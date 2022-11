Das US-Gesundheitssystem bricht nach Massenexodus von Ärzten und Krankenschwestern zusammen

Medizinische Technokraten haben es geschafft, das medizinische System in Amerika zu zerstören, da eine Massenflucht von erfahrenen Ärzten und Krankenschwestern aus der Branche stattfindet. Diese Zerstörung begann lange vor COVID mit der „evidenzbasierten“ Medizin, bei der unsichtbare Technokraten die Behandlung von Patienten diktierten, die sie nie gesehen hatten oder für die sie sich interessierten. Als die COVID-Pandemie ausbrach, wurde ethisches medizinisches Personal verdrängt. ⁃ TN-Redakteur

*

Ich bin seit 25 Jahren als Krankenschwester in der Notaufnahme tätig. Die Zahl der Blutgerinnsel, Schlaganfälle, kardialen Ereignisse wie Myokarditis/Perikarditis, Bellsche Lähmung, Gürtelrose usw., die ich seit der Einführung des Impfstoffs gesehen habe, ist höher als die Zahl der Fälle, die ich in den 23,5 Jahren zuvor gesehen habe.

Ich weiß nicht, wie jemand nicht erschrocken sein kann über das, was wir sehen. Wenn ich versuche, mit meinen Kollegen darüber zu sprechen, drehen sie den Kopf und schauen niedergeschlagen, aber sie reden kaum.

Ich denke, das liegt daran, dass sie sich genau wie ich verraten fühlen, weil sie der Erzählung gefolgt sind, aber im Gegensatz zu mir wollen sie ihre Augen nicht öffnen und ihre Meinung sagen (sie haben Angst um ihre Karriere und fürchten sich zu Tode, dass ihre Körper tickende Zeitbomben sind). Es ist einfacher, zu ignorieren als zuzugeben. – Susan Pace, Medscape

Die Tatsache, dass das medizinische System in den USA in einer Krise steckt, ist unbestritten. Sogar die Medien haben seit 2021 darüber berichtet, dass viele Notaufnahmen in Krankenhäusern in den USA wegen Personalmangels entweder ganz geschlossen oder ihre Öffnungszeiten reduziert wurden.

Eine der jüngsten Schließungen erfolgte im Wellstar Atlanta Medical Center im Südwesten Atlantas, einer überwiegend von Schwarzen bewohnten Gemeinde. (Quelle.)

Anfang dieses Monats (November 2022) warnte eine Gruppe medizinischer Organisationen, zu denen auch die American Medical Association und die American Psychiatric Association gehören, Präsident Biden, dass die Notaufnahmen der Krankenhäuser angesichts des Zustroms von Patienten, die Betten suchen, die nicht verfügbar sind, eine „Bruchstelle“ erreichen.

„Das Sicherheitsnetz unserer Nation steht kurz vor dem Zusammenbruch; die Notaufnahmen sind überlastet und mit wartenden Patienten überfüllt – sie warten darauf, gesehen zu werden; sie warten auf die Aufnahme in ein stationäres Bett im Krankenhaus; sie warten auf die Verlegung in psychiatrische, qualifizierte Pflege- oder andere spezialisierte Einrichtungen; oder sie warten einfach darauf, in ihr Pflegeheim zurückzukehren“, so die Gruppen in ihrem Brief an Biden. (Quelle)

In einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Definitive Healthcare von Anfang dieses Monats heißt es, dass im Jahr 2021 334.000 Ärzte, Krankenschwestern und -pfleger, Arzthelferinnen und andere Klinikmitarbeiter aus dem Berufsleben ausscheiden werden.

Den größten Verlust verzeichneten Ärzte, die im Jahr 2021 mit 117.000 Fachkräften aus dem Berufsleben ausscheiden, gefolgt von Krankenschwestern und -pflegern mit 53.295 Abgängen und Arzthelferinnen mit 22.704 Abgängen. Rund 22.000 Physiotherapeuten und 15.500 klinische Sozialarbeiter verließen ebenfalls das Gesundheitswesen, wie aus einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Definitive Healthcare hervorgeht.

