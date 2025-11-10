Das US-Imperium wird immer gruseliger

Das ist die Art von Welt, die uns das US-Imperium anbietet. Auf der Speisekarte steht für uns nichts anderes als mehr Krieg, mehr Völkermord, mehr Überwachung, mehr Zensur, mehr Tyrannei und mehr Missbrauch;

Caitlin Johnstone

Kriegsminister Pete Hegseth sagte am Freitag in einer Rede, die USA befänden sich in einem „Moment des Jahres 1939“ von „zunehmender Dringlichkeit“, in dem „Feinde sich versammeln, Bedrohungen wachsen“, und fügte hinzu: „Wir bauen nicht für Friedenszeiten. Wir stellen das Pentagon und unsere industrielle Basis auf eine Kriegsgrundlage um.“

❗️🇺🇸 „Das ist der Moment von 1939“: Die USA wechseln in den „Kriegsmodus“ – Pentagon-Chef Hegset



⚡️ Die US-Armee stellt offiziell auf den „Kriegsmodus“ um, was eine beschleunigte Einführung von Innovationen und die Lieferung neuer Waffen an die amerikanischen Truppen bedeutet.… pic.twitter.com/jfCepNkcMc — Don (@Donuncutschweiz) November 9, 2025

Im Schatten des Imperiums wird alles immer dunkler und unheimlicher.

Nate Bear hat in seinem Newsletter einen Bericht mit dem Titel „The AI Drones Used In Gaza Now Surveilling American Cities“ über ein neues Unternehmen namens Skydio veröffentlicht, das „in den letzten Jahren aus der relativen Unbekanntheit heraus zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen und dem größten Drohnenhersteller in den USA geworden ist.“ Bear berichtet, dass Skydio jetzt Verträge mit Polizeibehörden in fast jeder großen US-Stadt hat, um diese in Gaza getesteten Drohnen zur Überwachung der amerikanischen Zivilbevölkerung einzusetzen.

Haaretz berichtet, dass Israels Bemühungen, die amerikanischen Gemüter zu manipulieren, damit sie die zionistische Entität wieder unterstützen, unter anderem darin bestehen, Millionen in Beeinflussungsoperationen zu stecken, die auf christliche Kirchenbesucher abzielen, sowie in Bemühungen, die Antworten auf palästinabezogene Anfragen bei beliebten KI-Diensten wie ChatGPT zu ändern. Es ist verrückt, wie man am Sonntagmorgen in seiner eigenen Kirche buchstäblich seinen eigenen Gedanken nachgehen kann und dann plötzlich von Propaganda, die vom Staat Israel bezahlt wird, an die Gurgel gelegt wird.

The Intercept berichtet, dass YouTube, das sich im Besitz von Google befindet, mehr als 700 Videos, die Israels Gräueltaten im Gazastreifen dokumentieren, still und heimlich gelöscht hat, um pro-palästinensische Menschenrechtsgruppen von der Plattform zu entfernen. Massenlöschungen wie diese aus dem Silicon Valley in Verbindung mit dem plötzlichen Zustrom von fake AI-generated video content, der das Informationsökosystem verschmutzt, könnten dazu dienen, die Beweise für den Gaza-Holocaust für zukünftige Generationen auszulöschen und zu verschleiern.

Einem neuen Bericht von Reuters zufolge verfügten die USA im vergangenen Jahr über Geheimdienstinformationen, die zeigten, dass Israels eigene Anwälte davor warnten, dass die Massengräueltaten der IDF im Gazastreifen zu einer Anklage wegen Kriegsverbrechen führen könnten. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Biden-Administration die ganze Zeit wusste, dass sie einen Völkermord unterstützte, auch während der Wahlsaison, als linksgerichteten Amerikanern gesagt wurde, sie müssten für die damalige Vizepräsidentin Kamala Harris stimmen, wenn sie Gaza retten wollten.

AI drones used in Gaza are now surveilling American cities



Drone usage by Israel-based, Gaza-field tested Skydio across the US has grown extraordinarily https://t.co/OUhy37L9DI — The Grayzone (@TheGrayzoneNews) November 2, 2025

In Italien wurde eine Journalistin von der Nachrichtenagentur Nova entlassen, weil sie einen EU-Beamten gefragt hatte, ob Israel ihrer Meinung nach für den Wiederaufbau des Gazastreifens verantwortlich sein sollte, so wie Russland für den Wiederaufbau der Ukraine aufkommen müsse. Ein Nova-Sprecher bestätigte gegenüber The Intercept, dass die Journalistin tatsächlich gefeuert wurde, weil sie die unbequeme Frage mit der Begründung gestellt hatte, dass „Russland unprovoziert in ein souveränes Land einmarschiert sei, während Israel auf einen Angriff reagiert habe.“

Reuters berichtet, dass die USA die Einrichtung einer Militärbasis in Damaskus vorbereiten. Jahrelang hat das Imperium eine komplexe Operation zum Regimewechsel in Syrien durchgeführt, um Assad zu stürzen, zunächst durch die Unterstützung von Stellvertreterkräften, um das Land zu zerstören, und dann durch Sanktionen und die militärische Besetzung durch die USA, um den Wiederaufbau zu verhindern. Und es hat funktioniert. Der schmutzige Krieg des Imperiums in Syrien wird von kriegslüsternen Sumpfmonstern noch jahrelang als Beweis dafür angeführt werden, dass Regimewechsel-Interventionismus erfolgreich sein kann, wenn man nur dranbleibt und alles Böse tut, das getan werden muss.

Dies sind nur einige der beunruhigenden Geschichten der letzten Tage, über die ich noch keine Gelegenheit hatte zu schreiben. Das ist die Art von Welt, die uns vom US-Imperium angeboten wird. Es gibt nichts auf der Speisekarte für uns, außer mehr Krieg, mehr Völkermord, mehr Überwachung, mehr Zensur, mehr Tyrannei und mehr Missbrauch;

Die Dinge werden für jeden, der unter der Fuchtel der imperialen Machtstruktur lebt, immer dystopischer werden, bis genug von uns beschließen, dass das Imperium ein Ende haben muss.