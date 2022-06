Trotz hoher Rate an „Boostern“ steigen die Covid-Fälle in Israel auf den höchsten Stand seit April

Insgesamt wurden am Sonntag in ganz Israel 10.202 neue COVID-19-Fälle diagnostiziert, teilte das Gesundheitsministerium am Montagmorgen mit.

Von den 54 144 Personen mit aktiven Coronavirus-Fällen sind 634 in Krankenhäusern untergebracht, darunter 168, die sich in einem ernsten Zustand befinden. Darunter befinden sich 37, deren Zustand kritisch ist, 32, die intubiert sind, und zwei, die an ECMO-Maschinen (Herz und Lunge) angeschlossen sind.

In den letzten sieben Tagen wurden durchschnittlich 23 Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren ins Krankenhaus eingeliefert, während nur drei Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren stationär behandelt wurden. Fünf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren wurden ins Krankenhaus eingeliefert, während es in der Altersgruppe 16 bis 19 Jahre nur drei waren. Die meisten Kinder, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, befinden sich nicht in einem ernsten Zustand.

Bislang sind in Israel 10 908 Menschen an COVID-19 (oder mit Covid?) gestorben.

Unterdessen waren von den am Sonntag eingegangenen Coronavirus-Testergebnissen 38,95 % positiv; der Infektionskoeffizient liegt derzeit bei 1,32.

Hier noch die Statistik der Auffrischungsimpfstoffdosen: