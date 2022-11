Effektiver Altruismus ist eine Kraft der Zerstörung.

Werden Sie Zeuge, wie zwei scheinbar getrennte Welten aufeinanderprallen.

Das Netzwerk des effektiven Altruismus ist nicht nur für den Aufstieg von Sam Bankman-Fried und seinem Krypto-Ponzi-Schema verantwortlich, sondern es spielte auch eine äußerst zerstörerische Rolle beim Schüren der Covid-Manie.

Die hochgradig destruktive ideologische Geberklasse des effektiven Altruismus begann schon vor dem ersten aufgezeichneten Covid-Fall in Wuhan, die Massen zu manipulieren und Chaos zu stiften. Eine große Philanthropie innerhalb des Netzwerks des effektiven Altruismus stellte die Mittel für Event 201 zur Verfügung, die berüchtigte, von Bill Gates und dem Weltwirtschaftsforum gesponserte Simulation des Coronavirus vor der Pandemie, bei der die Organisatoren auf unheimliche Weise vor einer „ähnlichen Pandemie in der Zukunft“ warnten.

Event 201 wurde von einer gemeinnützigen Stiftung namens Open Philanthropy finanziert. Dabei handelt es sich um die wichtigste Förderstiftung für die Bewegung für effektiven Altruismus, das Netzwerk, das die Karriere des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried ins Rollen gebracht und gefördert hat.

Einige unserer wichtigsten Bemühungen zur Eindämmung von COVID-19 sind Zuschüsse, die wir im Vorfeld gewährt haben. Dazu gehört die Unterstützung für @JHSPH_CHS das Übungen durchführt, um Beamte auf die Arten von Szenarien vorzubereiten, denen sie heute ausgesetzt sind

