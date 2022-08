Das WEF lobt Kalifornien als ‚Klima-Vorbild‘

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) lobt Kalifornien und seine strengen Klimaschutzmaßnahmen als Vorbild für die ganze Welt.

Das Lob für die Demokraten-Hochburg findet sich in einem vom WEF veröffentlichten Papier mit der Aufforderung „Erfahren Sie mehr darüber, wie der Staat ein Klima-Vorbild für andere Regionen sein kann.“

Als ein Beispiel dafür, „wo die Zukunft liegt“, verweist das WEF auf ein kürzlich erlassenes kalifornisches Dekret, das vorschreibt, dass bis 2035 alle Neuwagen mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb ausgestattet sein müssen.

Breitbart berichtet: Die Klimawarnungen des IPCC unterstreichen die dringende Notwendigkeit, die globalen Emissionen zu senken“, und das WEF lobt die großen Fortschritte“ in Kalifornien bei der Dekarbonisierung der Energieversorgung, obwohl es vorsorglich darauf hinweist, dass größere Investitionen erforderlich sind, um das Tempo der Elektrifizierung zu erhöhen und zu beschleunigen“.

Autor des Papiers ist Pedro J. Pizarro, Präsident und Chief Executive Officer von Edison International und stellvertretender Vorsitzender des Edison Electric Institute.

100% of new cars must be electric, hybrid or hydrogen-powered by 2035 🚘



Learn more about how the state can be a climate role model for other regions: https://t.co/zPPnzPovDe@AirResources @CAgovernor @zoox pic.twitter.com/JQnrLyNJjg — World Economic Forum (@wef) August 29, 2022

In dem Papier wird schnell betont, dass Geld – und zwar viel Geld – ausgegeben werden muss, um sicherzustellen, dass der Wandel zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft vollzogen wird: Darin heißt es:

Eine Netto-Null-Kohlenstoff-Wirtschaft ist erreichbar, auch wenn es nicht einfach sein wird. Allein in Kalifornien schätzt die Pathway 2045-Analyse, dass der Staat bis 2045 bis zu 250 Milliarden Dollar benötigt, um 80 Gigawatt an erneuerbaren Energien und 30 Gigawatt an Stromspeichern hinzuzufügen, sowie die Netzverbesserungen, die erforderlich sind, um all dies zu unterstützen. Die Wirtschaft unseres Bundesstaates wird weitere Investitionen in saubere Elektrifizierungstechnologien für den Endverbraucher benötigen. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat einen Haushaltsvorschlag für 2022 vorgelegt, der Mittel vorsieht, um den Staat auf den Weg zu bringen, seine Ziele zu erreichen. Wir unterstützen die umfangreichen Mittelanforderungen für Investitionen in saubere Energie und Elektrifizierung, wie Energiespeicherung, umweltfreundliche Mobilität und Elektrifizierung von Gebäuden. Ich bin besonders erfreut, dass fast 1 Milliarde Dollar für die Dekarbonisierung von Gebäuden vorgesehen ist, was die Elektrifizierung beschleunigen und ausweiten wird.

In dem vom WEF veröffentlichten Papier heißt es: „Gesellschaften auf der ganzen Welt müssen ihre Emissionen viel schneller als je zuvor reduzieren, um die schwerwiegendsten Auswirkungen des Klimawandels abzumildern und sich an die Folgen anzupassen, die nicht mehr zu vermeiden sind.“

Er sieht die Kohlenstoffneutralität mit einer „beispiellosen Dringlichkeit und einem beispiellosen Engagement verbunden. Unabhängig von der Politik können die greifbaren Schritte, die wir in Kalifornien zur Dekarbonisierung der Wirtschaft unternehmen, als praktischer Fahrplan für das dienen, was anderswo passiert“.

Trotz des Lobes des WEF mit Sitz in Genf, sieht es für Kalifornien nicht so aus, als ob die Einwohner ganz damit einverstanden wären, dass dies die Zukunft ist, wie Breitbart News berichtete.

The Democrat stronghold of California ranks second in the nation for outbound moves, according to a new Federal Reserve Bank of Chicago report. https://t.co/w0EgtJxSVV — Breitbart News (@BreitbartNews) July 30, 2022

Einem Bericht der Federal Reserve Bank of Chicago zufolge, der im vergangenen Monat veröffentlicht wurde, steht der Bundesstaat bei den Abwanderungen an zweiter Stelle in der Nation, da viele Bewohner der Mittelschicht gezwungen sind, den Bundesstaat aufgrund des strengen kalifornischen Umweltbewusstseins zu verlassen.

Zwischen April 2020 und Januar 2022 verliert Kalifornien 352.000 Einwohner, wie aus den Statistiken des Finanzministeriums des Bundesstaates hervorgeht.

Die Abwanderung Hunderttausender Kalifornier erfolgt, nachdem der Staat aufgrund seines unterdurchschnittlichen Bevölkerungswachstums zwischen 2010 und 2020 zum ersten Mal in der Geschichte einen Sitz im Kongress verloren hat.