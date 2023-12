Studie zeigt, dass 70 % der Todesfälle durch Pfizer-Impfstoff in Japan innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung gemeldet wurden

Von Tyler Durden

Verfasst von Naveen Athrappully über The Epoch Times (Hervorhebung von uns),

Rund 70 Prozent der Menschen, die in Japan nach einer Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer starben, verloren ihr Leben in den ersten zehn Tagen nach der Impfung, so eine aktuelle Studie.

Die von Experten begutachtete japanische Studie, die am 7. Dezember in der Zeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, untersuchte den Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung von Pfizer und Todesfällen innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung.

Als Risikoperiode wurde der Zeitraum innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung definiert, wobei der Tag der Impfung der 1. Tag war, und die Kontrollperiode wurde als 11 bis 180 Tage nach der Impfung definiert.

Die Analyse wurde in zwei Gruppen unterteilt: Gruppe 1 umfasste Personen im Alter von 65 Jahren und darüber und Gruppe 2 Personen im Alter von 64 Jahren und darunter.

Die Forscher ermittelten 1 311 Todesfälle in Gruppe 1, darunter 662 Männer und 649 Frauen. In Gruppe 2 stellte das Team 247 Todesfälle fest – 155 Männer und 92 Frauen.

„Der Prozentsatz der gemeldeten Fälle, bei denen der Tod innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung eintrat, betrug 71 Prozent in Gruppe 1 und 70 Prozent in Gruppe 2„, so die Studienergebnisse.

Über 65-Jährige

In Gruppe 1 starben in den ersten 10 Tagen nach der Impfung insgesamt mehr Frauen als Männer an verschiedenen Krankheiten. Nach Ablauf der 10 Tage wurden mehr Todesfälle bei Männern gemeldet.

Die meisten Todesfälle nach der Impfung traten am zweiten Tag auf, gefolgt vom dritten und vierten Tag.

Abgesehen von „ungeklärten Todesfällen“ war die häufigste Todesursache in dieser Gruppe eine ischämische Herzerkrankung (119 Todesfälle), gefolgt von Herzversagen (92) und Aspirationspneumonie/Asphyxie (72). In acht der 239 ungeklärten Todesfälle wurde eine Autopsie durchgeführt.

Gruppe 2

In Gruppe 2 starben in den ersten 10 Tagen nach der Impfung mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen an verschiedenen Krankheiten. Die Gesamtzahl der Todesfälle nach den ersten 10 Tagen war bei den Männern nur geringfügig höher.

Die höchste Zahl der Todesfälle nach der Impfung wurde am dritten Tag registriert, gefolgt vom vierten, zweiten und fünften Tag.

Nach „ungeklärten Todesfällen“ waren die häufigsten Todesursachen in dieser Gruppe ischämische Herzerkrankungen (27 Todesfälle), Herzrhythmusstörungen (24), Subarachnoidalblutungen (20) und Myokarditis/Perikarditis (17). Bei neun der 51 ungeklärten Todesfälle wurde eine Autopsie durchgeführt.

Der Unterschied zwischen den männlichen und weiblichen Todesfällen aufgrund von Myokarditis/Perikarditis während der „Risikoperiode“ war besonders groß: acht Männer starben im Vergleich zu nur einer Frau. An Herzversagen starben neun Männer im Vergleich zu zwei Frauen.

„Einige Fälle von Myokarditis/Perikarditis können in die Kategorie der ungeklärten Todesfälle aufgenommen werden. Myokarditis ist eine Komplikation der Impfung, insbesondere bei jungen Erwachsenen und männlichen Jugendlichen“, heißt es in der Studie.

Ein Faktor, der zu den höheren Todesfällen bei Männern in den ersten 10 Tagen beiträgt, ist „vermutlich die hohe Zahl der Todesfälle durch Myokarditis/Perikarditis, einschließlich der nicht diagnostizierten Fälle“.

Bei beiden Gruppen waren die anderen Todesursachen: Herzrhythmusstörungen, Aortenaneurysma/Dissektion, intrazerebrale Blutung, Subarachnoidalblutung, Hirninfarkt, Atemversagen, interstitielle Lungenerkrankungen, Lungenembolie, Lungenentzündung, Sepsis, Anaphylaxie, Thrombozytopenie und Marasmus.

Kurz gesagt, viel mehr ältere japanische Frauen und Männer unter 64 Jahren hatten innerhalb der ersten 10 Tage nach der Impfung mit Pfizer ein höheres Risiko, sofort zu sterben.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Einschränkungen der Studie

Die Autorin, Yasusi Suzumura, berechnete das Geschlechterverhältnis für alle Todesursachen und jedes Ergebnis, indem sie die Anzahl der Männer durch die Anzahl der Frauen teilte und mit 100 multiplizierte. Das heißt, je höher das Geschlechterverhältnis ist, desto größer ist die Zahl der männlichen Todesfälle.

Die Autorin fand bemerkenswerte Unterschiede zwischen der Zahl der Todesfälle von Männern und Frauen in beiden Gruppen, was sich auf das Geschlechterverhältnis der Studie auswirkte.

