Faktencheck: Die 10 furchterregendsten Dinge, die das WEF zu bieten hat

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat es sich zur Aufgabe gemacht, den demokratischen Prozess abzuschaffen und die gesamte Kontrolle an den tiefen Staat zu übergeben.

Sie teilen dies offen mit der Welt und werben dafür, als ob es unvermeidlich wäre, dass ihr Plan für einen Great Reset eines Tages in Erfüllung geht

Die dystopische Gesellschaft, die sie sich vorstellen, entzieht dem Einzelnen seine Autonomie zugunsten einer globalen, tyrannischen Kontrolle

Von der Gedankenkontrolle durch Schallwellen bis hin zu Smartphones, die in die Kleidung und den Körper eingebaut sind, fördert das WEF eine weit verbreitete Zensur und Kontrolle

Das WEF plant eine „Neukalibrierung“ der freien Meinungsäußerung, der Bildung für Kinder und der Idee, dass der Einzelne sein eigenes Eigentum besitzen sollte; „nichts besitzen und glücklich sein“ ist eines ihrer beliebtesten Diktate

Wenn Sie das Weltwirtschaftsforum (WEF) nicht kennen, werden Sie erstaunt sein. Diese internationale Organisation wird von dem deutschen Ingenieur und WEF-Gründer Klaus Schwab und anderen Mitgliedern der technokratischen Elite geleitet. Ihr Ziel ist es, den demokratischen Prozess abzuschaffen und die gesamte Kontrolle dem tiefen Staat zu übertragen.

Wenn dies weit hergeholt klingt, wie eine Verschwörungstheorie, dann werden Sie überrascht sein, dass das WEF seine Agenda nicht versteckt. Im Gegenteil, sie teilen sie offen mit und propagieren sie in der Welt, als ob es unvermeidlich wäre, dass ihr Plan für einen Großen Reset eines Tages in Erfüllung geht. Die dystopische Gesellschaft, die sie sich vorstellen, entzieht dem Einzelnen seine Autonomie zugunsten einer globalen, tyrannischen Kontrolle.

10 Unheimliche Diktate des WEF

Wie erschreckend ist die Zukunftsvision des WEF? Um das herauszufinden, müssen Sie ihre eigenen Worte lesen. Obwohl nur wenige ihrer Diktate von den Medien aufgegriffen werden, haben sie dennoch einen Weg, die kollektive Psyche zu infiltrieren. Der Vigilant Citizen hat vor kurzem 10 der unglaublichsten – und beängstigendsten – Vorstellungen, die der WEF vertreten hat, in keiner bestimmten Reihenfolge zusammengestellt.

Infiltration von Regierungen – Es ist die Absicht des WEF, Regierungen auf der ganzen Welt zu durchdringen und zu kapern, um die Demokratie abzuschaffen und eine globalisierte Welt zu errichten, die von einer „selbstgewählten Koalition aus multinationalen Unternehmen, Regierungen (einschließlich durch das UN-System) und ausgewählten Organisationen der Zivilgesellschaft (CSOs)“ geführt wird.2 „Das ist das genaue Gegenteil einer Demokratie“, betont The Vigilant Citizen.

Schwab, der Eigentümer und Vorsitzende des WEF, ging sogar noch weiter und sagte 2017 an der John F. Kennedy School of Government in Harvard: „Worauf wir sehr stolz sind, ist, dass wir mit unseren WEF Young Global Leaders in die globalen Kabinette der Länder eindringen. Tatsächlich unterhält das WEF ein „Young Global Leaders“-Programm,5 ein fünfjähriges Indoktrinierungsprogramm für seine Prinzipien.

