Das WEF und die Pandemie

Wie ist das Weltwirtschaftsforum Davos in die Coronavirus-Pandemie eingebunden?



Das Davos World Economic Forum (WEF) ist ein führendes Forum für Regierungen, globale Konzerne und internationale Unternehmer. 1971 vom Ingenieur und Ökonomen Klaus Schwab gegründet, beschreibt das WEF seine Mission als „Gestaltung globaler, regionaler und industrieller Agenden“ und „Verbesserung des Zustands der Welt“. Laut seiner Website steht „moralische und intellektuelle Integrität im Mittelpunkt aller Aktivitäten“.

Das WEF hat sich in mehrfacher Hinsicht in die Coronavirus-Pandemie eingebracht.

Erstens war das WEF zusammen mit der Gates Foundation Sponsor der vorausschauenden Coronavirus-Pandemie-Simulationsübung „Event 201“ , die am 18. Oktober 2019 in New York City stattfand – am selben Tag wie die Eröffnung der Wuhan Military World Games. von einigen als „Ground Zero“ der globalen Pandemie angesehen. China selbst hat argumentiert, dass US-Militärsportler das Virus möglicherweise nach Wuhan gebracht haben.

Zweitens ist das WEF ein führender Befürworter digitaler biometrischer Identitätssysteme und