustande gekommen“, sagte J.P. Nauseef, der CEO von JobsOhio, der privaten Wirtschaftsförderungsgruppe des Bundesstaates, gegenüber Forbes. JobsOhio hatte sich übrigens einen Zuschuss in Höhe von 150 Millionen Dollar gesichert, mit dem das Grundstück für die Intel-Fabriken bezahlt wurde; dieser war Teil eines Förderpakets des Bundesstaates Ohio im Gesamtwert von über 2 Milliarden Dollar. JobsOhio, eine umstrittene „Dark-Money“-Organisation, wird später in diesem Artikel ausführlich behandelt.

Wie bei anderen Steueranreizen, die der Staat zugunsten von mit Wexner verbundenen Geschäftsabschlüssen vorbereitet hat, ist es unwahrscheinlich, dass die Einwohner von Ohio von den angeblichen Vorteilen profitieren werden. Tatsächlich wurde das Wachstum der Rechenzentren in New Albany lange Zeit als unverzichtbar für das wirtschaftliche Wohlergehen der Einwohner des Bundesstaates angepriesen, doch die meisten Einwohner von Ohio haben stattdessen nur überhöhte Stromrechnungen erhalten – trotz der Milliarden an steuerfinanzierten Anreizen, die diese großen Technologiekonzerne erhalten haben. Während die Einwohner von Ohio in Rekordzahlen gegen den Bau weiterer Rechenzentren protestieren, haben die Gesetzgeber des Bundesstaates Ohio darauf mit einem Gesetzentwurf reagiert, der die Einrichtung einer neuen Kommission vorsieht, die dazu beitragen soll, „unzutreffende Mythen“ über die Ansiedlung weiterer Rechenzentren im Bundesstaat zu „entkräften“, insbesondere über Rechenzentren, deren Bau auf Grundstücken geplant ist, die von Wexners New Albany Company erschlossen wurden.

Neben Wexners direkten Verbindungen zur Ansiedlung von Big-Tech-Giganten in New Albany besteht auch die wichtige Möglichkeit, dass Epstein selbst dazu beigetragen hat, den Grundstein für deren Präsenz in dem von Wexner dominierten Vorort von Columbus zu legen. So war Epstein beispielsweise in der Zeit, in der er eng mit New Albany verbunden war und es angeblich für Wexner „leitete“, der wichtigste (und in manchen Jahren der einzige) Spender der Edge Foundation. Die Edge Foundation war seit 1999 Gastgeberin des einflussreichen „Billionaire’s Dinner“, an dem Epstein von Anfang an beteiligt war. Von 2001 bis 2017, wobei sich mehrere Jahre mit Epsteins intensiver Beteiligung an New Albany überschnitten, finanzierte Epstein 638.000 Dollar der insgesamt 857.000 Dollar, die Edge in diesem Zeitraum einnahm. Spätere Berichte behaupten, dass das „Billionaire’s Dinner“ der Edge Foundation eine „Einflussnahmeoperation“ war, die zu Epsteins Vorteil durchgeführt wurde.

Zu den namhaften Teilnehmern dieser Dinner zu der Zeit, als Epstein der einflussreichste Spender der Edge Foundation war, gehören mehrere Gründer großer Big-Tech-Unternehmen, die sich während und kurz nach diesem Zeitraum in New Albany niedergelassen haben. Zu diesen Gründern gehören Jeff Bezos von Amazon sowie die Google-Mitbegründer Sergey Brin und Larry Page. Bezos knüpfte enge Beziehungen zu Epsteins „Vermittlerin“ Ghislaine Maxwell, während Brin und Page beide im Rahmen des USVI-Verfahrens gegen JP Morgan wegen der angeblichen Unterstützung von Epsteins Sexhandelsaktivitäten durch die Bank vorgeladen wurden. Diese Vorladungen wurden erlassen, weil Epstein die Google-Mitbegründer angeblich dazu veranlasste, bei J.P. Morgan zu bankieren, und weil Epstein Brin bei der Strukturierung von Treuhandfonds für seine Kinder beriet.

Ein Bild aus den „Epstein-Akten“, das ein Abendessen im Jahr 2015 zeigt, das von Reid Hoffman und Peter Thiel veranstaltet wurde und an dem Epstein teilnahm.

Zudem nahm Epstein 2015 an einem von Reid Hoffman und Peter Thiel organisierten Abendessen teil, bei dem auch Mark Zuckerberg von Meta/Facebook anwesend war. Thiel stand Epstein zu dieser Zeit und darüber hinaus sehr nahe und war zudem ein äußerst einflussreicher Frühinvestor sowie Vorstandsmitglied von Meta/Facebook. Thiels Verbindungen zu Epstein, kombiniert mit Zuckerbergs eigenem Treffen mit Epstein, könnten eine Rolle bei der Entscheidung von Meta gespielt haben, sich 2017 in dem von Wexner dominierten New Albany niederzulassen. Im vergangenen Jahr kündigte Meta an, ein weiteres Rechenzentrum zu errichten, das als das Rechenzentrum mit der weltweit höchsten Kapazität beworben wird, und zwar in Wexners Machtbereich.

Wie Wexner Ohios System der Unternehmenssubventionen gestaltete, finanziert durch die Steuerzahler

Die Frage bleibt also: Warum Zentral-Ohio? New Albany war kaum eine bedeutende Stadt, bevor Wexner und Epstein ihre Geschäfte dort ansiedelten – 1990 zählte sie gerade einmal etwas mehr als 1.500 Einwohner. Bis zum Jahr 2000 war die Einwohnerzahl auf knapp über 4.000 angestiegen und hat seitdem ein Wachstum von 180 % verzeichnet – wodurch der kleine, aber einflussreiche Vorort von Columbus heute rund 11.000 Einwohner zählt.

Ein Bericht von Data Center Frontier aus dem Jahr 2024 spekuliert darüber, warum diese Region als Standort für so viele Rechenzentren ausgewählt wurde. Historisch gesehen war diese Strecke von systemischer Bedeutung für das Eisenbahnnetz der Union Pacific Railroad, und Glasfaseranbieter wie AT&T, Verizon, Comcast und andere verlegten ihre Breitbandkabel entlang der Gleise der ersten transkontinentalen Eisenbahnstrecke. Laut einem LinkedIn-Beitrag von George Moore, einem derzeitigen Oracle-Mitarbeiter und ehemaligen Programmmanager der Cloud Developer Services von Microsoft, „bietet diese Glasfaserinfrastruktur den Rechenzentren in einem positiven Investitionskreislauf einen beispiellosen Zugang zur absolut höchsten Bandbreite: Mehr Rechenzentren sorgen für mehr Datenverkehr, was wiederum den Ausbau von Glasfaserkabeln vorantreibt, was wiederum den Bau weiterer Rechenzentren fördert.“

Damit dies nicht nur eine spekulative Theorie bleibt: Dieses von Moore beschriebene, durch das Glasfaserwachstum angetriebene Schwungrad des Rechenzentrumsausbaus hat Ohio dazu gebracht, ein „führender Bundesstaat für Rechenzentren“ zu werden. Laut Berichten von DataCenterMap.com beherbergt Ohio derzeit 193 Rechenzentren und ist damit der viertgrößte Bundesstaat des Landes hinter Virginia, Texas und Kalifornien. Es verfügt nun über mehr Rechenzentren als seine Nachbarstaaten – Pennsylvania, Michigan und Indiana – zusammen. Weit über die Hälfte dieser Rechenzentren befindet sich in Zentral-Ohio, davon 121 im Raum Columbus/New Albany, Tendenz steigend.

Es überrascht nicht, dass sich die New Albany Company als zentraler Akteur für den Wandel in Ohio sieht. So erklärte der derzeitige CEO des Unternehmens, Bill Ebbing, gegenüber Forbes, dass „die Etablierung des ‚Silicon Heartland‘ [in New Albany] die wirtschaftliche Zukunft Ohios neu definieren wird, indem es generationenübergreifende Beschäftigungsmöglichkeiten schafft und gleichzeitig dazu beiträgt, die Abhängigkeit des Landes von der ausländischen Halbleiterproduktion zu verringern“, wobei er auf Intels geplantes Werk in New Albany Bezug nahm.

Dank der Bemühungen von New Albany steht Ohio nun „im Mittelpunkt als Dreh- und Angelpunkt des Midwest Semiconductor Network (MSN)“. Dieses Netzwerk wird insbesondere von der Ohio State University geleitet, die eng mit Wexner verbunden ist, und „durch Bundesinvestitionen im Rahmen des [aus der Biden-Ära stammenden] CHIPS and Science Act gefördert“.

Der damalige Präsident Joe Biden bei der Grundsteinlegung für das Intel-Werk in New Albany im September 2022 – Quelle

Es sind nicht nur Steuergelder des Bundes, die den Aufbau des „Silicon Heartland“ genau dort vorantreiben, wo Wexner praktischerweise so viel Macht ausübt. Ein weiterer Grund dafür, dass Ohio zum „Epizentrum“ für Rechenzentren geworden ist, liegt in den beispiellosen Methoden, mit denen der Privatsektor in Ohio – angeführt von mit Wexner verbundenen Unternehmen – Steuergelder des Bundesstaates umleiten konnte, um den Aufbau des „Silicon Heartland“ massiv zu subventionieren.

Nachdem er das ehemalige Dorf New Albany in eine öffentlich-private Partnerschaft unter seiner Kontrolle umgewandelt hatte, richtete Wexner sein Augenmerk auf die weitaus größere Nachbarstadt Columbus, die Hauptstadt des Bundesstaates Ohio. Im Jahr 2002 schlossen sich Wexner und Kessler mit dem langjährigen Herausgeber des Columbus Dispatch, John Wolfe, zusammen, um die Columbus Partnership zu gründen. Es ist erwähnenswert, dass Wolfe sehr eng mit Wexner verbunden war und von 1990 bis 2016 im Vorstand der Wexner Center Foundation tätig war. Wexner war fast zwanzig Jahre lang Vorsitzender der Columbus Partnership und trat 2021 zurück.

Die Partnerschaft beschreibt sich selbst als „eine gemeinnützige Organisation von CEOs führender Unternehmen und Institutionen aus Columbus“. In Wirklichkeit ist sie die de facto zuständige Behörde für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Columbus, zu der 11 Counties in und um die Stadt gehören. Tatsächlich gründete die Columbus Partnership „Columbus 2020“, aus dem später „One Columbus“ hervorging – heute die offizielle Wirtschaftsförderungsgruppe der Region Columbus. One Columbus ist ebenfalls eine öffentlich-private Partnerschaft, die größtenteils von privaten Unternehmen finanziert wird, die in Ohio stark vertreten sind, darunter J.P. Morgan, Honda, AT&T, Bank of America und natürlich L Brands – die von Wexner kontrollierte Muttergesellschaft von The Limited. Zu den aktuellen Investoren zählen mehrere Big-Tech-Unternehmen wie Amazon, die sich fest in Wexners New Albany etabliert haben. One Columbus hat zudem den aktuellen Wirtschaftsplan der Kommunalverwaltung entwickelt, der „aggressiv auf“ Wirtschaftswachstum ausgerichtet ist, von dem die Unternehmenspartner profitieren.

