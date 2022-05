Das Weltwirtschaftsforum schließt nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern. „Den Zustand der Welt verbessern“, wirklich?

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang in der ganzen Welt tätig war. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020).

Auf dem Weg zur Deglobalisierung – die zunehmende Irrelevanz des WEF?

Am 26. Mai endete das WEF 2022 nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit einem Wimmern. Wenn Mainstream-Journalisten beginnen, den Nutzen des WEF infrage zu stellen, sollte die Welt zuhören.

Sie fragten, inwieweit der Slogan des WEF, „Engagiert für die Verbesserung des Zustands der Welt“, relevant sei.

Verbesserung des Zustands der Welt – wirklich?

Was haben das WEF und all die illustren Teilnehmer des Treffens in Davos getan, um den Ukraine-Krieg zu beenden? Nichts. Gar nichts.

Professor Schwab hat nicht einmal angeboten, für den Frieden zu vermitteln. Stattdessen stellte er per Video den ukrainischen Präsidenten Zelenskyy vor, der sich in seinem braunen T-Shirt an das WEF wandte – ein Braun, das sonst und während des Zweiten Weltkriegs mit der Nazifarbe in Verbindung gebracht wurde – Zufall?

In einem aggressiven Ton forderte Zelenskyy vom Westen weitere Milliarden an Geld und Waffen, um mehr Russen zu töten. Er war sich darüber im Klaren, dass Frieden keine Option sei, sondern mehr Krieg gegen seinen Erzfeind, Russland.

Diesen Krieg zu gewinnen, ist in der Tat nicht die geringste Option, trotz aller westlichen Propaganda. Und Zelenskyy weiß das. Warum also einen sinnlosen Krieg fortsetzen, der Tausende und Abertausende von unschuldigen Menschen tötet, mehr Ukrainer als Russen? Anstatt die Gesprächs- und Verhandlungsvorschläge anzunehmen, die Ende März in Istanbul unterbreitet worden waren? Was ist die versteckte Agenda – oder vielleicht nicht so versteckt, da die NATO und nicht Zelenskyy das Sagen hat?

Stattdessen wurde Zelenskyy von den WEF-Besuchern mit stehenden Ovationen bedacht, vermutlich für Zelenskyys aggressiven, kriegerischen Ton und seine Forderungen nach mehr Feuer und Tötungsmacht seitens des Westens. Der Beifall war wie eine Verstärkung des propagierten und wahrhaft indoktrinierten Hasses auf Russland innerhalb des Forums und in der ganzen Welt. Das Forum, das sich aus Koryphäen zusammensetzt, wird als „Davos Man“ bezeichnet, für Personen, die von „Davos“ gekauft und verkauft werden.

Aber Professor Schwab, der Gründer und ewige CEO des WEF, der Oberherr der Gutmenschen der Welt, der sich „für die Verbesserung des Zustands der Welt“ einsetzt, hat keine Friedensvermittlung mit der einen Welt angeboten. Wie wäre das von der Welt aufgenommen worden? Vielleicht will der WEF sein zweideutiges Image zwischen „Gutes tun“ und „Richtiges tun“ beibehalten – oder beides, oder keines von beiden?

Können Sie sich das vorstellen? Kein einziges Wort zum Frieden, zur Suche nach einer Verhandlungslösung für den Frieden.

Seltsamerweise wurde der Frieden und das, was dafür getan werden könnte, anstatt noch mehr Tötungsmaterial zu schicken, während des viertägigen WEF-Forums kaum erwähnt. Spricht das nicht für sich selbst und für die Irrelevanz des WEF?

Vielleicht nicht. Schauen wir mal.

Natürlich gab es eine Vielzahl von Sitzungen hinter verschlossenen Türen. Sie waren geheim. Sie waren der breiten Öffentlichkeit nicht zugänglich. Dort werden und wurden die spielentscheidenden Entscheidungen getroffen. Was sich im offenen Forum abspielte, war reines Ablenkungsmanöver mit einem Hauch von Gedankenmanipulation.

