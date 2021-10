Der wahre Augenöffner des 3. BRICS-Gipfels

Von Phil Butler: Er ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Am 9. September leitete der indische Premierminister Narendra Modi den mit Spannung erwarteten 3. BRICS-Gipfel im virtuellen Format. Diese Ausgabe des Gipfels stand unter dem Motto „Intra-BRICS-Kooperation für Kontinuität, Konsolidierung und Konsens“. Die Staatsoberhäupter Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas waren an Bord und erörterten Themen von Afghanistan bis zur Agrarforschung.

Trotz all der Schlagzeilen und der Besorgnis über die regionale Strategie der BRICS in Asien gab es ein weitaus wichtigeres Ereignis. Bangladesch wurde offiziell das erste neue Mitgliedsland der Neuen Entwicklungsbank (NDB) der BRICS, die ihren Sitz in Shanghai hat. Einige Leser werden über meinen Vorschlag verwundert sein, aber eine kleine Erklärung wird Ihnen zeigen, was ich meine.

Sicher, China übernimmt eine wichtige Rolle in Afghanistan, wenn es seine Schachfiguren richtig spielt. Das Dogma der chinesisch-russischen Nichteinmischungspolitik hat bisher funktioniert und beiden Ländern viel Einfluss auf die Situation in Afghanistan verschafft. So seltsam es auch klingen mag, beim 3. BRICS-Treffen ging es um das Schachbrett und darum, wie diese Mitgliedsländer im Räderwerk der internationalen Entspannung dastehen. Äußerlichkeiten sind alles, aber die NDB-Mitgliedschaft von Bangladesch ist ein potenzieller PR-Triumph, wenn die BRICS ihr Blatt richtig spielen.

Der Finanzminister von Bangladesch, Abu Hena Mohammad Mustafa Kamal, kommentierte die Mitgliedschaft und bezeichnete sie als bedeutsame Partnerschaft anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Unabhängigkeit seines Landes. Und das war natürlich kein Zufall. Der Beitritt eines der ärmsten Länder der Erde, eines Landes, das jetzt große Anstrengungen unternimmt, um das tägliche Leben von Dutzenden von Millionen Menschen zu verbessern, könnte der ultimative Lackmustest für die BRICS sein. Alles, was Bangladesch braucht, ist eine Fülle von Finanzmitteln von außen, damit die internen Bemühungen gedeihen können. Seit den frühen 2000er Jahren hat Bangladesch sein Pro-Kopf-Einkommen um das Dreifache gesteigert. Das Land ist aus dem Keller der Entwicklungsländer in die Reihen der Volkswirtschaften mit mittlerem Einkommen aufgestiegen.

Was dies für die westlichen Finanz- und Entwicklungsallianzen bedeutet, liegt auf der Hand. Bangladesch als Erfolgsgeschichte der BRICS wird die Glaubwürdigkeit und Attraktivität von Organisationen wie dem Pariser Club, der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) und sogar der Weltbank weiter untergraben. Regionale Partner, die ihre Nachbarn aufwerten, werden einen noch wichtigeren Gewinn für Indien und China darstellen. Die Unterstützung bei der Umgestaltung eines Landes, in dem die Ernährungssicherheit wichtiger ist als alles andere, wird ein PR-Erfolg von enormer Tragweite sein.

Und was ist mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Uruguay als den nächsten Ländern, die in die NDB aufgenommen werden? Westliche Strategien müssen angesichts des Auftretens der BRICS-Staaten als direkte Investitionskonkurrenten finanzielle Domino-Theorien aufstellen. Wenn es diesen Partnern gelingt, das zu erreichen, was der IWF, die Weltbank und westliche Wirtschaftsinteressen in den letzten acht Jahrzehnten nicht geschafft haben? Nun ja. Seit ihrer Gründung hat die NDB rund 80 Projekte in jedem Mitgliedsland finanziert und damit ein Portfolio im Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar geschaffen. Bei den bisherigen Projekten handelt es sich um Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsprojekte, die darauf abzielen, die Grundlagen für gesellschaftliche Verbesserungen zu schaffen.

Natürlich sind diese Milliardenbeträge im Vergleich zu den Investitionen der westlichen Welt vorerst verschwindend gering. In dieser frühen Kritik an den Fortschritten der Bank wurde erwähnt, dass die NDB das Spiel verändern könnte, wenn bestimmte Dinge geschehen. Mit der Aufnahme dieser neuen Mitglieder und den innovativen und transparenten Operationen, die die NDB bereits auf den Weg gebracht hat, scheint ein Großteil der Kritik zu verstummen. In Forbes India hieß es kürzlich, die NDB habe ihren Platz als eine der wichtigsten externen Finanzierungsquellen für die BRICS-Länder gefestigt“.

In den letzten fünf Jahren hat die NDB rund 50 Milliarden Dollar an Kapital mobilisiert, um den BRICS-Ländern neue Kapitalpools für den Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur und andere wirtschaftliche Entwicklungen zur Verfügung zu stellen. Jetzt expandiert die Bank, um wichtigen regionalen Akteuren zu helfen, indem sie dieselben Strategien anwendet, die in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie entwickelt wurden. Ich denke, dass die Strategie, sich aus internen Kriegen herauszuhalten und den ärmsten Ländern der Welt zu helfen, das Thema des vierten BRICS-Gipfels sein wird.