Die Partnerschaft von One Columbus mit den lokalen Behörden in der Region hat es ihnen ermöglicht, den von ihnen umworbenen Unternehmen – von denen viele in ausländischem Besitz sind – umfangreiche Förderpakete anzubieten, die aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Mehrere der von ihnen umworbenen Unternehmen ziehen nach New Albany. Diese Unternehmen werden von diesen großzügigen, steuerfinanzierten Anreizen angezogen und erwerben dann Gewerbeimmobilien, meist von Wexners New Albany Company. Der Einsatz übertriebener Anreize für Unternehmensansiedlungen in Columbus wurde von Wexner in der Vergangenheit schon oft inszeniert, wie beispielsweise bei den von Wexner unterstützten Bemühungen, das mit der CIA verbundene Unternehmen Southern Air Transport in den 1990er Jahren nach Columbus zu holen (worauf später in diesem Artikel eingegangen wird). Letztendlich ermöglichte ihm die Gründung der Columbus Partnership/One Columbus, solche Vereinbarungen, die einst das Ergebnis von Hinterzimmergeschäften waren, sowohl zu formalisieren als auch zu normalisieren.

Die von Wexner dominierte Columbus Partnership hat zudem eine weitere Tochterorganisation ins Leben gerufen: Smart Columbus, deren Ziel es ist, Columbus zu einer „Teststadt“ für andere Smart Cities in den Vereinigten Staaten zu machen. Smart Columbus ist eine weitere öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Columbus Partnership und der Stadt Columbus. Eines ihrer Ziele ist es, die Nutzung privater konventioneller Autos in der Stadt einzustellen und diese durch elektrische öffentliche Verkehrsmittel zu ersetzen. Die Organisation wurde 2016 gegründet, nachdem die Stadt eine Förderung des Verkehrsministeriums in Höhe von 50 Millionen Dollar zur Unterstützung dieser Bemühungen erhalten hatte, zusammen mit weiteren Millionenbeträgen von der Familienstiftung des Microsoft-Mitbegründers Paul Allen. Dieses Ziel ähnelt auffallend einem Ziel, das von der National Security Commission on AI der US-Regierung vorangetrieben wurde, zu deren Mitgliedern US-Geheimdienstmitarbeiter und Vertreter von Big-Tech-Unternehmen gehörten, darunter auch solche, die große Rechenzentren in New Albany besitzen.

Wexners Columbus Partnership ist zudem ein Netzwerkpartner einer Organisation namens JobsOhio. Die anderen regionalen Partner von JobsOhio – insgesamt sieben, einschließlich der Columbus Partnership – sind öffentlich-private Partnerschaften oder vom privaten Sektor geführte gemeinnützige Organisationen, die im Wesentlichen der Columbus Partnership nachempfunden sind, sich jedoch auf andere Regionen des Bundesstaates konzentrieren. Wie bereits erwähnt, hat JobsOhio unter anderem die umfangreichen Förderpakete für den Intel-New-Albany-Deal sowie den jüngeren Anduril-Deal (der in einem späteren Abschnitt dieses Artikels behandelt wird) vorbereitet.

JobsOhio ist eine sehr umstrittene Organisation. Sie wurde 2011 gegründet und ist der privatisierte Nachfolger des Ohio Department of Development, der Gelder aus einer ehemals öffentlichen Einnahmequelle, der staatlichen Alkoholsteuer von Ohio, einnimmt, deren Rechte er bis 2039 für 1,4 Milliarden Dollar gepachtet hat. Diese Pacht wurde im vergangenen Jahr vom Ohio Controlling Board ohne zusätzliche Kosten für JobsOhio auf unverschämte Weise bis 2053 verlängert. Vier Jahre nach ihrer Gründung hatte sie bereits weit mehr als die 1,4 Milliarden Dollar eingenommen, die sie für diese Rechte gezahlt hatte. Diese Mittel, die andernfalls zur Finanzierung des öffentlichen Sektors geflossen wären, wurden angeblich für „wirtschaftliche Entwicklung“ ausgegeben. JobsOhio war jedoch nicht in der Lage, Daten vorzulegen, die seine kühnen Behauptungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen untermauern. Während unbekannt ist, wie viele Arbeitsplätze die Organisation tatsächlich geschaffen hat, sind die bekannten Ausgaben der Organisation im Laufe der Jahre nachweislich in die Höhe geschnellt.

Zudem ist JobsOhio als privates Unternehmen nicht verpflichtet, offenzulegen, wie die Mittel aus der Alkoholsteuer verwendet werden. Seltsamerweise hat die Organisation zudem notleidende Kredite erlassen, die mit einem massiven Bestechungsskandal auf staatlicher Ebene in Verbindung standen (siehe den nächsten Abschnitt dieses Artikels), und wurde mit weiteren Skandalen in Verbindung gebracht, wie beispielsweise dem um den ehemaligen Präsidenten der Ohio State University, Ted Carter.

Die umfangreichen Förderpakete aus Steuergeldern, die JobsOhio an Unternehmen vergeben hat, laufen letztlich auf ein großes System der Unternehmenssubventionen hinaus, das direkt von den normalen Bürgern Ohios finanziert wird. Derzeit wird JobsOhio von einem Unternehmenslobbyisten geleitet, der eng mit dem derzeitigen Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, verbunden ist.

Die Probleme mit JobsOhio wurden vom Ohio Capital Journal prägnant zusammengefasst, das feststellte, dass kurz nach der Gründung von JobsOhio:

[…d]ie Organisation ProgressOhio reichte umgehend Klage ein und machte geltend, das JobsOhio-Programm verstoße gegen mehrere Bestimmungen der Staatsverfassung, die es der Landesregierung untersagen, ein einzelnes Unternehmen bevorzugt zu behandeln, unter anderem durch die Gewährung von Krediten. Der Oberste Gerichtshof von Ohio wies die Klage ab und begründete dies damit, dass die Kläger keine Klagebefugnis hätten, da sie nicht nachweisen konnten, dass sie durch die Gründung von JobsOhio persönlich geschädigt worden seien. In einer abweichenden Meinung zeigte sich der damalige Richter Bill O’Neill entsetzt. „Hunderte Millionen Dollar an öffentlichen Geldern fließen in ein schwarzes Loch, um ohne öffentliche Kontrolle ausgezahlt zu werden, und das höchste Gericht des Landes schaut weg“, schrieb er. „Der Oberste Gerichtshof von Ohio ist die letzte Instanz, und die Abweisung dieses Falles ist eine Vernachlässigung unserer Pflicht als Hüter der Verfassung.“

Heute ist JobsOhio ein weiterer Knotenpunkt in der neuesten Version des Modells, das ursprünglich von Wexner und Kessler in der Region Columbus entwickelt wurde. Von Unternehmen kontrollierte öffentlich-private Partnerschaften in jeder Region arbeiten nun mit JobsOhio zusammen, das einstige öffentliche Gelder ohne jegliche Transparenz in die Hände von Unternehmen leitet, die im Bundesstaat tätig sind. Während diese Anreize oft als unverzichtbar für die „Schaffung von Arbeitsplätzen“ dargestellt werden, haben Untersuchungen gezeigt, dass in etwa 75 % der Fälle Anreizpakete wie die von JobsOhio entwickelten keinen Einfluss auf die Entscheidung des Unternehmens gehabt hätten, sich im Bundesstaat anzusiedeln oder dort zu expandieren.

JobsOhio wurde insbesondere durch ein Gesetz ins Leben gerufen, das der ehemalige Gouverneur von Ohio, John Kasich, 2011 unterzeichnete. In jenem Jahr holte Kasich den Risikokapitalgeber Mark Kvamme an Bord, um JobsOhio „auf den Weg zu bringen“. Kvamme war ein Veteran von Sequoia Capital, bevor er nach Ohio zog, um die Risikokapitalfirma Drive Capital mitzugründen. Kvamme hatte Kasichs Gouverneurswahlkampf mit 1,35 Millionen Dollar unterstützt, bevor Kasich ihn mit der Gründung von JobsOhio beauftragte. Kvammes jüngere Aktivitäten, einschließlich derer, die in direktem Zusammenhang mit der New Albany Company stehen, werden im nächsten Abschnitt ausführlich behandelt.

Neben den Spenden von Kvamme wurden die Kassen vieler Wahlkampagnen von Kasich sowie die der Republikanischen Partei des Bundesstaates seit langem von Wexner gefüllt, der seit jeher der wichtigste politische Geldgeber für rechtsgerichtete Politiker im Bundesstaat ist. Wexner spendet jedoch auch an die Demokraten in Ohio. Kasich erhielt zudem 2010, im Jahr vor der Gründung von JobsOhio zusammen mit Kvamme, 35 „Geschenke“ von Wexner, doch Kasich weigerte sich, die Art dieser „Geschenke“ offenzulegen. Zusätzlich zu diesen Verbindungen wandte sich Kasich 2013 auch direkt an Wexner, um die „Marketingbemühungen“ des Bundesstaates gegenüber Unternehmen mit Sitz in anderen Bundesstaaten zu unterstützen. Berichten zufolge verglich Kasich die Bitte an Wexner, bei diesen Bemühungen zu helfen, mit „einem Quarterback, der Rat von Super-Bowl-Champion Peyton Manning einholt“. Auf die Frage nach Wexners Verbindungen zu Epstein und warum dies Wexners Geschäfte in New Albany nicht beeinträchtigt habe, antwortete Kasich, dies liege daran, dass New Albany „im Tempo der Wirtschaft“ agiere. Bemerkenswert ist, dass einige Jahre später, im Jahr 2016, Gwendolyn Beck, eine langjährige Mitarbeiterin von Jeffrey Epstein, Epstein per E-Mail anschrieb, um sich als Beraterin für einen Ausschuss für Altersfragen Kasichs Wahlkampfteam anzuschließen. Dies deutet eindeutig darauf hin, dass Epstein zu diesem Zeitpunkt einen direkten Draht zu Kasichs Wahlkampfteam in jenem Jahr hatte.

