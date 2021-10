Wales: 87 % der hospitalisierten Covid-Patienten sind geimpft

Nach den jüngsten Daten, die von den Gesundheitsbehörden in Wales (Vereinigtes Königreich) veröffentlicht wurden, entfielen in der vergangenen Woche satte 87 % aller neuen Covid-Krankenhauseinweisungen auf geimpfte Personen – und das, obwohl 69 % der Bürger als „vollständig geimpft“ gelten.

Die Daten zeigen auch, dass 63 % der Personen, die positiv auf Corona getestet wurden, geimpft waren. In 99 Prozent der Fälle handelte es sich um Personen unter 60 Jahren.

According to new stats from Public Health Wales:



-99% of people who tested positive for Covid in the past week were under 60 years old



-63% were vaccinated



-87% of COVID hospitalizations were vaccinated.



Interesting numbers.