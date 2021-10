Das Weiße Haus fordert die Gouverneure auf, sich auf die Impfung von Kleinkindern vorzubereiten, auch wenn die FDA sie noch nicht genehmigt hat. Ein Kinderarzt sagt: „Nicht so schnell“.

childrenshealthdefense.org: Das Weiße Haus forderte die Bundesstaaten am Dienstag auf, sich darauf vorzubereiten, Kinder ab 5 Jahren bis Anfang November zu impfen, obwohl die US-Arzneimittelbehörde FDA den COVID-Impfstoff von Pfizer für Kinder unter 12 Jahren noch nicht zugelassen hat und obwohl Wissenschaftler und Kinderärzte Sicherheitsbedenken geäußert haben.

In einem privaten Telefongespräch mit den Gouverneuren der Nation am Dienstag forderte das Weiße Haus die Staaten auf, sich darauf vorzubereiten, Kinder ab 5 Jahren bis Anfang November zu impfen. Ein Beamter des Weißen Hauses sagte, der Anruf sei in Erwartung der Zulassung des Impfstoffs COVID von Pfizer für die Notfallverwendung (EUA) in den kommenden Wochen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erfolgt.

Nach Angaben von NBC News hat die Regierung Biden 65 Millionen pädiatrische Dosen des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech gekauft – genug, um schätzungsweise 28 Millionen Kinder zu impfen, die in Frage kämen, falls die US-Arzneimittelbehörde (FDA) den Antrag von Pfizer auf Impfung der jüngeren Altersgruppe genehmigen würde.

In Erwartung eines positiven Bescheids der FDA begann die Regierung mit der Planung von Impfmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den Bundesstaaten, Apotheken und Ärzteverbänden. In einem Planungsdokument teilte die Behörde letzte Woche mit, dass der Impfstoff für Kinder innerhalb einer Woche nach der Genehmigung durch die FDA an Tausende von Standorten geliefert werden wird.

Der pädiatrische Impfstoff von Pfizer wird in Packungen mit 100 Dosen verteilt. Jede Dosis entspricht einem Drittel der Dosis, die Erwachsenen verabreicht wird, und wird von Einrichtungen, die an einem Bundesprogramm teilnehmen, das die kostenlose Abgabe der Impfung garantiert, kostenlos abgegeben. Einige Staaten planen, den Impfstoff über die Schulen zu verteilen.

„Wir haben uns einen großen Vorrat gesichert und werden ein Zuteilungs-, Bestell- und Verteilungssystem einrichten, das dem ähnelt, das wir für die anderen Impfstoffe verwendet haben“, sagte Bidens COVID-Koordinator im Weißen Haus, Jeff Zients, in einem Telefonat mit Gouverneuren, das ABC News erhalten hat.

„Es ist erschütternd zu hören, dass die Regierung Biden bereits 65 Millionen Dosen pädiatrischer COVID-Impfstoffe gekauft hat“, sagte Dr. Elizabeth Mumper, Kinderärztin und CEO des Rimland Center for Integrative Medicine. „Die Impfung von Kindern ist nicht der Ausweg aus der Pandemie.

In einer E-Mail an The Defender sagte Mumper, sie hoffe, das Weiße Haus werde die folgenden Daten berücksichtigen:

99,998 % der Patienten unter 18 Jahren überleben COVID

COVID-„Impfstoffe“ wurden keinen angemessenen Langzeitsicherheitsstudien unterzogen

Nach den neuesten verfügbaren Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (Meldesystem für unerwünschte Ereignisse) wurden bis zum 1. Oktober insgesamt 21 298 unerwünschte Ereignisse gemeldet, davon 1 284 als schwerwiegend eingestufte und 22 gemeldete Todesfälle (zwei der 22 Todesfälle waren Selbstmorde) in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen

bei gesunden Jugendlichen, denen COVID-„Impfstoffe“ verabreicht wurden, traten Blutgerinnsel, Herzmuskelentzündung, Menstruationsstörungen, neurologische Symptome und extreme Müdigkeit auf

die meisten COVID-Fälle werden von Erwachsenen auf Kinder übertragen – Kinder stellen keine nennenswerte Bedrohung für ältere und gefährdete Menschen dar

Denken Sie daran, so Mumper, dass die COVID-Injektionen die Übertragung nicht verringern, dass die Geimpften sich anstecken und COVID verbreiten können und dass wir bei Kindern zunächst einmal keinen Schaden anrichten sollten.

FDA tagt am 26. Oktober zu Pfizer-Impfstoff für Kinder, Experten bezweifeln Notwendigkeit und Sicherheit

Pfizer und BioNTech sagten diesen Monat, dass sie einen Antrag auf EUA für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren gestellt haben, um eine niedrigere Dosis ihres Impfstoffs zu erhalten. Der beratende Ausschuss der FDA wird am 26. Oktober zusammentreten, um den Antrag zu erörtern.

An der Studie von Pfizer mit Kindern im Grundschulalter nahmen Freiwillige aus den USA, Finnland, Polen und Spanien teil. Genaue Angaben über die Wirksamkeit der Impfstoffe in klinischen Studien mit Kindern wurden nicht veröffentlicht, obwohl Pfizer sagte, die Studie zeige, dass die geringere Dosierung „sicher und wirksam“ sei.

Laut Alex Berenson, ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 12 Romanen und zwei Sachbüchern – und derzeitiger Autor der Substack-Publikation „Unreported Truths“ – zeigten die klinischen Daten von Pfizer zu seinem COVID-Impfstoff für 5- bis 11-Jährige keine Hinweise auf einen tatsächlichen gesundheitlichen Nutzen für die Kinder, die ihn erhielten.

„Mit anderen Worten, was Pfizer in seiner Studie mit 2.300 Kindern gezeigt hat, ist, dass seine mRNA-Dosen Ihre Kinder dazu bringen können, Spike-Proteine zu bilden (und Nebenwirkungen haben)“, sagte Berenson.

„Laut der Pressemitteilung von Pfizer vom 20. September, in der die Ergebnisse der Studie bekannt gegeben wurden, hat die Studie nicht gezeigt, dass der Impfstoff die Zahl der Krankenhausaufenthalte (die bei gesunden Kindern praktisch nicht vorkommen) oder auch nur die Zahl der leichten Fälle reduziert“, so Berenson.

In der Pressemitteilung von Pfizer wird nirgends behauptet, dass der Impfstoff dazu beiträgt, dass Kinder gesünder bleiben, erklärte Berenson. „Aber es wurden Nebenwirkungen festgestellt, die im Allgemeinen mit denen vergleichbar sind, die bei Teilnehmern im Alter von 16 bis 25 Jahren beobachtet wurden“, sagte er. „Mit anderen Worten: (manchmal starke) Kopfschmerzen, Müdigkeit und Fieber.“

„Klinisch signifikante Myokarditis?“ fragte Berenson. „Who knows? Bei kaum 1.000 Jungen, die den Impfstoff erhalten, könnten selbst relativ häufige Nebenwirkungen unbemerkt bleiben.“

Pfizer erklärte in seiner Pressemitteilung, dass die Daten der klinischen Studie für Kinder nicht dazu dienen, aussagekräftige Schlussfolgerungen über die Fähigkeit des Impfstoffs, Krankheiten oder Krankenhausaufenthalte zu verhindern, zu ziehen.

„Stattdessen untersuchten die Forscher die Antikörperspiegel und verglichen sie mit den Spiegeln bei Erwachsenen, die einen hohen Schutz gewährten. Es wird erwartet, dass die Aufsichtsbehörden diese Immunreaktionen mit den Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs in der erwachsenen Bevölkerung vergleichen“, heißt es in der Mitteilung.

COVID keine „außergewöhnliche“ Bedrohung für Kinder

Matthew Yglesias, Autor, Redakteur und Senior Fellow am Niskanen Center, reagierte auf die Nachricht mit den Worten: „Schwere Fälle [von COVID] sind bei Kindern so selten, dass es extrem schwierig ist, eine Studie mit ausreichender statistischer Aussagekraft durchzuführen, um festzustellen, ob man sie verhindern kann.“

Ob Eltern die Impfstoffe für ihre Kinder annehmen werden, ist noch ungewiss und könnte von den in den kommenden Wochen veröffentlichten Details der klinischen Studie abhängen, berichtete ABC News.

In einer Umfrage der Kaiser Family Foundation vom September stellte sich heraus, dass nur ein Drittel der Eltern mit Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren bereit ist, ihre Kinder sofort impfen zu lassen, während ein weiteres Drittel erst einmal abwarten möchte.

Insgesamt gilt die Wahrscheinlichkeit, dass bei Kindern negative Folgen der COVID-Impfung auftreten, immer noch als deutlich geringer als bei Erwachsenen. Nach einer Schätzung der American Academy of Pediatrics und der Children’s Hospital Association führten am 7. Oktober weniger als 2 % aller COVID-Fälle bei Kindern zu einem Krankenhausaufenthalt.

Von den 45 Staaten, die Statistiken über die COVID-Mortalität vorlegten, waren 0,00 % bis 0,26 % aller COVID-Todesfälle Kinder, wobei sieben Staaten keine Todesfälle bei Kindern meldeten. In den Staaten, die Bericht erstatteten, endeten nur 0,00%-0,03% aller COVID-19-Fälle bei Kindern mit dem Tod.

Wie The Defender am 12. Oktober berichtete, ähneln die Risiken für ungeimpfte Kinder den Risiken für geimpfte Menschen in ihren 50ern, wie jüngste Daten aus King County, Washington, zeigen, das über einige der detailliertesten COVID-Daten des Landes verfügt.

„COVID ist eine Bedrohung für Kinder. Aber es ist keine außergewöhnliche Bedrohung“, sagte Dr. Alasdair Munro, ein Spezialist für pädiatrische Infektionskrankheiten an der Universität Southampton, in einem Tweet. „Es ist etwas ganz Normales. Im Allgemeinen sind die Risiken einer Ansteckung ähnlich wie bei anderen Atemwegsviren, über die man wahrscheinlich nicht viel nachdenkt.“