Henry Kissinger, der berühmte, fast 100 Jahre alte Staatsmann der „Realpolitik“ (Mentor von Klaus Schwab), dem die „Öffnung“ Chinas für Präsident Nixon und die nachfolgenden US-Administrationen zugeschrieben wird, kam hinzu. Er wagte den Vorschlag, dass die Ukraine für den Frieden möglicherweise einige Gebiete an Russland abtreten müsse.

Er bezog sich dabei auf das mehrheitlich russische Donbas-Gebiet mit einer Fläche von etwa 45.000 km² und 4,1 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Die gesamte Ukraine hat eine Fläche von 604.000 Quadratkilometern und etwa 44,1 Millionen Einwohner, deren Zahl allerdings aufgrund der Kriegsflüchtlinge, die das Land verlassen, rapide abnimmt.

Das ist natürlich „Realpolitik“. Jeder ernsthafte Analytiker würde dem zustimmen. Zelenskyy war jedoch wütend und lehnte die Idee aggressiv ab; Kissinger wurde von einem von Zelenskyys Adjutanten verbal mit vier Buchstaben beleidigt.

Was den allgemeinen Tenor des globalistischen WEF betrifft, so entsprach Kissingers Versuch, eine Lösung zu finden, nicht der Agenda der Globalisten – ein weiterer Schritt weg von der Globalisierung durch Henry Kissinger? Hört die Welt zu? Oder ist es nur eine Farce?

Friedensverhandlungen?

Kurz nach Abschluss des WEF schlugen der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Präsident Putin vor, sich mit Zelenskyy zu Friedensverhandlungen zusammenzusetzen. Es war nicht klar, ob die beiden auch vorschlugen, diese Gespräche zu moderieren.

Putin sagte sofort zu und erklärte, er und der russische Außenminister Sergej Lawrow hätten solche Gespräche bereits mehrfach vorgeschlagen, seien aber immer abgelehnt worden.

Werden sie dieses Mal akzeptiert werden?

Zelenskyy hat sich noch nicht geäußert. Natürlich muss die NATO involviert werden, und die NATO muss „grünes Licht“ geben …

Es ist logisch, dass die NATO von der Idee wusste oder sie sogar initiierte. Andernfalls wäre die Ouvertüre der beiden Führungspersönlichkeiten (sic) – beides Stipendiaten der Akademie für „Young Global Leaders“ von Klaus Schwab – nicht möglich gewesen.

Warum wird uns etwas vorgegaukelt, was nicht der Fall ist?

Werden wir getäuscht?

Denken Sie daran, nichts ist Zufall, nichts ist so, wie es scheint, und Sie werden durch die Medien und eine endlose, hoch entwickelte Propaganda darauf trainiert, zu glauben, dass die Wahrheit eine Lüge ist und andersherum.

Und so halten sie euch verwirrt, sodass ihr lacht, wenn ihr schreien solltet und andersherum.

Wir werden wissen, dass unser Desinformationsprogramm vollständig ist, wenn alles, was die amerikanische Öffentlichkeit glaubt, falsch ist. – William J. Casey, CIA-Direktor (Oktober 2020)

Am überraschendsten waren die Bemerkungen von Frau von der Leyen, als sie die ukrainische Armee für die Fortschritte lobte, die sie gegen den russischen Bären gemacht hat (nicht ihre Worte) … und das von einer ehemaligen Verteidigungsministerin (Deutschland). Das ist sicher nicht naiv, sondern reine Lügenpropaganda – um mehr Geld von den Milliardären der Welt, der EU und einzelnen EU-Ländern zu bekommen? Oder um Ihnen einmal mehr vorzugaukeln, dass die Ukraine wirklich Fortschritte gegen Russland gemacht hat und vielleicht kurz davor steht, diesen Krieg zu gewinnen?

Mit kalter Logik ist das schwer zu glauben. Aber wenn es von ihr kommt, DER Eminenz der EG, und dazu noch als ehemalige deutsche Verteidigungsministerin, die sich mit Kriegsspielen auskennt, dann muss es wahr sein. Und das trotz aller Berichte unabhängiger Journalisten, die direkt aus den Kriegsgebieten berichten.

Unabhängige Berichte haben bestätigt, dass viele der Gräueltaten an der ukrainischen Zivilbevölkerung nicht von der russischen Armee, sondern von den ukrainischen Streitkräften verübt werden, einschließlich der Nazi-Azov-Bataillone – ja, es gibt mehr als eines.