Es ist auch wichtig anzumerken, dass, während JobsOhio Milliarden aus einst öffentlichen Mitteln Ohios einnimmt und Wexner großen Einfluss auf die öffentlichen Ausgaben für die wirtschaftliche Entwicklung hat, Ohio gezwungen war, die Mittel für öffentliche Schulen, Bibliotheken, öffentlich finanzierte Gesundheitsprogramme und vieles mehr drastisch zu kürzen. Darüber hinaus sind viele der Unternehmen, die in den Bundesstaat und insbesondere in die Region Columbus gelockt wurden, Rechenzentren, die zudem die Stromkosten im gesamten Bundesstaat in die Höhe getrieben haben. Sie werden zudem mit schwerwiegenden Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht. Während JobsOhio argumentieren würde, dass diese Rechenzentren Arbeitsplätze schaffen, ist die überwiegende Mehrheit der dadurch geschaffenen Arbeitsplätze befristet, da es sich um Baujobs handelt, die vorhersehbar verschwinden, sobald ein Rechenzentrum fertiggestellt ist. Die öffentliche Empörung über Rechenzentren hat im Bundesstaat infolgedessen zugenommen, und der Landtag hat kürzlich dafür gestimmt, einige der staatlichen Subventionen zu streichen, die Wexners New Albany und anderen Gebieten im Bundesstaat helfen, diese Unternehmen anzulocken. Trotz der Verabschiedung dieses Gesetzes hat Mike DeWine kürzlich sein Veto gegen einen einzelnen Haushaltsposten eingelegt, um stillschweigend die Fortsetzung dieser Subventionen zu ermöglichen.

InnovateOhio und der O.H.I.O. Fund

Als Kasich im Januar 2019 sein Amt als Gouverneur niederlegte, genehmigte er die Gründung einer neuen Regierungsbehörde namens InnovateOhio. Sein Nachfolger, Mike DeWine, und sein Vizegouverneur John Husted, die beide in hohem Maße von Wexner finanziert wurden, beaufsichtigten die Bemühungen der Behörde, die öffentlichen Dienste des Bundesstaates Ohio zu „modernisieren“. Ähnlich wie bei den Werbemaßnahmen für JobsOhio und verwandte Gruppen wurde die Umgestaltung der öffentlichen Dienste in Ohio hin zu einer möglichst starken Digitalausrichtung als notwendig erachtet, um „den Bundesstaat für externe Unternehmen attraktiv zu machen“. Im April 2019 erließ Mike DeWine eine Verordnung, die alle staatlichen Behörden, Gremien und Kommissionen dazu verpflichtete, InnovateOhio einzuführen und zu nutzen.

Zum ursprünglichen Vorstand von InnovateOhio gehörten Mark Kvamme, der an der Gründung von JobsOhio mitgewirkt hatte, sowie der aus der Wirtschaft stammende Senator von Ohio, Bernie Moreno, und der Risikokapitalgeber und derzeitige Vizepräsident J.D. Vance. Morenos Wahlkampf, der teilweise von Wexner finanziert wurde, war insbesondere von Vorwürfen überschattet, er habe seine Position im Vorstand von InnovateOhio genutzt, um ein Blockchain-Unternehmen zu fördern, an dem er einen großen Anteil hielt. Zu den weiteren namhaften Gründungsmitgliedern des Vorstands von InnovateOhio gehörte der Leiter des US-Geheimdienst- und Rüstungsunternehmens Battelle, dessen Einrichtung im Raum Columbus die mutmaßliche Quelle des Anthrax war, das bei den Anthrax-Anschlägen von 2001 verwendet wurde.

Vivek Ramaswamy, der derzeit als Nachfolger von DeWine für das Amt des Gouverneurs von Ohio kandidiert, trat nach der Gründung ebenfalls dem Vorstand von InnovateOhio bei. Im Rahmen seines Auftrags schuf InnovateOhio die Infrastruktur und führte anschließend über das OHID-System eine digitale Identität für jeden Einwohner Ohios ein, der Zugang zu staatlichen öffentlichen Dienstleistungen erhalten wollte.

Den Vorsitz im Beirat von InnovateOhio hat derzeit Falon Donohue inne, der Narya Capital gemeinsam mit dem derzeitigen US-Vizepräsidenten J.D. Vance und dem ehemaligen Mithril-Capital-Partner Colin Greenspan gegründet hat. Mithril steht in enger Verbindung zum Tech-Milliardär Peter Thiel, dessen tiefe Verbindungen zu Epstein durch jüngste Enthüllungen weiter beleuchtet wurden. Vance ist ebenfalls ein ehemaliger Mithril-Mitarbeiter, und Thiel spielte eine entscheidende Rolle bei der Lancierung seiner politischen Karriere. Narya hat massiv in Vivek Ramaswamys Strive Asset Management investiert, das auch Mittel von Cantor Fitzgerald erhalten hat, dessen langjähriger Chef Howard Lutnick derzeit unter Trump Handelsminister ist. Lutnicks Söhne leiten derzeit Cantor.

Wie bereits erwähnt, spielte der Risikokapitalgeber Mark Kvamme nicht nur bei der Gründung von JobsOhio, sondern auch in den Anfangsjahren von InnovateOhio eine zentrale Rolle. Bevor er während seiner Zeit bei Sequoia Capital nach Ohio zog, war Kvamme einer der frühesten Geldgeber und Vorstandsmitglieder von Reid Hoffmans LinkedIn und hat gemeinsam mit Hoffman in andere Unternehmen investiert. Hoffman ist seitdem für seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein berüchtigt.

Das von Kvamme in Ohio mitgegründete Unternehmen Drive Capital erhielt von der Ohio State University (OSU) 50 Millionen Dollar für einen seiner Fonds. Berichten zufolge stand die umstrittene Entscheidung, so viel Geld der OSU in Drive Capital zu investieren, im Zusammenhang mit Kvammes Verbindungen zu Kasich sowie zu John Gee. Zu dieser Zeit war Gee Mitglied des Kuratoriums der OSU und gleichzeitig Direktor von Wexners Unternehmen The Limited. Gee hatte zudem Wexners Platz im Kuratorium übernommen, als dieser 2012 zurücktrat. Die OSU wird zudem in hohem Maße durch Spenden der Familie Wexner finanziert. Darüber hinaus war Kvamme Mitglied des Kuratoriums des Wexner Center for the Arts, dessen Vorsitz Wexner innehat.

Reid Hoffman (links) und Mark Kvamme (rechts) vor der New Yorker Börse am Tag des Börsengangs von LinkedIn am 18. Mai 2011 – Quelle

Kvamme hat seitdem einen Fonds entwickelt, den er als Ohios eigenen „Staatsfonds“ bezeichnet und der sich an Singapurs staatlicher Investmentgesellschaft Temasek orientiert. Dieser Fonds mit dem Namen „The O.H.I.O. (Ohio High-growth Investment Opportunities) Fund“ hat Hunderte Millionen Dollar von in Ohio ansässigen Investoren eingesammelt, deren Identität vom Fonds nicht offengelegt wurde. Der Fonds verfügt über einen Beirat, dem mehrere prominente Geschäftsleute aus Ohio angehören, die jeweils aus einer größeren Stadt des Bundesstaates stammen. Bemerkenswert ist, dass der vom Fonds als Vertreter von Columbus ausgewählte Geschäftsmann Alex Fischer ist, der ehemalige CEO und Präsident der von Wexner gegründeten Columbus Partnership, der derzeit Partner bei Wexners New Albany Company ist. Bemerkenswert ist, dass der O.H.I.O.-Fonds ein kürzlich genehmigtes Entwicklungsprojekt in New Albany namens „New Albany Innovation Center“ unterstützt hat, das von Wexners New Albany Company als einer der wichtigsten „Anreize“ für Unternehmen vermarktet wird, die einen Umzug in den von ihm weitgehend kontrollierten Vorort von Columbus in Betracht ziehen. Darüber hinaus war die erste große Investition des O.H.I.O. Fund der Kauf eines 148 Acres großen Grundstücks in Sunbury, Ohio, etwa 12 Meilen von New Albany entfernt. Das Grundstück ist Teil des Sunbury Business & Technology Park. Der Sunbury Business & Technology Park, in dem bald ein riesiges Amazon-Rechenzentrum im Wert von 2 Milliarden Dollar entstehen soll, wird von Wexners New Albany Company entwickelt.

Der O.H.I.O. Fund hat zudem erhebliche Summen an Narya Capital gespendet, die von Vizepräsident J.D. Vance mitbegründete Risikokapitalgesellschaft. Kvamme, der den Fonds ins Leben gerufen hat, war ein wichtiger Geldbeschaffer für Vances politische Kampagnen. Wichtig ist, dass Kvamme selbst politische Ambitionen hegt.

Das ist nicht die einzige Investition des O.H.I.O. Fund, die Verbindungen zur aktuellen Trump-Regierung aufweist. Der Fonds hat sich kürzlich mit Terry Coyne, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Cleveland-Niederlassung von Newmark, zusammengetan, um das „nächste Anduril“ zu finden, das eine große Immobilie in der Nähe des Rickenbacker-Flughafens in Columbus beziehen soll. Newmarks kürzlicher Erwerb dieses Grundstücks in der Nähe des Rickenbacker-Flughafens grenzt an das Gelände, das für die geplante große Drohnenfabrik des Militärzulieferers Anduril ausgewählt wurde (darauf wird später in diesem Artikel eingegangen). Anduril wurde von zwei Personen gegründet, die Peter Thiel sowie J.D. Vance nahestehen: Palmer Luckey und Trae Stephens.

Der O.H.I.O. Fund ist das einzige Mitglied der Investorengruppe hinter Coyne, das Coyne offenlegen wollte. Newmark, dem das betreffende Grundstück gehört und bei dem Coyne beschäftigt ist, ist eine Tochtergesellschaft von Howard Lutnicks Cantor Fitzgerald. Die New York Times berichtete kürzlich darüber, wie die Familie Lutnick und Cantor von KI-Rechenzentren im ganzen Land „profitieren“, wobei die Region Columbus offenbar keine Ausnahme bildet. Lutnick stand Wexners ehemaligem Vermögensverwalter Jeffrey Epstein sehr nahe, der Lutnicks langjähriger Nachbar und zugleich sein Geschäftspartner war. Epstein empfing Lutnick auch auf seiner berüchtigten Insel.

Die Macht hinter der Macht

Der Boom bei KI-Rechenzentren in den Vereinigten Staaten hat auch eine „Renaissance“ der Kernenergie ausgelöst, da Rechenzentren den steigenden Strombedarf des Landes weiter ankurbeln. Ohio bildet da natürlich keine Ausnahme. Einzigartig für Ohio ist jedoch die Tatsache, dass der größte Korruptionsskandal in der Geschichte des Bundesstaates eng mit der Kernenergieindustrie des Staates und denjenigen verbunden ist, die das „Silicon Heartland“ weiter ausbauen wollen.

