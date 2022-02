Das Who’s Who des „Great-Reset“-Plans – Das COVID-Verbrechernetz führt zu den Toren der Hölle

Mercola.com

Der deutsche Club der klaren Worte taucht tief in das Netzwerk von Personen und Organisationen ein, die für den COVID-Betrug verantwortlich sind

Ob offenkundig oder nicht, man kann so gut wie jedes Netzwerk identifizieren, indem man Punkte zwischen Personen und Organisationen verbindet. Wer arbeitet mit wem, wo und warum zusammen? Wer bezahlt wen? Und wenn Sie das getan haben, können Sie die Beweggründe hinter verschiedenen Entscheidungen klarer erkennen

Die Bill & Melinda Gates Foundation scheint an der Spitze oder im Zentrum dieses COVID-Plandemienetzwerks zu stehen. Gates ist auch ein wichtiger Geldgeber für die Mainstream-Medien, und sein Netzwerk erstreckt sich auf die globale Lebensmittel- und Klimapolitik

Die Gates Foundation spielt durch ihre Finanzierung des WEF auch eine wichtige Rolle bei The Great Reset, das im Mai 2020 auf einem WEF-Gipfel offiziell vorgestellt wurde

Jeder erdenkliche Aspekt des Lebens und der Gesellschaft soll nach ihrem Plan „zurückgesetzt“ werden. Letztendlich ist es das, wo uns dieses kriminelle COVID-Unternehmen hinführen will

Das obige Video des deutschen Clubs der Klaren Worte gibt einen tiefen Einblick in das Netzwerk von Personen und Organisationen, die für den COVID-Betrug verantwortlich sind.

Der Beitrag wird von dem Journalisten und Filmemacher Markus Langemann geleitet. Wie Langemann feststellt, gewinnen im Leben nicht unbedingt die Menschen mit den besten Ideen. Vielmehr gewinnen diejenigen, die im „richtigen“ Netzwerk sind – ein Netzwerk mit Menschen an den richtigen Stellen. Unterschätzen Sie niemals die Macht eines Netzwerks.

Manche Netzwerke sind sichtbar. Ein Beispiel wäre ein Ehemaligen-Netzwerk, dem Sie beitreten können, um Ihre Karriere zu fördern. Andere Netzwerke sind versteckter, geheimnisvoller und exklusiver und können nur durch eine gezielte Einladung eines anderen Mitglieds betreten werden.

Ob offenkundig oder nicht, Sie können so gut wie jedes Netzwerk erkennen, indem Sie die Verbindungen zwischen Personen und Organisationen herstellen. Wer arbeitet mit wem, wo und warum zusammen? Wer bezahlt wen? Und wenn Sie das getan haben, können Sie die Beweggründe hinter verschiedenen Entscheidungen klarer erkennen.

Ein globales Netzwerk aufgedeckt

In diesem Video stellt Langemann „ein weltweit einzigartiges Netzwerkdokument vor, das erstmals das komplexe Beziehungsgeflecht von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Unternehmen, Dokumenten und Personen aufzeigt“.

Das 170-seitige Dokument zeigt mehr als 7.200 Verbindungen zwischen 6.500 Einrichtungen und Objekten auf, darunter auch Zahlungsströme und Investitionen.

Im Fall der Bill & Melinda Gates Foundation sehen Sie bereits auf Seite 4 des Dokuments, dass diese Stiftung im Zeitraum von 1994 bis 2001 allein in den USA 43 Milliarden Dollar [wohlgemerkt: Milliarden] ausgegeben und in Deutschland in diesem Zeitraum rund eine halbe Milliarde Dollar verteilt hat, sagt Langemann.

Sie können das Dokument hier einsehen und herunterladen. Das Dokument ist größtenteils auf Englisch. Es ist unglaublich umfangreich und beschreibt ein globales Netzwerk, das hinter den Kulissen arbeitet, um Einfluss auf die globale Gesundheit, Finanzen und Regierungsführung zu nehmen.