Bei den Fachärzten waren die größten Rückgänge in den Bereichen Innere Medizin, Hausarztmedizin und Notfallmedizin zu verzeichnen. „Wie Kliniker und Krankenschwestern arbeiteten auch die Anbieter in diesen drei Fachgebieten während der Pandemie häufig an vorderster Front, waren dem Risiko ausgesetzt und sahen sich vielen der oben beschriebenen Belastungen und Stressfaktoren gegenüber“, schreiben die Autoren des Berichts.

Im Jahr 2021 verließen 15.000 Ärzte für Innere Medizin die Belegschaft, gefolgt von 13.015 Ärzten für Hausarztmedizin und 10.874 Ärzten für klinische Psychologie.

Der Bericht von Definitive Healthcare stützt sich auf Daten von mehr als 2 Millionen Ärzten und Krankenschwestern, 9.200 Krankenhäusern und IDNs sowie 128.000 Ärztegruppen. (Quelle)

Zwar liegen noch keine Statistiken für 2022 vor, da das Jahr noch nicht zu Ende ist, aber eine im März dieses Jahres durchgeführte Umfrage ergab, dass ein Drittel der Krankenschwestern und -pfleger des Landes plant, ihren Arbeitsplatz im Jahr 2022 aufzugeben. (Quelle.)

Becker Hospital Review berichtete heute, dass die Barreserven, ein wichtiger Indikator für die finanzielle Stabilität, bei Krankenhäusern und Gesundheitssystemen in den gesamten USA zurückgehen. (Quelle.) Weniger Personal für die Behandlung von Patienten bedeutet weniger Kunden, was zu Einnahmeverlusten führt.

Dies sind Fakten, die niemand bestreitet.

Wenn wir uns jedoch die Gründe ansehen, aus denen dieses medizinische Personal seinen Arbeitsplatz verlassen hat, scheint es bestimmte Gründe zu geben, die in den Unternehmensnachrichtenmedien nicht erwähnt oder diskutiert werden dürfen. Die üblichen Gründe, die die von Big Pharma stark finanzierten Konzernnachrichtenmedien nennen, sind: „Ruhestand, Burnout und pandemiebedingte Stressfaktoren“.

Was jedoch nie angesprochen wird, ist die Frage, wie viele dieser medizinischen Fachkräfte, von denen die meisten die experimentellen COVID-19-Impfstoffe verabreicht bekamen, an den Folgen der COVID-19-Impfungen gestorben sind oder behindert wurden.

Wie wir bereits berichtet haben, haben Quellen in Kanada über 80 Ärzte gefunden, die an den Folgen der COVID-19-Impfung gestorben sind. Hier lesen.

Der andere Grund, über den in den Unternehmensnachrichten nie berichtet wird, ist der emotionale und mentale Zustand der medizinischen Fachkräfte, die immer noch in diesem System arbeiten und denen klar geworden ist, was diese tödlichen Spritzen tatsächlich bewirken, die aber zu viel Angst haben, ihre Meinung zu sagen.

Glücklicherweise haben sich einige getraut, ihre Meinung zu sagen, wie die Krankenschwester Susan Pace, die ich zu Beginn dieses Artikels aus einem Forum für medizinische Fachkräfte auf Medscape zitiert habe.

Dieses Forum ist ein seltener Ort im Internet, an dem sich medizinische Fachkräfte zu den Verletzungen und Todesfällen nach den COVID-19-Impfungen geäußert haben, da medizinische Fachkräfte zu den ersten gehörten, denen diese experimentellen „Impfstoffe“ injiziert wurden, und viele haben sich dorthin begeben, um Hilfe bei der Überwindung ihrer Verletzungen zu suchen.

Im Juni letzten Jahres wurde über viele ihrer Aussagen berichtet:

Zensiert in den Konzernmedien Hunderte von medizinischen Fachleuten äußern sich im Medscape Forum und warnen vor den Gefahren der COVID-Injektionen

Der Conejo Guardian, eine unabhängige Nachrichtenorganisation in Ventura County, Kalifornien, hat ebenfalls einige dieser medizinischen Fachleute zu Wort kommen lassen, die sich zu den Verletzungen geäußert haben, die sie nach COVID-Injektionen gesehen haben und die wir erneut veröffentlicht haben:

California Nurses Blow Whistle on „Overwhelming“ Numbers of Heart Attacks, Clotting, Strokes as Doctors Refuse to Blame Vaccines for Fear of Losing Their Medical License. Hier in Deutsch von Google übersetzt.