Im Juli 2020 wurden fünf Einwohner Ohios wegen organisierter Kriminalität angeklagt, in einem Fall, der als „wahrscheinlich größter Bestechungs- und Geldwäscheskandal, der jemals gegen die Bevölkerung des Staates Ohio verübt wurde“ beschrieben wurde. Dieser Skandal führte zur Verhaftung des damaligen Sprechers des Repräsentantenhauses von Ohio, Larry Householder, des Vorsitzenden der Republikanischen Partei von Ohio, Matt Borges, von Householders Berater Jeffrey Longstreth sowie von zwei in Ohio ansässigen Lobbyisten, Neil Clark und Juan Cespedes. Den fünf Männern wurde vorgeworfen, an der Verteilung von Bestechungsgeldern an Mitglieder des Repräsentantenhauses beteiligt gewesen zu sein, um ein umstrittenes Gesetz zu verabschieden, das zur Rettung von zwei veralteten Kernkraftwerken und zwei Kohlekraftwerken führte, finanziert durch die „Versorgungsgebührenzahler“ (d. h. normale Einwohner von Ohio, die ihre Stromrechnungen bezahlen). Die beiden Kernkraftwerke in Ohio, Perry und Davis-Besse, erhielten aufgrund der Verabschiedung dieses Gesetzes, bekannt als House Bill 6 (HB6), eine Subvention in Höhe von 150 Millionen Dollar pro Jahr. Die beiden Kernkraftwerke, die im Mittelpunkt dieses Komplotts standen, gehörten Energy Harbor, das zuvor als FirstEnergy bekannt war – genau jenes Unternehmen, das der Bestechung von Beamten in Ohio für schuldig befunden wurde, um sich seine saftige Rettungsaktion zu sichern.

Im Mittelpunkt der Rettungsaktion stand die erfolgreiche Kampagne von Larry Householder, der sich den Posten des Sprechers des Repräsentantenhauses sicherte. Householder hatte heimlich eine gemeinnützige Organisation nach 501(c)(4) namens „Generation Now“ kontrolliert, in die FirstEnergy zwischen März 2017 und März 2020 rund 60 Millionen Dollar fließen ließ. Laut US-Staatsanwalt David DeVillers, der Anklage gegen die fünf Männer erhob, gab es „keinen Zweifel: Dies ist Larry Householders 501(c)(4)-Organisation“. In einem Bericht von NPR vom Juli 2020 hieß es, DeVillers habe behauptet, dass „das Geld aus dem Betrug zum Nachteil anderer politischer Kandidaten und der Bevölkerung von Ohio ausgegeben wurde“. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass „Mitglieder von Householders Organisation diese Zahlungen zu ihrem eigenen persönlichen Vorteil und zur Gewinnung von Unterstützung für Householders Kandidatur als Sprecher nutzten“.

Laut der im Juli 2020 eingereichten Klage gab die Organisation [Generation Now] im „Frühjahr und Herbst 2018 Millionen an Geldern von Unternehmen A [FirstEnergy] aus, um Kandidaten für das Repräsentantenhaus zu unterstützen, die an Vor- und Hauptwahlen beteiligt waren und von denen die Organisation glaubte, dass sie sowohl für Householder als Sprecher stimmen als auch letztendlich seiner Führung als Sprecher folgen und für Rettungsgesetze stimmen würden“, die FirstEnergy zugutekamen. Das Unternehmen hatte kurz zuvor, im März 2018, bekannt gegeben, dass es Kernkraftwerke schließen und Insolvenz anmelden würde. Als Gegenleistung für diese Zahlungen halfen Householder und seine Mitverschwörer dabei, den House Bill 6 (HB6) zu verabschieden. Anschließend vereitelten sie auch eine Volksinitiative, die darauf abzielte, das Gesetz nach seiner erfolgreichen Verabschiedung wieder aufzuheben. Die Klage bestätigt, dass von Householder unterstützte Kandidaten, die über Householders Organisation „Generation Now“ Geld von FirstEnergy erhalten hatten, dazu beitrugen, Householder zu wählen, der den Gesetzentwurf bereits drei Monate nach seinem Amtsantritt einbrachte. Infolge dieser Gesetzgebung stieg der Wert von FirstEnergys 60-Millionen-Dollar-Betrugsmasche auf 1,3 Milliarden Dollar. Die bereits erwähnte Organisation JobsOhio hatte FirstEnergy im Jahr 2015 12 Millionen Dollar geliehen, entschied sich jedoch seltsamerweise zwei Jahre später, das Darlehen zu erlassen.

Charles Jones, Präsident von FirstEnergy – Quelle

Wie oben erwähnt, leistete FirstEnergy ab März 2017 „regelmäßige Zahlungen an Householders geheime Firma“ Generation Now. Diese Zahlungen begannen nur wenige Monate, nachdem Householder Mitarbeiter von FirstEnergy in deren Firmenjet begleitet hatte. Die Zahlungen von FirstEnergy an Householder stiegen nach der Einbringung des Gesetzesentwurfs HB6 an, darunter eine Überweisung in Höhe von 8 Millionen Dollar an Generation Now im Mai 2019. Dieses Geld wurde offenbar dazu verwendet, durch Mailings und Werbung Zustimmung für die Rettungsaktion zu erzeugen, zusätzlich zu ihrer eigenen persönlichen Bereicherung und ihrem eigenen Vorteil. Der Gesetzentwurf wurde mit 51 zu 38 Stimmen verabschiedet und umgehend von Ohios Gouverneur Mike DeWine unterzeichnet. Als eine Kampagne organisiert wurde, um das Gesetz durch eine Volksabstimmung zu kippen, überwies FirstEnergy zwischen Juli und Oktober 2019 weitere 38 Millionen Dollar an Generation Now.

Im Laufe dieses Dreijahreszeitraums überwies FirstEnergy 60 Millionen Dollar, um sich im Wesentlichen die milliardenschwere Rettungsaktion zu erkaufen. Staatsanwälte beschrieben die Zahlungen als „vergleichbar mit Säckchen voller Bargeld – im Gegensatz zu Wahlkampf- oder PAC-Spenden waren sie nicht reguliert, wurden nicht gemeldet und unterlagen keiner öffentlichen Kontrolle – und das Unternehmen gab die Bestechungsgelder frei aus, um seine politischen Interessen voranzutreiben und sich selbst zu bereichern.“

Obwohl dies sicherlich eine bemerkenswerte Geschichte für sich ist, mit zahlreichen Auswirkungen auf die boomende Rechenzentrumsbranche des Bundesstaates, gibt es zahlreiche Verbindungen zwischen den beteiligten Parteien und den jahrzehntelangen Bemühungen von Epstein und Wexner, New Albany, Ohio, auszubauen.

Neil Clark, ein langjähriger Lobbyist in Ohio und einer derjenigen, die 2020 wegen organisierter Kriminalität angeklagt wurden, war eine zentrale Figur innerhalb des Komplotts. Während der vom FBI aufgezeichneten Gespräche mit Householder bezeichnete sich Clark selbst als „Householders Stellvertreter“ und behauptete zudem, dass das ihnen zur Verfügung stehende „schwarze Geld“ „unbegrenzt“ sei. Clark wurde auch dabei aufgezeichnet, wie er sagte: „Wir nennen Unternehmen A [FirstEnergy] die Bank … sie können diese Dinge 20 Jahre lang finanzieren, wenn sie wollen … sie haben zu viel Geld, zu viel Macht.“

1999 gründete Clark zusammen mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Demokratischen Partei von Ohio, Paul Tipps, State Street Consultants, eine einflussreiche Lobbying-Firma mit Sitz in Ohio. Die Firma entwickelte sich zur größten Beratungsfirma für Regierungsangelegenheiten in Ohio, doch zuvor hatten sowohl Tipps als auch Clark jahrelang Lobbyarbeit für Wexners Limited Brands und die von Epstein und Wexner geführte New Albany Company betrieben. Während dieser Zeit arbeitete Wexner zusätzlich zu Tipps und Clark mit der Lobbying-Firma The Success Group (auf die später noch eingegangen wird) zusammen, um „die (Ohioer) Legislative 1990 davon zu überzeugen, eine Änderung in einen nicht damit zusammenhängenden Gesetzentwurf aufzunehmen, die es seinem Unternehmen [New Albany Company] im Wesentlichen ermöglichte, innerhalb des Bauprojekts eine eigene Verwaltung zu schaffen… Die Änderung ermöglichte es der privaten Verwaltung, neue Einwohner zu besteuern, Anleihen zu begeben und im Wesentlichen fast das gesamte Gebiet zu kontrollieren.“

1992 strebte Wexner eine Änderung eines Staatsgesetzes an, das seinen Golfplatz, den New Albany Country Club, daran hinderte, während einer vierjährigen Wartezeit erneut eine Schanklizenz zu beantragen, nachdem ihm diese zuvor verweigert worden war. Clark vertrat zusammen mit seinem zukünftigen Partner Tipps Wexners Versuch, diese lange Wartezeit zu umgehen, wobei Clark anmerkte, dass er die Dienste unentgeltlich erbrachte. Als Gründungsmitglied von Wexners Club äußerte Clark, dass er „nach 18 Löchern miserablen Golfspiels vielleicht gerne einen Cocktail trinken würde“. Im selben Jahr veranstalteten Clark und Wexner gemeinsam eine umstrittene Spendenaktion für die Wiederwahlkampagne des damaligen Präsidenten George H. W. Bush sowie für die Wahlkampagnen der Republikaner im Repräsentantenhaus von Ohio.

Im Jahr 2021, kurz bevor er im Zusammenhang mit dem HB6-Skandal vor Gericht erscheinen sollte, gab Clark laut einem Bericht von Fox bekannt, dass er „an einem Enthüllungsbuch über seine jahrzehntelange Karriere als Lobbyist arbeite“.

Clark fügte hinzu, er wolle „die Dinge richtigstellen, was ich während meiner 40 Jahre im Statehouse getan habe“, und dass er „Dinge sagen werde, über die die Leute schockiert sein werden“. Er teilte Reportern im Februar 2021 mit, das Buch stehe „kurz vor der Veröffentlichung“. Einen Monat später, im März 2021, wurde Clark mit einer Schusswunde am Kopf in einem Waldgebiet in der Nähe seines Hauses in Florida tot aufgefunden. Der Tod wurde von den örtlichen Behörden schnell als Selbstmord eingestuft. Leider war Clark nicht die einzige Person, die mit diesem Skandal in Verbindung stand und durch „Selbstmord“ ums Leben kam.

Neil Clark während eines Interviews mit The Cleveland Plain Dealer im Jahr 2017 – Quelle

Im April 2024 wurde der ehemalige Vorsitzende der Public Utilities Commission of Ohio (PUCO), Sam Randazzo, in Columbus, Ohio, tot aufgefunden. Randazzo hatte sich jahrelang in Ohio an vorderster Front für die Deregulierung des Stromnetzes eingesetzt, bevor er die Sustainability Funding Alliance gründete – eine Gesellschaft, die im Januar 2019 Zahlungen von FirstEnergy erhalten hatte. An dem Morgen, an dem Randazzo sich beim Gericht melden sollte, wurde seine Leiche in einem Gebäude, das ihm gehörte, erhängt aufgefunden.

