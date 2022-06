Das Waffenarsenal der Ukraine im Dark Web

Die Ukraine wurde mit NATO-Waffen im Wert von zig Milliarden Dollar überschwemmt, von denen ein Großteil jetzt im Dark Web und anderswo zum Verkauf steht.

Obwohl die NATO das Schurkenregime des Clownprinzen Zelensky bereits mit genügend Material im Wert von etwa 50 Mrd. Dollar beliefert hat (nicht, dass irgendjemand mitzählen würde), um eine mittelgroße Nation zu bewaffnen, gibt es überwältigende Beweise dafür, dass ein Großteil dieser Waffen ihren Weg ins Dark Web gefunden hat, wo sie von Terroristen und anderen Unruhestiftern gekauft und nach eigenem Gutdünken eingesetzt werden. Obwohl die NATO zu Recht über diese jüngste Entwicklung besorgt ist, sollte sie sich selbst im Spiegel betrachten, um zu sehen, wer für diese jüngste Bedrohung verantwortlich ist.

Rand zur Rettung

Die UNO, das Weltwirtschaftsforum, die Australian National University und der Cambridge Independent haben sich zwar alle dazu geäußert, wie man Waffen über das Dark Web beschaffen kann, aber ihre Arbeiten drehen sich um diese Studie der Rand Corp, auf die wir nun ebenfalls zurückgreifen. Aus diesem Rand-Bericht geht hervor, dass die USA zwar fast 60 % der Feuerwaffenlisten ausmachen, Europa jedoch den größten Markt für den Waffenhandel im Dark Web darstellt und etwa fünfmal höhere Umsätze erzielt als die USA.

Aus dem Bericht geht hervor, dass 84 Prozent aller gelisteten Schusswaffen Pistolen waren, gefolgt von Gewehren (10 Prozent) und Maschinenpistolen (6 Prozent). Die Warnung von Interpol vor dem Verkauf von Javelin-Raketen im Dark Web, die die CIA nun vorhersehbar, aber alarmierenderweise als russische Desinformation bezeichnet, wäre ein großer Schritt nach vorn bei solchen Verkäufen, etwa so, als würden Kinder von einem Limonadenstand zu Coca Cola wechseln, um Marktanteile zu gewinnen.

Da der Rand-Bericht davon ausgeht, dass der monatliche Gesamtwert des Waffenhandels im Dark Web nur etwa 80.000 Dollar beträgt, kommt er zu dem richtigen Schluss, dass „das Dark Web wahrscheinlich nicht die Methode der Wahl ist, um Konflikte anzuheizen, weil Waffen nicht in ausreichendem Umfang gehandelt werden und weil die Infrastruktur und die Dienstleistungen in einem Konfliktgebiet möglicherweise eingeschränkt sind“. Die weitere Schlussfolgerung, dass „das Dark Web das Potenzial hat, zur bevorzugten Plattform für Einzelpersonen (z. B. einsame Terroristen) oder kleine Gruppen (z. B. Banden) zu werden“ sowie für diverse andere Verrückte, um sich Waffen und Munition zu beschaffen, ist zwar bedenkenswert, aber solche Angriffe sind nichts im Vergleich zu einer Reihe von NATO-inspirierten Raketenangriffen auf serbische, ungarische, chinesische oder andere Passagierflugzeuge. Sowohl die Briten als auch die Amerikaner sind in dieser Hinsicht in Form.

DW shift, den Beitrag des deutschen Geheimdienstes zu den Desinformationskriegen der NATO, führt uns durch die 101 Möglichkeiten des Waffenkaufs im Dark Web; dies ist für die Deutschen von Belang, da einer ihrer Amokläufer von 2016 seine Waffe im Dark Web beschaffte. Die hübsche Reporterin der DW unterhält sich mit einer ebenso hübschen jungen Forscherin, die sich mit solchen dunklen Künsten auskennt, die dem Bericht zufolge ganz einfach zu sein scheinen. Man kauft im Dark Web ein, wie man bei Amazon oder Ebay einkaufen würde, klickt seine Bestellungen an und geht zur Kasse. Glock, Colt, Sig Sauer, Beretta, Ekol-Voltran, Ruger und Smith & Wesson sind, in dieser Reihenfolge, die beliebtesten Käufe. Die hübschen Fräuleins von DW Shift teilen uns mit, dass wir, da die Verkäufer dieser Artikel ebenso wie die entsprechenden Anbieter bei Amazon und Ebay bewertet sind, in Sicherheit einkaufen und unseren Einkauf von DHL an einen sicheren Ort unserer Wahl liefern lassen können.