Sein Ziel ist es, Führungspersönlichkeiten zu schaffen, die sich nicht vor ihrem Volk, sondern vor ihren Chefs beim WEF verantworten müssen. Zu den Absolventen des Programms gehören Weltführer, die „verdächtig im Gleichschritt“ mit dem Great Reset des WEF sind, wie zum Beispiel:

Justin Trudeau, Premierminister von Kanada

Francis Macron, Präsident von Frankreich

Mark Zuckerberg, Mitbegründer und CEO von Facebook

Zu den weiteren Absolventen des Young Global Leader-Programms gehören die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin sowie mindestens die Hälfte des kanadischen Kabinetts. Zu den Sponsoren des WEF-Programms für junge globale Führungskräfte gehören die Bill & Melinda Gates Foundation und Google – „Ich frage mich, warum Google Informationen zensiert und so formt, dass sie genau dem Narrativ des Weltwirtschaftsforums entsprechen?“, fragte der Komiker JP Sears im März 2022 satirisch.

Bewusstseinskontrolle durch Schallwellen – „Nicht-invasive Neuromodulation“ wird vom WEF in einem Artikel aus dem Jahr 2018 als „neue Ära des Gesundheitswesens“ angepriesen, der inzwischen aus dem Internet entfernt wurde, aber vom Internet Archive aufbewahrt wird. Der Artikel mit dem Titel „Bewusstseinskontrolle durch Schallwellen?“ wird zunächst als Instrument zur Behandlung von Parkinson- und Alzheimer-Krankheiten diskutiert. – nimmt schnell eine Wendung: „Aber was passiert, wenn diese Technik zur Veränderung unserer Gehirnwellen der Kontrolle entgeht und in die falschen Hände gerät? Stellen Sie sich ein diktatorisches Regime vor, das Zugang zu den Tricks und Werkzeugen hat, um die Denk- und Verhaltensweisen seiner Bürger zu verändern.“

In einem Interview mit Antoine Jerusalem, einem Professor für Ingenieurwissenschaften an der Universität Oxford, beschreibt der WEF-Artikel die Steuerung der neuronalen Aktivität im Gehirn durch die Ausrichtung mechanischer Vibrationen auf eine bestimmte Region.

Es heißt zwar, dass dieser Prozess noch nicht ausgereift ist, aber Jerusalem sagte: „Ich sehe den Tag kommen, an dem ein Wissenschaftler in der Lage sein wird, zu kontrollieren, was eine Person vor ihrem geistigen Auge sieht, indem er die richtigen Wellen an die richtige Stelle in ihrem Gehirn sendet.

Der Artikel argumentiert dann, dass, da jemand diese Form der Gedankenkontrolle nutzen wird, es genauso gut das WEF sein könnte – „Wenn wir diesen Tanz in 10 Jahren anführen wollen, müssen wir heute mit der Forschung beginnen … Die Politiker sollten sich daran erinnern, dass, wenn wir es nicht tun, jemand irgendwo es sowieso tun wird … möglicherweise unreguliert.

Pillen mit Mikrochips – Auf der WEF-Tagung 2018 beschrieb Albert Bourla, CEO von Pfizer, die Zulassung der ersten „elektronischen Pille“ durch die US-amerikanische FDA. Die Tablette enthält einen biologischen Chip, der in den Magen eindringt und in der Lage ist, Signale zu senden, dass die Pille tatsächlich eingenommen wurde – um die Compliance sicherzustellen. „Stellen Sie sich die Anwendungen vor, die sich daraus ergeben, die Compliance.

Die Versicherungsgesellschaften wüssten, dass die Patienten die Medikamente, die sie einnehmen sollten, auch einnehmen“, so Bourla.

Das schwärmen für Lockdowns

Gesundheitspolitische Maßnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit, zum Verbot internationaler Reisen und zur Schließung von Schulen und Betrieben – allgemein als Lockdowns bekannt – wurden während der Pandemie in praktisch allen Ländern der Welt eingeführt, angefangen in China, dann in Italien und sich von dort aus wie ein Lauffeuer verbreitend.