Zuvor hatte sich Randazzo in 22 Anklagepunkten auf Landesebene und 11 auf Bundesebene, die sich auf seine Rolle im HB6-Skandal bezogen, für nicht schuldig erklärt. Laut Berichten von NBC wurde Randazzo vorgeworfen, im Januar 2019 von FirstEnergys ehemaligem CEO Chuck Jones und dem ehemaligen Senior Vice President Michael Dowling eine Bestechungssumme in Höhe von 4,3 Millionen Dollar für „Beratungsleistungen“ im Zusammenhang mit der Ausarbeitung „von Teilen eines Gesetzes, das FirstEnergy Subventionen in Millionenhöhe zusichern würde“, angenommen zu haben. Randazzo war 2019 von Gouverneur Mike DeWine in die PUCO berufen worden, kurz nachdem er die Zahlung von FirstEnergy angenommen hatte. Er wurde im April 2019 Vorsitzender der PUCO – im selben Monat, in dem HB6 eingebracht wurde. Laut dem Ohio Capital Journal hatte Randazzo insgesamt 22 Millionen Dollar an Beratungshonoraren von FirstEnergy erhalten, darunter die 4,3 Millionen Dollar im Jahr 2019. Im selben Jahr, im November 2019, erließen Randazzo und die PUCO eine neue Anordnung, die FirstEnergy einen „großen Sieg“ bescherte, der „Hunderte Millionen Dollar wert“ gewesen wäre.

Im Jahr 2021 sprang DeWine Randazzo zur Seite, als „erstmals Verbindungen zwischen Randazzo und FirstEnergy bekannt wurden“. Randazzo war nicht die einzige persönliche Ernennung von Gouverneur DeWine, die einen der Hauptakteure des Skandals betraf.

Im Januar 2019, zu Beginn der Einführung des House Bill 6, ernannte Gouverneur DeWine Dan McCarthy zu seinem Direktor für legislative Angelegenheiten. McCarthy hatte 2017 eine 501(c)(4)-Organisation namens „Partners for Progress“ gegründet, die FirstEnergy nutzte, um im Rahmen ihres Bestechungskomplotts im Zusammenhang mit HB6 Gelder zu kanalisieren. Laut Berichten von Cleveland.com erhielt McCarthys „Partners for Progress“ „2017 5 Millionen Dollar von FirstEnergy“ und verteilte „in den folgenden Monaten“ „1,2 Millionen Dollar dieses Geldes an Organisationen, die sich für die Wahl von Householder zum Sprecher einsetzten“, darunter die bereits erwähnte „Generation Now“. Die Gruppe „gab später Millionen für Anzeigen aus und unternahm weitere Schritte, um den House Bill 6 zu verabschieden“. Ein weiteres Vorstandsmitglied von „Partners for Progress“ war McKenzie Davis, die mit McCarthy zusammenarbeitete, als er Präsident der „Success Group“ war. McCarthy hatte die „Success Group“ verlassen, um in DeWines Regierung einzutreten. Was das Machtgeflecht in Zentral-Ohio betrifft, so hatte die „Success Group“ in den 1990er Jahren zuvor für Wexners „The Limited“ gearbeitet, zusätzlich zum „Ohio Electric Utility Institute“, der „Ohio Coalition for Customer Choice in Electricity“ und dem Rüstungsunternehmen TRW.

Nebenbei bemerkt hatte TRW 1965 Cam Gears übernommen, ein Unternehmen, das von Douglas Sims Leese geleitet und von Leeses Vater gegründet worden war. Leese wurde im selben Jahr der Fusion zum internationalen Vizepräsidenten für Kundenbeziehungen bei TRW ernannt.

Leese stellte Epstein später, Anfang der 1980er Jahre, ein und soll eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, Epstein mit dem saudischen Waffenhändler Adnan Khashoggi und dessen ehemaligem Geschäftspartner Steven Hoffenberg in Kontakt zu bringen.

Bemerkenswert ist, dass The Success Group von Dennis Wojtanowski, einer langjährigen Persönlichkeit der Demokratischen Partei in Ohio, gegründet und geleitet wurde, der von 1984 bis 2003 als CEO fungierte. Wojtanowski hatte zuvor im Auftrag von Sir James Goldsmith während eines gescheiterten Übernahmeversuchs des in Akron, Ohio, ansässigen Unternehmens Goodyear Tire Lobbyarbeit betrieben. Wojtanowski hatte versucht, seine geschäftlichen Verbindungen zu dem umstrittenen Goldsmith zu verschleiern, indem er Goldsmith nicht als seinen Kunden registrierte, sondern stattdessen Hahn, Loeser und Parks – eine in Cleveland ansässige Anwaltskanzlei – angab, die ihn im Auftrag von Goldsmith engagiert hatte. Wojtanowskis Verbindungen zu Goldsmith in den späten 1980er Jahren sind sicherlich relevant für die Übernahme von New Albany durch Epstein/Wexner, da Epstein offenbar Anfang der 1970er Jahre in Goldsmiths New Yorker Villa erstmals in diesen elitären Machtzirkel eingeführt wurde. Goldsmith stand in enger Verbindung zu Robert Maxwell und den Bankinteressen der Rothschilds sowie als Mitglied des mit dem organisierten Verbrechen verknüpften Clermont Club in Großbritannien. Wojtanowski war bereits in einen früheren Lobbying-Skandal mit Wexner verwickelt, der 1995 ans Licht kam, als der Lobbyist aus Ohio Dinnerpartys in seinem Haus veranstaltete, bei denen er illegal Schecks über 500 Dollar an Abgeordnete des Bundesstaates von sechs Tochtergesellschaften von The Limited verteilte. Zuvor hatte Wojtanowski als Abgeordneter den Vorsitz der Bürgerkommission für Kernenergie in Ohio inne und war in den 1970er Jahren eine Schlüsselfigur bei den Bemühungen, die Methode zur Berechnung der Tarifbasis durch Stromversorgungsunternehmen zu ändern.

Diese Skandale und ihre Akteure haben direkte Auswirkungen auf die Zukunft des Wachstums von Rechenzentren in Ohio und veranschaulichen perfekt, wie eine kleine Gruppe von Geschäftsleuten und Lobbyisten die Politikgestaltung auf lokaler und staatlicher Ebene an sich reißen kann.

In Ohio ist es ein Leichtes, fragwürdige Steuerbefreiungen zu erwirken

Im Jahr 2013 verabschiedete Ohio eine Umsatzsteuerbefreiung, die neben „Materialien für den Bau der Zentren“ auch „Ausrüstung für Computer-Rechenzentren“ umfasst. Diese Steuerbefreiung bleibt umstritten, insbesondere angesichts des Anstiegs der regionalen Strompreise und anderer Probleme, die mit neuen Rechenzentren einhergehen. Laut einem Bericht von Policy Matters Ohio vom Januar 2025 „könnten dem Staat und den Kommunen fast 1,6 Milliarden US-Dollar an Umsatzsteuereinnahmen entgehen, wenn die von Amazon, Google und Microsoft in den letzten zwei Jahren angekündigten Investitionen alle unter die Steuererleichterung fallen, und das bei nur bescheidener Schaffung von Arbeitsplätzen.“ Die positiven Regelungen für die Rechenzentrumsbranche in Ohio gehen noch weiter, wobei der Bericht zudem auf die einzigartigen Grundsteuererleichterungen des Bundesstaates hinweist:

Neben der Befreiung von der Umsatzsteuer erhalten viele Rechenzentren in Ohio auch lokale Subventionen in Form von Grundsteuererleichterungen. Es ist erwähnenswert, dass Ohio Sachanlagen wie Rechenzentrumsausrüstung nicht besteuert. In Virginia, dem größten Standort für Rechenzentren, nahm Loudoun County im Jahr 2023 mehr als 600 Millionen Dollar an Grundsteuern von Rechenzentren ein, wobei der überwiegende Teil davon aus Steuern auf Ausrüstung stammte, die Ohio nicht erhebt. Ohio gewährt also umfangreiche, unsichtbare Subventionen in Form von geringeren Grundsteuern auf Rechenzentrumsausrüstung als einige andere Bundesstaaten. Einige der Rechenzentrumsbetreiber erhalten zudem weitere staatliche Subventionen. So erhielt Amazon beispielsweise bereits vor seiner jüngsten Ankündigung, weitere 10 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren in Ohio zu investieren, eine Steuergutschrift für die Schaffung von Arbeitsplätzen, sodass dem Unternehmen ein Großteil der von seinen Rechenzentrumsmitarbeitern gezahlten staatlichen Einkommenssteuer gutgeschrieben wird.

Laut einem Bericht von Cleveland.com aus dem Jahr 2024 beschäftigen diese „stadiongroßen Rechenzentren“ von „Amazon, Google und Meta sowie weniger bekannten Namen wie Quality Technology Services und CyrusOne“ im Betrieb oft nur „etwa 20 bis 30 Mitarbeiter“, wobei „einige bereits für das Versprechen von nur 10 neuen Arbeitsplätzen Steuervergünstigungen erhalten“. So erhielten beispielsweise die drei Rechenzentren von Amazon in Dublin, Hilliard und New Albany laut einem Bericht von Good Jobs First aus dem Jahr 2016 „etwa 100 Millionen Dollar“ an staatlichen Subventionen. Diese Steuervergünstigungen führen zwar nur zu einem minimalen Beschäftigungszuwachs, sind jedoch kein unwesentlicher Faktor in Amazons 7,8-Milliarden-Dollar-Plänen zum Bau von mehr als zwei Dutzend Rechenzentren in Zentral-Ohio. Die endgültige Genehmigung dieser Steuerbefreiungen erfolgt durch die Ohio Tax Credit Authority, die selbst eine Abteilung der Ohio Development Services Agency ist – deren Direktor bemerkenswerterweise vom Gouverneur von Ohio ernannt wird.

Subventionen und Steuerbefreiungen des öffentlichen Sektors haben in Ohio eine einzigartige Geschichte und werden seit mehreren Jahrzehnten routinemäßig von den von Wexner kontrollierten Wirtschaftsinteressen ausgenutzt. Nehmen wir zum Beispiel die Bemühungen von The Limited, die Southern Air Transport der CIA 1995 an den Rickenbacker-Flughafen im Raum Columbus zu verlegen. Wexners The Limited Inc., damals unter der Vollmacht von Jeffrey Epstein, suchte gezielt nicht nur eine, sondern zwei mit der CIA verbundene Fluggesellschaften aus, um in diesem Zeitraum ihre Fracht zu befördern.

