Forscher: US-Verteidigungsministerium kontrolliert heimlich COVID-Impfstoff-Produktionsprozess, der „nicht zurückverfolgt werden kann“!

Ein australischer Arzt legte Tröpfchen des Impfstoffs von Pfizer und Blut von geimpften Patienten unter ein Dunkelfeldmikroskop und filmte „bizarre, seltsame, metallische Strukturen, die wie Schaltkreise und Mikrochips aussehen“, die „auf elektromagnetische Felder zu reagieren scheinen“.

Eine kürzlich durchgeführte Analyse von Dokumenten, die im Rahmen von Klagen auf Informationsfreiheit erlangt wurden, zeigt, dass COVID-„Impfstoff“-Hersteller wie Pfizer, Moderna und Janssen nur „Aushängeschilder“ bei der Produktion von experimentellen Injektionen sind, die in Wirklichkeit vom US-Verteidigungsministerium hergestellt, vollständig kontrolliert und vertrieben werden.

Nachforschungen von Alexandra Latypova, einer pensionierten Führungskraft in der Pharmaindustrie, ergaben, dass diese biologischen Produkte „wie ein Eisberg“ von einem „Konsortium von Unternehmen“ hergestellt werden, die „traditionelle und nicht-traditionelle Lieferanten des Verteidigungsministeriums“ sind.

Obwohl die Öffentlichkeit Pfizer, Moderna und Janssen überall als Hersteller der Produkte sieht, sind sie in Wirklichkeit „nur an einigen Teilen [des Produktionsprozesses] beteiligt“, so Latypova gegenüber Dr. Peter McCullough in einem am 8. November veröffentlichten America Out Loud-Interview.

Ferner wird der Besitz [des Produkts] nie von jemand anderem als [der] US-Bundesregierung übernommen“, sagte sie, was dazu führt, dass die Produktionsmethoden und Inhalte dieser Produkte nicht zurückverfolgt werden können“.

Weiterhin werden diese Biologika nicht nur in dieser „undurchsichtigen Blackbox“ hergestellt, sondern sie bleiben auch Eigentum der US-Regierung, „bis sie in die Person injiziert werden“, was bedeutet, dass jeder Amerikaner, der die Fläschchen erhält, um den Inhalt zu studieren, wegen „Diebstahls von Regierungseigentum“ oder ähnlichem strafrechtlich verfolgt werden kann. Und es bleibt eine Vertragsverletzung für Regierungen außerhalb der USA, diese Produkte zu testen.

Das DOD ist „kein lizenzierter Apothekenvertreiber“ und muss daher „keine Gesetze einhalten“.

Da das Verteidigungsministerium in der Organisationsstruktur des Projekts ausdrücklich als „Chief Operating Officer des gesamten Unternehmens“ bezeichnet wird und „kein lizenzierter Apothekenvertreiber“ ist, muss es laut Latypova auch „keine Gesetze einhalten“, die für diese Branche gelten.

Obwohl es sich bei diesen Produkten nicht um „Impfstoffe“ oder laut Latypova sogar um Arzneimittel handelt, geht die Öffentlichkeit davon aus, dass die branchenüblichen Sicherheitsvorkehrungen für solche Produkte vorhanden sind, obwohl dies nicht der Fall ist.

Beispielsweise erfolgt der Vertrieb dieser Produkte „nicht über zugelassene Apotheken, die an eine Reihe von Vorschriften, die sogenannte ‚gute Vertriebspraxis‘, gebunden sind“, so die Wissenschaftlerin.

Obwohl die Krankenhäuser also weder den Inhalt noch den Herstellungsprozess dieser Produkte kennen oder überprüfen können, erhalten sie im Grunde nur die „Blackbox“-Lieferung, und dann sollen sie es den Menschen injizieren. Als Arzt verstehen Sie, wie illegal das ist“, sagte sie McCullough.

