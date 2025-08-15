Das von Gates finanzierte Weltbank-Projekt zielt darauf ab, digitale IDs mit schnellen Zahlungssystemen zu verbinden

The Sociable

Die öffentlich-private Finanzrevolution erfordert, dass jeder Mensch über eine digitale Identität verfügt, damit er verfolgt, zurückverfolgt und mit einer programmierbaren digitalen Währung verbunden werden kann: Perspektive

Mit finanzieller Unterstützung der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung möchte die Weltbank digitale IDs mit schnellen Zahlungssystemen verbinden, um die digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) nahtloser und interoperabler zu gestalten.

DPI ist eine bürgernahe Technologieplattform, die aus drei Hauptkomponenten besteht: digitale Identitätssysteme, schnelle Zahlungssysteme (einschließlich programmierbarer digitaler Währungen) und der Austausch großer Datenmengen zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Am 5. August 2025 veröffentlichte die Weltbankgruppe den Bericht „How interoperable digital public infrastructure can transform fast payments” (Wie interoperable digitale öffentliche Infrastrukturen schnelle Zahlungen verändern können), in dem die Autoren argumentieren, dass „die Verbindung von Zahlungssystemen mit Identitäts- und Datenplattformen es Anbietern ermöglicht, Vertrauen zu stärken, Kosten zu senken und mehr Nutzer durch einfachere und schnellere Prozesse zu bedienen”.

Aus dieser Überzeugung heraus forderten die Autoren, die beide zuvor für VISA gearbeitet hatten, die Schaffung von zwei „neuen grundlegenden Diensten und Fähigkeiten“: die Zahlungsidentitätsnachweis (PIC) und den Trusted Access and Credentialing Hub (TACH), die, wenn sie miteinander verbunden sind, „eine nahtlose Onboarding, sichere Transaktionen und einen flexiblen Datenaustausch ermöglichen und sich gleichzeitig an eine Vielzahl von Länderkontexten und bestehenden Infrastrukturen anpassen“.

„Die Zusammenführung von digitaler Identität, schnellen Zahlungen und zustimmungsbasiertem Datenaustausch in einer kohärenten, interoperablen Infrastruktur kommt allen zugute.“ Weltbank, Wie interoperable digitale öffentliche Infrastrukturen schnelle Zahlungen verändern können, August 2025

Quelle: Weltbank

„Durch die Verwendung gemeinsamer Bausteine wie der Zahlungsidentitätsnachweis und der Vertrauenswürdigen Zugangs- und Identitätsnachweishub können Länder die Fragmentierung überwinden und eine gemeinsame Grundlage für vertrauenswürdige und nahtlose Dienstleistungen schaffen.“ Weltbank, Wie interoperable digitale öffentliche Infrastrukturen schnelle Zahlungen verändern können, August 2025

Der PIC, so heißt es, „fasst Kontoinformationen, Daten zur Identitätsprüfung und Einwilligungspräferenzen der Nutzer in einem sicheren, übertragbaren Berechtigungsnachweis zusammen“.

Der TACH hat drei Kernfunktionen:

Aufbau eines Vertrauensrahmens, der schnelle Zahlungssysteme und digitale ID-Plattformen miteinander verbindet und sicherstellt, dass Identitäts- und Zahlungsnachweise systemübergreifend sicher erkannt und validiert werden können. Als Koordinator fungiert er als Vermittler zwischen Dienstleistern, Identitätssystemen und Zahlungsplattformen und verwaltet die Interaktionen in Echtzeit. Er regelt den Lebenszyklus der Zahlungsidentitätsnachweis, indem er dessen Erstellung überwacht, ihn an verifizierte Quellen bindet und seine sichere und zustimmungsbasierte Verwendung in allen Finanzdienstleistungen ermöglicht.

Nachdem die Notwendigkeit des PIC und des TACH erklärt wurde, werden als nächste Schritte „ein Whitepaper mit rechtlichen, regulatorischen und technischen Überlegungen sowie weitere Sondierungsarbeiten zur Unterstützung der Umsetzung auf Länderebene“ veröffentlicht.

Quelle: Weltbank

„Durch den Aufbau einer digitalen öffentlichen Infrastruktur, die von Grund auf vernetzt, inklusiv und interoperabel ist, können wir schnelle Zahlungen aus isolierten Systemen in die Grundlage für gerechtere, effizientere und widerstandsfähigere digitale Volkswirtschaften verwandeln.“ Weltbank, Wie interoperable digitale öffentliche Infrastruktur schnelle Zahlungen verändern kann, August 2025

Quelle: Weltbank

„Digitale Identitäten und schnelle Zahlungssysteme verfügen jeweils über ein immenses Potenzial, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verändern. Für sich allein ermöglichen sie eine größere Reichweite, niedrigere Kosten und Komfort in Echtzeit. Wenn sie jedoch so konzipiert sind, dass sie zusammenarbeiten, wächst ihr kombiniertes Potenzial exponentiell.“ Weltbank, Wie interoperable digitale öffentliche Infrastrukturen schnelle Zahlungen verändern können, August 2025

Das Ziel der Kombination von schnellen Zahlungssystemen mit digitalen Identitätssystemen ist die Schaffung eines gemeinsamen technischen und regulatorischen Rahmens, der zwischen Regierungen, Unternehmen und Nutzern interoperabel ist.

