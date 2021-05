Die Pandemie Krise offenbart vieles: Die Schwächen im System, die Überforderung der Politik und die Fehlentscheidungen der Politik der letzten Jahre. Wir sehen zur Zeit eine volkswirtschaftliche Schadens-Maximierung, die größte Insolvenz-Verschleppung in der Geschichte Deutschlands und damit eine Zombifizierung. Und das ist der Beginn des größten Vermögenstransfers aller Zeiten. Was Du jetzt tun musst erfährst Du in diesem Interview!