Auftritt der IRA

Jeder, der glaubt, dass die NATO falsche Informationen liefert, verdient jede Minute seiner Gefängnisstrafe, die er bekommt. Die Irisch-Republikanische Armee (IRA) und ihre Ableger sind der Beweis dafür, dass solche Einkäufe nichts für den Gelegenheits-Browser von DW Shift sind. Wenn es für die IRA schwierig war, mittelschwere Waffen zu beschaffen, dann sollten Sie es sich vielleicht zweimal überlegen, ob Sie auf diesen dunklen Seiten einkaufen.

Dieser Artikel in der New York Times zeigt, wie die CIA die IRA mit Waffen versorgte, um zu verhindern, dass die IRA anderswo einkauft. Dass die CIA nun die IRA durch das Karfreitagsabkommen von 1998 kontrolliert, zeigt, wie erfolgreich diese Strategie war.

Die CIA war natürlich nicht der einzige amerikanische Lieferant der IRA. Der CIA-Agent und Bostoner Mafiaboss Whitey Bulger schickte ihnen ebenfalls Bootsladungen mit Waffen, die ordnungsgemäß beschlagnahmt wurden. Obwohl der libysche Staatschef Muammar Gaddafi zu einer viel wichtigeren Quelle wurde, ist es nicht einfach, Waffen zu beschaffen, da es unzählige, gut ausgestattete Parteien gibt, die einen daran hindern wollen.

Dies zeigt der Fall von Liam Campbell, der kürzlich von Irland an Litauen ausgeliefert wurde, weil er versucht haben soll, Waffen für seine Rumpffraktion der IRA zu beschaffen. Da eine Reihe irischer MI5-Agenten unter der Leitung von Dennis McFadden den palästinensischen Arzt Issam Bassalat und andere leichtgläubige Personen in eine Waffenfalle gelockt haben und der CIA-Agent David Rupert den Anführer der Rump IRA für 20 Jahre ins Gefängnis gebracht hat, gilt im Dark Web noch mehr als bei Amazon oder Ebay: caveat emptor, buyer beware. Es sei denn, man ist Mitglied einer vom MI5 kontrollierten Todesschwadron, die den Auftrag hat, Katholiken zu töten, dann kann man Waffen aus Südafrika oder Australien importieren, um das zu tun, was der MI5 für notwendig hält.

Die irische Lektion ist also, dass man, wenn man Waffen für eine sektiererische oder andere Kampagne beschaffen will, entweder mit Regierungen oder Gangstern oder mit beiden zusammenarbeiten muss, um die notwendigen Waffen zu beschaffen, die nicht billig sind. Die jüngsten Bandenmorde und die damit verbundenen Prozesse in Dublin sowie die IRA und ihre Ableger bestätigen diese Entwicklung.

Auftritt der Kiddy Fiddlers

Die Erfahrungen des internationalen Pädophilennetzwerks zeigen, welche Risiken selbst die Kriminellen eingehen, die sich in den dunkelsten Ecken des Dark Web am besten auskennen, wenn diese Raubtiere zur Beute werden. Die australische Task Force Argos hat viele dieser Kinderschänder-Netzwerke zur Strecke gebracht, nicht zuletzt die sehr ausgeklügelte Operation von Shannon Grant McCoole, der von seiner südaustralischen Basis aus eine der verderbtesten Websites der Pädophilen betrieb. Aber nicht, wie der Fall von Peter Scully und Matthew Graham zeigt, die verkommenste Website. Obwohl Graham, seine technisch versierten Freunde und ihre Zehntausende von Kunden eine unaussprechliche Bedrohung für alle schutzbedürftigen Kinder der Welt darstellen, sind die Task Force Argos und ihre globalen Partner glücklicherweise eine Bedrohung für sie und im weiteren Sinne für jede Gruppe, die die Taschen der ukrainischen Todbringer über das Dark Web füllen möchte.