Die Abriegelungen verursachten unermessliches menschliches Leid in Form von Arbeitsplatzverlusten, sozialer Isolation und Selbstmorden, hatten aber nur geringe oder gar keine Auswirkungen auf die COVID-19-Sterblichkeit. Der WEF würde jedoch „gerne sehen, dass das ‚covidianische‘ Leben dauerhaft wird“, berichtete The Vigilant Citizen, wie das obige Video beweist, das der WEF nach Gegenreaktionen schnell wieder gelöscht hat.

Das Video mit dem Titel „Lockdowns are quietly improving cities around the world“ lobt die Rolle von Lockdowns bei der Reduzierung menschlicher Aktivitäten und führt zu der „ruhigsten Periode der Erde seit Jahrzehnten“.

Dystopische Pläne für die Zukunft – Das WEF hat auch Videos veröffentlicht, die einen „Blick in unsere Zukunft“ zeigen, in denen Menschen mit Masken, jede Menge Handdesinfektionsmittel und QR-Codes zu sehen sind, sowie weitere Anpassungen weg von der Gesellschaft, wie wir sie kennen, und hin zu einer zunehmend isolierten, virtuellen Welt. In einem der WEF-Beispiele dafür, „wie unser Leben bald aussehen könnte“, wird vorgeschlagen, dass Sie anhand Ihres Herzschlags identifiziert werden könnten.

Dies ist notwendig, da die Gesichtserkennungstechnologie oft durch Gesichtsmasken gestört wird, aber „Ihr Herzschlag ist genauso einzigartig wie Ihr Gesicht“. Die NASA hat ein System entwickelt, das mithilfe eines Lasers Menschen allein anhand des Herzschlags identifizieren kann. Der WEF wirbt auch dafür, Kinder zunehmend mit digitaler Technologie zu unterrichten, und fragt, während er ein Foto einer Person zeigt, die nur eine Maske trägt, im Freien: „Welche Veränderungen aus der Pandemiezeit würden Sie gerne dauerhaft einführen?

In Bezug auf die Bildung sieht das WEF auch eine „Neugestaltung“ der derzeitigen Klassenzimmer mit einem starken Fokus auf virtuelle Realität und Technologien der künstlichen Intelligenz sowie Investitionen in „Umschulung und Höherqualifizierung“ vor.

Laut WEF sollten Lehrbücher, Hefte und Bleistifte aufgrund des „Umweltdrucks“ nicht mehr als entscheidende Lernmittel angesehen werden. Stattdessen sollte die Bildung digitalisiert und „mit dem Metaverse gekoppelt“ werden, damit die Schüler in einer virtuellen Umgebung lernen können.

The Great Reset – Der Great Reset des WEF umfasst Veränderungen in allen Bereichen, von den künftigen globalen Beziehungen und der Ausrichtung der nationalen Volkswirtschaften bis hin zu „den Prioritäten der Gesellschaften, der Art der Geschäftsmodelle und der Verwaltung eines globalen Gemeinguts“.

Ein Teil des Plans betrifft die vierte industrielle Revolution, die Schwab seit mindestens 2016 diskutiert und „durch eine Verschmelzung von Technologien gekennzeichnet ist, die die Grenzen zwischen der physischen, digitalen und biologischen Sphäre verwischt“.

In Bezug auf die Regierung wird die Revolution neue technologische Befugnisse mit sich bringen, die eine verstärkte Kontrolle der Bevölkerung durch „allgegenwärtige Überwachungssysteme und die Fähigkeit zur Kontrolle der digitalen Infrastruktur“ ermöglichen. The Vigilant Citizen erklärt:

Während der Kapitalismus auf einem sich selbst regulierenden System von Angebot und Nachfrage basiert, soll der Great Reset die Art und Weise, wie Unternehmen bewertet werden, durch neue Parameter neu definieren. Der wichtigste davon: Die Übereinstimmung mit den sozialen und politischen Zielen der Elite.

