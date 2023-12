Alexander Dugin: Insgesamt haben wir es mit fünf potenziellen oder tatsächlichen Fronten zu tun

Alexander Dugin

„Britisch-Guyana-Essequibo ist (zusammen mit den Malwinen) eine weitere Front der Multipolarität gegen die Unipolarität.

Insgesamt haben wir es mit fünf potenziellen oder tatsächlichen Fronten zu tun:

Russland führt in der Ukraine Krieg gegen den kollektiven Westen und den amerikanischen (angelsächsischen) Globalismus. Im Grunde handelt es sich um einen russischen Bürgerkrieg – imperiale Russen gegen atlantische Russen, die ihre russische Identität verraten haben, aber die atlantischen „Russen“ werden von den unipolaren Kräften des Westens benutzt. Die islamische Welt konsolidiert sich (mit großer Verspätung) gegen Israel, das einen systematischen Genozid an der arabischen Bevölkerung betreibt. Gleichzeitig stellt sich der unipolare Westen erneut auf die Seite Israels (als dessen Stellvertreter im Nahen Osten). Der Block der antikolonialen Länder Westafrikas (Mali, Burkina Faso, Niger, Zentralafrikanische Republik, Gabun) ist vereint gegen die prokolonialen (atlantischen) Regime und gegen Macrons globalistisches Frankreich. Auch hier kann jederzeit ein offener Konflikt ausbrechen. Die potenzielle Front Taiwans gegen das chinesische Festland ist vielleicht das, was die USA am meisten beunruhigt. (Und hier steht ein direkter Konflikt in den Startlöchern). Die Erklärung der Rechte Venezuelas am Essequibo, einer künstlichen Kolonialformation der Atlantiker. Dies hängt auch mit der Frage der Malwinen zusammen, die nach der Absetzung des Degenerierten, der an die Macht gekommen ist, akut werden könnte (dies geschieht, wenn der revolutionäre Peronismus mit dem Liberalismus gekreuzt wird, wie es der unterlegene Sergio Masa getan hat).

Indien (Bharat) nimmt in der multipolaren Heptarchie eine Sonderstellung ein. Es handelt sich um eine völlig unabhängige Staatszivilisation, die den USA strategisch am nächsten steht (wegen des Konflikts mit China und Pakistan und wegen des islamischen Faktors im weiteren Sinne). Gleichzeitig ist Indien mit Russland, Afrika und Lateinamerika befreundet. Es gibt keine direkten Konfliktzonen mit den Globalisten (abgesehen von der Erinnerung an die monströse Ära der britischen Kolonialisierung).

Früher unterstützte der Westen den radikalen Islam und Pakistan, und obwohl dies teilweise immer noch der Fall ist, ist es nicht mehr so ausgeprägt – Indien wird von den Globalisten als Gegengewicht zu China gebraucht“.