EncroChat

EncroChat war eine verdeckte Operation, auf die die australische Task Force Argos stolz gewesen wäre. EncroChat ermöglichte es Mitgliedern des organisierten Verbrechens, kriminelle Aktivitäten über verschlüsselte Nachrichten zu planen, die von den verschiedenen europäischen Polizeibehörden abgehört wurden. Über 1.000 Verhaftungen in ganz Europa waren das Ergebnis dieser Aktion. Wie die australischen und amerikanischen Polizeibehörden in ähnlichen Fällen festgestellt haben, ist die Durchführung dieser Transaktionen für diejenigen, die sich nicht mit den dunklen Künsten auskennen, mit mehr Risiken als Gewinnen verbunden.

In Anbetracht der Erfahrungen mit Encrochat sollte man bedenken, dass sowohl Twitter als auch die CIA über eine beträchtliche Präsenz im dunklen Netz verfügen. Wenn Sie sich in deren dunkles Netz verstricken wollen, genießen Sie Ihre Zeit im Gefängnis.

Dunkle Märkte

Interpol hat auch auf den Handel mit illegaler Organentnahme hingewiesen, von dem ich bereits im Zusammenhang mit den kriminellen Aktivitäten der Muslimbruderschaft im von Terroristen kontrollierten Syrien gehört habe und der wie die meisten anderen Märkte über ein System von Hebeln funktioniert. Es gibt eine Nachfrage in Ländern wie Israel und der Schweiz, in denen Spender knapp sind, und es gibt ein offensichtliches Angebot in Ländern, in denen Armut herrscht oder, wie im Fall des von Rebellen kontrollierten Syriens, ein Überangebot an Gefangenen. Von den Rebellen sanktionierte Vermittler werden laut Interpol-Bericht dafür sorgen, dass die Märkte mit einer gewissen Effizienz funktionieren, zumindest bis das Geld den Besitzer wechselt. Da diese Gangster völlig skrupellos sind, werden medizinische Komplikationen, die von israelischen, schweizerischen oder anderen Ärzten behandelt werden müssen, höchstwahrscheinlich schnell auf diese Billigoperationen folgen.

Noch wichtiger für unsere Zwecke ist, dass das von Rebellen gehaltene Syrien einen sicheren Hafen für diese Art von Kriminalität bietet.

Die CIA: Market Maker

Die einzigen Gruppen, die das dunkle Netz der von der NATO gelieferten ukrainischen Waffen rentabel machen können, sind die westlichen Geheimdienste und ihre Stellvertreter, die weder in diesem noch in anderen Bereichen ehrliche Makler sind. Man braucht nur einen Blick auf die Iran-Contra-Affäre zu werfen, bei der das Reagan-Regime den islamischen Iran mit Waffen belieferte, um die nicaraguanischen Contras zu finanzieren. Ähnlich verhält es sich mit der Gary-Webb-Affäre, bei der die CIA Amerikas Ghettos mit Crack-Kokain überschwemmte, um den Kampf der Contras für die von den USA sanktionierte Demokratie zu finanzieren.

Der ukrainische Basar

Die Ukraine, Europas korruptestes Land, wurde mit NATO-Waffen im Wert von zig Milliarden Dollar überschwemmt, von denen ein Großteil nun im Dark Web und anderswo zum Verkauf steht. Die einzigen möglichen „feindlichen“ Absatzmärkte für solches Material sind Kriminelle und Terroristen; Nationen, die gegen die NATO sind, können aufgrund des Rufschadens, den solche Machenschaften ihnen zufügen würden, ausgeschlossen werden. Obwohl die Gruppe der organisierten Kriminalität Kinahan und ihre lateinamerikanischen Partner über beachtliche Waffenarsenale verfügen, würde das FBI sicher und schnell Vergeltung an ihnen üben, wenn sie NATO-Waffen zum Abschuss von NATO-freundlichen Flugzeugen einsetzen würden.

