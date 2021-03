Das Vereinigte Königreich will seine Aktivitäten gegen Russland verstärken

Großbritanniens neue Verteidigungsdoktrin ist etwas, das es nicht erreichen kann

Paul Antonopoulos

Ein vom britischen Verteidigungsministerium veröffentlichtes Dokument mit dem Titel „Defence in a competitive age“ (Verteidigung in einem wettbewerbsorientierten Zeitalter) identifiziert Moskau als Hauptbedrohung und erklärt, dass London beabsichtigt, seine Präsenz rund um Russland zu erhöhen – insbesondere im Schwarzen Meer, in der Arktis, in der Ostsee und auf dem westlichen Balkan. Das Vereinigte Königreich plant auch, erhebliche Mittel in neue militärische Ausrüstung zu investieren, damit sich die Soldaten an „die neue Bedrohung“ anpassen können. Das Dokument bestätigt das Bewusstsein des Vereinigten Königreichs für Multipolarität, aber auch seine Absichten, Russland weiterhin herauszufordern und gleichzeitig einen Weg der Zusammenarbeit mit China zu eröffnen.

Die britische Strategie für den westlichen Balkan wird mehr als jede andere Region in dem Dokument erwähnt, was darauf hindeutet, dass sie dort mehr Einfluss haben wollen. Es ist jedoch undenkbar, dass sie ihre Streitkräfte in der Region aufstocken können. Stattdessen ist es wahrscheinlicher, dass sich das Vereinigte Königreich stärker in den sogenannten Cyber-Krieg einmischen könnte. Ein großer Teil des Dokuments ist dem Cyberspace gewidmet: „Cyberspace-Spionage kann und wird als Teil von breiteren Einfluss- und Propagandakampagnen sowie zur Unterstützung