Es gibt zwei zwingende Gründe, warum die USA zunehmend unzufrieden mit der regierenden Partei Georgian Dream sind. Das sind zum einen die engen Verbindungen zu China und der Türkei durch die zentrale Rolle, die Georgien heute für den Mittleren Korridor spielt, und zum anderen die Abneigung gegen eine weitere Eskalation der Spannungen mit Russland.

Das südkaukasische Land Georgien steht nach den dramatischen Ereignissen vom Wochenende im Fadenkreuz der USA, die einen Regimewechsel anstreben. Der ehemalige Präsident Saakaschwili kehrte überraschend in sein Heimatland zurück, nachdem er jahrelang geflohen war, um Korruptionsvorwürfen zu entgehen, die zu seiner Verhaftung führten. Der Chef der Regierungspartei behauptete, er sei zurückgekehrt, um vor den Kommunalwahlen des Landes einen Staatsstreich zu verüben. Er selbst wies die Vorwürfe zurück und behauptete lächerlicherweise, der russische Präsident Putin habe seine Verhaftung angeordnet. Die Interpretation der Ereignisse durch den ehemaligen Staatschef ist nicht glaubwürdig, da Georgien ein NATO-Partner ist, der die eurasische Großmacht offiziell beschuldigt, sein Territorium in den teilweise anerkannten abtrünnigen Republiken Abchasien und Südossetien nach dem Krieg von 2008 besetzt zu haben.

Da stellt sich natürlich die Frage, ob die Behauptungen der Regierungspartei wirklich glaubwürdig sind. Allem Anschein nach sind sie es auf jeden Fall, auch wenn es Beobachtern schwer fallen dürfte zu verstehen, warum die USA diese verbündete Regierung stürzen wollen. Oberflächlich betrachtet ergibt das keinen Sinn. Schließlich sind die Beziehungen zwischen Georgien und Russland sehr angespannt und das Land strebt nach wie vor den Beitritt zur NATO an, was Moskau als Überschreitung einer seiner roten Linien betrachten würde. Dennoch gibt es zwei zwingende Gründe, warum die USA zunehmend unzufrieden mit der regierenden Partei Georgischer Traum sind. Dies sind zum einen die engen Verbindungen zu China und der Türkei durch die zentrale Rolle, die Georgien heute für den Mittleren Korridor spielt, und zum anderen die Abneigung gegen eine weitere Eskalation der Spannungen mit Russland.

Auf den ersten Punkt bin ich in meiner Analyse vom November 2019 eingegangen, in der ich davor gewarnt habe, dass „die USA eine weitere farbige Revolution in Georgien im nächsten Jahr vorbereiten“. Auch wenn der Zeitpunkt ungünstig war, kann man jetzt sehen, dass die USA versucht haben, das Nawalny-Szenario in diesem Land zu wiederholen, indem sie vermutlich ihren Stellvertreter angewiesen haben, nach Hause zurückzukehren, sich verhaften zu lassen und diese Provokation dann als Mittel zu nutzen, um weiteren Druck auf die Regierungspartei auszuüben. Obwohl Georgien ein enger militärischer und politischer Partner der USA ist, weiß es, wie wichtig es ist, die wirtschaftlichen Beziehungen zu China, der Türkei und den anderen Partnern des Mittleren Korridors im Südkaukasus und in Zentralasien zu verbessern. Aufgrund der stockenden Fortschritte beim Zangezur-Korridor zwischen Armenien und Aserbaidschan spielt Georgien bei der Anbindung weiterhin eine zentrale Rolle.

Was den zweiten Grund betrifft, so erwarteten die USA, dass Georgien mehr zur „Eindämmung“ Russlands unternimmt. Dazu gehören Provokationen an der Grenze, die mit denen der Ukraine vergleichbar sind, sowie die Unterbindung des russisch-armenischen Handels, der durch das georgische Hoheitsgebiet verläuft. Die Regierungspartei hat dies nicht getan, da sie wohlweislich erkannt hat, wie kontraproduktiv dies für ihre objektiven nationalen Interessen wäre. Die USA verlangen jedoch vollen Gehorsam gegenüber ihren Forderungen und dulden keinen Dissens mit ihren Vasallen. Das pragmatische Widerstreben des georgischen Traums, seine nationale Souveränität vollständig an die USA abzutreten, wie es die benachbarte Ukraine getan hat, hat die amerikanischen Politiker sehr verärgert. Deshalb schickten sie Saakaschwili dorthin, um den Druck auf Georgien unter so genannten „demokratischen“ Vorwänden zu verstärken.

Aus diesem Vorfall lässt sich ableiten, dass die USA im Kontext des Neuen Kalten Krieges ihren Willen gegenüber den so genannten „Verbündeten“ immer strenger durchsetzen. Sie wollen sie gleichzeitig unter Druck setzen, sich wirtschaftlich von China zu lösen, und gleichzeitig Russland provozieren, wo immer diese doppelte Politik anwendbar ist, wie in Georgien. Aufgrund ihrer radikalen Nullsummen-Perspektive in den internationalen Beziehungen werden die USA ihre Partner ohne zu zögern hintergehen. Die USA hoffen, die Spannungen der Farbenrevolution in den Ländern, die ihren Forderungen nicht in vollem Umfang nachkommen, weiter anheizen zu können, bis es ihnen gelingt, entweder ihren Willen durchzusetzen, einen Bürgerkrieg zu provozieren oder die Regierung zu stürzen.

Georgien befindet sich in einem Dilemma, da die Erfüllung der US-Forderungen letztlich zu einem Regimewechsel gegen die herrschende Partei führen wird. Das wiederum würde die objektiven nationalen Interessen des Landes gegenüber China und Russland gefährden. Ein standhaftes Verhalten angesichts des neu entfachten amerikanischen Drucks im Rahmen des hybriden Krieges könnte jedoch in Zukunft zu gezielten oder sogar sektoralen Sanktionen führen. Die USA könnten sich auf ihre EU-Vasallen stützen, um ihre antigeorgische Kampagne zu diesem Zweck zu unterstützen. Dies könnte das Land weiter destabilisieren und für mehr Unsicherheit sorgen. Es ist zu früh, um vorherzusagen, was passieren wird, aber alles, was bekannt ist, ist, dass einige Georgier aufwachen und erkennen, dass die USA nicht der „Verbündete“ sind, den sie dachten, sondern der „Feind“, den sie für Russland hielten.