Wie in „One Nation Under Blackmail“ erwähnt, wurde The Limited ab 1992 mit den Bemühungen verschiedener Fluggesellschaften in Verbindung gebracht, nach Rickenbacker umzuziehen oder dort eine bedeutende Präsenz aufzubauen. Die erste davon war die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot, die eine nordamerikanische Tochtergesellschaft namens North American Aeroflot (NAA) gründete. Wexners The Limited war die treibende Kraft hinter der NAA und deren Aktivitäten am Rickenbacker. An den Aktivitäten der NAA am Rickenbacker war auch Arrow Air eng beteiligt, eine mit der CIA verbundene Fluggesellschaft, die im Rahmen der Iran-Contra-Affäre Waffen geschmuggelt hatte.

Weniger als einen Monat, nachdem NAA/Arrow Air begonnen hatte, Fracht über Rickenbacker zu befördern, startete die wichtigste mit der CIA verbundene Iran-Contra-Fluggesellschaft – Southern Air Transport (SAT) – ihre eigenen Bemühungen, zur dominierenden Kraft in Rickenbacker zu werden. SAT verschleierte seine ersten Versuche zunächst über das Unternehmen Polar Air Cargo, das aus drei Firmen bestand: SAT, Polaris Corp. und NedMark. Zu dieser Zeit hatte SAT denselben Eigentümer wie während der Iran-Contra-Affäre, den ehemaligen CIA-Anwalt James Bastian. Polar Air löste später seine Verbindung zu SAT auf und strebte eine Ausweitung seiner Aktivitäten in Columbus an. The Limited wollte jedoch nichts mit dieser neueren Version von Polar Air zu tun haben und begann stattdessen, SAT direkt zu umwerben.

Ein Flugzeug der Southern Air Transport startet im Jahr 1992 – Quelle

Entscheidend für diese Verhandlungen war ein „großzügiges Paket von Anreizen des Bundesstaates Ohio“, das „eine Gutschrift in Höhe von 75 % auf die Körperschaftssteuerpflicht für die nächsten 10 Jahre, ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von 5 Millionen Dollar und einen Zuschuss für die berufliche Weiterbildung in Höhe von 400.000 Dollar“ umfasste. Das Paket wurde von Politikern aus Ohio angeboten, um „einflussreichen Geschäftsleuten aus Ohio“ zu gefallen, namentlich Leslie Wexner. SAT verlegte seinen Standort schließlich nach Rickenbacker, um Fracht für Wexners Unternehmen The Limited zu befördern, da das Anreizpaket „zu gut war, um es abzulehnen“. Berichte des lokalen Journalisten Bob Fitrakis aus Ohio brachten Jeffrey Epstein, der einen Hintergrund im Waffenschmuggel hatte und in Wexners Finanzen verstrickt war, mit den Bemühungen in Verbindung, SAT nach Columbus zu holen. Fitrakis berichtete später, dass auch zentrale Figuren der Iran-Contra-Affäre, wie Alan Fiers Jr. und Richard Secord, maßgeblich an der Verlagerung von SAT beteiligt gewesen seien. Außerdem wurde ihm sowohl vom Generalinspekteur von Ohio als auch vom damaligen Sheriff von Franklin County mitgeteilt, dass sie glaubten, Epstein und Wexner hätten Verbindungen zur CIA. Mehr darüber, was „The Limited“ möglicherweise heimlich mit diesen Fluggesellschaften getrieben hat, wird in „One Nation Under Blackmail“ erörtert, geht jedoch über den Rahmen dieses Artikels hinaus.

Bemerkenswert ist, dass SAT trotz der hochgesteckten Versprechen von Beamten aus Ohio und Lobbyisten, die für The Limited arbeiteten, nicht die versprochenen Arbeitsplätze schuf, die versprochene Wartungsanlage nicht baute und trotz der 3,5 Millionen Dollar an Steuergeldern, die es erhalten hatte (ohne die zinsgünstigen Darlehen), recht schnell finanziell zusammenbrach. SAT meldete 1998 Insolvenz an, und sein Zusammenbruch war wahrscheinlich eine kontrollierte Demontage, da angeblich 32 Millionen Dollar an Unternehmensgeldern kurz vor der Insolvenz auf dem persönlichen Bankkonto der Ehefrau des SAT-Eigentümers James Bastian auftauchten. In den Jahren seitdem haben sich CIA-nahe Fluggesellschaften wie Landmark Aviation sowie die mit Wexner verbundene Lane Aviation in Rickenbacker niedergelassen. Diese beiden Fluggesellschaften können, nachdem „lokale Geschäftsleute“ durch intensives Lobbying 2011 erneut eine Änderung der lokalen Gesetze erreicht hatten, Privatflugzeuge an den von ihnen kontrollierten privaten Terminals in Rickenbacker ohne reguläre Zollkontrollen abfertigen.

Dollars und Drohnen: Anduril und Erebor

Nun soll Rickenbacker ein neues Unternehmen auf seinen Landebahnen begrüßen. Im Januar 2025 gab Gouverneur DeWine bekannt, dass der Rüstungskonzern Anduril plane, Grundstücke in Rickenbacker zu pachten, um eine fast 1 Milliarde Dollar teure Produktionsstätte namens Arsenal-1 zu errichten. Wie in früheren Berichten von Unlimited Hangout dargelegt, wurde Anduril von Palmer Luckey gegründet, einem langjährigen Vertrauten von Epsteins Kumpel und Palantir-Mitbegründer Peter Thiel. Luckey lernte Thiel kennen, als er erst 19 Jahre alt war, kurz nachdem Luckey sein erstes Unternehmen Oculus Rift gegründet hatte, das später an Facebook verkauft wurde, während Thiel im Vorstand des sozialen Netzwerks saß. Kurz nachdem Luckey das Unternehmen für moderne Kriegsausrüstung und Drohnenfertigung gegründet hatte, wurde Anduril von Thiels Founders Fund unterstützt, woraufhin ein weiterer Palantir-Mitbegründer, Joe Lonsdale (auf den weiter unten eingegangen wird), hinzukam.

Luckys Anduril würde ohne die Unterstützung von Thiel und mehreren Führungskräften aus Thiels Palantir nicht existieren. Wie Unlimited Hangout seit 2020 in zahlreichen Artikeln berichtet hat, ist Palantir eine CIA-Tarnfirma, die ausdrücklich darauf abzielt, das umstrittene Überwachungsnetz wiederzubeleben, das einst von der DARPA des Pentagons unter dem Namen Total Information Awareness (TIA) betrieben wurde.

TIA strebte eine warrantless, flächendeckende Überwachung der amerikanischen Bevölkerung an, um Verbrechen und Terrorismus zu verhindern, bevor sie geschehen (d. h. Pre-Crime, ein Bereich, in dem Palantir seitdem Pionierarbeit geleistet hat und der im Wesentlichen durch Trumps Justizminister in seiner ersten Amtszeit, William Barr, zur Politik des Justizministeriums gemacht wurde).

Frühere Berichte von „Unlimited Hangout“ über die Gründung von Anduril erläutern die engen Verbindungen zwischen Luckey, Thiel und dem Epstein-Netzwerk, lange bevor die Ansiedlung von Arsenal-1 in Zentral-Ohio bekannt gegeben wurde:

Einer dieser Palantir-Führungskräfte, die später zu Anduril wechselten, Trae Stephens, arbeitete vor seinem Eintritt bei Palantir bei einem staatlichen Geheimdienst (er möchte nicht sagen, bei welchem). Von dort wechselte Stephens zu Thiels Founders Fund und landete schließlich im Vorstand einiger der umstrittensten, vom Founders Fund finanzierten Unternehmen, wie beispielsweise Carbyne911. Die Plattform von Carbyne, die teilweise von Jeffrey Epstein finanziert wurde und auf eine Idee des ehemaligen israelischen Premierministers (und Epstein-Vertrauten) Ehud Barak zurückgeht, umfasst auch die invasive Datenerhebung von Zivilisten sowie Funktionen zur „vorausschauenden Polizeiarbeit“. Im Vorstand von Carbyne saß Stephens ursprünglich neben Barak sowie neben Persönlichkeiten mit Verbindungen zum israelischen Geheimdienst wie Pinchas Buchris (ehemaliger Kommandeur der israelischen Einheit 8200), Lital Leshem („ehemalige“ israelische Geheimdienstmitarbeiterin, die heute für den nachweislich von der CIA unterstützten und ehemaligen Chef der berüchtigten Söldnergruppe Blackwater, Erik Prince, arbeitet) und Nicole Junkermann (eine Epstein-Mitarbeiterin, die sich inzwischen als Risikokapitalgeberin für neue Technologien und FinTech neu positioniert hat). Stephens ist weiterhin im Vorstand von Carbyne, wo er nun neben den ehemaligen Leitern des US-Heimatschutzministeriums Michael Chertoff (Bush-Regierung) und Kirstjen Nielsen (Trump-Regierung) sitzt. Zum Teil dank Thiels Einfluss auf die frühe Trump-Regierung wurde Stephens ausgewählt, Trumps Übergangsteam für das Verteidigungsministerium zu leiten, wo er Trumps frühe Pentagon-Politik „steuerte“. Zu dieser Zeit führte Stephens auch Gespräche mit Luckey über die Gründung eines neuen Unternehmens. Nachdem Luckey Ende März 2017 unter kontroversen Umständen Facebook verlassen hatte, gründeten er und Stephens Anduril, und weitere Führungskräfte von Palantir wurden für das Unternehmen rekrutiert. Innerhalb eines Jahres nach seiner Gründung hatte Anduril bereits Aufträge im Wert von mehreren Millionen Dollar vom Ministerium für Innere Sicherheit erhalten. Stephens ist seit der Mitgründung von Anduril bei Thiels Founders Fund geblieben.

Eine in den jüngsten, vom Justizministerium veröffentlichten Epstein-E-Mails kaum beachtete Enthüllung ist, dass Epstein wahrscheinlich über Thiels Firma Valar Ventures, genauer gesagt über den Valar Global Fund III, gemeinsam mit dem Founders Fund in Anduril investiert hat. Es scheint, als habe Epstein im Juni 2015 über seine Southern Trust Company 15 Millionen Dollar in Valar investiert. In einer E-Mail des ehemaligen israelischen Premierministers Ehud Barak an Epsteins Mitarbeiterin Nicole Junkermann deutet Barak an, dass Thiel und Epstein Miteigentümer des Fonds waren, obwohl ein Sprecher von Thiel später gegenüber der Byline Times die Behauptungen einer Miteigentümerschaft dementierte, bestätigte jedoch, dass Epstein Kommanditist war.

In den letzten Jahren haben Anduril und Luckey selbst zweifellos an öffentlicher Bekanntheit gewonnen, unter anderem durch einen Auftritt in der „Joe Rogan Experience“. In diesem Podcast äußerte Luckey die Notwendigkeit, dass die Vereinigten Staaten „aufhören sollten, die Weltpolizei zu sein“ und stattdessen „zum weltweiten Waffenladen werden“ sollten. Es überrascht nicht, dass Luckys Unternehmen von einer solchen internationalen politischen Kehrtwende enorm profitieren würde – insbesondere nach der Fertigstellung von Arsenal-1 im Raum Columbus.