Interessanterweise wurde das Dokument mit einer Software erstellt, die Ermittler und Detektive verwenden, um versteckte Verbindungen zwischen potenziellen Verdächtigen zu erkennen. Alle Datenpunkte, Dokumente, Zahlungsdaten usw. sind öffentlich zugänglich.

Rote Pfeile werden im gesamten Dokument verwendet, um Geldflüsse wie Zuschüsse, Spenden und andere Zahlungen anzuzeigen. Ein Beispiel: Wie auf Seite 3 des Dokuments dargestellt, werden mindestens 21 US-Universitäten von und durch nur drei wichtige Organisationen finanziert:

Die Bill & Melinda Gates Stiftung

Das Projekt Open Philanthropy, eine Forschungs- und Förderungsstiftung, die mit dem WEF verbunden ist

Der Wellcome Trust, die zweitgrößte Gesundheitsstiftung der Welt mit Sitz im Vereinigten Königreich.

Eine kleine, eingeschworene Gruppe

Nach Angaben des anonymen IT-Spezialisten, der das Dokument verfasst hat, besteht der Kern dieses „kriminellen COVID-Netzes“, um den sich fast alles dreht, aus nicht mehr als 20 oder 30 Personen. Einige von ihnen erscheinen auf Seite 36.

Sie trafen sich am 8. Mai 2019 bei einer CDU/CSU-Veranstaltung, bei der sie darüber diskutierten, wie die globale Gesundheit gestärkt und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen umgesetzt werden können. Die CDU/CSU ist ein politisches Bündnis aus zwei deutschen Parteien, der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) und der Christlich Sozialen Union in Bayern (CSU). Zu den Teilnehmern gehörten:

Hermann Gröhe, Mitglied der Christlich Demokratischen Union (CDU) und ehemaliger Bundesminister für Gesundheit

Ralph Brinkhaus, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU

Dr. Angela Merkel, ehemalige deutsche Bundeskanzlerin und CDU-Mitglied

Ilona Kickbush, Ph.D., Hochschulinstitut für internationale und Entwicklungsstudien, Genf

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO

Dr. Christian Drosten, ein deutscher Virologe, der Anfang 2020 den COVID PCR-Test entwickelt hat

Dr. Clarissa Prazeres da Costa, Mikrobiologin und Spezialistin für Infektionskrankheiten

Joe Cerrell, geschäftsführender Direktor für Europa, den Nahen Osten und Ostasien bei der Gates-Stiftung

Professor Jeremy Farrar, Direktor des Wellcome Trust

Dr. Georg Kippels, CDU-Mitglied

Jens Spahn, CDU-Mitglied und ehemaliger Bundesgesundheitsminister

Ab dieser Sitzung im Mai 2019 finden sich diese Personen immer wieder in sich überschneidenden Arbeitsgruppen. Man findet sie auch in der Vergangenheit wieder.

So waren Farrar, Drosten und Kickbush am 14. Februar 2019 bei einer Übung zum Thema „International Response to Deliberate Biological Events“ (Internationale Reaktion auf vorsätzliche biologische Ereignisse) anwesend, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz stattfand (siehe Seite 124). Anwesend waren auch Vertreter des Robert-Koch-Instituts, des chinesischen CDC und der Gates Foundation.

In den Jahren 2017 und 2018 wurden Kickbush, Drosten und Farrar als Mitglieder des International Advisory Board on Global Health aufgenommen. Farrar und Kickbush gehören auch dem Global Preparedness Monitoring Board an, einer gemeinsamen Einrichtung der WHO und der Weltbank, die im Mai 2018 offiziell gegründet wurde. (Dr. Anthony Fauci ist ein weiteres Mitglied dieses Gremiums.) Zwei weitere wichtige Personen in diesem Netzwerk sind:

Dr. Chris Elias, Präsident des Global Development Program bei der Gates Foundation. Auch er gehört sowohl dem Global Preparedness Monitoring Board als auch dem International Advisory Board on Global Health an, zusammen mit Kickbush, Drosten und Farrar.

Dr. Peter Piot, belgisch-britischer Mikrobiologe, bekannt für seine Forschungen zu Ebola und AIDS, Professor für globale Gesundheit, Direktor der London School of Hygiene and Tropical Medicine, Senior Fellow des Global Health Program der Gates Foundation und ehemaliger Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen.

Wichtige Organisationen

Aufgrund der Komplexität der Netzwerkverbindungen gibt es keine einfache Möglichkeit, sie hier zusammenzufassen. Sie müssen das Dokument einfach Seite für Seite durchgehen. Zu den wichtigsten Organisationen, deren Netzwerkverbindungen detailliert aufgeführt sind, gehören jedoch:

Die Bill & Melinda Gates Stiftung

Der Wellcome Trust, eine Organisation, die von GlaxoSmithKline (einem Impfstoffhersteller, an dem Bill Gates finanziell beteiligt ist) finanziert wird und mit diesem strategisch verbunden ist

Die Weltgesundheitsorganisation

Die Rockefeller-Stiftung

Die Weltbankgruppe

Das Weltwirtschaftsforum (WEF)

GAVI, die von der Gates-Stiftung gegründete Vaccine Alliance

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), gegründet von den Regierungen von Norwegen und Indien, der Gates Foundation, dem Wellcome Trust und dem WEF

Der Globale Fonds

Forum of Young Global Leaders, gegründet vom WEF im Jahr 2004

FIND, die globale Allianz für Diagnostik, will den gleichberechtigten Zugang zu zuverlässigen Diagnosen auf der ganzen Welt sicherstellen

Große Pharmaunternehmen

Johns Hopkins Universität

Charité, Universitätsmedizin Berlin

Das Robert-Koch-Institut

Die Europäische Kommission

Die Europäische Arzneimittel- und Medizinprodukteaufsichtsbehörde (MHRA)

Das Schweizerische Heilmittelinstitut

Der deutsche Global Health Hub

Von diesen scheint die Bill & Melinda Gates Foundation an der Spitze oder im Zentrum dieses kriminellen Netzwerks zu stehen, je nachdem, wie man es sich vorstellt. Gates ist auch ein wichtiger Geldgeber der Mainstream-Medien, was natürlich wichtig ist, wenn man eine einseitig gute Presse sicherstellen will.

Medienkontrolle durch Gates

In der Vergangenheit finanzierte die Bill & Melinda Gates Foundation die Platzierung von „aufklärenden“ Botschaften in beliebten Fernsehsendungen wie „ER“, „Law & Order“ und „Private Practice“: SVU“ und „Private Practice“, einschließlich Themen wie HIV-Prävention, chirurgische Sicherheit und die Verbreitung von Infektionskrankheiten, d. h. Impfungen. Aber das war nur der Anfang.

Mit über mehr als 30.000 Zuschüsse hat Gates mindestens 319 Millionen Dollar an die Medien gespendet, darunter CNN, NBC, NPR, PBS, The Atlantic, Texas Tribune (USA), die BBC, The Guardian, The Financial Times, The Daily Telegraph (Großbritannien), Le Monde (Frankreich), Der Spiegel (Deutschland), El País (Spanien) und globale Sender wie Al-Jazeera.

Mehr als 38 Millionen Dollar von Gates‘ Geld sind auch in Zentren für investigativen Journalismus geflossen. Der größte Teil dieser Gelder floss in die Entwicklung und den Ausbau der Medien in Afrika. Wie Sie vielleicht vermuten, sind die Spenden von Gates an Bedingungen geknüpft. Wie die Columbia Journalism Review berichtet:

Wenn Gates Geld an Nachrichtenredaktionen vergibt, schränkt er die Verwendung des Geldes ein – oft für Themen wie globale Gesundheit und Bildung, an denen die Stiftung arbeitet – was dazu beitragen kann, seine Agenda in den Nachrichtenmedien zu fördern. Im Jahr 2015 gab Gates beispielsweise 383.000 Dollar an das Poynter Institute, eine viel zitierte Autorität für journalistische Ethik … mit der Zweckbestimmung, „ie Genauigkeit von Behauptungen über globale Gesundheit und Entwicklung in den weltweiten Medien zu verbessern. Kelly McBride, Senior Vice President von Poynter, sagte, dass das Geld von Gates an Websites zur Überprüfung von Fakten in den Medien weitergeleitet wurde …

Seit dem Jahr 2000 hat die Gates-Stiftung NPR 17,5 Millionen Dollar [jetzt bis zu 24,6 Millionen Dollar] in Form von 10 wohltätigen Zuschüssen gegeben – alle für die Berichterstattung über globale Gesundheit und Bildung bestimmt, spezifische Themen, an denen Gates arbeitet.

Wer kontrolliert sonst noch die Medien?

Die Macht, die Gates über die Medien hat, ist immens, aber er ist nicht der einzige Akteur. Zu den anderen Akteuren, die die Medien kontrollieren, gehören BlackRock und die Vanguard Group, die beiden größten Vermögensverwaltungsfirmen der Welt, die auch Big Pharma kontrollieren. Sie stehen an der Spitze einer Pyramide, die im Grunde alles kontrolliert, aber man hört nichts über ihr erschreckendes Monopol, weil sie auch die Medien besitzen. Wie in dem Video „The Puppet Masters Portfolios“ erwähnt, besitzen Vanguard und Blackrock:

… besitzen die Nachrichten, die erstellt werden, sie besitzen die Verbreitung der Nachrichten, die erstellt werden, sie besitzen das Leben der Reporter, die über die Nachrichten berichten, die verbreitet werden, die auf Ihrem Fernsehschirm erstellt werden. CBS, FOX, ABC, es spielt keine Rolle, welchen Sender Sie sehen.

Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die konventionellen Medien unter der Kontrolle mächtiger Einflüsse stehen – sei es Bill Gates, BlackRock oder Vanguard – und dass ihre primäre Absicht nicht darin besteht, Ihnen objektive Informationen zu liefern, sondern vielmehr die Ziele dieser Einflüsse zu fördern.

Wem gehört wirklich die Welt?

BlackRock und Vanguard besitzen auch Anteile an einer unvorstellbar langen Liste von praktisch allen großen Unternehmen der Welt. Abgesehen von den Weltmedien erstrecken sich die von Blackrock und Vanguard kontrollierten Unternehmen auf alles, von der Unterhaltung über Fluggesellschaften bis hin zu sozialen Medien und Kommunikation – buchstäblich alles, was man sich vorstellen kann, und vieles, was man sich nicht vorstellen kann.

Zusammen bilden sie ein verstecktes Monopol auf die globalen Vermögensbestände, und durch ihren Einfluss auf unsere zentralisierten Medien haben sie die Macht, einen großen Teil der Weltwirtschaft und der Ereignisse zu manipulieren und zu kontrollieren, und wie die Welt das alles sieht.

Insgesamt sind BlackRock und Vanguard an rund 1.600 amerikanischen Unternehmen beteiligt, die 2015 zusammen einen Umsatz von 9,1 Billionen Dollar erzielten. Nimmt man den drittgrößten globalen Eigentümer State Street hinzu, umfasst ihr gemeinsamer Besitz fast 90 % aller S&P 500-Unternehmen.

Interessanterweise hält Vanguard auch einen großen Anteil an Blackrock. Blackrock wiederum wurde von Bloomberg als „vierter Zweig der Regierung“ bezeichnet, da es das einzige private Unternehmen ist, das finanzielle Vereinbarungen hat, um dem Zentralbanksystem Geld zu leihen.