Ein vom WEF veröffentlichtes Propagandavideo spricht von ihrem Plan, den Stakeholder-Kapitalismus einzuführen, in dem private Unternehmen – und nicht gewählte Führungskräfte – zu Treuhändern der Gesellschaft werden, die Ihre Privatsphäre und Ihre Daten, Ihre Lebensmittel und Ihre Freiheit aufs Spiel setzen.

Um an diesen Punkt zu gelangen, so der Sprecher des Videos, geht es darum, „die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben“. „Mit anderen Worten, das System wäre manipuliert und die Einhaltung einer breiteren Agenda wäre in einer neuen Wirtschaft obligatorisch“, so The Vigilant Citizen.

Neukalibrierung der Redefreiheit – Die Zensur und Regulierung des Internets steht ganz oben auf der Tagesordnung des WEF, da sie als Ausgangspunkt für eine Neukalibrierung der Redefreiheit dienen würde. Dieser Gedanke wurde von der australischen eSafety-Beauftragten Julie Inman Grant auf dem WEF-Treffen 2022 in Davos vorgestellt, bei dem sie eine „Neukalibrierung der Redefreiheit“ und eine „Neukalibrierung einer ganzen Reihe von Menschenrechten“ forderte .

Indem sie dies sagen, rufen sie offen zur Zensur auf. „Die Redefreiheit ist in der Tat binär. Entweder sie existiert oder sie existiert nicht. Und sie wollen eindeutig nicht, dass sie existiert“, erklärt The Vigilant Citizen.

Digitale Pässe in Ihrer Kleidung – Die Technologie scheint zwar noch nicht so weit fortgeschritten zu sein, dass implantierbare Mikrochips als Gehirn-Maschine-Schnittstellen zur Kontrolle Ihrer Gedanken eingesetzt werden, aber was es heute schon gibt, sind Impfpässe, die sich zu digitalen IDs weiterentwickeln können, die dann zu digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) führen – dem Endspiel.

CBDCs scheinen unvermeidlich zu sein; es ist nicht die Frage, ob es sie geben wird, sondern wann. Wenn sich CBDCs erst einmal durchgesetzt haben, werden sie alles kontrollieren können, denn ohne sie wird es schwierig sein, zu überleben. Um diese unermessliche Kontrolle zu erlangen, müssen sie dir nicht einmal einen Mikrochip in den Arm stecken – sie werden in der Lage sein, jede deiner Bewegungen über CBDCs zu verfolgen und zu kontrollieren.

Um sicherzustellen, dass Sie jederzeit aufgespürt und verfolgt werden können, kündigte das WEF an, dass die Kleidung der Zukunft integrierte digitale Pässe enthalten wird – und diese sollen 2025 auf den Markt kommen.

Smartphones im Körper – Bis 2030 werden Sie sich keine Gedanken mehr über das Mitführen eines Mobiltelefons oder das Tragen von Kleidung mit eingebautem digitalen Pass machen müssen, denn das WEF plant die Einführung von Smartphones, die direkt in Ihren Körper implantiert werden. Diese Information wurde von Nokia-CEO Pekka Lundmark auf dem Treffen 2022 in Davos bekannt gegeben und fällt mit der Einführung der 6G-Technologie zusammen.

Obwohl die 6G-Netze noch in den Kinderschuhen stecken, erklärte Lundmark, dass sie die Smartphones, wie wir sie heute kennen, überflüssig machen werden, während „physische und digitale Welten zusammenwachsen werden“. „Viele dieser Dinge werden direkt in unsere Körper eingebaut werden“, fügte er hinzu. Dies erinnert an die transhumanistische Bewegung, deren ultimatives Ziel die Kontrolle der menschlichen Bevölkerung ist.

Viele Menschen verstehen unter Transhumanismus die Verwandlung von Menschen in Roboter, aber eigentlich handelt es sich um eine soziale und philosophische Bewegung, die die Entwicklung von Technologien zur Verbesserung des Menschen beinhaltet.

