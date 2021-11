Wie COVID-19 ist auch der Klimaalarmismus ein Instrument der globalen Eliten, um unser Leben zu kontrollieren

Das Klimaproblem ist zu groß, um es in den Griff zu bekommen. Das Thema COVID – und alles, was mit der Litanei gescheiterter staatlicher Interventionen zusammenhängt – ist von der gleichen Art.

Es war ein Freitag im späten Frühjahr 2016, und ich überlegte angestrengt, was ich meinen Schülern in der ersten Stunde beibringen sollte. Ich war mitten in einer Rugby-Saison und die Prüfungen standen kurz bevor – ich war natürlich ein viel beschäftigter Lehrer/Coach. Meine erste Unterrichtsstunde war ein Geographiekurs, und ich konnte feststellen, dass meine Schüler sichtlich träge waren, und das aufkommende warme und sonnige Wetter – etwas, das in Kanada immer ein Wunder zu sein scheint – lenkte ihre Aufmerksamkeit auf das Fenster.

Als erfahrene Lehrerin beschloss ich, meine Verluste zu begrenzen und den Schülern einen kleinen freien Tag zu gönnen. Ich griff in den Schrank mit den für die Abteilung zugelassenen DVDs und fand Al Gores berühmte Unbequeme Wahrheit. Ich gebe zu, dass ich damals noch nicht so viel Ahnung von dem Unsinn hatte, der sich um die globale Erwärmungshysterie rankte, und ehrlich gesagt, hatte ich den Film noch nie gesehen. Ich saß an meinem Schreibtisch und begann, Arbeiten zu korrigieren und Aufgaben für die nächste Woche vorzubereiten – die Schüler waren von dem Film begeistert.

Es war ein zugegebenermaßen gut produzierter Film, und Al Gore hielt eine ansprechende Präsentation. Es gab jedoch Momente in dem Film, die mich wirklich neugierig gemacht haben. Es gab viele Behauptungen, die einfach nicht stimmten, insbesondere Vorhersagen, die innerhalb weniger Jahre eintreffen sollten. Ich saß hier, ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung des Films, und die Dinge passten nicht zusammen.

Ich hatte schon immer einen Verdacht bezüglich der globalen Erwärmung – oder ist es der Klimawandel? – und das ermutigte mich, mich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Es war nicht schwer, eine Fülle von Erkenntnissen zu finden, die praktisch alle Behauptungen der Klimawandel-Propheten entlarvten, die nicht nur falsch waren, sondern oft wirklich falsch lagen. Ein Beispiel: Im Jahr 2008 sagte Al Gore, es sei wahrscheinlich, dass die Arktis im Jahr 2013 im Sommer kein Eis mehr haben werde … Das hat sich eindeutig nicht bewahrheitet.

Wenn man sich die Litanei der Vorhersagen über Klima- und Wetterkatastrophen anschaut, stellt man fest, dass die Vorhersagen sehr unterschiedlich sind und es keine Konsistenz gibt. In den 1970er Jahren ging es zum Beispiel um die „globale Abkühlung“. Eine große Zeitung veröffentlichte einen Artikel, in dem eine „neue Eiszeit“ für das Jahr 2000 vorhergesagt wurde. Ich sollte hinzufügen, dass dies nur eine von vielen Behauptungen von Mainstream-Medien über eine kommende Eiszeit ist, und die vorhergesagten Jahre unterschieden sich um Jahrzehnte, je nachdem, welche „Experten“ konsultiert wurden.

In den 1980er Jahren war der Schalter (meist) auf das Narrativ der globalen Erwärmung umgelegt worden, einschließlich alarmistischer Behauptungen, ganze Inselstaaten stünden unter Wasser. Die Malediven zum Beispiel sollten bis 2018 unter dem Meeresspiegel liegen. Falls Sie sich wundern: Die Malediven sind immer noch geöffnet … auch wenn Sie einen Impfpass brauchen, um dorthin zu reisen.