Starke Schwankungen bei schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen zwischen den Chargen deuten auf einen schweren Verstoß gegen das Gesetz hin

Das vom Verteidigungsministerium eingesetzte Konsortium von Unternehmen, die solche Produkte herstellen, umfasst Hunderte von Namen wie National Resilience, Snapdragon, Patheon, Becton, Dickinson, Corning, Grand River, Sio2, Texas A&M University und viele andere Universitäten, so Latypova.

Dazu gehört auch Emergent Biosolutions, der „exklusive Hersteller des Milzbrandimpfstoffs“ des Verteidigungsministeriums, der ebenfalls mit enormen Sicherheitsproblemen zu kämpfen hatte, obwohl er „nicht allen Menschen auf der Welt aufgezwungen wurde … [sondern nur] unseren Streitkräften für eine Weile“, sagte sie.

Ebenso bezeichnete die ehemalige Führungskraft Catalent als „einen weiteren Hersteller, der ein Zulieferer von Moderna ist“, bei dem die FDA in jüngster Vergangenheit einen Verstoß gegen die Anforderungen der Guten Herstellungspraxis (GMP) festgestellt hat.

Latypova, die 20 Jahre lang Unternehmen mitbegründet und geleitet hat, die in den Bereichen klinische Studien, Datenerfassung und -analyse tätig waren, erklärte im Januar gegenüber LifeSite, dass die GMP-Gesetze dazu dienen, die Sicherheit und Konsistenz von pharmazeutischen Produkten zu gewährleisten, die in großen Mengen nach sehr strengen Standards in Bezug auf Reinheit, Stabilität, Konsistenz usw. hergestellt werden müssen.

„Verstöße gegen diese Praktiken haben in der Vergangenheit zu tragischen Fällen von gepanschten, verdorbenen oder vergifteten Arzneimitteln geführt, die den Verlust von Menschenleben und schwere Schädigungen zur Folge hatten“, schrieb sie damals in einer E-Mail-Korrespondenz.

In einer früheren Präsentation zeigte sie auf, wie die GMP-Gesetze die Erwartung beinhalten, dass jede neue Charge [eines Produkts] „fast gleich“ ist wie alle früheren Chargen und dass Impfstoffe von verschiedenen Herstellern „für eine Krankheitsindikation ‚das gleiche‘ oder austauschbare Produkt sind“.

Latypova zitiert die spezifische Verordnung: „Die Nichteinhaltung (dieser Praktiken) … macht ein solches Arzneimittel verfälscht“, und das ist ein ziemlich schwerwiegendes Verbrechen, verfälschte Produkte zu verkaufen.

In Anbetracht der enormen Schwankungen bei den meisten Chargen dieser experimentellen COVID-Injektionen (70 bis 80 %), die nur eine oder zwei gemeldete schwerwiegende Nebenwirkungen aufwiesen, im Vergleich zu 4 bis 5 %, bei denen Tausende von Nebenwirkungen festgestellt wurden, ist eine „schwerwiegende Nichteinhaltung“ der GMP-Standards eindeutig angezeigt „und muss untersucht werden“, schloss Latypova.

Interessenkonflikt mit der FDA, die das Produkt entwirft und genehmigt, Inspektionen sind „Theater

Da das Verteidigungsministerium der Hauptverantwortliche für das Projekt ist, geht aus den jüngsten Dokumenten auch hervor, dass die Food and Drug Administration (FDA) als wissenschaftlicher Leiter des Unternehmens fungiert. „Die FDA ist also faktisch für Design, Entwicklung, klinische Versuche und Zulassung dieses Produkts verantwortlich“, berichtete Latypova und wies auf den eindeutigen potenziellen Interessenkonflikt hin.

Während die FDA beispielsweise im Jahr 2020 keine Inspektionen bei diesen Herstellern durchführte (aufgrund angeblicher COVID-Beschränkungen), stellte sie in jüngster Vergangenheit fest, dass Catalent, wie Latypova beschreibt, „völlig nicht GMP-konform“ ist, einschließlich „einer Reihe von Beobachtungen, die einfach schrecklich sind und normalerweise zur Schließung einer Anlage führen würden, bis sie behoben werden können“, aber es gab keine Durchsetzung seitens der FDA und „die Herstellung geht weiter wie bisher.“

Emergent Biosolutions wurde auch als nicht konform eingestuft, was nach Aussage des ehemaligen Geschäftsführers bedeutet, dass „die gesamte Kette [der Produktion] nicht [konform] ist“. Solche Inspektionen scheinen im Wesentlichen ein Theater zu sein“, sagte sie. „Der Inspektor schreibt seine Beobachtungen auf, aber es passiert nichts. Es gibt keinerlei Durchsetzungsmaßnahmen“, und diese Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums durften ihre Produktion einfach fortsetzen.

Es gab jedoch nur eine einzige Ausnahme im Ausland, wo japanische Aufsichtsbehörden bei einer Inspektion angeblich „Metall, Stahl, Edelstahl und Flocken“ in der Injektionssubstanz fanden und diese kontaminierten Chargen an Moderna zurückschickten, berichtete sie. Dies ist jedoch das einzige Beispiel, von dem Latypova weiß, dass eine Aufsichtsbehörde etwas gegen diese Probleme unternommen hat.

Metallische Strukturen, die in Pfizer-Impfstoffen entdeckt wurden, scheinen auf elektromagnetische Felder zu reagieren.

Während sich amerikanische Personen für die Untersuchung der Substanz dieser Fläschchen strafbar machen können, ist unklar, ob oder wie diese Regelung für Personen in anderen Ländern gilt.

Dr. David Nixon, ein australischer Allgemeinmediziner aus Brisbane, beschloss daher, das Pfizer-Produkt genauer unter die Lupe zu nehmen, um zu sehen, was er über dessen Inhalt herausfinden könnte.

Wie der Spectator berichtet, legte der Arzt „Impftröpfchen und das Blut von geimpften Patienten unter ein Dunkelfeldmikroskop“ und filmte, was sich dort befand. Laut Rebecca Weisser von der Zeitschrift ist die Entdeckung „gelinde gesagt bizarr“.

„Im Inneren eines Impfstofftropfens befinden sich seltsame mechanische Strukturen. Sie scheinen auf den ersten Blick unbeweglich zu sein, aber als Nixon die Zeitrafferfotografie nutzte, um 48 Stunden Filmmaterial auf zwei Minuten zu verdichten, zeigte sich, dass es sich um mechanische Arme zu handeln scheint, die leuchtende rechteckige Strukturen, die wie Schaltkreise und Mikrochips aussehen, zusammenbauen und wieder abbauen“, schrieb Weisser.

Auf die Frage, ob sie mit diesem Phänomen vertraut sei, antwortete Latypova in einer E-Mail-Korrespondenz mit LifeSiteNews am 17. November, dass sie Nixon kenne und mehrmals mit ihm gesprochen habe.

Seine Entdeckung „unerklärlicher Strukturen im Pfizer-Vax“ sei nicht einzigartig und sei auch von anderen beobachtet worden. „Das muss untersucht werden.“

„Ich kann nicht sagen, worum es sich dabei handelt, wir wissen nur, dass die Größe allein problematisch ist, da diese Strukturen unter dem optischen Standardmikroskop zu sehen sind. Sie bilden sich ziemlich schnell, und sie scheinen auch auf elektromagnetische Felder zu reagieren, wie einen WIFI-Router im Büro“, schrieb sie.

„Dies steht nicht auf dem Produktetikett und muss daher vom Hersteller erklärt werden, von dem wir wissen, dass er nicht darauf erpicht ist, etwas Unbekanntes über sein Produkt zu erklären, und dass er sehr darauf erpicht ist, jedem ohne informierte Zustimmung eine Injektion zu geben“, schloss sie.

