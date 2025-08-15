RFK Jr. hat versucht, uns zu warnen, aber wir haben nicht auf ihn gehört

Von The Vigilant Fox

Die Tyrannei der KI steht kurz bevor. Bald wird es keinen Ort mehr geben, an den man fliehen kann. Nirgendwo, wo man sich verstecken kann.

Die folgenden Informationen basieren auf einem ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlichten Bericht. Wichtige Details wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Selbst im nationalsozialistischen Deutschland war Flucht möglich – man konnte die Alpen überqueren oder sich auf einem Dachboden verstecken.

Aber es wird ein System aufgebaut, das Sie überall finden, abweichende Meinungen sofort unterdrücken und jeden sicheren Hafen auslöschen kann.

RFK Jr. hat uns gewarnt. Aber niemand hat ihm zugehört.

Tyrannei hatte schon immer eine natürliche Grenze: Sie lässt sich nicht skalieren.

Man kann nicht Soldaten abstellen, um buchstäblich jeden zu überwachen – logistisch ist das einfach unmöglich.

Aber KI in Verbindung mit einer ständig wachsenden Überwachung verändert das völlig.

Dank KI können nun nur noch wenige Menschen die Überwachung und Unterdrückung ganzer Nationen steuern.

Das lästige Skalierbarkeitsproblem? Puff! Es ist verschwunden.

Logistische Grenzen sind ein versteckter Garant für Freiheit. Aber sie sind dabei, vollständig zu verschwinden.

Selbst totalitäre Regime der Vergangenheit hatten Lücken in ihrer Kontrolle.

KI schließt diese Lücken – und zwar schnell.

Mit Algorithmen, Sozialkrediten und automatisierter Durchsetzung können abweichende Meinungen still, sofort und überall unterdrückt werden.

Und das alles, während der Öffentlichkeit eine völlig andere Darstellung präsentiert wird – sodass sie davon kaum etwas mitbekommt.

Bei der Kundgebung „Defeat the Mandates“ in Washington DC warnte RFK Jr. recht kontrovers:

„Selbst in Hitlers Deutschland konnte man über die Alpen in die Schweiz fliehen. Man konnte sich wie Anne Frank auf einem Dachboden verstecken … Jetzt werden Mechanismen geschaffen, die dafür sorgen werden, dass keiner von uns mehr fliehen und sich verstecken kann.“

KI könnte eine permanente, präzise Tyrannei Wirklichkeit werden lassen.

Wenn KI das Sagen hat, gibt es kein Entkommen und kein Verstecken mehr.

Eine der letzten Kontrollinstanzen im Krieg sind die Soldaten selbst – die meisten Menschen würden andere Menschen nicht ohne triftigen Grund töten.

Doch Drohnen und KI-gesteuerte Roboter heben diese potenzielle Hemmschwelle auf. Kriege können ohne Zustimmung geführt werden, ohne dass diejenigen, die den Abzug betätigen, sich in der Nähe des Schlachtfeldes befinden.

Ein KI-gesteuerter Krieg fühlt sich eher wie ein Videospiel an als wie ein echter Krieg – zumindest für diejenigen, die den Abzug betätigen. Vor Ort sind die Folgen realer denn je.

Und die Ukraine könnte bereits das Testfeld für diese neue Ära sein.

Ob die meisten Menschen es nun realisieren oder nicht, wir werden bereits kontrolliert. Auch ohne die Hilfe von KI.

Die meisten Menschen haben keinen Spielraum, sich zu wehren. Konformität ist oft die einzige Wahl, wenn man nicht bereit ist, wirtschaftliche Einbußen hinzunehmen. Unternehmen ziehen die Fäden der Regierung, selbst wenn es darum geht, den Bürgern Vorschriften zu machen. Die Menschen sind viel zu beschäftigt, um ihr Leben zu unterbrechen und Widerstand zu leisten. Und diejenigen, die sich wirklich wehren, werden öffentlich bestraft, um andere abzuschrecken.

Diese Maschine funktioniert bereits. Mit KI wird sie eine ganz neue Dimension erreichen.

KI ist nicht nur schlecht.

DOGE konnte Verschwendung innerhalb von Minuten überprüfen.

In einer perfekten Welt könnte KI schädliche medizinische Praktiken aufdecken, indem sie Millionen von Datensätzen sofort scannt.