Ja, es sind tödliche „False Flags“, die von den ukrainischen Landsleuten selbst verübt werden, und die westlichen Nachrichtensprecher wissen das, und Frau von der Leyen auch.

Warum sollten die Journalisten lügen? Sie haben alles zu verlieren, wenn sie die Wahrheit sagen. Sie machen einen unabhängigen Job und setzen ihr Leben aufs Spiel, nicht nur, weil sie an der Front sind, sondern auch, weil sie die Wahrheit sagen.

Ist unverhohlenes Lügen notwendig?

Wenn offenkundige Lügen am WEF notwendig sind, und das vom – seien wir ehrlich, nicht gewählten – Präsidenten der Europäischen Kommission (EK), dann ist das WEF sehr tief gesunken – und hat vielleicht ernsthaft seinen Einfluss auf die „Globalisierung“ verloren, nämlich Schwabs Traum von „Global Governance“. Gut, dass wir ihn los sind!

Das hoffen wir. Aber verlieren sie wirklich den Anschluss an die Globalisierung? Denn eine Täuschung jagt die nächste, und wir wissen nicht mehr, was echt und was unecht ist.

Das ist der Sinn der Sache. Unsere Gehirne werden schwächer und schwächer.

Irgendwann glauben wir alles, was die Matrix-Befehlsgeber sagen, und springen von einem Glauben zum nächsten. Am Ende springen wir von der Brücke in den Tod, wenn der Kommandant sagt, das sei das Beste, was wir für die Gesellschaft tun können.

Verwirrung macht uns gefügig.

Und die Welt wird diesen Deglobalisierungstrend bemerken, die intellektuelle Welt sowieso, selbst diejenigen, die dem jährlichen Oligarchen-Treffen des WEF treu geblieben sind.

Was ebenfalls bemerkenswert war und im Zusammenhang mit der „abnehmenden Nützlichkeit“ des WEF erwähnt werden sollte – keiner der wichtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt war anwesend: Weder Präsident Putin (er war höchstwahrscheinlich nicht eingeladen), noch Präsident Xi (er könnte entweder aus Solidarität mit dem russischen Führer oder wegen „covid“ und der Null-Covid-Politik, die China verteidigt, oder wegen beidem abgelehnt haben); und nicht einmal Joe Biden, der oberste Globalist selbst, war anwesend. Vielleicht hat er die Termine mit seiner Asienreise verwechselt.

Die Abwesenheit der drei Staats- und Regierungschefs trübte den Glanz des WEF und den Schein von Globalisierung und Global Governance, dem eigentlichen Ziel des Great Reset.

Stattdessen reiste Biden nach Südkorea und Japan, um Nordkorea mit zusätzlichen Sanktionen zu drohen, die der UN-Sicherheitsrat ablehnte, und um in Japan Unterstützung für seine aggressive Drohung gegenüber China zu sammeln, dass die USA in den Krieg ziehen würden, um Taiwan vor einem Angriff des Festlandes zu schützen. Bidens Gehirn muss vergessen haben, dass Taiwan bereits 1971 von der UNO als integraler Bestandteil Chinas erklärt wurde, was es historisch gesehen auch ist.

Vielleicht war dieser Fauxpas auch Teil des Schachspiels, um uns einmal mehr zu täuschen und noch mehr Verwirrung zu stiften.

Und zweitens, um Japans Unterstützung für den „Pandemie-Vertrag“ der WHO zu gewinnen, den er, Biden, initiiert und vorgeschlagen hat und der derzeit von der laufenden Weltgesundheitsversammlung diskutiert wird. Wenn er angenommen wird, würde er die WHO in eine WHT verwandeln – für World Health Tyranny.

Es ist kein Zufall, dass das WEF und die Weltgesundheitsversammlung oder der „Pandemievertrag“ parallel stattfinden. Der Pandemievertrag ist ein integraler Bestandteil des Great Reset des WEF. Alles ist miteinander verbunden.

Der „Pandemie-Vertrag“ der WHO liegt auf Eis

Hier sind die guten Nachrichten. Zumindest der erste Versuch, diesen doppelten Vertrag durchzusetzen, scheint von den afrikanischen Staaten blockiert zu werden. Das ist ein gutes Omen für die Welt, die von Afrika gerettet wird. Siehe dies.

Dies wäre ein klarer Schritt weg von der Globalisierung hin zur Souveränität der einzelnen Länder. Zugegeben, in diesem Stadium wäre es nur ein Sieg in einer Schlacht, die zu einem langen Krieg der Menschen gegen eine tyrannische Gesundheitsregierung unseres Globus – unserer Menschheit – werden könnte; und Kriege gegen noch mehr Tyrannei, die von den Globalisten aufgezwungen wird.

Ist dieser afrikanische Schritt vielleicht auch nur eine List, inszeniert, um uns glauben zu machen, „es sei noch nicht alles verloren“, so dass wir ein bisschen Vertrauen in das System zurückgewinnen, ein bisschen Aufschub? Hurra, es funktioniert!

Werden wir wieder getäuscht?

Im weiteren Verlauf wird man uns vielleicht sagen, dass die Afrikaner vom „Guten“ dieses Biden-Vorschlags überzeugt worden sind, dass der „Pandemie-Vertrag“ zum Wohle der Menschheit notwendig ist, um künftige Pandemien zu verhindern.

Alles ist möglich. Denken Sie daran, nichts ist Zufall, und alles hängt zusammen – und in diesem totalen Chaos – wie es scheint – sind wir hoffnungslos verloren und glauben, was uns gesagt wird, auch wenn Beweise und Logik uns etwas anderes oder das Gegenteil sagen mögen. Wir kommen nicht mehr zurecht. Wir glauben einfach, was man uns zu glauben vorgibt. Das ist kognitive Dissonanz auf Steroiden.

Lassen Sie mich hier eine persönliche Bemerkung einwerfen. Wir, das Volk, werden siegen. Nicht nur die Schlacht, sondern auch den Krieg. Die Sonne, das LICHT, ist auf unserer Seite.

Kein Schnee in Davos. Das WEF: „Ewiger Globalisten-Agenda-Pusher“

Dieses Jahr fand das WEF – der ewige Globalisten-Agenda-Pusher – in einem vorsommerlichen Davos statt, ohne Schnee, ohne schneebedeckte Dächer mit weiß uniformierten, gefährlich aussehenden, Maschinenpistolen tragenden, gesichtsbedeckten Polizisten und Militärs. Ohne Schnee ist das viel weniger beeindruckend.

Dennoch waren Polizei und Militär überall präsent, viele von ihnen versteckt, in Zivil, aber alle trugen eine diskrete Armbinde, die anzeigte, dass sie die Wächter des WEF-Schutzes waren.

Ab und zu belästigten sie einen Journalisten, der als kritisch bekannt war – natürlich nicht im Mainstream – nur zur Show und möglicherweise zur „Angstmacherei“ à la „Vorsicht vor Fehlverhalten, Sie sind in der Stadt des WEF“. Nun, ja, zumindest für diese 6 Tage, einschließlich der beiden Tage der Ankunft der Koryphäen am vergangenen Wochenende.

Dass sich die Welt vom Globalisierungswahn, dem Aushängeschild des WEF, eher abwendet, konnte man an verschiedenen Fronten beobachten. Oder ist das nur Wunschdenken? Täuschung im Verborgenen? Nichts ist, wie es scheint, und nichts ist Zufall.

Die geldbringende „grün-kapitalistische“ Agenda

Abgesehen davon, dass das WEF keinen Frieden vorschlägt, stand natürlich auch der Klimawandel auf der Tagesordnung. Das ist ein Muss auf jeder Weltveranstaltung. Es gibt einige tausend oder mehr Wissenschaftler, die ausgebildet wurden und zur Verfügung stehen, um diese schreckliche Theorie des Klimawandels zu verteidigen – den vom Menschen verursachten Klimawandel. Eine geldbringende grüne kapitalistische Agenda, gegen die nur sehr wenige Intellektuelle und Wissenschaftler zu argumentieren wagen.

Wie können Sie es wagen!!!

Jetzt präsentiert sich die Klimawandel-Diskussion in einem neuen Kleid. Es geht nicht mehr um das vom Menschen verursachte CO2, sondern um die Ozeane, die CO2 aufnehmen und wieder abgeben – um die Welt im Gleichgewicht zu halten. Ein perfektes System, das seit Abermillionen von Jahren funktioniert. Als ob die Wissenschaft das nicht schon vorher gewusst hätte. Die NASA untersucht dieses Phänomen seit über dreißig Jahren sowohl im Atlantik als auch im Pazifischen Ozean.

Die neue Wendung ist, dass die Kapazität des Ozeans aufgrund der missbräuchlichen CO2-Produktion durch den Menschen vielleicht nicht mehr ausreicht, um alles aufzunehmen. Nach all den Jahren einer völlig anderen Darstellung des Klimawandels werden wir plötzlich mit dieser verblüffenden Tatsache konfrontiert – mea culpa – wir einfachen Menschen sind dafür verantwortlich, dass so viel CO2 und andere Klimaverschmutzung freigesetzt und produziert wird, dass die Ozeane es nicht mehr aufnehmen können, nicht mehr in der Lage sind, Mutter Erde im Gleichgewicht zu halten, was die Ozeane getan haben, seit Mutter Erde existiert.

Vor etwa zwei oder drei Jahrzehnten sagte ein australischer Wissenschaftler auf der Grundlage umfangreicher Studien, dass sich nicht nur das Klima ständig ändert, dass es im Universum keinen Stillstand gibt, sondern dass der bei weitem wichtigste Einfluss auf das Klima von Mutter Erde die Sonne ist, die verschiedenen Phasen der Sonnenbewegungen.

Der Mensch hatte praktisch keinen Einfluss auf das Wetter-/Klimamuster der Erde.

Es gab lange Perioden, in denen sich die Sonne nicht bewegte, was vor etwa 700 Millionen Jahren zur so genannten „Schneeball-Erde“ führte. Dies ist, was Google zu sagen hat:

„Diese dramatischen „Snowball Earth“-Ereignisse ereigneten sich kurz hintereinander vor etwa 700 Millionen Jahren, und es gibt Hinweise darauf, dass die aufeinanderfolgenden globalen Eiszeiten die Voraussetzungen für die anschließende Explosion des komplexen, vielzelligen Lebens auf der Erde schufen.“ Siehe dies.

„Grüner Kapitalismus“ cum „Progressiver Neoliberalismus“

Wie dem auch sei – dieser wissenschaftliche Beweis passt nicht in die globalistische Agenda. Er wird nicht einmal erwähnt, um darüber zu streiten. Das Narrativ der globalen Erwärmung, das vor etwa drei Jahrzehnten damit begann, alles zu absorbieren, was mit „Umwelt“ zu tun hatte, wurde später in „Klimawandel“ umgewandelt. Es gab eine Zeit, in der sich die gesamte Umweltabteilung der Weltbank nur auf den Klimawandel konzentrierte. Das war das Narrativ, an das die Welt glauben musste – und immer noch muss sie damit indoktriniert werden.

Haben Sie eine Ahnung, warum?

Wenn die Menschheit mit ihrer Schuld konfrontiert wird, einer Schuld, die realistischerweise nicht geändert werden kann, weil die Schuld nicht real ist, so dass wir sie, ob wahr oder falsch, glauben müssen, um anfällig für Manipulationen zu werden, bietet sich das gesamte Klimawandel-Panorama für einen neuen GRÜNEN Stil des Kapitalismus cum Neoliberalismus an, wie diejenigen, die noch klar sehen können, bemerkt haben werden.

Aber kaum jemand scheint diese absurde Kontroverse zwischen der Klimapredigt der Elite und ihrer Anreise nach Davos in Hunderten von Privatjets zu bemerken, die den Züricher Flughafen verstopfen, und dann nehmen viele einen Hubschrauber, um in 20 Minuten nach Davos zu gelangen, anstatt die zweistündige Zugfahrt anzutreten.

Diese Milliardäre oder Möchtegern-Milliardäre scheren sich einen Dreck um CO2 und den „menschengemachten Klimawandel“. Das ist eine dieser uns ins Gesicht fliegenden Lügen, die wir so galant ignorieren.