Starker Anstieg der Todesfälle infolge von Impfstoffen auf COVID-Genbasis wird von vielen Quellen bestätigt

Was auch immer der Inhalt dieser Injektionen sein mag, klar ist, dass die Zahl der Impfverletzungen und der Todesfälle im Kontext der Einführung dieser Impfstoffe stark angestiegen ist. Dieser Zusammenhang lässt sich anhand zahlreicher Daten aus der ganzen Welt nachweisen.

So wies Scott Davison, Präsident der OneAmerica-Versicherung in Indianapolis, im Januar letzten Jahres darauf hin, dass die Todesfälle in der Branche im dritten Quartal 2021 um 40 % gestiegen sind und damit so hoch waren wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens“.

„Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist, würde eine Drei-Sigma-Katastrophe oder eine Katastrophe, die nur alle 200 Jahre eintritt, einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten“, sagte er. „40 % sind also einfach unerhört.“

Kurz nach dieser Enthüllung rechnete der ehemalige Unternehmer und heutige Journalist Steve Kirsch die Zahlen durch und lieferte ein umfassendes Argument dafür, warum diese überzähligen nicht-COVID-bedingten Todesfälle höchstwahrscheinlich durch die COVID-Impfstoffe verursacht wurden. Der MIT-Absolvent erklärte, dass eine solche Katastrophe rein zufällig nur alle 2,8e32 Jahre eintreten würde, was „im Grunde genommen nie“ ist.

„Mit anderen Worten: Das Ereignis, das dazu geführt hat, ist kein statistischer Zufall. Etwas hat eine sehr große Veränderung verursacht“, sagte er.

Der signifikante Anstieg der Todesfälle wird auch durch einen Bericht des Society of Actuaries Research Institute (SOA) vom Januar 2022 bestätigt, der zeigt, dass die Todesfälle in der Lebensversicherung im dritten Quartal 2021 um 37,7 % gegenüber dem Ausgangswert vor der Pandemie (2017–2019) angestiegen sind. Diese Zahl beinhaltet eine ungefähr 50:50 Aufteilung zwischen Ansprüchen im Zusammenhang mit COVID-19 und solchen, die durch andere Faktoren verursacht wurden.

Ferner wies Andreas Schöfbeck, Vorstandsmitglied der deutschen Krankenkasse BKK ProVita, im Februar in einem Schreiben an die Behörden auf eine „erhebliche Untererfassung von Verdachtsfällen von Impfnebenwirkungen nach der Verabreichung des Impfstoffs [COVID-19]“ hin.

Nach den internen Daten seines Unternehmens waren etwa 4–5 % der Geimpften wegen Nebenwirkungen in ärztlicher Behandlung“, schrieb er, eine Quote, die etwa zehnmal höher ist als die von der deutschen Regierung gemeldeten.

Weiterhin zeigten im Juni Aufzeichnungen des Michigan Department of Insurance and Financial Services, dass die Lincoln National Life Insurance Company im Jahr 2021 163 % mehr Todesfallleistungen für berufstätige Kunden im Alter von 18 bis 64 Jahren auszahlte als im vorangegangenen Pandemiejahr 2020.

Während das passive Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control in den Vereinigten Staaten vor 2021 nur etwa 150 jährliche Todesmeldungen erhielt, weist es derzeit 1.458.322 Meldungen über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfungen auf, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. November 2022 verabreicht wurden. Diese Daten umfassen insgesamt 31.961 Meldungen über Todesfälle, 182.907 Krankenhausaufenthalte und 59.831 dauerhafte Behinderungen.

Und wie bei den Ergebnissen der BKK ProVita gibt es viele Hinweise darauf, dass dies nur die „Spitze des Eisbergs“ ist, wenn man bedenkt, dass eine 2010 von Harvard durchgeführte und vom Gesundheitsministerium (HHS) in Auftrag gegebene Studie festgestellt hat, dass „weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffereignisse in VAERS gemeldet werden“.

