Cyber-Polygon? Facebook-Ausfall kann Angriffe ähnlich Pearl Harbor vorhersehen

Cyber Polygon ist ein Projekt des Weltwirtschaftsforums und wurde mit Event 201 verglichen, das scheinbar die COVID-19-Pandemie vorbereitet hat. Cyber Polygon konzentriert sich auf die Reaktion auf ein globales Cyber-Ereignis, bei dem große Teile des Internets von Hackern lahmgelegt werden.

Laut der Website des WEF,

In diesem Jahr werden sich die Diskussionen während der live gestreamten Konferenz auf die sichere Entwicklung von Ökosystemen konzentrieren. Da sich die globale Digitalisierung weiter beschleunigt und Menschen, Unternehmen und Länder immer stärker miteinander vernetzt sind, ist die Sicherheit jedes einzelnen Elements einer Lieferkette der Schlüssel zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit des gesamten Systems.

Während der technischen Übung werden die Teilnehmer ihre praktischen Fähigkeiten bei der Entschärfung eines gezielten Angriffs auf ein Unternehmens-Ökosystem in Echtzeit verbessern.

Mark Zuckerberg hat zwar an den WEF-Treffen in Davos, Schweiz, teilgenommen, doch Facebook ist kein wichtiger Akteur in der globalen Lieferkette. Dennoch hat der mehrstündige Ausfall gestern die 2,8 Milliarden Nutzer in Angst und Panik versetzt. Jetzt, an einem einzigen Tag, weiß die ganze Welt um die Gefahren eines massiven Cyberangriffs.

In diesem Artikel wird nun eine Verbindung zwischen dem weltweiten Ausfall von Facebook und einem möglichen Angriff auf Big Tech im Stil von Pearl Harbor hergestellt. Er kommt zu dem Schluss: „Unreguliert und ohne Kontrollen und Gegengewichte könnte Big Tech eine Bedrohung für den Westen sein; diese Enthüllung ist eine der wichtigen Lehren aus dem jüngsten Ausfall.“ ⁃ TN Editor

*

Die beeindruckende Entwicklung des Internetzeitalters und die Dominanz der sozialen Medien bei der Informationsbeschaffung wurde am Montagabend deutlich, als Facebook und seine Unternehmen – Instagram und WhatsApp – weltweit zusammenbrachen.

Große Teile der Welt verlassen sich auf diese Plattformen und Dienste, die von den Regierungen weitgehend unreguliert sind, um alles zu tun: Nachrichten zu versenden, Anrufe zu tätigen, Informationen zu erhalten und Treffen und das tägliche Leben zu koordinieren.

Dies ist nicht nur ein kleiner Teil des Lebens der Menschen in der heutigen Zeit. Im Zeitalter des Internets hat sich die Macht schnell in die Hände einiger weniger großer Tech-Giganten verlagert, die als Monopolisten auf den Ebenen des Hostings, der Verteilung und der Verbreitung von Informationen agieren.

Sie kontrollieren aber auch andere Netze, die zunehmend als Ersatz für das Telefonnetz dienen.

Als das Internetzeitalter in den 1990er Jahren begann, bot es den Menschen eine radikal neue Möglichkeit des Informationszugangs; zuvor gab es nur Fernsehen und Radio. Die Art des Netzes, das in einer Weise interaktiv ist, wie es die beiden anderen nicht waren, bedeutete, dass es schnell eine Vielzahl von Orten im Leben der Menschen zu besiedeln begann, die man bis dahin nicht für möglich gehalten hatte.

Schon bald bot das Internet eine alternative Möglichkeit zum Fernsehen – Streaming-Sites und YouTube. Dies galt bald auch für das Radio und andere Medien. Nachrichten gingen online, was die großen traditionellen Medien in Bedrängnis brachte und ihr Überleben in Frage stellte. Der Verkauf von Produkten – das Einkaufen – verlagerte sich ins Internet, ebenso wie die Schaffung von Portalen, auf denen Menschen chatten, Nachrichten versenden und kommunizieren und virtuelle Versionen ihrer selbst erstellen können.

Die jüngste Revolution besteht darin, dass diese verschiedenen Elemente unter der Macht großer Technologieunternehmen – wie Facebook – zusammengeführt wurden. Während das Internetzeitalter der späten 1990er und frühen 2000er Jahre ein einzigartiger Wilder Westen war, erinnert das neue Zeitalter eher an die Ära der Robber Barons in den USA des späten 19. Jahrhunderts – die Monopole und Trusts, die die Industrie durch horizontale und vertikale Integration beherrschten.

