Studie zeigt: Vollständig geimpfte Länder haben die höchste Zahl neuer COVID-Fälle

childrenshealthdefense.org: Die Autoren einer Studie, die am 30. September im European Journal of Epidemiology Vaccines veröffentlicht wurde, sagten, dass das alleinige Vertrauen auf die Impfung als primäre Strategie zur Eindämmung von COVID-19 und seiner negativen Folgen „überdacht werden muss„.

Eine Studie, die am 30. September im von Experten begutachteten European Journal of Epidemiology Vaccines veröffentlicht wurde, fand „keinen erkennbaren Zusammenhang“ zwischen dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung und neuen COVID-Fällen.

Vielmehr ergab die Studie, dass die am stärksten geimpften Länder die höchste Zahl neuer COVID-Fälle aufwiesen, basierend auf der Analyse von Daten, die während eines siebentägigen Zeitraums im September erhoben wurden.

Die Autoren sagten, dass das alleinige Vertrauen auf die Impfung als primäre Strategie zur Eindämmung von COVID-19 und seiner negativen Folgen „neu untersucht werden muss“, insbesondere in Anbetracht der Delta-Variante (B.1.617.2) und der Wahrscheinlichkeit künftiger Varianten.

Sie schrieben:

„Möglicherweise müssen neben der Erhöhung der Impfraten auch andere pharmakologische und nicht-pharmakologische Interventionen ergriffen werden. Eine solche Kurskorrektur, vor allem im Hinblick auf die politische Argumentation, ist angesichts der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Impfstoffe in der Praxis von größter Bedeutung“.

Im Rahmen der Studie untersuchten die Forscher den Zusammenhang zwischen dem prozentualen Anteil der vollständig geimpften Bevölkerung und den neuen COVID-Fällen in 68 Ländern und 2.947 US-Bezirken, die über eine zweite Impfdosis verfügten, sowie den verfügbaren COVID-Falldaten.

Für die sieben Tage vor dem 3. September berechneten die Forscher für jedes Land die COVID-Fälle pro eine Million Menschen sowie den Prozentsatz der Bevölkerung, der vollständig geimpft war.

Abbildung-1-Diagramm

Verhältnis zwischen den Fällen pro 1 Million Menschen (in den letzten 7 Tagen) und dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung in 68 Ländern (Stand: 3. September 2021)

Bemerkenswert ist, dass Israel, wo mehr als 60 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind, während des siebentägigen Zeitraums die meisten COVID-Fälle pro 1 Million Einwohner aufwies.

In Island und Portugal, wo mehr als 75 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind, gab es mehr COVID-Fälle pro eine Million Menschen als in Ländern wie Vietnam und Südafrika, wo nur etwa 10 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind.

In den US-Bezirken war der Median der neuen COVID-Fälle pro 100.000 Einwohner während des siebentägigen Zeitraums in allen Kategorien des prozentualen Anteils der vollständig geimpften Bevölkerung ähnlich.

Prozentsatz der Landkreise, in denen zwischen zwei aufeinanderfolgenden 7-Tage-Zeiträumen ein Anstieg der Fälle zu verzeichnen war, nach Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung in 2947 Landkreisen (Stand: 2. September 2021)

Die Forscher stellten fest, dass die Zahl der neuen COVID-Fälle in den einzelnen Bezirken je nach Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung stark variiert. Es gab auch keine signifikanten Anzeichen dafür, dass die COVID-Fälle in den Bezirken zurückgingen, in denen ein höherer Prozentsatz der Bevölkerung vollständig geimpft war.

Von den fünf Bezirken mit dem höchsten Prozentsatz an vollständig geimpfter Bevölkerung (99,9 % – 84,3 %) wurden vier von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) als Bezirke mit „hoher“ Übertragung eingestuft.

Drei der vier als „hoch“ eingestuften Bezirke wiesen Impfquoten von 90 % oder mehr auf. Umgekehrt wiesen von den 57 Bezirken, die von der CDC als „niedrige“ Übertragung eingestuft wurden, 15 Bezirke eine Durchimpfungsrate von 20 % oder weniger auf.

Die Ergebnisse zeigten auch keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen den COVID-Fällen und den Durchimpfungsraten, wenn eine einmonatige Verzögerung berücksichtigt wurde, um dem Zeitraum von 14 Tagen Rechnung zu tragen, den ein Impfstoff benötigt, um als wirksam zu gelten.

Die Autoren schlugen vor, dass eine Kurskorrektur erforderlich ist, da eine Erhöhung der Impfraten nicht ausreicht. „Eine solche Kurskorrektur, insbesondere in Bezug auf die politische Darstellung, ist angesichts der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Impfstoffe in der Praxis von größter Bedeutung“, schreiben sie.

Die Autoren zitieren Daten des israelischen Gesundheitsministeriums, die zeigen, dass die Wirksamkeit von zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer zur Vorbeugung von SARS-CoV-2-Infektionen bei 39 % liegt – wesentlich niedriger als die in der Studie angegebene Wirksamkeit von 96 %.