Die Weltbank selbst ist eine spezialisierte Agentur der Vereinten Nationen, und fast alle Weltbank-Organisationen, die sich für die Beschleunigung der weltweiten Einführung digitaler öffentlicher Infrastrukturen einsetzen, werden von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert.

Zu diesen von Gates unterstützten Weltbank-Organisationen gehören:

Die Payment Systems Development Group ( PSDG )

) Projekt FASTT (Frictionless Affordable Timely Transactions)

(Frictionless Affordable Timely Transactions) Die Initiative „Identification for Development” (ID4D)

Die Gates-Stiftung ist ein wichtiger Geldgeber für das Programm „Finance for Development” (F4D) der Weltbank, das auch von VISA, der Europäischen Kommission und den Regierungen Österreichs, Kanadas und der Schweiz unterstützt wird.

Nahezu alle DPI-Finanzmittel lassen sich auf die Gates-Stiftung zurückführen.

„Bis 2028 werden mehr als 500 Millionen Menschen zusätzlich über eine digitale Identität verfügen, die ihnen einen leichteren Zugang zu Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten sowie zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und staatlichen Programmen ermöglicht.“ Melinda French Gates, Start der Kampagne „50 in 5“, November 2023

"By 2028, more than 500 million more people will have a digital identity that allows them to access employment & education opportunities more easily, as well as financial services, healthcare & government programs": Melinda Gates, 50-in-5 DPI Campaign #digitalID #digitalidentity pic.twitter.com/vtzdJ1scXY — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 8, 2023

Übersetzung von „X“: „Bis 2028 werden mehr als 500 Millionen Menschen zusätzlich über eine digitale Identität verfügen, die ihnen einen leichteren Zugang zu Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten sowie zu Finanzdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und staatlichen Programmen ermöglicht“: Melinda Gates, 50-in-5 DPI-Kampagne #digitalID #digitalidentity

Am 8. November 2023 starteten die Vereinten Nationen, die Gates Foundation und ihre Partner die Kampagne „50 in 5“, um die Einführung von DPI in 50 Ländern zu beschleunigen.

Die „50-in-5“-Kampagne ist eine Zusammenarbeit zwischen der Bill & Melinda Gates Foundation, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Digital Public Goods Alliance, dem Center for Digital Public Infrastructure und Co-Develop, mit Unterstützung von GovStack, der Interamerikanischen Entwicklungsbank und UNICEF.

Co-Develop wurde von der Rockefeller Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation, Nilekani Philanthropies und dem Omidyar Network gegründet.

Die Digital Public Goods Alliance listet sowohl die Gates- als auch die Rockefeller-Stiftung in ihrer Roadmap auf, in der „Aktivitäten zur Förderung digitaler öffentlicher Güter“ vorgestellt werden, zusammen mit anderen Organisationen und mehreren Regierungen.

Das Center for Digital Public Infrastructure wird von Co-Develop und Nilekani Philanthropies unterstützt.

„Wenn Sie sich fragen, was die Werkzeuge der neuen Welt sind, dann lautet die Antwort: Jeder sollte eine digitale ID haben, jeder sollte ein Bankkonto haben, jeder sollte ein Smartphone haben. Dann ist alles möglich. Alles andere baut darauf auf.“ Nandan Nilekani, Frühjahrstagung des IWF, April 2023

"What are the tools of the New World? Everybody should have a digital ID; everybody should have a bank account; everybody should have a smartphone. Then, anything can be done. Everything else is built on that": @NandanNilekani to @IMFNews #DigitalID #DigitalIdentity #IMFmeetings pic.twitter.com/6HIAqfBigz — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 19, 2023

Übersetzung von „X“: „Was sind die Werkzeuge der neuen Welt? Jeder sollte eine digitale ID haben, jeder sollte ein Bankkonto haben, jeder sollte ein Smartphone haben. Dann ist alles möglich. Alles andere baut darauf auf.“ @NandanNilekani an @IMFNews #DigitalID DigitalIdentity #IMFmeetings

Nilekani Philanthropies ist das Produkt des indischen Architekten der digitalen Identität Aadhaar, Nandan Nilekani, der sich vehement für digitale ID und DPI einsetzt.