Aber wir leben nicht in einer perfekten Welt. Wir leben in einer Welt, in der die Industrie sich gegen Rechenschaftspflicht wehrt, um ihre profitabelsten, schädlichsten Routinen zu schützen.

Und sie kommen damit immer und immer wieder durch.

Die modernen Medien hatten einst ein Monopol auf die Wahrheit.

Glücklicherweise haben das Internet – und jetzt X – dieses Monopol gebrochen.

Geschichten, die früher unter den Teppich gekehrt wurden, verbreiten sich heute innerhalb weniger Stunden viral und zerstören falsche Narrative, bevor sie sich verbreiten können.

Deshalb versucht das Establishment verzweifelt, die Kontrolle zurückzugewinnen. Und dafür werden sie alle Register ziehen.

Wir gleiten schnell zurück in eine historische Vermögensungleichheit.

Die Reichen halten die Arbeiter gerade so lange bei Laune, dass sie weiterhin Wohlstand produzieren. Und gerade so beschäftigt, dass sie keine Zeit für etwas anderes haben.

Aber KI und Roboter drohen Millionen von Menschen wirtschaftlich „überflüssig” zu machen.

Was glauben Sie, was passiert, wenn die Eliten Sie nicht mehr brauchen?

Es ist kein Versprechen von mehr Freizeit und weniger Arbeit. Es ist ein Versprechen von Kontrolle und der Überflüssigkeit des Menschen.

Wie können wir also überleben, was auf uns zukommt?

– Erlernen Sie Fähigkeiten, die KI nicht ersetzen kann.

– Nutzen, schätzen und bezahlen Sie diese Fähigkeiten anstelle von billigeren KI-Alternativen.

– Entwickeln Sie Ihr kritisches Denkvermögen, um Manipulationen zu widerstehen.

– Schätzen Sie zwischenmenschliche Beziehungen, die Natur und den Glauben mehr als ein steriles Leben voller Technologie.

Denn in der Zukunft, die gerade entsteht, könnte die Menschheit buchstäblich als optional angesehen werden.

Kinder werden bereits darauf konditioniert, Menschen als Plage für den Planeten zu betrachten.

Bildung hilft nicht weiter. Und KI wird in rasantem Tempo eingeführt.

Unsere Schulen lehren Menschen, auswendig zu lernen, statt zu denken.

Kein Wunder, dass „Vertraue der Wissenschaft“ so schnell zum Dogma wird.

Die Wahrheit ist, dass KI all dies noch viel schlimmer machen könnte – indem sie Antworten ohne Verständnis vorgibt und eine gefügige Bevölkerung schafft, die in jede Richtung gelenkt werden kann.

Und das würde nicht einmal viel Aufwand erfordern. Oder Zeit.

In nur wenigen Jahren hat KI bereits die Art und Weise verändert, wie Menschen denken, handeln und arbeiten.

Das „alte Internet“ hat uns gelehrt, wie man nach der Wahrheit sucht und Voreingenommenheit erkennt. Es bot unendliche Möglichkeiten zum Lernen und Entdecken.

Das heutige Internet ist eine völlig andere Landschaft. Seine algorithmischen Feeds nehmen uns diese Fähigkeiten und verschleiern die Wahrheit.

Es ist wie eine langsame Erosion der menschlichen Gesundheit – die Technologie macht uns still und leise schwächer, und die meisten Menschen merken nicht einmal, dass dies geschieht.

Generative KI ist gefährlich.

Ihre Genauigkeit lässt sich nur schwer überprüfen, und Nutzer übertragen ihr sofort Autorität, ohne irgendetwas zu hinterfragen.

Sie hemmt unabhängiges und kreatives Denken – Eigenschaften, die einzig und allein dem Menschen eigen sind.

Mit der Zeit (manchmal schon nach sehr kurzer Zeit) beeinträchtigt sie unsere kognitiven Fähigkeiten.

Wenn man sein Gehirn nicht trainiert, verliert man seine Fähigkeiten. Das gilt für das Denken genauso wie für die Muskeln.

Das Fazit: KI ist wie eine starke Droge.

Sicher, in kleinen, gezielten Dosen kann sie hilfreich sein. Aber wenn sie übermäßig eingesetzt wird, kann sie unglaublich gefährlich sein – und vielleicht sogar tödlich.

Wir können sie als Diener nutzen oder sie zum Herrn machen.

Diese Entscheidung wird unsere Zukunft bestimmen – individuell und in großem Maßstab.

Und es ist klar, welche Entscheidung die Mächtigen wollen.