Zeit, das korrupte medizinische System zu verlassen

Das medizinische System bricht zusammen, und es gibt keine Möglichkeit, es zu reformieren oder zu retten, ohne sich mit der Korruption in diesem System zu befassen, angefangen bei den kriminellen COVID-19-Impfstoffen.

Die meisten derjenigen, die die Wahrheit über die COVID-19-Impfstoffe kennen und wissen, wie tödlich sie sind, haben das System bereits verlassen. Diejenigen, die übrig geblieben sind, sind daher größtenteils Impfbefürworter oder nicht bereit, ihre Karriere zu opfern, um gegen die kriminelle Korruption Stellung zu beziehen, die die COVID-19-Impfstoffe auf die Öffentlichkeit losgelassen hat.

Kein Wunder, dass die Krankenhäuser und Notaufnahmen der Nation überfüllt sind oder geschlossen werden müssen. Der Grund dafür liegt auf der Hand, aber die Medien wollen nicht darüber berichten.

Und es gibt keine politischen oder juristischen Lösungen für dieses Problem, da sowohl die Demokraten als auch die Republikaner für Impfungen sind, ebenso wie der Oberste Gerichtshof der USA. Sie sind im Besitz von Big Pharma.

Sie werden dort keine Hilfe finden.

Die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist, das medizinische System nicht mehr zu nutzen. Das System heilt größtenteils ohnehin niemanden, denn das ist ein schreckliches Geschäftsmodell.

Es ist ein sehr profitables „Krankheitsmanagement“-System, und das Ausmaß der Korruption, das darin existiert, wurde durch den COVID-19-Betrug vollständig aufgedeckt, da buchstäblich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Ärzten und medizinischem Fachpersonal auf der ganzen Welt die Symptome von COVID-19 mit einer nahezu 100-prozentigen Erfolgsquote erfolgreich behandelten, indem sie ältere, bereits auf dem Markt befindliche Medikamente sowie Naturheilmittel verwendeten.

Das gesamte System bricht zusammen, sodass dies ein guter Zeitpunkt ist, um zu lernen, wie man sich selbst um seine Gesundheit kümmern kann, ohne sich auf die „Experten“ zu verlassen, die ihre Seelen verkauft haben, um in einem bösartigen Geschäft zu bleiben.

In dem Maße, wie das System zusammenbricht, werden sich für diejenigen, die noch eine Seele und ein Gewissen haben, neue wirtschaftliche Möglichkeiten ergeben, um Alternativen anzubieten, insbesondere in der Traumabehandlung.

Aber es wird ein gewaltiger Kampf werden, denn die Globalisten werden nicht einfach zusehen und zulassen, dass dies geschieht. Es wird einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung benötigen, um bereit zu sein, neue private Unternehmen zu unterstützen, die sich von staatlicher Finanzierung wie Medicare und Medicaid lösen. Und wenn die Versicherungsgesellschaften erst einmal aufwachen und zugeben, dass die profitabelsten zu versichernden Personen diejenigen sind, die die COVID-Impfstoffe ablehnen, werden sich Möglichkeiten ergeben, auch private Gesundheitsdienste erschwinglicher zu machen.

Leider werden nur sehr wenige diesen Rat befolgen. Zu viele warten immer noch auf einen Retter wie Donald Trump oder Ron DeSantis, der alles in Ordnung bringt.

Das wird nicht passieren. Aber wenn Sie das bis jetzt noch nicht begriffen haben, werden Sie es wahrscheinlich auch nie. Wenn Sie weiterhin das medizinische System nutzen und darauf vertrauen, wird Ihre Chance, in einer überfüllten Notaufnahme zu sterben, weiter steigen.

Der große Umbruch kommt, und diejenigen, die wissen, wie sie sich um ihre eigene Gesundheit kümmern können und nicht auf das böse und korrupte medizinische System vertrauen, sondern stattdessen ihr Vertrauen in den Einen setzen, der wirklich heilen kann, werden die kommenden Härten viel besser überstehen als diejenigen, die das nicht tun.