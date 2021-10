„Biometrische Gesichtskontrollen“ für Flugpassagiere

Delta hat sich kürzlich mit der U.S. Transport Security Administration (TSA) zusammengetan, um biometrische Gesichtsdaten zur Rationalisierung des Check-in und der Sicherheitskontrollen in Atlanta einzusetzen, während Emirates vorschlug, dass Fluggäste noch mindestens zwei Jahre lang Masken tragen müssen. Außerdem plädiert SITA für die Integration von Gesundheitskontrollen in das Reise-Ökosystem rund um den Globus.

Delta arbeitet mit der TSA an biometrischen Verfahren für die Luftfahrt

Dank der neuen Partnerschaft können Passagiere die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen in Atlanta ohne eine Bordkarte aus Papier oder einen physischen staatlichen Ausweis passieren.

Stattdessen können die Kunden nach der Registrierung über die TSA-App und der Bestätigung ihrer Identität ihr Gesicht über Kameras zur Gesichtsverifizierung am Flughafen scannen lassen.

Der Scanvorgang verschlüsselt die Bilder der Passagiere und sendet sie dann über einen sicheren Kanal ohne biografische Daten an den biometrischen Abgleichdienst der US-Zollbehörde (CBP).

Die CBP überprüft dann die Identität des Kunden anhand von Regierungsbeständen und sendet einen Indikator zurück, der dem Kunden die Weiterreise ermöglicht.

Delta stellte klar, dass Personen, die das System nicht in Anspruch nehmen wollen, sich dagegen entscheiden können.

Das neue biometrische System wird in den kommenden Wochen zunächst am südlichen Sicherheitskontrollpunkt in Atlanta zu sehen sein und dann bis Ende des Jahres auf die Gepäckabgabe und den Boarding-Bereich ausgeweitet werden. Delta bestätigte außerdem, dass es beabsichtigt, die Technologie im nächsten Jahr auf weitere Drehkreuze auszuweiten.

Emirates SVP schlägt Masken in Flugzeugen für weitere zwei Jahre vor

Diese Behauptung wurde von Zack Zainal Abidin, Senior Vice President der Emirates Group Security, am Sonntag auf einer Luftsicherheitskonferenz in Dubai aufgestellt.

The National News berichtete über die Behauptungen, die Abidins Warnung über die Wahrscheinlichkeit von maskenfreiem Reisen hervorhoben.

Dem Manager zufolge stellt die Pandemie nach wie vor eine Herausforderung für den Luftsicherheitssektor dar.

Abidin wies insbesondere darauf hin, dass die Gesichtserkennung nicht mehr ausreicht, da die Bedrohungen, einschließlich des Terrorismus, immer raffinierter werden und die Maskenerkennung immer noch nicht so genau ist wie herkömmliche biometrische Systeme für das Gesicht.

Auch die Erkennung von Fingerabdrücken ist laut Abidin ein Problem, da die biometrische Technologie aufgrund der erforderlichen körperlichen Distanz für die Passagiere weniger sicher ist.

„Dies sind die neuen Technologien, die aufgrund der durch die Pandemie geschaffenen Bedingungen erforscht und erweitert werden müssen“, so Abidin.

SITA fordert eine stärkere Integration von Gesundheitsausweisen

Die Herausforderungen, denen sich die Biometrie stellen muss, sind nicht die einzigen, denen sich Flughafensysteme stellen müssen. Laut dem Spezialisten für Luftverkehrskommunikation führt die Notwendigkeit, dass Passagiere während der Pandemie einen Gesundheitsnachweis vorlegen müssen, zu einer erheblichen Verringerung der Kapazität der Flughäfen und zu längeren Abfertigungs- und Wartezeiten.

„Während wir uns öffnen, müssen wir unbedingt die verschiedenen Möglichkeiten der digitalen und nahtlosen Weitergabe von Gesundheitsnachweisen in ein einziges Konzept für das weltweite Reise-Ökosystem integrieren“, schrieb Sherry Stein, Leiterin des Bereichs Technologie bei SITA Americas, in einem Blogbeitrag.

Laut der Technologieexpertin wäre dies die einzige Möglichkeit, die Wartezeiten beim Check-in zu verkürzen und die Selbstbedienung wiederherzustellen, um Zeit, Verwirrung und Staus für die Passagiere zu vermeiden.

„Und vor allem können wir den Reisenden die Gewissheit geben, dass sie, egal wo auf der Welt, in das Land einreisen und wieder nach Hause zurückkehren dürfen“, erklärte sie.

Zu diesem Zweck hat SITA kürzlich Health Protect ins Leben gerufen, eine Initiative, die darauf abzielt, die Überprüfung des Gesundheitszustands in die Reiseprozesse von Fluggesellschaften und Flughäfen zu integrieren.

„Die Integration von SITA Health Protect ermöglicht den Self-Service-Check-in – sei es über das Internet, per Handy oder am Kiosk -, während bei der Passagiervorverarbeitung überprüft wird, ob die Passagiere über einen Ausweis für vertrauenswürdige Reisende verfügen und an Bord gehen dürfen“, so Stein weiter.

Die Pandemie habe verheerende Auswirkungen auf unsere Branche gehabt, so Stein, und doch habe sie auch den Blick auf die Beschleunigung des digitalen Fortschritts gelenkt.

„Dies ist heute, während wir uns erholen und uns bemühen, die Bequemlichkeit der Reisenden und die betriebliche Qualität zu verbessern, von entscheidender Bedeutung. Aber es wird auch die Widerstandsfähigkeit unserer Prozesse erhöhen, sollten wir in Zukunft mit einer weiteren Epidemie oder globalen Pandemie konfrontiert werden“, schloss sie.