Elon Musks Unternehmen Neuralink arbeitet mit einem chirurgisch eingepflanzten Mikrochip, der mit dem Gehirn verbunden und mit künstlicher Intelligenz synchronisiert ist, mit dem Ziel, dass Menschen eines Tages künstliche Gliedmaßen steuern oder sogar Telepathie betreiben können. Musk beschrieb es als „ein Fitbit in Ihrem Schädel mit winzigen Drähten“, und laut India Today veröffentlichte das Unternehmen „ein Video, in dem ein Makake beim Ming Pong spielen zu sehen war“.

Auch wenn der Transhumanismus eines Tages Technologien nutzen könnte, die physisch in den menschlichen Körper oder das Gehirn eingebettet sind, um übermenschliche Wahrnehmung oder Formen der Gedankenkontrolle zu ermöglichen, sollte man sich vor Augen halten, dass der Transhumanismus zum jetzigen Zeitpunkt bereits stattfindet, und zwar nicht durch ein implantierbares Gerät, sondern durch Massenpsychosen und die Manipulation von Informationen.

Du wirst nichts besitzen und glücklich sein – Eine der „neuen Normalität“ des Great Reset ist, dass du nichts besitzen und glücklich sein wirst. Dies ist Teil der 2030-Agenda des WEF, und es gibt bereits einen Plan, um dies zu verwirklichen. In seinen „8 Prognosen für die Welt im Jahr 2030“ erklärte das WEF:

Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Geräte oder Kleidung“, schreibt die dänische Abgeordnete Ida Auken. Einkaufen ist eine ferne Erinnerung in der Stadt des Jahres 2030, deren Bewohner saubere Energie geknackt haben und sich das, was sie brauchen, auf Abruf leihen. Das klingt utopisch, bis sie erwähnt, dass jeder ihrer Schritte verfolgt wird und außerhalb der Stadt Schwärme von Unzufriedenen leben, die ultimative Darstellung einer zweigeteilten Gesellschaft.

Teil des Plans zur Abschaffung der Autonomie ist, dass alle Produkte zu Dienstleistungen werden. The Vigilant Citizen berichtet:

In dieser dystopischen Zukunft gibt es keine Produkte, die man besitzen kann. Nur „Dienstleistungen“, die gemietet und mit Hilfe von Drohnen geliefert werden. Dieses System würde alle Menschen vollständig von WEF-kontrollierten Unternehmen für jedes einzelne Grundbedürfnis abhängig machen. Es würde absolut keine Autonomie, keine Freiheit und keine Privatsphäre geben. Und Sie werden glücklich sein.

Ein Thema der ultimativen Kontrolle

Ein Thema, das sich durch die verschiedenen Agenden des WEF zieht, ist die Kontrolle. „Sie wollen kontrollieren, was wir denken, wohin wir gehen, was wir sagen, was wir essen und was wir anziehen“, berichtet The Vigilant Citizen und fügt hinzu:

Wissen Sie, wer mit dem WEF übereinstimmt? China. Zensur ist weit verbreitet, ein soziales Kreditsystem kontrolliert das Verhalten der Menschen und COVID wird immer noch als Vorwand für massive Abriegelungen und totale Bevölkerungskontrolle benutzt. Ganz zu schweigen von den buchstäblichen Konzentrationslagern. Trotz alledem sind chinesische Beamte ständig bei den WEF-Treffen anwesend. Und warum? Weil China im Grunde ein Labor für die Politik des WEF ist.

Wenn Sie sich wehren und aussteigen wollen, wählen Sie gewählte Vertreter, die das WEF nicht unterstützen, und boykottieren Sie Unternehmen – wie Google -, die mit dem WEF verflochten sind. Es ist auch dringend notwendig, dass wir alle Schritte unternehmen, um freie, souveräne Individuen zu bleiben, was so einfach sein kann wie:

Lassen Sie sich von Ihrem eigenen kritischen Denken und dem, was Ihr Herz und Ihre Seele für richtig halten, leiten

Wähle Mut statt Gehorsam