In den 1990er Jahren war ich ein Grundschüler, der sich Sorgen über das Verschwinden der Ozonschicht machte, und uns wurde gesagt, wir sollten uns mit Unmengen von Sonnencreme eincremen, damit wir unter der prallen Sonne, die ihre Strahlen nicht mehr durch eine schützende atmosphärische Schicht schickt, nicht in Flammen aufgehen. Die Löcher in der Ozonschicht scheinen größtenteils verschwunden zu sein … obwohl die Bevölkerung weltweit zugenommen hat und die Emissionen fossiler Brennstoffe immer noch vorhanden sind.

Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass New York bis 2019 unter Wasser stehen wird, oder über den sauren Regen, der alles Leben in den Seen abtöten würde, oder über das Ölfördermaximum im Jahr 2000, 2010 und 2020 usw.

Damit soll nicht gesagt werden, dass Umweltverschmutzung gut ist oder dass wir giftigen Schlamm in Seen und Teiche kippen oder verschwenderisch sein sollen. Aber die Klimawissenschaftler – und die populären Darstellungen ihrer Behauptungen – liegen oft extrem falsch, und zwar häufiger als andere.

Warum ist das so?

Jordan Peterson hat eine vernünftige Antwort auf die Frage getwittert, „warum“ Klimavorhersagen oft falsch sind:

Lassen Sie die Modellierer des Klimawandels den zukünftigen Preis einer einzigen Aktie modellieren

Für fünf Jahre

Für EIN Jahr

Aber das gesamte Klima

Was alles ist

für achtzig Jahre?

Der kanadische Psychologe wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Betrachtung des „gesamten Klimas“, „das alles ist“, eine enorme Komplexität aufweist. Es ist unmöglich, alle Aspekte aller Dinge, die mit Temperaturen, Ökosystemen, Wetter, Verschmutzung, Emissionen, Bevölkerungswachstum usw. zu tun haben, vernünftig zu berücksichtigen. Es gibt einfach zu viele Dinge zu berücksichtigen. Selbst wenn bewiesen werden könnte, dass der Mensch die globale Erwärmung oder den Klimawandel oder die globale Abkühlung oder was auch immer verursacht, wäre es nicht offensichtlich, dass wir wirklich etwas dagegen tun könnten – abgesehen von der Ausrottung der menschlichen Rasse, wogegen einige Klimaalarmisten nichts einzuwenden hätten.

Ich schließe mich Petersons Meinung an, dass das Klimaproblem zu groß ist, um es in eine Schublade zu stecken, und behaupte, dass das COVID-Problem – und alles, was mit der Litanei gescheiterter staatlicher Interventionen zusammenhängt – in die gleiche Richtung geht. Die kühne Behauptung, eine oder mehrere Regierungen könnten ein Virus kontrollieren, ist ebenso absurd wie die Vorstellung, sie könnten die gesamte natürliche Welt kontrollieren.

Das Streben nach Klimakontrolle hat dazu geführt, dass „Experten“ in der Klimaszene dazu neigen, Modelle für die „Katastrophen“ zu präsentieren, die ihrer Meinung nach eintreten werden, wenn sich die Dinge nicht ändern – was in Wirklichkeit bedeutet, wenn die Regierungen die Menschen nicht zwingen, das zu tun, was sie sagen. Angesehene Doktoranden mit einer langen Liste von Zeugnissen von bedeutenden Institutionen (oder schreiende Jugendliche wie Greta Thunberg) erzählen der Welt auf einer großen internationalen Versammlung des „Who is Who“, dass wir auf eine wahre Hölle auf Erden zusteuern, wenn wir nicht alle aufhören, Auto zu fahren, Fleisch zu essen oder Kinder zu bekommen. Ausschnitte aus diesen Konferenzen werden in Nachrichtensendungen auf der ganzen Welt gezeigt, und innerhalb weniger Wochen stimmen alle großen Institutionen ein und propagieren, dass die Bevölkerung ihre Papierstrohhalme von ganzem Herzen liebt.

Nebenbei bemerkt, wenn Plastikstrohhalme so schlecht für das Klima sind … warum können wir dann nicht einfach aus einem Becher trinken, wie es die gesamte menschliche Zivilisation seit Anbeginn der Menschheit getan hat? Vielleicht bin ich nicht ganz aufgeklärt, warum es Papierstrohhalme sind, die die Eisbären retten werden, aber ich schweife ab.

