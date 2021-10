Unabhängige News und Infos

Der britische politische Kommentator und Politikberater Calvin Robinson sagte im britischen Nachrichtensender GB News, er sei besorgt über Build Back Better, „das Teil des Great Reset“ sei. Er findet diesen Slogan „ekelhaft“ und „unheimlich“.

„Alle Staats- und Regierungschefs der Welt sagen jetzt: Lasst uns wieder besser aufbauen. Was bedeutet „besser“? Es ist ein subjektiver Begriff. Und wer hat sie gewählt, um die Dinge auf ihre Weise zu verbessern?“, fragte Robinson. „Keiner von uns.“

Er fordert ein offenes und ehrliches Gespräch über den Great Reset.

It's time we had an open and frank conversation about The Great Reset. Full chat on Telegram: https://t.co/eQ0uxexxPn pic.twitter.com/7LLatR4ZTZ

Sie benutzen diese Pandemie als Vorwand, um ein kapitalistisch-kommunistisches System einzuführen, betonte er.

„All diese Führungskräfte treffen sich in Davos. Sie treffen sich auf dem Weltwirtschaftsforum und diskutieren darüber, wie sie in der Elite bleiben können, während sie den Rest von uns zu einer Unterklasse machen. Das ist es, was wir jetzt erleben, und niemand wehrt sich dagegen“, sagte Robinson.

Build Back Better… Besser für wen?! Was ist das für eine globale Besessenheit mit dem Davos-Gesang? Wer hat das Weltwirtschaftsforum gewählt, um die Richtung unserer nationalen Post-Covid-Politik zu diktieren? „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ Nein, danke! #NoNewNormal

Build Back Better… Better for whom?!



What is this global obsession with the Davos chant?



Who elected the World Economic Forum to dictate the direction of our national post-Covid policy?



“You’ll own nothing and be happy”

No, thank you! #NoNewNormal pic.twitter.com/cgiIvjiml0