In einer Geschichte, die der boomenden Erweiterung von Rechenzentren nur allzu ähnlich ist, wurde der Bau von Arsenal-1 nicht zuletzt durch massive Steuererleichterungen ermöglicht, die von der Ohio Tax Credit Authority einstimmig genehmigt wurden. Nur wenige Wochen, nachdem der in Kalifornien ansässige Rüstungskonzern erstmals die Absicht bekundet hatte, nach Ohio zu kommen, kündigten Gouverneur DeWine und die Direktorin des Ohio Department of Development, Lydia Mihalik, „die Genehmigung bedeutender staatlicher Steueranreize“ an, darunter „Beschäftigungssteuergutschriften für 30 Jahre im Wert von schätzungsweise 452 Millionen Dollar“. Diese Steuererleichterungen waren Teil eines umfangreichen Anreizpakets, das von der bereits in diesem Artikel erwähnten umstrittenen Gruppe JobsOhio unter Beteiligung der mit Wexner verbundenen Organisation One Columbus ausgearbeitet wurde. Das Paket, das JobsOhio, One Columbus und ihre Partner für Anduril geschnürt haben, ist umfangreicher als das, das sie Intel in New Albany angeboten hatten. Luckey erklärte, dass das Angebot von JobsOhio ein wichtiger Faktor für den Umzug nach Rickenbacker gewesen sei.

Nach Fertigstellung soll die „5 Millionen Quadratfuß große hochmoderne Produktionsstätte“ laut Anduril darauf ausgerichtet sein, „Drohnen, Raketen und andere hochmoderne unbemannte Militärwaffen“ herzustellen, um „dringenden Verteidigungsbedarf“ zu decken. Luckey hat erklärt, dass Ohio für die Pläne seines Unternehmens von zentraler Bedeutung ist, und sagte: „Ohio wird entscheidend dafür sein, dass wir zügig mit Arsenal-1 beginnen können, damit wir die Waffen bauen können, die die Vereinigten Staaten benötigen, um bei Bedarf groß angelegte Konflikte abzuschrecken.“ Luckey fügte hinzu: „Wir müssen Zehntausende autonomer Kampfflugzeuge, autonomer Raketen und anderer Kampfsysteme bauen, die diese Kriege erneut abschrecken werden. Und wenn sie ausbrechen, sie zu gewinnen.“ Mit der Ausweitung der US-Militäraktionen im Iran im März 2026 sind Luckey und Anduril in der Lage, großzügig zu profitieren, da Arsenal-1 bis zum zweiten Quartal 2026 mit der Produktion seines ersten Produkts – des autonomen Kampfflugzeugs YFQ-44A – beginnen soll.

Und doch ist es Luckeys anderes Unternehmen mit Sitz in Ohio, das wohl in der Lage ist, noch mehr Geld zu verdienen als durch den Verkauf von Waffen in Kriegszeiten – die Stablecoin-Bank Erebor.

Luckey war ein sehr früher Bitcoin-Anhänger, der bereits 2010 – nur ein Jahr nach dessen Gründung – sein Engagement im Netzwerk bekundete und „Kauft mehr Bitcoin“ als sein Zitat für die Forbes-Liste „30 under 30“ von 2013 wählte. Wie in früheren Untersuchungen von Unlimited Hangout festgestellt wurde, machte die Trump-Kampagne von 2024 Bitcoin, Stablecoins und Kryptowährungen im Allgemeinen zu einem wesentlichen Bestandteil ihres Wahlprogramms, und das erste Jahr seiner zweiten Amtszeit war vollgepackt mit Durchführungsverordnungen und neuen Vorschriften, die diese gigantische Branche ermöglichten. Luckey war ein ausgesprochener Unterstützer von Präsident Trump, unter anderem durch eine Spende von 100.000 Dollar für Trumps erste Amtseinführung, und wurde angeblich 2017 aufgrund seiner politischen Ansichten zu Trump von Facebook entlassen. Luckey schreibt Trumps Buch „The Art of the Deal“ zu, ihn zur Mitgründung von Oculus inspiriert zu haben, und „schrieb Trump 2011 sogar einen Brief, in dem er ihn drängte, für das Präsidentenamt zu kandidieren“. So sollte es kaum überraschen, dass Luckey und eine Gruppe begeisterter Trump-Anhänger – darunter die Palantir-Mitbegründer Peter Thiel und Joe Lonsdale – im Jahr 2025 daran gingen, das erklärte Ziel der zweiten Regierung, die Dollar-Hegemonie durch Stablecoins voranzutreiben, durch die Gründung der Erebor Bank zu verwirklichen.

Ähnlich wie bei Anduril und Palantir ist der Name von Luckeys neuestem Unternehmen eine Anspielung auf J.R.R. Tolkien – ein Berg namens Erebor, in dem der Drache Smaug seinen riesigen Schatz aus Gold und Juwelen hütet. Auch wenn Ohio wohl nicht an der Spitze der Finanztechnologie steht, beschlossen die Gründer von Erebor, dass Columbus als Standort für ihre Festung der digitalen Währungen dienen sollte. Erebor erhielt kontroverserweise nur vier Monate nach Antragstellung eine OCC-Charta – bemerkenswerterweise die erste, die von dem von Trump ernannten Comptroller of the Currency Jonathan Gould erteilt wurde.

Im Rahmen der Ankündigung von Erebor, zu der auch Investitionen der Palantir-Mitbegründer Joe Lonsdale und Peter Thiel gehören, wurde die Ernennung von Jacob Hirshman zum Co-CEO bekannt gegeben.

Hirshman war zuvor als Berater für Circle tätig, unter anderem als Chief Legal Officer des zweitgrößten Emittenten von USD-Stablecoins. Bei der Gründung von Erebor wurde zudem die Absicht bekundet, „das am stärksten regulierte Unternehmen zu werden, das Stablecoin-Transaktionen durchführt und ermöglicht“ und die Lücke zu füllen, die nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) entstanden war – was nicht zuletzt auf die Handlungen von Peter Thiels Founders Fund zurückzuführen war.

Der Aufstieg und Zusammenbruch der SVB wurde in einem früheren Abschnitt der „The Chain“-Reihe von Unlimited Hangout dokumentiert, wobei auch darauf hingewiesen wurde, dass Circles USDC Reserven bei der inzwischen insolventen Bank gehalten hatte. Der Zusammenbruch der Bank führte dazu, dass Circles Stablecoin auf bis zu 86 Cent „abkoppelte“. Howard Lutnick, langjähriger CEO von Cantor Fitzgerald – dem Inhaber der weltweit größten Stablecoin-Reserven, Tethers USDT – stellte in einer Rede auf der Bitcoin 2024 Conference fest, dass „Circle 3,3 Milliarden US-Dollar Ihrer Reserven unversichert bei der Silicon Valley Bank hatte, als diese pleiteging.“ Auch die Verbindungen von Tether zum Epstein-Netzwerk wurden in der Serie „The Chain“ eingehend untersucht, darunter die enge Beziehung des Gründers Brock Pierce zu Epstein.

Lutnick, der derzeit als Trumps Handelsminister fungiert, trat 2024 auf der von der CIA finanzierten Chainalysis-Konferenz auf, um seine Sympathie für Stablecoins zum Ausdruck zu bringen: „Die Dollar-Hegemonie ist für die Vereinigten Staaten von Amerika von grundlegender Bedeutung. Sie ist wichtig für uns, für unsere Wirtschaft. Deshalb bin ich ein Befürworter von ordnungsgemäß gedeckten Stablecoins, Tether und Circle.“ Während seines Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2024 bezog Vivek Ramaswamy politisch Stellung zu Stablecoins und erklärte, er werde „die Federal Reserve anweisen, Stablecoin-Emittenten denselben Zugang zu Fed-Einrichtungen zu gewähren, den etablierte Banken genießen.“ Ramaswamy antwortete im März 2025 auf X auch auf Tether-CEO Paolo Ardoino und brachte seine Sympathie für Stablecoins zum Ausdruck, die dazu beitragen, den Status des US-Dollars als globale Reservewährung zu stärken. Als Gouverneur von Ohio ist zu erwarten, dass er ein Freund von Erebor sein wird. Dies wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass Ramaswamys in Columbus ansässiges Unternehmen Strive Asset Management durch Startkapital von Peter Thiel und seinem Founders Fund, Narya Capital des derzeitigen Vizepräsidenten und ehemaligen Senators von Ohio, J.D. Vance, Howard Lutnick und Cantor Fitzgerald sowie dem Erebor-Unterstützer Joe Lonsdale finanziert wurde.

Ein Sieg von Vivek in Ohio würde mehr vom Gleichen bedeuten

Vivek Ramaswamy, dessen Karriere im Bereich Risikokapital begann, nachdem er seinen Bachelor-Abschluss in Biologie in Harvard erworben hatte, ist nur einer von vielen politischen Akteuren, die aus dem Machtnetzwerk hervorgegangen sind, das Wexner und Epstein vor Jahrzehnten in Zentral-Ohio geschaffen haben. Es wurde bereits viel über J.D. Vances Verbindungen zu Wexner und Thiel geschrieben, wie eine frühere Untersuchung von Unlimited Hangout gezeigt hat, doch weitaus weniger wurde über Vances alten Freund und Studienkollegen Ramaswamy gesprochen, der ebenso eng mit dem Wexner-Konsortium verbunden ist wie unser derzeitiger Vizepräsident. Ramaswamy war ein früher Anhänger der Anti-Woke-Bewegung und wurde vom New Yorker als CEO von Anti-Woke Inc. bezeichnet, wobei seine „Anti-Woke“-Investmentfirma Strive von Thiel, Vance, Lonsdale und Lutnick finanziert wird.

Laut BitcoinTreasuries.Net rangiert Strive Asset Management mit 13.311 BTC nun knapp außerhalb der Top 10 der größten öffentlichen Bitcoin-Inhaber weltweit. Strive strebte danach, das Gegenstück zu „Woke, Inc.“-Investmentfirmen wie BlackRock, State Street und Vanguard zu werden, und doch hat sich der Gründer der Firma dabei nur wenige Monate davon entfernt wiedergefunden, den Thron eines der wichtigsten Bundesstaaten der Nation zu besteigen – eine Ernennung, deren legislative Entscheidungen nicht nur die Region, sondern die Welt selbst beeinflussen könnten.

Während viele die Rhetorik verbreiteten, Ramaswamys plötzlicher Rückzug von D.O.G.E. sei eine Art Degradierung, bringt sein Bestreben, Gouverneur von Ohio zu werden, den Hebel mit sich, um die Rechte der Bundesstaaten durchzusetzen und das neue, Anti-Woke-Silicon-Valley im Herzen von Ohio zu etablieren. Doch man sollte sich bei der Diskussion über Ramaswamys Wahlkampf nicht von der ständigen Fragerunde „woke oder nicht woke“ ablenken lassen, denn der eigentliche Einsatz für die heimischen Gewinner des Wettrüstens um künstliche Intelligenz könnte sehr wohl in die Hände des aus Cincinnati stammenden Politikers fallen.