Neue Forschungsergebnisse zeigen auch, dass die aus dem COVID-Impfstoff von Pfizer gewonnene Immunität möglicherweise nicht so stark ist wie die natürliche, durch Infektion erworbene Immunität.

Ein erheblicher Rückgang der Immunität aus mRNA-Impfstoffen sechs Monate nach der Immunisierung wurde ebenfalls berichtet, zusammen mit einer steigenden Zahl von Durchbruchsfällen unter den vollständig Geimpften, so die Forscher.

Die Autoren sagten, dass die Stigmatisierung der Bevölkerung durch Impfstoffe mehr schaden als nützen kann und dass nicht-pharmakologische Präventionsmaßnahmen erneuert werden müssen, um zu lernen, mit COVID zu leben, „so wie wir auch 100 Jahre später noch mit verschiedenen saisonalen Abwandlungen des Influenzavirus von 1918 leben“.

Durchbruchsfälle werden deutlich unterreportiert, während die FDA Daten zu Auffrischungsimpfungen überprüft

Die Zahl der geimpften Personen, die positiv auf COVID getestet werden, nimmt zu, und Ärzte in Ohio melden mehr Durchbruchsfälle in allen Krankenhaussystemen.

Allerdings werden nur bestimmte Arten von COVID-Durchbrüchen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene gemeldet, so dass Patienten mit leichten Fällen nicht erfasst werden.

„Wir schätzen, dass die tatsächliche Situation zwei- bis zehnmal so hoch ist wie die Zahl der gemeldeten positiven Fälle“, sagte Dr. David Margolius, Abteilungsleiter für Innere Medizin am MetroHealth in Cleveland.

„Es ist immer noch selten, aber ich bekomme täglich ein Dutzend COVID-positive Fälle in meinen Korb, und in der Regel sind drei oder vier von ihnen geimpft worden“, so Margolius.

Das Gesundheitsministerium von Ohio und die CDC melden nur Durchbruchsfälle bei Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, oder Fälle, die zum Tod führen.

Die CDC erklärte, sie habe diese Änderung im Mai vorgenommen, um „die Qualität der gesammelten Daten über Fälle von größter klinischer und öffentlicher Bedeutung zu maximieren“.

Bis zum 27. September wurden der CDC aus 50 US-Bundesstaaten und Territorien 22.115 Patienten mit einer COVID-Impfstoff-Durchbruchsinfektion gemeldet, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder starben.

Laut CDC sind die der Behörde gemeldeten COVID-Impfstoff-Durchbruchsinfektionen eine Untererfassung aller SARS-CoV-2-Infektionen bei vollständig geimpften Personen, insbesondere bei asymptomatischen oder leichten Infektionen.

Außerdem beruht die nationale Überwachung auf passiven und freiwilligen Meldungen, und die Daten sind nach Angaben der CDC weder vollständig noch repräsentativ.

Laut NBC Boston meldeten die Gesundheitsbehörden von Massachusetts am Dienstag fast 4.000 neue Durchbruchsfälle in der vergangenen Woche und 46 weitere Todesfälle.

In der letzten Woche wurden 3.741 neue Durchbruchsfälle gemeldet, und 125 weitere geimpfte Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Damit steigt die Gesamtzahl der Durchbruchsfälle in Massachusetts auf 40.464 – bei 4,63 Millionen geimpften Menschen – und die Zahl der Todesfälle unter den Menschen mit Durchbruchsinfektionen auf 300.

Nach Angaben des Vermont Daily Chronicle, der sich auf Statistiken des Gesundheitsministeriums von Vermont beruft, waren 76 % der COVID-Todesfälle im September Durchbruchsfälle, wobei nur acht der 33 Vermonter, die starben, nicht geimpft waren.

Bis Dienstag waren 88 % aller berechtigten Vermonter ab 12 Jahren mit mindestens einer Impfung geimpft worden.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Ben Truman, sagte, dass die meisten der Todesopfer des Impfdurchbruchs“ ältere Menschen waren. Da sie zu den ersten Geimpften gehörten, hatten die älteren Menschen in Vermont mehr Zeit, um potenziell zu einem Impfstoff-Durchbruchsfall zu werden“, sagte er.

Der Washington Post zufolge sagte Dr. Peter Marks, Direktor des Zentrums für Biologika-Evaluierung und -Forschung der US-Arzneimittelbehörde (FDA), am Dienstag, dass die aktualisierten Daten dafür sprechen könnten, dass alle Menschen ab 18 Jahren Anspruch auf eine COVID-Impfung haben, dass die Behörde aber abwarten müsse, ob ihre externen Berater zustimmen.

Marks äußerte sich während eines Webinars, in dessen Rahmen sich die FDA darauf vorbereitet, am 14. und 15. Oktober mit ihren externen Beratern über die Zulassung der COVID-Auffrischungsimpfungen von Moderna und Johnson & Johnson zu beraten.