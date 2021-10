Wird Covid nun endlich als amerikanischer Biowaffenangriff gewertet?

In den letzten anderthalb Jahren habe ich wohl fast allein im Internet die These vertreten, dass der Ende 2019 in Wuhan, China, ausgebrochene Covid-Ausbruch wahrscheinlich das Ergebnis eines amerikanischen Biowaffenangriffs war, der von abtrünnigen Elementen unseres eigenen nationalen Sicherheitsapparats durchgeführt wurde.

Die einzelnen Artikel meiner langen Reihe wurden rund 350.000 Mal aufgerufen, aber mit wenigen Ausnahmen hat fast niemand diese äußerst kontroverse Hypothese öffentlich bestätigt, und fast ebenso wenige der zahlreichen Leser waren bereit, ihre Existenz anzuerkennen.

Diese unglückliche Situation könnte sich nun aber ändern. Erst vor ein paar Tagen veröffentlichte eine einflussreiche MAGA/Trumpist-Website namens The Conservative Treehouse einen 1.400 Wörter langen Artikel, in dem nachdrücklich behauptet wird, dass Amerikas „Vierter Regierungszweig“, nämlich unsere Geheimdienste, sehr wahrscheinlich für die Covid-Epidemie verantwortlich sind, und sogar mit mir übereinstimmt, dass der ehemalige Außenminister und CIA-Direktor Mike Pompeo die Person zu sein scheint, die am ehesten weiß, wer wirklich verantwortlich ist.

Hat der vierte Zweig der Regierung SARS-CoV-2 freigesetzt und dann China die Schuld gegeben?

Hier n un der Artikel von The Condrvative Treehouse.

Die vermuteten Motive unterscheiden sich etwas von meinen eigenen, wobei das angebliche Ziel darin besteht, zu Trumps Niederlage bei der Wiederwahl beizutragen, und auch andere Details stimmen nicht mit meiner Analyse überein. Aber das sind Nebensächlichkeiten von geringer Bedeutung im Vergleich zur allgemeinen Übereinstimmung in der übergeordneten Frage „Wer hat es getan?“, und ich habe ohnehin nie behauptet, dass ich mir bei meinen Spekulationen über das „Warum?“ sehr sicher bin.

In dem Maße, in dem die enorme Zahl der immer noch glühenden Trump-Anhänger in Amerika beginnt, sich in die in diesem Artikel vorgeschlagene Richtung zu bewegen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Lage sind, sowohl die Frage „Wer?“ als auch die Frage „Warum?“ eindeutig zu beantworten, erheblich steigen. Angesichts des Todes so vieler Hunderttausender amerikanischer Bürger und der schwerwiegenden Beeinträchtigung des täglichen Lebens unserer gesamten Bevölkerung scheinen dies sehr wichtige Fragen zu sein, die man stellen sollte.

Ausgehend von den überzähligen Todesfällen hat die Covid-Epidemie wahrscheinlich mehr als 15 Millionen Menschen auf der ganzen Welt getötet und das Leben von vielen weiteren Milliarden Menschen stark beeinträchtigt. Aus diesen Gründen ist die Covid-Epidemie wahrscheinlich schon jetzt das wichtigste globale Ereignis seit dem Zweiten Weltkrieg, mit Auswirkungen, die den Zusammenbruch der Sowjetunion oder die Anschläge vom 11. September 2001 und die dadurch ausgelösten Kriege im Nahen Osten bei weitem übertreffen.

Seit April 2020 habe ich eine lange Reihe von Artikeln veröffentlicht, in denen ich die These vertrete, dass der Covid-Ausbruch auf einen amerikanischen Biokriegsangriff gegen China (und den Iran) zurückzuführen ist, und ich war fast der Einzige, der diese äußerst kontroverse Position öffentlich vertreten hat. Ich habe sie auch in den Kontext der verborgenen Geschichte von Amerikas langjährigen Programmen zur biologischen Kriegsführung gestellt.

Zusammengenommen umfassen diese Artikel mehr als 50.000 Wörter und wurden etwa 350.000 Mal aufgerufen, während sie fast 9.000 Kommentare mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Wörtern hervorriefen.

Obwohl die Artikel meine bemerkenswerten Behauptungen ausführlich und detailliert begründen, lassen sich einige der stärksten Beweise leicht in den folgenden wenigen Absätzen zusammenfassen, die aus diesen viel längeren Werken stammen:

Aber da die schrecklichen Folgen unserer eigenen späteren Untätigkeit der Regierung offensichtlich sind, haben Elemente innerhalb unserer Geheimdienste versucht zu beweisen, dass sie nicht diejenigen waren, die am Schalter geschlafen haben. Anfang dieses Monats berichtete ABC News unter Berufung auf vier verschiedene Regierungsquellen, dass bereits Ende November eine spezielle medizinische Aufklärungseinheit innerhalb unseres Verteidigungsnachrichtendienstes einen Bericht erstellt hatte, in dem vor einer außer Kontrolle geratenen Krankheitsepidemie in der chinesischen Region Wuhan gewarnt wurde, und dass dieses Dokument in den obersten Rängen unserer Regierung weit verbreitet wurde, mit der Warnung, dass Maßnahmen zum Schutz der in Asien stationierten US-Streitkräfte ergriffen werden sollten. Nach der Ausstrahlung des Berichts leugnete ein Pentagon-Sprecher offiziell die Existenz dieses Berichts vom November, während verschiedene andere hochrangige Regierungs- und Geheimdienstbeamte eine Stellungnahme verweigerten. Doch einige Tage später erwähnte das israelische Fernsehen, dass der amerikanische Geheimdienst im November tatsächlich einen solchen Bericht über den Ausbruch der Wuhan-Krankheit an seine NATO- und israelischen Verbündeten weitergegeben hatte, womit die vollständige Richtigkeit des ursprünglichen ABC News-Berichts und seiner verschiedenen Regierungsquellen unabhängig bestätigt schien.

Es hat daher den Anschein, dass Teile des Verteidigungsnachrichtendienstes mehr als einen Monat vor den Beamten der chinesischen Regierung selbst von dem tödlichen Virusausbruch in Wuhan wussten. Wenn unsere Geheimdienste nicht gerade Pionierarbeit im Bereich der Präkognition geleistet haben, könnte dies aus demselben Grund geschehen sein, aus dem Brandstifter die frühesten Kenntnisse über zukünftige Brände haben.

Laut den Berichten der Mainstream-Medien bereitete unser Verteidigungsnachrichtendienst bereits in der zweiten Novemberwoche“ einen Geheimbericht vor, in dem vor einem katastrophalen“ Seuchenausbruch in Wuhan gewarnt wurde. Doch zu diesem Zeitpunkt waren in der 11-Millionen-Stadt wahrscheinlich nicht mehr als ein paar Dutzend Menschen infiziert, von denen nur wenige ernsthafte Symptome aufwiesen. Die Folgen sind ziemlich offensichtlich. Außerdem:

Als sich das Coronavirus allmählich über die Grenzen Chinas hinaus auszubreiten begann, trat eine weitere Entwicklung ein, die meinen Verdacht erheblich verstärkte. Die meisten dieser frühen Fälle traten genau dort auf, wo man es erwarten würde, nämlich in den ostasiatischen Ländern, die an China grenzen. Doch Ende Februar war der Iran zum zweiten Epizentrum des weltweiten Ausbruchs geworden. Noch überraschender war, dass die politische Elite des Landes besonders stark betroffen war: Bald waren 10 % des gesamten iranischen Parlaments infiziert, und mindestens ein Dutzend Beamte und Politiker starben an der Krankheit, darunter auch einige recht hochrangige. Neokonservative Aktivisten auf Twitter begannen sogar fröhlich zu verkünden, dass ihre verhassten iranischen Feinde nun wie die Fliegen umfallen würden.

Lassen Sie uns über die Auswirkungen dieser Fakten nachdenken. Auf der ganzen Welt waren die einzigen politischen Eliten, die bisher nennenswerte menschliche Verluste erlitten haben, die des Iran, und sie starben in einem sehr frühen Stadium, bevor es fast überall auf der Welt außer in China zu nennenswerten Ausbrüchen kam. So haben die Amerikaner am 2. Januar den obersten Militärkommandanten des Iran ermordet, und nur wenige Wochen später wurden große Teile der iranischen Führungselite von einem mysteriösen und tödlichen neuen Virus infiziert, an dessen Folgen viele von ihnen bald starben. Kann ein vernünftig denkender Mensch dies als reinen Zufall betrachten?