Letztes Jahr stellten Nilekani und Agustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), ihren Vorschlag zur Schaffung eines „Finanzsystems für die Zukunft” vor, das sie „Finternet” nannten.

"We don't want [The Finternet] to be only one ledger. THIS IS NOT LORD OF THE RINGS. This is about having multiple ledgers with multiple providers" Nandan Nilekani, India's Aadhaar Digital ID architect pic.twitter.com/iYKXEnWEWW — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 19, 2024

Übersetzung von „X“: „Wir wollen nicht, dass [The Finternet] nur ein einziges Hauptbuch ist. DAS IST NICHT DER HERR DER RINGE. Es geht darum, mehrere Hauptbücher mit mehreren Anbietern zu haben.“ Nandan Nilekani, Architekt des digitalen Identitätsnachweises Aadhaar in Indien

Das Finternet „nutzt die vorhandene Infrastruktur, einschließlich Identitätssysteme, digitale Signaturzertifikatssysteme, Konnektivität, Registrare und Register sowie digitale öffentliche Infrastruktur, zusammen mit allen anderen wiederverwendbaren Diensten, die innerhalb einer Gerichtsbarkeit verfügbar sind“. Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, „Finternet: das Finanzsystem der Zukunft“, 15. April 2024

"We have a once in a lifetime opportunity to revisit the architecture of the financial system.. [One that] relies on the exchange of tokens in the context of unified ledgers.. Intermediaries would facilitate.. the tokenization of assets" BIS GM Agustin Carstens on "The Finternet" pic.twitter.com/PjBUkI6jrh — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 19, 2024

Übersetzung von „X“: „Wir haben die einmalige Gelegenheit, die Architektur des Finanzsystems zu überdenken. [Eine Architektur, die] auf dem Austausch von Token im Rahmen einheitlicher Ledger basiert. Intermediäre würden die Tokenisierung von Vermögenswerten erleichtern.“ BIS-Generaldirektor Agustin Carstens über „The Finternet“

In The Finternet, "Central bank money will represent the 1st Tier & commercial bank money the 2nd.. Wholesale tokenized central bank money is a necessary foundation" — all on "public-private programmable infrastructure": BIS GM Agustin Carstens pic.twitter.com/WZYFyhH2x7 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 19, 2024

Übersetzung von „X“: Im Finternet „wird Zentralbankgeld die erste Stufe und Geschäftsbankgeld die zweite Stufe darstellen. Tokenisiertes Zentralbankgeld für den Großhandel ist eine notwendige Grundlage“ – alles auf einer „öffentlich-privaten programmierbaren Infrastruktur“: BIS-Generaldirektor Agustin Carstens

Das Konzept eines Finternets passt perfekt in die Vision der Weltbank, der Gates Foundation und der Vereinten Nationen, weltweit eine digitale öffentliche Infrastruktur aufzubauen.

„Interoperabilität“ ist ein Schlüsselbegriff für diese Vorhaben. Jede Regierung und jedes Unternehmen kann seine Angebote bis zu einem gewissen Grad anpassen, aber die Idee ist, dass die technische Grundlage weltweit einheitlich ist.

Auf dieser Grundlage suchen die Vereinten Nationen und ihre Partner nach einem einheitlichen Rahmen für die globale Governance der drei Kernkomponenten der DPI: digitale Identität, schnelle Zahlungssysteme und massiver Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Diese Bemühungen wurden im Global Digital Compact festgeschrieben, der Teil des Paktes für die Zukunft war, der auf dem UN-Zukunftsgipfel im September 2024 unterzeichnet wurde.

„Wir verpflichten uns, bis 2030 die Investitionen und Finanzmittel für die Entwicklung digitaler öffentlicher Güter und digitaler öffentlicher Infrastruktur, insbesondere in Entwicklungsländern, zu erhöhen (SDG 17).“ UN, Entwurf des Digital Global Compact, Juli 2024

UN Global Digital Compact. Step 1: Get everyone connected to the internet. Step 2: Install Digital Public Infrastructure (digital ID, CBDC, Massive Data Sharing). Step 3: Censor any narrative that doesn't align with UN or impedes on Agenda 2030 @Bannons_WarRoom @JOEBOTxyz pic.twitter.com/KEprOQummb — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) September 19, 2024

Übersetzung von „X“: UN Global Digital Compact. Schritt 1: Alle Menschen mit dem Internet verbinden. Schritt 2: Digitale öffentliche Infrastruktur installieren (digitale ID, CBDC, massiver Datenaustausch). Schritt 3: Alle Narrative zensieren, die nicht mit der UN übereinstimmen oder die Agenda 2030 behindern @Bannons_WarRoom @JOEBOTxyz

Mit der Unterzeichnung des Global Digital Compact haben sich die Mitgliedstaaten zu folgenden Punkten verpflichtet:

Beseitigung aller digitalen Klüfte und Beschleunigung der Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung

Ausweitung der Teilhabe an der digitalen Wirtschaft und der Vorteile für alle

Förderung eines inklusiven, offenen, sicheren und geschützten digitalen Raums, in dem die Menschenrechte geachtet, geschützt und gefördert werden

Das erste Ziel, „alle digitalen Klüfte zu beseitigenund die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen“, besteht darin, allen Menschen Zugang zum Internet zu verschaffen.