Dieses Modell der „Modellierung“ kommender Katastrophen durch ausgewiesene Experten ist genau das, was wir bei COVID gesehen haben. Genau wie bei den Klimamodellen waren praktisch alle COVID-Modelle in hohem Maße ungenau oder sogar völlig falsch. Dies bleibt weitgehend unbemerkt von denjenigen, die glauben, dass CNN kein lächerlicher Nachrichtensender ist.

Die COVID-Modellierer und die Klimamodellierer stellen nämlich sicher, dass sie in ihren falschen Modellen „Freikarten“ eingebaut haben, mit denen sie aus dem Gefängnis kommen. Ihre Modelle zeigen immer den „schlimmsten Fall“, der der Menschheit widerfährt, wenn die Regierungen nicht „etwas tun“, und es gibt immer eine Reihe von Ergebnissen, die nur in einem hypothetischen Zukunftsszenario bewiesen werden können, das von einer Vielzahl von Faktoren abhängt, die eintreten können oder auch nicht. Wenn also der schlimmste Fall nicht eintritt, können sie einfach auf das Eingreifen der Regierung verweisen und sagen: „Wie ich schon sagte, wenn Gouverneur Soundso keine Steuererleichterung für Elektroautos gewährt hätte, stünde unser Staat unter Wasser.“ Mit COVID können sie sagen: „Wie ich schon sagte, wenn ihr nicht alle einen Meter auseinander gestanden hättet, wären alle in zwei Wochen gestorben. Es gibt natürlich keine Möglichkeit, ihre Behauptungen vollständig zu widerlegen, weil sie Behauptungen über Ergebnisse aufgestellt haben, die nie existierten.

COVID und die Klimamodellierer sind wie Casinos in Las Vegas, die das Spiel gegen den Spieler manipulieren; sie haben die totale Kontrolle, und es gibt keine Möglichkeit, irgendeine Unehrlichkeit zu beweisen, weil man nach ihren Regeln spielt.

Nun fällt nicht jeder auf das COVID- oder Klimanarrativ herein, und es gibt Orte wie Florida, South Dakota und Schweden, die sich dem Trend widersetzen. Das Problem ist jedoch, dass die nebulöse Natur der Modellierung und der hypothetische Rahmen, den die Modellierer verwenden, es ihnen erlauben, weiterhin die intellektuelle Überlegenheit für sich zu beanspruchen, selbst wenn sie nachweislich falsch liegen. Wenn Florida nicht abgeriegelt wird und die Bürger nicht alle sterben, ist das kein Beweis dafür, dass die COVID-Modelle falsch waren, sondern ein Beweis dafür, dass sie hätten abgeriegelt werden müssen, weil dann weniger Menschen gestorben wären.

Noch einmal: Es ist ein abgekartetes Spiel, und sie können immer behaupten, dass sie Recht haben, weil sie in einer Welt der Fantasie und der Launenhaftigkeit operieren, in der die Realität keine Rolle spielt.

Wenn Sie noch mehr Beweise dafür brauchen, dass dieselbe Mentalität die Klima- und COVID-Wissenschaft umfasst, dann suchen Sie nicht weiter als die vorgeschlagenen „Klima-Sperren“. Die Expertenklasse und die multinationalen Oligarchen hatten so viel Spaß daran, Sie einzusperren und Ihre Kirchen und Geschäfte zu schließen, dass sie jetzt vorschlagen, dass wir „nicht lebensnotwendige“ Reisen und im Grunde alles, was Emissionen verursacht, verbieten müssen, um eine „Klimakatastrophe“ zu vermeiden.

Eine große multinationale Non-Profit-Organisation hat im Oktober einen Artikel mit dem Titel Avoiding a Climate Lockdown veröffentlicht. Darin heißt es: „Als sich COVID-19 Anfang des Jahres ausbreitete, haben die Regierungen Abriegelungsmaßnahmen eingeführt, um zu verhindern, dass ein Notfall für die öffentliche Gesundheit außer Kontrolle gerät. In naher Zukunft wird die Welt möglicherweise erneut auf Abriegelungsmaßnahmen zurückgreifen müssen – dieses Mal, um einen Klimanotstand zu bekämpfen.