„Wenn es keine Auswirkungen auf das Auftreten von Todesfällen gibt, sollte es auch keine Unterschiede im Geschlechterverhältnis nach Zeitraum geben. Dieses Ergebnis deutet also darauf hin, dass die Impfung das Auftreten von Todesfällen während des Risikozeitraums beeinflussen und mit dem Tod in Verbindung gebracht werden könnte“, heißt es in der Studie.

Die Daten zur Zahl der Todesfälle für die Studie stammen vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW).

Es wurden nur Fälle berücksichtigt, die zwischen dem 17. Februar 2021 und dem 12. März 2023 mit der mRNA-Impfung BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) gemeldet wurden.

Die Studie stellt keinen direkten Zusammenhang zwischen den Todesfällen und den Impfungen her. „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die BNT162b2-mRNA-Impfung das Auftreten von Todesfällen während des Risikozeitraums beeinflussen kann“, heißt es in der Studie.

Der Autor wies auf einige Einschränkungen der Studie hin, darunter die Tatsache, dass die Anzahl der Tage zwischen Impfung und Tod je nach Behandlung variieren kann und dass die Studie die Auswirkungen der Impfung nach 11 Tagen nicht berücksichtigt hat.

Außerdem könne die geschlechtsspezifische Berichterstattung nur von einigen wenigen Ärzten durchgeführt worden sein, und die Sterblichkeitsraten könnten nicht berechnet werden, da die Analyse nur für Todesfälle nach der Impfung durchgeführt worden sei.

Die Studie hatte eine begrenzte Stichprobengröße und sollte daher „vorsichtig“ interpretiert werden. „Schließlich sollten die Ergebnisse der Analyse vorsichtig interpretiert werden, da nicht alle dem MHLW gemeldeten Todesfälle mit der Impfung in Zusammenhang stehen. In den gemeldeten Todesfällen können auch zufällige Todesfälle enthalten sein“.

Die Studienautoren betonten, dass Impfstoffe, da sie überwiegend gesunden Menschen verabreicht werden, „ein höheres Maß an Sicherheit aufweisen sollten als Arzneimittel, die zur Behandlung eingesetzt werden, und eine außergewöhnlich niedrige Impfmortalität haben sollten“.

Daher muss die Sicherheit von Impfstoffen mit statistischen Methoden analysiert werden, auch wenn die Sterblichkeitsrate bei Impfungen außergewöhnlich niedrig ist.

„Bei dieser Gelegenheit ist es schwierig festzustellen, ob ein Todesfall nach einer Impfung zufällig oder impfbedingt ist“, heißt es in der Studie. Der Autor kam jedoch zu dem Schluss, dass dieser Ansatz wertvolle Einblicke in die Bewertung der Sicherheit von Impfstoffen bieten kann.

The Epoch Times hat Pfizer um eine Stellungnahme gebeten.

Ähnlich wie Impftodesfälle in den USA

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough kommentierte die Studie mit den Worten, dass die Daten über die COVID-19-Impfung und die Todesfälle in Japan sehr ähnlich sind wie die Todesfälle durch den Impfstoff in den USA/im Inland, die in VAERS erfasst sind“, so ein Beitrag in X vom 9. Dezember. „Dies spricht stark für eine Kausalität für die fast 1150 beobachteten unmittelbaren Todesfälle“.

VAERS hat bis zum 29. September 2023 18.188 Todesfälle im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung gemeldet, wobei 1.150 Todesfälle am selben Tag der Impfung auftraten.

Darüber hinaus wurden 2.040 Fehlgeburten, 9.053 Herzinfarkte, 17.433 dauerhafte Behinderungen, 5.057 Fälle von Myokarditis/Perikarditis und 36.184 schwere allergische Reaktionen gemeldet.

Die Vereinigung amerikanischer Ärzte und Chirurgen teilte die japanische Studie ebenfalls auf X.

Die Autoren der Studie stellten klar, dass sie für die vorgelegte Arbeit „keine finanzielle Unterstützung“ von einer Organisation erhalten haben.

Mehrere andere Studien haben ebenfalls COVID-19-Impfstoffe mit einer höheren Sterblichkeitsrate in Verbindung gebracht. Ein Bericht von Correlation Research in the Public Interest vom 17. September stellte fest, dass in den 17 untersuchten Ländern die Gesamtmortalität anstieg, wenn COVID-19-Impfstoffe verteilt wurden.

Neun dieser 17 Länder hatten nach der Erklärung der Pandemie durch die WHO im März 2020 keine nachweisbaren zusätzlichen Todesfälle. Die überzähligen Todesfälle begannen erst mit der Impfkampagne.

In 15 der 17 Länder kam es im Januar und Februar 2022 zu einem noch nie dagewesenen Anstieg der Gesamtsterblichkeit, der mit der Einführung der Auffrischungsimpfungen zusammenfiel oder darauf folgte.

Die Studie geht von 1,74 Millionen zusätzlichen Todesfällen in den 17 Ländern während des Impfzeitraums aus, was etwa 1 pro 800 Impfungen entspricht.

Inzwischen hat Japan den weltweit ersten selbstverstärkenden mRNA-Impfstoff COVID-19 zugelassen, obwohl der Hersteller keine Daten zur Sicherheit oder Wirksamkeit der Impfung veröffentlicht hat.

Die neueste Version des mRNA-Impfstoffs ist sogar noch wirksamer als die derzeitige Version, da sie mehr Spike-Proteine im menschlichen Körper erzeugt.