Das zweite Ziel, „die Teilhabe aller an der digitalen Wirtschaft und deren Vorteilen zu erweitern”, besteht darin, sicherzustellen, dass alle Länder ihr Wissen darüber austauschen, wie sie ihre digitalen Ökosysteme effektiv aufbauen können, so wie es die Weltbank tut, indem sie digitale IDs mit schnellen Zahlungssystemen verbindet.

An dritter Stelle der Liste der Ziele steht die „Förderung eines inklusiven, offenen, sicheren und geschützten digitalen Raums, der die Menschenrechte achtet, schützt und fördert“, was oberflächlich betrachtet gut klingt, aber in Wirklichkeit darauf abzielt, eine globale Internet-Governance zu etablieren und Meinungen zu zensieren, die den von der UNO genehmigten Narrativen widersprechen.

Wenn wir die Ziele des UN Global Digital Compact einzeln durchgehen, sehen wir eine dystopische Zukunft, in der nicht gewählte Bürokraten Nationalstaaten dazu bringen, sich zur Schaffung eines digitalen Kontrollnetzes zu verpflichten, das digitale Identitäten mit schnellen, programmierbaren Zahlungssystemen verbindet, zusammen mit einem massiven Datenaustausch unter einer neuen Form der globalen Internet-Governance.

„Es könnte eine potenziell […] düsterere Welt entstehen, in der die Regierung beschließt, dass Zentralbankgeld zum Kauf bestimmter Dinge verwendet werden kann, aber nicht für andere Dinge, die sie für weniger wünschenswert hält, wie beispielsweise Munition, Drogen, Pornografie oder Ähnliches.“ Eswar Prasad, WEF-Jahrestagung „Meeting of the New Champions“, Juni 2023

"You could have a potentially […] darker world where the government decides that [CBDC] can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable like say ammunition, or drugs, or pornography, or something of the sort": Eswar Prasad, WEF #AMNC23 pic.twitter.com/KkWgaEWAR5 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 28, 2023

Übersetzung von „X“: „Es könnte eine potenziell […] düsterere Welt entstehen, in der die Regierung beschließt, dass [CBDC] für den Kauf bestimmter Dinge verwendet werden kann, aber nicht für andere Dinge, die sie für weniger wünschenswert hält, wie beispielsweise Munition, Drogen, Pornografie oder Ähnliches“: Eswar Prasad, WEF #AMNC23

Die neuen Bemühungen der Weltbank, die Zahlungsidentitätsnachweis mit dem Trusted Access and Credentialing Hub zu verbinden, sind eine Fortsetzung ihrer jahrelangen Agenda zur Überarbeitung des gesamten globalen Finanzsystems.

Diese Überarbeitung erfordert, dass jeder Mensch über Strom, Internetzugang und eine digitale ID verfügt, damit er verfolgt, zurückverfolgt und mit einer programmierbaren digitalen Währung verbunden werden kann.

Von dort aus kann der öffentlich-private digitale Gulag wirklich verwirklicht werden.

Alles, was Sie in sozialen Medien sagen, kann als Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen Ihres Anbieters gemeldet werden, und Sie könnten sofort mit einer Geldstrafe belegt werden, die in Echtzeit von Ihrem Konto abgebucht wird.

Alternativ könnten Sie auch von Plattformen ausgeschlossen, monetär sanktioniert oder Ihrer Bankverbindung beraubt werden, und Ihre digitale ID würde von Regierungen und Unternehmen erkannt werden, die Sie in einem System der sozialen Kreditwürdigkeit nach dem Vorbild der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) als „unwürdigen“ Bürger einstufen würden.

Als einer der größten privaten Geldgeber aller UN-bezogenen Bemühungen im Zusammenhang mit DPI hat die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung enormen Einfluss auf jeden Aspekt unseres täglichen Lebens.

Aber die Stiftung ist kaum allein.

Der DPI-Bereich wimmelt nur so von Regierungen, NGOs, Thinktanks, großen Technologieunternehmen, internationalen Bankinteressen und großen Kreditkartenunternehmen, die im Rahmen globaler öffentlich-privater Partnerschaften – der Verschmelzung von Unternehmen und Staat – zusammenarbeiten.