Ein weiterer Lockdown, aber dieses Mal für das Klima! Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht, wie unoriginell die Eliten und die Linke geworden sind, man sollte meinen, dass sie etwas kreativer sein könnten.

Die Idee einer Klimasperre ist pseudowissenschaftlicher Unsinn auf höchstem Niveau. Genau wie die COVID-Modellierer in den letzten 20 Monaten versucht haben, die Ausbreitung zu verlangsamen, sagen die Klimaanbeter eine kommende Klimakatastrophe voraus, die die Menschheit vernichten wird und die nur durch eine weitere Abriegelung aufgehalten werden kann.

Wenn sie uns einsperren und die Welt nicht untergeht, dann werden sie den Sieg für sich beanspruchen. Und wenn wir nicht eingesperrt werden, können sie jeden beliebigen Klimabeweis manipulieren, den sie für das Ergebnis menschlicher Aktivitäten halten, und sagen: „Seht her! Wir haben es euch gesagt! Ihr habt euch nicht abgeschottet und jetzt gibt es weniger Tauben in New York City, das wird in sechs Monaten zu Super-Hurrikans führen, wenn wir uns jetzt nicht abschotten!“

Es gibt keine Möglichkeit, gegen diese Art von Eiferern zu „gewinnen“, wenn man ihr Spiel überhaupt mitspielt. Wie wir bei COVID gesehen haben, öffnet man, wenn man die Bevölkerung überhaupt irgendwelchen Maßnahmen aussetzt, die Tür für weitere Maßnahmen. Die einzigen Orte, die erfolgreich waren, sind diejenigen, die das Narrativ von Anfang an abgelehnt haben, oder Orte, die irgendwann mutig jede einzelne Maßnahme aufgehoben haben. In Ländern wie Alberta, England oder Australien gab es Phasen der Öffnung, aber sie haben alles den „Messgrößen“ überlassen, die bestimmen, ob die Bürger ihre Grundfreiheiten behalten oder nicht.

Nein, man kann nicht mitmachen, man muss das ganze Szenario ablehnen, sonst findet man sich in einem ewigen Kreislauf von Abriegelungen wieder, und das Gleiche gilt für alle auferlegten Klimaabriegelungen. Jeder Politiker, der versucht, das Klima „vernünftig“ abzusperren, wird noch mindestens 2 Jahre nach der ersten Abriegelung Menschenrechtsverletzungen und wissenschaftliche Fehler erklären müssen. Die Klimaschützer sind blutrünstig und wollen die Kontrolle über Ihr Leben erlangen, und es sind größtenteils dieselben Leute wie die COVIDianer, die seit fast zwei Jahren über Sie herrschen. Sie werden nie aufhören, Ihre Rechte und Freiheiten zu missbrauchen, wenn Sie nicht einfach „Nein!“ sagen.

Wenn Sie um die Umwelt besorgt sind – was in Ordnung ist -, dann treten Sie nicht für massive staatliche Eingriffe in den Bereich des Klimas ein. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Dinge, die Sie kontrollieren können, wie z. B. die Verringerung Ihres eigenen CO2-Fußabdrucks oder die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, die das tun wollen, was Sie wollen. Genau wie bei COVID hat es überall dort, wo die Regierung die vollständige Kontrolle übernommen hat, keinen erkennbaren Unterschied bei den Krankheiten gegeben – in einigen Fällen hat die Regierung die Virensituation sogar noch verschlimmert – und für jeden war es am besten, seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

So alarmierend diese ganze Klimasperre auch ist, es gibt einen Silberstreif am Horizont: Die Eliten haben nichts mehr, worauf sie sich stürzen können, wenn sie endlich die totale Klimakontrolle durchgesetzt haben. Wenn sich ihr Versuch der totalen Beherrschung des Himmels und der Meere als Fehlschlag erweist, werden sie als die völligen Narren dastehen, als die wir sie kennen.