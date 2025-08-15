KI wie ChatGPT rauben Nachrichtenseiten Besucher und bedrohen Werbeeinnahmen

KI-Suche bringt ein bereits geschwächtes Medien-Ökosystem an den Rand des Abgrunds

NEW YORK – Generative Assistenten mit künstlicher Intelligenz wie ChatGPT beeinträchtigen den traditionellen Online-Suchverkehr, entziehen Nachrichtenseiten Besucher und wirken sich auf die Werbeeinnahmen aus, die sie dringend benötigen – ein vernichtender Schlag für eine Branche, die ohnehin ums Überleben kämpft.

„Die nächsten drei oder vier Jahre werden für alle Verlage eine unglaubliche Herausforderung darstellen. Niemand ist vor dem Sturm der KI-Zusammenfassungen, der sich am Horizont zusammenbraut, gefeit“, warnte Matt Karolian, Vizepräsident für Forschung und Entwicklung bei Boston Globe Media.

„Verleger müssen ihre eigenen Schutzräume bauen oder riskieren, weggefegt zu werden.“

Auch wenn die Datenlage noch begrenzt ist, zeigt eine aktuelle Studie des Pew Research Centers, dass KI-generierte Zusammenfassungen, die jetzt regelmäßig in der Google-Suche erscheinen, die Nutzer davon abhalten, sich zu den Quellartikeln durchzuklicken.

Wenn KI-Zusammenfassungen vorhanden sind, klicken die Nutzer nur halb so oft auf die vorgeschlagenen Links wie bei herkömmlichen Suchen.

Dies bedeutet einen verheerenden Verlust an Besuchern für Online-Medien-Websites, die sowohl für die Werbeeinnahmen als auch für die Umwandlung in Abonnements auf den Traffic angewiesen sind.

Laut John Wihbey, Professor an der Northeastern University, werden sich diese Trends „beschleunigen, und schon bald werden wir ein völlig anderes Web haben“.

Die Dominanz von Tech-Giganten wie Google und Meta hat bereits zu einem Rückgang der Werbeeinnahmen in den Online-Medien geführt und die Verlage dazu gezwungen, auf kostenpflichtige Abonnements umzustellen.

Wihbey wies jedoch darauf hin, dass Abonnements ebenfalls vom Datenverkehr abhängen und dass zahlende Abonnenten allein nicht ausreichen, um große Medienunternehmen zu tragen.

Begrenzte Lebenslinien

Die Boston Globe-Gruppe hat damit begonnen, Abonnenten über ChatGPT zu gewinnen, was einen neuen Kontaktpunkt mit potenziellen Lesern darstellt, so Karolian.

Allerdings „bleiben diese im Vergleich zu anderen Plattformen, einschließlich kleinerer Suchmaschinen, unglaublich bescheiden“.

Andere KI-gestützte Tools wie Perplexity generieren sogar noch weniger neue Abonnements, fügte er hinzu.

Um das zu überleben, was viele als unvermeidliche Entwicklung sehen, setzen Medienunternehmen zunehmend auf GEO (Generative Engine Optimization) – eine Technik, die die traditionelle SEO (Search Engine Optimization) ersetzt.

Dabei werden KI-Modellen klar gekennzeichnete Inhalte, gute Struktur, verständlicher Text und eine starke Präsenz in sozialen Netzwerken und Foren wie Reddit bereitgestellt, die von KI-Unternehmen durchsucht werden.

Aber eine grundlegende Frage bleibt bestehen: „Sollten Sie OpenAI-Crawlern grundsätzlich erlauben, Ihre Website und Ihre Inhalte zu durchsuchen?“, fragt Thomas Peham, CEO des Optimierungs-Start-ups OtterlyAI.

Angesichts der aggressiven Datenerfassung durch große KI-Unternehmen haben viele Nachrichtenverlage beschlossen, sich zu wehren und KI-Crawlern den Zugriff auf ihre Inhalte zu verwehren.

„Wir müssen einfach sicherstellen, dass Unternehmen, die unsere Inhalte nutzen, einen fairen Marktwert zahlen“, argumentiert Danielle Coffey, die die Handelsorganisation News/Media Alliance leitet.

In dieser Hinsicht wurden bereits einige Fortschritte erzielt. Es sind Lizenzvereinbarungen zwischen wichtigen Akteuren wie der New York Times und Amazon, Google und Associated Press sowie Mistral und Agence France-Presse geschlossen worden.

Aber das Problem ist noch lange nicht gelöst, denn es sind mehrere große Rechtsstreitigkeiten im Gange, vor allem die spektakuläre Klage der New York Times gegen OpenAI und Microsoft.

Lasst sie kriechen

Verleger stehen vor einem Dilemma: Die Blockierung von KI-Crawlern schützt ihre Inhalte, verringert aber den Zugang zu potenziellen neuen Lesern.

Angesichts dieser Herausforderung „entscheiden sich führende Medienvertreter zunehmend dafür, den Zugang wieder zu öffnen“, so Peham.

Doch selbst bei offenem Zugang ist der Erfolg nicht garantiert.

Nach den Daten von OtterlyAI machen Medien nur 29 Prozent der von ChatGPT angebotenen Zitate aus, gefolgt von Unternehmenswebsites mit 36 Prozent.

Und während die Google-Suche traditionell als zuverlässig anerkannte Quellen bevorzugt, „sehen wir das bei ChatGPT nicht“, so Peham.

Dabei geht es um mehr als nur um Geschäftsmodelle.

Laut dem 2025 Digital News Report des Reuters Institute nutzen etwa 15 Prozent der unter 25-Jährigen generative KI, um ihre Nachrichten zu beziehen.

Angesichts der anhaltenden Fragen über die Herkunft und Zuverlässigkeit von KI birgt dieser Trend die Gefahr, dass die Leser hinsichtlich der Herkunft und Glaubwürdigkeit von Informationen verwirrt werden – ähnlich wie es zuvor bei den sozialen Medien der Fall war.

„Irgendwann muss jemand die Berichterstattung übernehmen“, sagte Karolian. „Ohne originären Journalismus hätte keine dieser KI-Plattformen etwas, das sie zusammenfassen könnte.“

Vielleicht mit diesem Gedanken im Hinterkopf entwickelt Google bereits Partnerschaften mit Nachrichtenorganisationen, um seine generativen KI-Funktionen zu speisen – was mögliche Wege in die Zukunft aufzeigt.

„Ich denke, die Plattformen werden erkennen, wie sehr sie die Presse brauchen“, prognostizierte Wihbey – ob diese Erkenntnis allerdings früh genug kommt, um die angeschlagenen Redaktionen zu retten, bleibt eine offene Frage.