Bleiben also nur noch Terroristen oder, genauer gesagt, mit der NATO befreundete Terroristen, wie sie die NATO im Fruchtbaren Halbmond, im Südkaukasus, im indisch-pakistanisch-afghanischen Dreieck und in ganz Afrika gezüchtet hat. Da die Erfahrungen der IRA und ihrer verschiedenen Ableger zeigen, dass das Know-how zur Beschaffung und zum Einsatz solcher Waffen immer weit über ihre Möglichkeiten hinausging, kann man nur zu dem Schluss kommen, dass es eines großen staatlichen Sponsors bedarf, um solche Waffen erfolgreich zu beschaffen und einzusetzen.

Die Erfahrungen des ISIS, der in der Lage war, Flotten nagelneuer Toyota-Lastwagen zu beschaffen, legen den Schluss nahe, dass nur die NATO und die ihr angeschlossenen Organisationen die erforderliche Logistik bereitstellen können, um solche Waffen nicht nur in der arabischen und asiatischen Welt, sondern auch in Westeuropa einzusetzen.

Der Bericht, dass diese fortschrittlichen ukrainischen Raketen in dem von der NATO kontrollierten Syrien auftauchen, würde die Hypothese bestätigen, dass die NATO ihr ukrainisches Engagement nutzt, um noch fortschrittlichere Waffen an die von ihr bevorzugten Eiferer in anderen Ländern zu liefern. Die ukrainische Niederlage der NATO macht syrische militärische und zivile Ziele zum offensichtlichen Schauplatz für Racheaktionen, natürlich mit den üblichen unglaubwürdigen Dementis der NATO.

Globalisierung

Der schmutzige Krieg der NATO in der Ukraine ist nur einer von vielen heißen Kriegen, die sie derzeit in so unterschiedlichen Ländern wie Afghanistan, Algerien, Burkina Faso, Kamerun, Tschad, Kolumbien, DR Kongo, Äthiopien, Irak, Libyen, Mali, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Niger, Nigeria, Südsudan, Syrien, Tansania, Tunesien und Jemen führt. Die NATO-Generäle verlegen Männer und Material von einem Schauplatz zum anderen, je nach Bedarf.

Im Krieg in der Ukraine ging es nie um Demokratie oder darum, den Idioten Zelensky an der Macht zu halten. Es ging darum, Russland, den Iran, Venezuela und China ausbluten zu lassen, und auch wenn Russland anscheinend nicht bereit ist, sich in der Ukraine umzudrehen, zeigen unsere früheren Beispiele, dass dies nicht bedeutet, dass die NATO von ihren kriminellen Machenschaften ablassen wird.

Obwohl die korrupte Zelensky-Junta mit fortschrittlichen NATO-Waffen überschwemmt wird, die für ihren Bedarf überflüssig sind, sind sie für den Bedarf der NATO an anderer Stelle nicht überflüssig. Je nach dem Bedarf der NATO an Ihrem Wohnort und laut diesem NATO-Bericht von 26 ethisch herausgeforderten ukrainischen Nichtregierungsorganisationen müssen Sie daher mit Javelin- und NLAW-Panzerabwehrsystemen, tragbaren Luftabwehrsystemen vom Typ Stinger und Starstreak sowie mit Switchblade-Munition zum Herumstreifen rechnen. Harpoon-Raketen, MQ-9 Reaper- und MQ-1 Predator-Drohnen werden in einem von der NATO unterstützten Krieg in Ihrer Nähe auftauchen. Und auch wenn die NATO-Medien so tun werden, als wären sie überrascht, wie das geschehen konnte, denken Sie daran, dass Sie es hier zuerst gelesen haben.