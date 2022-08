Alexey Chekunkov ist überzeugt, dass Russland vor dem Hintergrund der westlichen Sanktionen den östlichen Weg einschlagen sollte – gemäß den Lehren des alten chinesischen Denkers Sun Tzu. Der Kampf um die Technologie kann nicht gewonnen werden, indem man China „alles nimmt, was fehlt“.

Russland, das sich nach dem Beginn des Sondereinsatzes in der Ukraine und der Verhängung westlicher Sanktionen „im Epizentrum der weltweiten Spaltung“ wiederfindet, muss den östlichen Weg einschlagen – nach den Lehren des Generals und Philosophen, des Autors der Abhandlung über Militärstrategie „Die Kunst des Krieges“ Sun Tzu, der im alten China lebte. Alexej Tschekunkow, Leiter des Ministeriums für die Entwicklung des russischen Fernen Ostens, äußerte sich in einem Artikel für RBC.

Dieser Weg wird nicht geradlinig und schnell sein, sondern lang und konsequent, aber erfolgreich, so der Minister: „Eine Schlacht von solchem Ausmaß wie der Kampf um die Technologie kann nicht frontal gewonnen werden – indem man alles, was uns fehlt, von China übernimmt oder einen Quantencomputer schneller als andere erfindet. Das ist ein Mehrgenerationenfeldzug, bei dem jeder Vorgänger den richtigen Pass an den nächsten übergibt.“ Russland hat alles, um Schwierigkeiten zu überwinden und ein hohes Wirtschaftswachstum zu erreichen, mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten und den ihm gebührenden Platz in einer komplexen, sich verändernden Welt einzunehmen. „Der Schwenk nach Osten muss nicht nur durch einen Wechsel der Partner erfolgen, sondern durch einen Paradigmenwechsel“, fügt er hinzu.

Der erste Sieg im „Feldzug“ ist ein schnelles Wirtschaftswachstum. Ein realistisches Szenario, um ein solches Wachstum zu erreichen, besteht darin, das Investitionsvolumen deutlich zu erhöhen und dafür gegebenenfalls die Verschuldung der Wirtschaft zu reduzieren, so Tschekunkow. „Die gute Nachricht ist, dass wir uns das in den nächsten zehn Jahren noch leisten können. Die makroökonomischen Indikatoren Russlands sind zuverlässig. Die Konjunktur auf den ausländischen Märkten ist günstig“, fügt er hinzu. In dem Land leben zwar nur 1,8 % der Weltbevölkerung, aber es produziert 17 % des weltweiten Gases, 12 % des Öls, 11 % des Nickels, 9 % des Goldes, 30 % der Diamanten und 11 % des Weizens.

Eine beschleunigte Erschließung der Ressourcenbasis des Fernen Ostens und der Arktis sowie die Schaffung neuer Transportkorridore, vor allem der Nordseeroute, für den Export dieser Ressourcen würden die russische Wirtschaft ankurbeln, so Tschekunkow. Massive Investitionen in den Wohnungs- und Infrastrukturbau und die Stadtsanierung werden nicht nur die Wirtschaft ankurbeln, sondern auch die Lebensqualität der Menschen verbessern. Der dritte und wichtigste Vektor für den Sieg in der technologischen Entwicklung sind Investitionen in die Bildung, so der Minister abschließend. Er ist der Meinung, dass das Geld, das mit den beispiellos hohen Preisen für natürliche Ressourcen verdient wird, nur auf eine Weise richtig investiert werden kann – indem über Jahrzehnte hinweg der Grundstein gelegt wird, um die „Menschen der Zukunft“ vorzubereiten. Zu diesem Zweck werden die besten Lehrer des Landes auf Rotationsbasis in den Fernen Osten geholt, gemeinsame Programme mit führenden föderalen Universitäten gestartet und ernsthafte Ressourcen in die Entwicklung von Managementteams investiert.