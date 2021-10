Laut Le Temps (Schweiz) wusste die libanesische Zentralbank seit 2016, dass das Land bankrott gehen würde [1]. Die sensiblen Informationen wurden vom Internationalen Währungsfonds (IWF) auf Ersuchen von Riad Salamé verschleiert. Die geplante Katastrophe hat also stattgefunden.

Am 9. April 2016 übergab der IWF-Delegierte für den Libanon, der Spanier Alvaro Piris, dem Direktor der libanesischen Zentralbank, Riad Salamé, einen Zwischenbericht. Dieses Dokument war alarmierend. Auf Wunsch von Herrn Salamé hat der IWF jedoch die entscheidenden 14 Seiten verschleiert.

Der IWF wurde damals von der franco-US Christine Lagarde, der heutigen Präsidentin der Europäischen Zentralbank, geleitet [2].

Es erscheint also, dass der Zusammenbruch des Libanon hätte verhindert werden können, aber nicht aufgrund des mitschuldigen Bündnisses zwischen Riad Salamé und dem IWF verhindert wurde. Es geht also nicht mehr nur um Misswirtschaft und Korruption, der Bankrott des Libanon ist das Ergebnis einer Verschwörung, an der die Führer des IWF beteiligt sind. Nur ein paar Eingeweihte, wie Fouad Siniora, konnten ihr Vermögen rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Libanon wird im November Verhandlungen mit dem IWF über Rettungsmittel beginnen. Seine Delegation wird von dem stellvertretenden Premierminister Saadé Chami geleitet, einem berühmten Unbekannten. Er soll die PSNS vertreten, aber diese Partei hat ihn nie anerkannt, und der Abgeordnete Assaad Hardane, der ihn ernannt hat, hat eine Spaltung der Partei herbeigeführt.

Saadé Chami verdankt seine Karriere dem ehemaligen Premierminister Fouad Siniora, der selbst ehemaliger Buchhalter von Rafik Hariri war. Er war… Direktor des Zentrums für technische Unterstützung des IWF für den Nahen Osten. Er war aktiv daran beteiligt, den Bericht von 2016 zu vertuschen.