Erschreckende Bilder: Sänger (30) bricht während eines Auftritts zusammen und stirbt

Der brasilianische Gospelsänger Pedro Henriquebrach am Mittwoch während eines Auftritts zusammen. Er starb in der Folge.

Der 30-Jährige sang bei einer im Internet übertragenen Veranstaltung in Feira de Santana sein Lied „Vai Ser Tao Lindo“. Plötzlich brach er vor seiner Band zusammen, woraufhin sofort Menschen zu Hilfe eilten. Das Publikum war schockiert.

NEW – Brazilian gospel singer Pedro Henrique, 30, collapses and dies during a live performance — Daily Mailpic.twitter.com/evUXAz34nB