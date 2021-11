Das Volk erwacht und glaubt der französischen Regierung nicht mehr

In der letzten Folge von CHD.TVs „Around the World“ mit Amanda Forbes interviewte Forbes Leo Sojli, einen Reporter für alternative Medien bei Les Derniers in Frankreich, der die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen seiner Regierung beschrieb.

Sojli beschrieb die COVID-Protokolle für Palliativmedizin auf der französischen Insel Martinique. Er sagte, nachdem die Behörden dort einen Arzt wegen der Verschreibung von Hydroxychloroquin und Ivermectin verhaftet hatten, hätten die Patienten des Arztes niemanden gehabt, der sie behandelt hätte.

„Das ist aktive Euthanasie“, sagte Sojli.

Auf dem französischen Festland berichtete Sojli, dass Guy Vallancien, ein Urologe, nur einen Monat nach seiner Ernennung in die Kommission durch Präsident Emmanuel Macron von einer neuen französischen Kommission zur Untersuchung von Online-Verschwörungstheorien und Hassreden zurückgetreten ist.

Sojli sagte, Vallanciens Rücktritt sei ein großer Sieg für die französischen Medien, die Vallanciens Korruptionsvergangenheit erfolgreich aufgedeckt hätten, was zu öffentlichem Druck auf ihn geführt habe, zurückzutreten.

In den USA gibt es keine von der Regierung geförderte Kommission zur Bekämpfung von Verschwörungen, die mit der in Frankreich vergleichbar wäre. Die Richtlinien „Confronting Health Misinformation“ des U.S. Surgeon General’s advisory on „Building a Healthy Information Environment“ (Aufbau eines gesunden Informationsumfelds) ermutigt jedoch Pädagogen, Journalisten, Forscher und Stiftungen, sich mit so genannten COVID-„Fehlinformationen“ auseinanderzusetzen.

Dieser Empfehlung folgend hat die Rockefeller Foundation eine Finanzierungskampagne in Höhe von 13,5 Millionen Dollar ins Leben gerufen, um die Bemühungen zur Bekämpfung von COVID-19 in den USA, Afrika, Indien und Lateinamerika zu verstärken, „um Fehlinformationen und Desinformation im Gesundheitsbereich entgegenzuwirken.“

Die kanadische Regierung investierte 64 Millionen Dollar in COVID-„Impfaufklärungskampagnen“ über den Immunization Partnership Fund, um „Impfstoffzögerlichkeit und Fehlinformationen zu bekämpfen“.

Sojli sagte, die französische Regierung verliere an Glaubwürdigkeit, da immer mehr Menschen „aufwachen“ und erkennen, dass medizinische Freiheit nur dann erreicht werden kann, wenn die Menschen merken, dass sie kontrolliert werden.

„Ich bin in einer Diktatur aufgewachsen“, sagte er. „Ich stamme aus Albanien. Ich wurde in einem Konzentrationslager geboren … und deshalb weiß ich, wie diese Dinge funktionieren“.

Sojli sagte, die Polizei stehe größtenteils auf der Seite des Volkes. Bei der Durchsetzung von Masken und anderen Regeln und Einschränkungen sieht sie weg. Die Proteste seien gut besucht und größtenteils friedlich gewesen, sagte er, doch die grünen Ausweise förderten die Diskriminierung der Ungeimpften.

Sojli erzählte, dass seine Mutter vor einem Museum stehen bleiben musste, weil sie keinen „grünen Pass oder gesunden Pass oder wie auch immer sie das nennen wollen“ bei sich trug, sagte er.

Forbes wollte wissen, ob Kinder in Frankreich verpflichtet sind, sich gegen COVID impfen zu lassen. Sojli sagte, es gebe derzeit keine Vorschriften für Kinder, aber sie würden über alle Medienkanäle dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen.

Sie versuchen, den Impfstoff als „IN“ darzustellen, sagte er. „Die Propaganda ist verrückt.“

Dennoch hatte Sojli eine hoffnungsvolle Botschaft für die Welt: „Die Menschen öffnen ihre Augen.“

Sehen Sie sich die Frankreich-Folge von „Around the Word“ hier an: