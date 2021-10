Ein Bericht über unerwünschte Myokarditis-Ereignisse im US-Meldesystem für unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen (VAERS) im Zusammenhang mit COVID-19 injizierbaren biologischen Produkten

Zusammenfassung der Studie von JessicaRosePhD, MSc, BSc1 und Peter A.McCulloughMD, MPH1

Nach der weltweiten Einführung und Verabreichung der Impfstoffe Pfizer Inc./BioNTech BNT162b2 und Moderna mRNA-1273 am 17. Dezember 2020 in den Vereinigten Staaten und des Janssen-Produkts Ad26.COV2.S am 1. April 2021 haben Hunderttausende von Personen über das Vaccine Adverse Events Reports System (VAERS) unerwünschte Ereignisse (AEs) in noch nie dagewesener Weise gemeldet.