Die großen Technologieunternehmen sind inzwischen so groß, dass sie sich große Teile des Internets einverleibt haben und die Art und Weise kontrollieren, wie die meisten Informationen und Kommunikationen fließen.

Ein Ausfall wie der vom Montag ist kein Einzelfall. In der Vergangenheit sind bereits mehrere große Tech-Websites zusammengebrochen, meist nur für kurze Zeit. Auch die Zahl der Cybervorfälle hat in den letzten Jahren zugenommen, darunter auch Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen, sei es in Israel, den USA oder an anderen Orten.

Die Frage, die sich Regierungen zunehmend stellen sollten, ist, wie sie Kommunikations- und wichtige Internetsysteme im Falle eines Ausfalls großer Unternehmen, die „too big to fail“ sind, replizieren oder aufrechterhalten können.

Dies ist kein willkürliches Gedankenexperiment.

Die Welt tritt in eine Ära der Unsicherheit ein, die sich nicht nur in der Pandemie, sondern auch im Wettbewerb der Großmächte widerspiegelt. Denn die nach dem Kalten Krieg entstandene Weltordnung, die zur globalen Vorherrschaft der Vereinigten Staaten führte, hat sich nun auf eine Liga autoritärer Länder verlagert, die mit Washington und den westlichen Demokratien im Streit liegen.

Die meisten von ihnen zensieren auch bestimmte Teile des Internets oder fürchten eine breite Nutzung des Internets durch die Bürger insgesamt. Dazu gehören die Türkei, der Iran, China, Russland und andere Staaten.

Große Technologieunternehmen müssen oft die Forderungen autoritärer Regime, gegen sie vorzugehen, mit ihren eigenen Budgets und Geschäftszielen abwägen. Das bedeutet in manchen Fällen, dass sie sich den autoritären Regimen beugen.

So haben beispielsweise Big-Tech-Unternehmen nach Beschwerden westlicher Politiker einige Informationen als „Fehlinformationen“ bezeichnet, um während der Pandemie einen öffentlichen Dienst zu leisten. Manchmal kommen sie auch autoritären Forderungen nach, Gruppen zu entfernen, die mit Dissidenten in Ländern wie der Türkei in Verbindung stehen. Mit diesen Fragen müssen sie sich auseinandersetzen.

Große autoritäre Regime könnten erkennen, dass Big Tech die weiche Schattenseite der westlichen Demokratien ist. Wenn sich genügend Menschen bei allem, was sie tun, auf einen oder zwei Tech-Giganten verlassen, entsteht eine Verwundbarkeit wie in Pearl Harbor. Nur ist sie in diesem Fall noch größer als Pearl Harbor, weil sie so viel von dem, was in der Welt passiert, abhängt.

Wird Big Tech in einer Zukunft, in der die Konflikte zwischen den USA und anderen Regimen zunehmen, ein Ziel sein? Und wie wird sie reagieren, wenn sie nicht von Regierungen, die ein Interesse an der Aufrechterhaltung ihrer Sicherheit haben, reguliert und genau überwacht wird?

Haben Ländergruppen wie die Five Eyes (Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und die USA) ein Interesse daran, die Funktionsweise von Dingen wie WhatsApp zu schützen?

Es stimmt zwar, dass die Unternehmen, die diese Plattformen betreiben, privat sind, aber die westlichen Regierungen haben verstanden, dass es bei großen Unternehmensnetzen – seien es Telefongesellschaften, der Rundfunk, die Bahn oder das Transportwesen – selbst wenn einige Aspekte der Industrie privat sind, notwendig ist, diese Industrien in Zeiten der Gefahr zu nutzen.

Genau aus diesem Grund gibt es in den USA ein Notrufsystem. Regierungen, die die Rolle von Big Tech in unserem Leben zu schätzen wissen, täten gut daran, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie einspringen und diese Systeme aufrechterhalten können, falls sie angegriffen werden oder in Zukunft ausfallen sollten.

Sie sollten in Erwägung ziehen, diese Systeme zu duplizieren oder zu archivieren, anstatt sich dabei auf private Unternehmen zu verlassen. Es besteht kein Zweifel, dass es bereits eine Partnerschaft zwischen großen Regierungen und Big Tech gibt, denn Nachrichtenübermittlung, z. B. im Zusammenhang mit Impfstoffen, ist bereits Teil der Art und Weise, wie große westliche Regierungen Big Tech zur Verbreitung von Informationen ermutigen. Es gibt bereits einen Dialog.

Unreguliert und ohne Kontrollen und Gegenkontrollen könnte Big Tech eine Bedrohung für den Westen darstellen; diese Erkenntnis ist eine der wichtigsten Lehren aus dem jüngsten Störfall.