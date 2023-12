Das WEF fordert 3,5 Billionen Dollar pro Jahr, um den Planeten zu „dekarbonisieren“, auf Netto-Null zu bringen und die Natur wiederherzustellen.

Jordan Schachtel

Die Anti-Menschen sind wieder am Werk.

Die unheimlichen Anti-Menschen, die das Weltwirtschaftsforum (WEF) leiten, haben beschlossen, dass wir mehr machen müssen, um Gaia zu retten.

Laut einem neuen Weißbuch, das am Mittwoch von der Davoser Organisation in Zusammenarbeit mit McKinsey & Company veröffentlicht wurde, ist es an der Zeit, mehr Geld zu drucken, um den Wohlstand der einfachen Leute weiter zu entwerten, um das scheinbar hehre Ziel der „Dekarbonisierung“ zu erreichen.

„Die Welt benötigt jährlich bis zu 3,5 Billionen Dollar an zusätzlichen Investitionen, um Netto-Null zu erreichen und die Natur wiederherzustellen“, heißt es in dem Bericht, und eine vom WEF ins Leben gerufene Organisation namens Giving to Amplify Earth Action (GAEA) ist entschlossen, dieses Geld zu beschaffen.

Laut dem Weißbuch mit dem beunruhigenden Titel „The Role of Public-Private-Philanthropic Partnerships in Driving Climate and Nature Transitions (Die Rolle öffentlich-privat-philanthropischer Partnerschaften bei der Förderung des Wandels von Klima und Natur)“ sollen private Organisationen ihre Autonomie an Regierungen abtreten, um im Gegenzug unbegrenzte Kredite zu erhalten und für den Fall abgesichert zu sein, dass ihr Geschäft auf dem freien Markt scheitert.

Ich kann es mir nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass dies im Wesentlichen genau die Regierungsstruktur der Kommunistischen Partei Chinas ist, die WEF-Gründer Klaus Schwab als Vorbild für Regierungsführung gepriesen hat. Das kann nur ein Zufall sein!

Wenn man diese 3,5 Billionen Dollar ins rechte Licht rückt, sind das fast 60 Prozent des jährlichen US-Bundeshaushalts. Und wenn wir etwas über internationale öffentlich-private Bemühungen wissen, dann, dass die US-Steuerzahler die Ersten sind, die in diesem Prozess in die Knie gezwungen werden.

Vor zwei Wochen erklärte das WEF in einem anderen Bericht, dass 13,5 Billionen Dollar so schnell wie möglich benötigt würden, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Laut diesem Bericht (der mithilfe von Accenture, einer weiteren bezahlten „Beratungsfirma“, verfasst wurde) wurde das Datum, an dem die Erde schmelzen wird, von vor 25 Jahren auf 2050 verschoben.

Wie in einem Screenshot des Berichts unten zu sehen ist, betonen die Befürworter der Entvölkerung die Notwendigkeit, die „Dekarbonisierung“ zu beschleunigen – ein Wort, das in dem veröffentlichten Memo 91 Mal vorkommt.

Nächsten Monat wird das WEF sein jährliches Treffen in Davos, Schweiz, abhalten. Das Thema des diesjährigen Treffens lautet „Wiederherstellung des Vertrauens“.