Totale Verwirrung und Panikmache

Jetzt, da wir völlig verwirrt sind, was was ist und was wir glauben sollen – und unsere Gehirne verrückt spielen, weil sie sich ausruhen wollen – kommt der Große Reset mit der ganzen Wahrheit und nichts als der Wahrheit. Wir können nicht glauben, was uns präsentiert wird, also lachen wir und tun es als unmöglich und unwahr ab.

Um dem Ganzen noch mehr Nachdruck zu verleihen, hat Klaus Schwab den israelischen „Zukunftsforscher“ Yuval Noah Hariri angeheuert, der offenbar Klaus Schwabs engster Berater ist, wenn es um seine Traumwelt „Die 4. industrielle Revolution“ geht, eine vollständig digitalisierte Welt. Hariri produziert Videos in Hülle und Fülle, um die Menschen davon zu überzeugen, dass sie bloße „hackbare“ Tiere sind und irgendwann der Gehirnmanipulation unterworfen sein werden, entweder durch implantierte Chips oder direkt durch 5G-Ultrakurzwellen.

Das ist Teil der Panikmache, aber auch Teil der Wahrheitsfindung über ihre Absichten. Diese finstere Sekte muss ihre Absichten auf jede noch so verworrene Art und Weise offenlegen, damit ihre Pläne durchgesetzt werden können. Das ist Teil der Sektenregel.

Und da unsere Gehirne verletzlich sind und gechipt oder anderweitig manipuliert werden können, könnte die letzte Doktrin des Reset, „Du besitzt nichts, wirst aber glücklich sein“, ebenfalls wahr sein.

Globale Täuschung. Süchtig nach Fehlinformationen

Dies erinnert mich an einen kürzlich erschienenen Artikel von The Cogent – „Revelation of the Method“. Es ist ein brillantes Meisterwerk, das beschreibt, wie wir in aller Öffentlichkeit getäuscht werden, es wissen und trotzdem an die Täuschung glauben.

Wir sind hoffnungslos süchtig nach Fehlinformationen, um unser eigenes Verhalten zu rechtfertigen – es gibt kein Entrinnen, es sei denn, wir haben einen schockartigen Durchbruch und springen über den Zaun der Matrix. Innerhalb der Matrix glauben viele von uns, völlig abseits des Mainstreams, dass wir die rote Pille kauen; in Wirklichkeit lutschen wir an der blauen Pille. Erst wenn wir über den Zaun der Matrix springen, sind wir in der Lage, die rote Pille zu kauen und zu schlucken.

Es wird eine große Einsamkeit sein. Nur ein drastischer Bewusstseinssprung auf die Ebene der fünften Dimension, wo das Licht auf unserer Seite sein wird, wird uns widerstandsfähig und fähig machen, die rote Pille zu schlucken.

Es ist nicht unmöglich, aber es erfordert eine grundlegende Veränderung im Denken der Menschen, vor allem in der hochgebildeten, d.h. indoktrinierten und bequemen westlichen Welt. Aber wir werden nicht aufgeben. Siehe dies für weitere Einzelheiten. Ich empfehle Ihnen, diese relativ kurze Erklärung über das ausgeklügelte psychologische Kriegsspiel zu lesen, dem wir, das Volk, ausgesetzt sind.

Dies ist meine nicht abschliessende Schlussfolgerung zum WEF 2022. Sind sie auf der Gewinnerseite, mit einem gut funktionierenden Täuschungsprogramm, das uns verwirrt und schliesslich an Lügen statt an die Wahrheit glauben lässt – beides wird uns, dem Volk, gleichzeitig und / oder nacheinander präsentiert?

Verfolgen Sie einfach die Klimawandel-Agenda, die Impf-Agenda oder den vollständig inszenierte Impf-Propaganda-Dialog zwischen Klaus Schwab und Albert Bourla, dem CEO von Pfizer – und die von Schwab eingeladenen „Standing Ovations“. Siehe dies.

Gespräch zwischen Klaus Schwab und Albert Bourla

Am Ende müssen und werden wir, die Menschheit, diesen existenziellen Krieg gewinnen, einen Krieg zwischen dem dunklen Kult, angeführt von Nicht-Menschen – und uns, den Menschen.

Unsere gesamte Zivilisation steht auf dem Spiel.

So ernst ist es.