Wie Wexner und Epstein im Laufe des 20. Jahrhunderts bewiesen haben, lassen sich lokale und regionale Regierungen ähnlich wie die Hektar Land kaufen und verkaufen, die ihre New Albany Company an die aufstrebenden Rechenzentrumsgiganten verpachtet und verkauft hat. Dieses Phänomen ist in Ohio leider nur allzu bekannt, da Wexner und Epstein im Gebiet von New Albany praktisch „ihre eigene Regierung“ aufgebaut haben, ganz zu schweigen vom HB-6-Skandal, der den Senat des Bundesstaates Ohio erschütterte und Ende des letzten Jahrzehnts zwei Menschen das Leben kostete.

Vivek Ramaswamy und JD Vance im Februar 2025 – Quelle

Ramaswamy, dessen Wahlkampagnen immense Geldspenden von Persönlichkeiten wie dem Gründer der Susquehanna International Group, Jeffrey Yass, dem Bitcoin-Evangelisten Ross Stevens und dem Epstein-Vertrauten Glenn Dubin erhalten haben, bewegt sich seit Jahren im Kreis der technokratischen Elite, die aus dem Silicon Valley hervorgegangen ist. In seiner Rede bei einem Lincoln-Day-Dinner in Ohio äußerte Ramaswamy laut einem Bericht von The Chronicle die Absicht, das Machtzentrum aus Kalifornien zurück ins Herzland von Ohio zu verlagern: „Wenn in den letzten 10 Jahren das Silicon Valley den Weg gewiesen hat“, so Ramaswamy, „sollte es in den ‚nächsten 10 Jahren‘ das Ohio River Valley sein, das in den Bereichen Fertigung, Energie und der Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) den Weg weist.“

Wie in diesem Artikel bereits mehrfach erwähnt, ist Ohios Wandel zum „Silicon Heartland“ einem Geflecht aus von Wexner geschaffenen öffentlich-privaten Partnerschaften und Netzwerken mit „dunklen Geldern“ zu verdanken, die die Steuerzahler in Ohio ausbluten lassen, indem sie öffentliche Gelder abzweigen, um ihre technokratische Vision für den Staat zu verwirklichen, während sie gleichzeitig die Lebenshaltungskosten in die Höhe treiben und öffentliche Dienstleistungen, auf die viele Einwohner Ohios angewiesen sind, aushöhlen. Trotz Wexners Rolle bei der Finanzierung von Jeffrey Epstein und Epsteins eigener Rolle beim Aufstieg von New Albany sowie der Übernahme der wirtschaftlichen Entwicklungspolitik des Bundesstaates Ohio durch öffentlich-private Partnerschaften wird wenig unternommen, um die in diesem Artikel dokumentierten ungeheuerlichen Korruptionsfälle strafrechtlich zu verfolgen.

Stattdessen wurde Wexners Masterplan, der mit New Albany begann, dank einer Reihe von Wexner-finanzierten Gouverneuren nun im gesamten Bundesstaat repliziert. Ramaswamy hat, obwohl er einst sagte, dass „Transparenz alles ist“, und behauptet, bei D.O.G.E. Steuergelder eingespart zu haben, keinerlei Pläne erwähnt, Transparenz in diese dunklen Geldkanäle zu bringen, von denen Ohios reichste Männer auf Kosten der Steuerzahler profitieren. Er hat nicht einmal anerkannt, dass diese Systeme existieren.

Zwar ist derzeit nicht bekannt, wie viel Geld Ramaswamys aktuelle Gouverneurskampagne aus diesem Netzwerk erhalten hat, doch sein Mitstreiter Rob McColley hat für seine früheren Kampagnen Gelder von Wexners „Bath and Body Works“, der „New Albany Company“ und der Beratungsfirma des „New Albany Company“-Partners Alex Fischer angenommen. McColley ist zudem Vorsitzender des Senatsausschusses für Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe und war der Hauptinitiator von SB-52 – einem Gesetzentwurf, der „Bezirksbeauftragten neue Befugnisse einräumt, Wind- oder Solarprojekte bereits in einem frühen Entwicklungsstadium zu stoppen“. Bemerkenswert ist, dass er während des HB6-Skandals 13.500 Dollar von PACs der Energiebranche erhalten hat. Ramaswamy ist, wie DeWine und Kasich vor ihm, auf dem besten Weg, die letzten Phasen der Umwandlung Ohios in das „Silicon Heartland“ mit Wexners New Albany im Zentrum weiter zu begleiten.

Und doch beschränken sich die übergeordneten Auswirkungen dieser Geschichte kaum nur auf New Albany oder die Region Zentral-Ohio. Tatsächlich reicht dieser Einfluss weit über die Grenzen des Bundesstaates hinaus – sogar über die Zuständigkeit des Landes selbst hinaus.

Willkommen in Technate, Ohio

Die lokalen Probleme, die sich aus einer Reihe von Rechenzentren ergeben, die in einer Gemeinde in Ohio aus dem Boden schießen, sind zahlreich: Strompreise, Grundwasserentnahme, Belastungen für Kommunalverwaltungen und öffentliche Infrastruktur, Luftverschmutzung und Lärm. Wenn Steuererleichterungen und andere Anreize, die von gekauften staatlichen Regulierungsbehörden gewährt werden, an diese Serverbetreiber des Lymphsystems des Internets, an die Hersteller autonomer Kriegsmaschinen, an die Stablecoin-Banker für agierende Entitäten oder an die Siliziumgehirne hinter der KI, die das menschliche Denken an sich reißt, vergeben werden, prallen regionale Interessenkonflikte mit rasender Geschwindigkeit auf globale Kontrollstrukturen.

Das bedauerliche Beispiel, das Wexner und Epstein im letzten halben Jahrhundert aus Ohio gemacht haben, ist nur ein Wegweiser für eine vordringende technokratische Theologie, die sich parasitär von lokalen Wirten ernährt, um sich zu einer weitaus größeren – und weitaus gefährlicheren – Kraft zu entwickeln. Damit sollen die sehr realen und greifbaren Auswirkungen, die die Bürger von Ohio erdulden und bekämpfen müssen, nicht herabgewürdigt werden, sondern es soll vielmehr verdeutlicht werden, wie die technokratische Regierungsstruktur die Balkanisierung und die begrenzten Ressourcen einer lokalen Regierung als Mittel nutzt, um zentralisierte Machtkonzentrationen in den Händen der technokratischen Elite zu erreichen.

Das Theater der Dezentralisierung, das in den Diskussionspunkten der erfolgreichsten Unternehmer des Internets aufgekommen ist, verschleiert die größte Machtzentralisierung der Geschichte. Man muss sich nur die in diesem Artikel untersuchten Unternehmen ansehen, um einen vollständig realisierten Technologie-Stack zu erkennen, der das menschliche Verhalten immens beeinflussen kann – vielleicht sogar auf gesellschaftlicher Ebene. Innerhalb der Grenzen von Wexners Terrarium befinden sich Bankenschienen für monetäre Massenvernichtungswaffen (Stablecoins), buchstäbliche Schienen für den Bau buchstäblicher Massenvernichtungswaffen (Drohnen) und digitale Thinktanks, die in der Lage sind, unüberwindbare Zerstörungskräfte auf die Erstellung und Verbreitung von Inhalten zu richten (künstliche Intelligenz). Diese dreizackige Gabel, gehalten von eben jener Machtzentrale, die Epstein mit den höchsten Regierungsvertretern zusammenbrachte, wird uns Menschen kaum noch einen Krümel auf dem Teller der Weltmacht zum Streiten übrig lassen.

Dies ist ein Staatsstreich gegen die globale Ordnung – gegen das Wesen der Menschheit selbst –, verwirklicht von einer Handvoll Männer mit bodenlosen Taschen, die bereit waren, Jahrzehnte darauf zu warten, dass ihre Pläne Früchte tragen. Hätten diese Eroberer einfach die Tore des Capitol Hill gestürmt, wären sie auf die Verteidigungskräfte einer Nation gestoßen und hätten gleichzeitig ihre nun gescheiterten Herrschaftsabsichten vor dem gesamten Planeten offenbart. Die Welt wird nicht über Nacht durch offene kinetische Gewalt erobert werden, sondern durch synchronisierte Manöver an zahlreichen Fronten über viele Jahrzehnte hinweg – durch eine scheinbar harmlose Aneinanderreihung von Bequemlichkeiten, die zu einem Gefängnis verwoben sind.

Ramaswamy sprach, wie in der Einleitung zu diesem Artikel erwähnt, diese stillen Teile bei seinem Ausscheiden aus dem D.O.G.E. laut aus. Musk und Ramaswamy waren sich einig, wobei ersterer den technologischen Ansatz verfolgte und letzterer sich auf die staatliche Ebene der Regierungsführung konzentrierte – alles in dem Bestreben, zu teilen und zu herrschen, um das Land zu „retten“. Zwar gibt es kaum Anzeichen dafür, dass ihre Bemühungen das Land gerettet haben, doch gibt es durchaus zahlreiche Hinweise, die auf eine Spaltung und Eroberung hindeuten, wie die Korruption und Konsolidierung im Buckeye State verdeutlicht.

Längst vorbei sind die Zeiten von Alexander dem Großen und Attila dem Hunnen, als Völker von den Siegern eines gewalttätigen Landkriegs versklavt und zu Handelsware gemacht wurden. Heute liegen die Fronten des neuen Weltkriegs an der Schnittstelle von Geist und Technologie, wo die Silizium-Konquistadoren in ihren Rechenzentren, Banken und Fabriken verschanzt sind. Während das Internet routinemäßig mit einer ätherischen Wolke verglichen wird, bleibt seine Infrastruktur in Wirklichkeit an die physische Welt gebunden – ein Cluster aus Chips und Prozessoren, die über Kabel mit Rechenzentren verbunden sind, die von Generatoren gespeist werden, die auf Land stehen, das von Menschen besessen, gepflegt und verwaltet wird.

Wenn dieses Lehen in Zentral-Ohio ohne nennenswerte Untersuchungen oder bedeutenden gesellschaftlichen Widerstand gedeihen darf, könnten die Folgen und Auswirkungen auf die Welt katastrophal sein. Die in New Albany zentrierte und unterhaltene Abspaltungszivilisation von Wexner und Epstein könnte die Zivilisation sehr wohl auseinanderbrechen lassen – und eine Streuung von Bruchstücken hinterlassen, die in ihrem disruptiven, technokratischen Sog leicht konsolidiert und erobert werden können.