Eine andere Studie, die vom Impfstoffhersteller Connaught Laboratories in Auftrag gegeben wurde, errechnete eine fünfzigfache Untererfassung von unerwünschten Ereignissen“ als wahrscheinlich.

Mit den experimentellen COVID-19-Impfkampagnen auf Genbasis, die im Jahr 2021 weitgehend umgesetzt werden, einschließlich der umfangreichen Arbeitgeber- und Aufklärungspflichten, die der Bevölkerung auferlegt werden, haben US-Militärangehörige und ihre Familien Berichten zufolge im Vergleich zu einem Fünfjahreszeitraum einen sprunghaften Anstieg von neurologischen Erkrankungen (Anstieg um 1.048 %), Bluthochdruck (2.281 %), Herzinfarkten (mindestens 269 %), Blutgerinnseln in der Lunge (467 %) und Krebs (296 %) erlebt.

Ärzte und Wissenschaftler sagten einen starken Anstieg der Todesfälle nach der Verteilung des Impfstoffs voraus

Bereits im März 2021 berichtete der zertifizierte Pathologe Dr. Ryan Cole, dass er bei Patienten, die mit COVID geimpft worden waren, einen massiven Anstieg verschiedener Autoimmunerkrankungen und Krebsarten feststellte.

„Seit Januar [2021] sehe ich im Labor einen 20-fachen Anstieg von Endometriumkrebs im Vergleich zu dem, was ich jährlich sehe“, sagte er.

Für viele Ärzte, die diese experimentellen COVID-19-Injektionen untersucht haben, sind die erhöhten Sterberaten nicht überraschend.

Geert Vanden Bossche, ein ehemaliger leitender Angestellter der Bill and Melinda Gates Foundation, erregte im März 2021 große Aufmerksamkeit, als er in einem offenen Brief und einem Video vor einer „globalen Katastrophe ohnegleichen“ warnte, die auf die experimentellen COVID-19-Impfprogramme zurückzuführen sei.

Etwa zur gleichen Zeit erklärte der ehemalige Pfizer-Vizepräsident und Chefwissenschaftler für Allergien und Atemwegserkrankungen, Dr. Michael Yeadon: „Wenn jemand in den nächsten Jahren einen bedeutenden Teil der Weltbevölkerung schädigen oder töten wollte, dann würden die Systeme, die jetzt eingeführt werden, dies ermöglichen.“

„Meiner Ansicht nach ist es möglich, dass dieses [System der weitverbreiteten genbasierten Impfung] für eine massive Entvölkerung genutzt wird“, sagte er.

Dr. Shankara Chetty aus Südafrika kam zu dem Schluss, dass der Zweck der Pandemie- und Impfkampagnen darin besteht, „einen großen Teil unserer Bevölkerung zu kontrollieren und zu töten, ohne dass jemand Verdacht schöpft, dass wir vergiftet wurden“.

Außerdem „werden die Todesfälle, die auf die Impfungen folgen sollen, niemals dem Gift zugeschrieben werden können. Sie werden zu unterschiedlich sein, es werden zu viele sein, und sie werden in einem zu großen Zeitrahmen auftreten, als dass wir verstehen könnten, dass wir vergiftet wurden.“

In einem 1974 vom Nationalen Sicherheitsrat der USA herausgegebenen Dokument, dem National Security Study Memorandum 200, wurde die Bevölkerungskontrolle als Projekt vorgeschlagen, an dem das US-Militär beteiligt sein sollte, und eine kuriose Vorhersage des „CIA-Tarnunternehmens“ Deagel aus dem Jahr 2018 prognostizierte, dass die Vereinigten Staaten bis 2025 eine Entvölkerung von etwa 70 % erleiden würden.