Zu den Eigentümern und Aktionären von Vanguard gehören die Rothschild Investment Corp, die Edmond De Rothschild Holding, die italienische Familie Orsini, die amerikanische Familie Bush, das britische Königshaus, die Familie du Pont, die Familien Morgan, Vanderbilt und Rockefeller.

Gates diktiert auch die globale Ernährungspolitik

Neben seinem Einfluss auf die globale Gesundheits- und Medienwelt umfasst Bill Gates‘ Netzwerk auch die globale Lebensmittel- und Agrarpolitik. Er ist sogar einer der größten Ackerlandbesitzer in den USA. Wäre Gates ein Befürworter des biologischen Landbaus, würde man seinen Landbesitz wahrscheinlich als eine gute Sache ansehen, aber er ist alles andere als das.

Im Gegenteil, er ist nicht nur ein langjähriger Befürworter von GVO und giftigen Agrarchemikalien, er hat auch zu Protokoll gegeben, dass er die westlichen Nationen dazu drängt, auf 100% synthetisches, im Labor gezüchtetes Rindfleischimitat umzusteigen, und er hat gegen Gesetzesversuche gewettert, die sicherstellen sollen, dass gefälschtes Fleisch ordnungsgemäß gekennzeichnet wird, da dies die öffentliche Akzeptanz bremsen würde.

Es überrascht nicht, dass Gates finanziell in die meisten der von ihm vorgeschlagenen „Lösungen“ für die Probleme der Welt investiert, sei es Hunger, Krankheiten, virale Pandemien oder der Klimawandel.

Es ist diese Art von eigennützigen Bemühungen, die Gates den inoffiziellen Titel des gefährlichsten Philanthropen der Welt eingebracht haben. Wie AGRA Watch, Vandana Shiva, Ph.D., und andere festgestellt haben, schafft Gates‘ Philanthropie für jedes Problem, das er zu lösen verspricht, mehrere neue und kann am besten als „Philanthrokapitalismus“ beschrieben werden.

Immer wieder hat Gates‘ globalistischer Ansatz in der Landwirtschaft verheerende Folgen für die Nachhaltigkeit der Ernährung und der Umwelt im Allgemeinen und die lokale Ernährungssicherheit im Besonderen. Für Gates und seine Verbündeten aus der Wirtschaft ist er jedoch profitabel und fördert den technokratischen Plan, die Welt zu kontrollieren, indem er alle Ressourcen der Welt besitzt.

[The Great Reset] ist eine Vision für die Umwandlung der Welt in einen totalitären und autoritären Überwachungsstaat, der von Technokraten manipuliert wird, um traumatisierte Bevölkerungen zu verwalten, den Reichtum nach oben zu verlagern und den Interessen der elitären Milliardärs-Oligarchen zu dienen. ~ The Defender

Das WEF, das von dem Technokraten Klaus Schwab gegründet wurde, ist nur eine der globalen Nichtregierungsorganisationen, die dazu beitragen, Gates‘ zerstörerische Agrar- und Nahrungsmittelfälschungsagenda zu fördern.

Der große Reset des Lebens, wie wir es kennen

Die Gates-Stiftung spielt durch ihre Finanzierung des WEF auch eine wichtige Rolle bei The Great Reset, das offiziell auf einem WEF-Gipfel im Mai 2020 vorgestellt wurde. Wie von The Defender berichtet, ist der Great Reset:

… ist eine Vision für die Überführung der Welt in einen totalitären und autoritären Überwachungsstaat, der von Technokraten manipuliert wird, um traumatisierte Bevölkerungen zu verwalten, den Reichtum nach oben zu verlagern und den Interessen der elitären Milliardärs-Oligarchen zu dienen.

Jeder erdenkliche Aspekt des Lebens und der Gesellschaft soll nach ihrem Plan „umgestellt“ werden – einschließlich der globalen Ernährungspolitik. Angeführt wird dieser Vorstoß von einer Organisation namens EAT Forum, die vom Wellcome Trust mitbegründet wurde und sich selbst als „Davos für Lebensmittel“ bezeichnet.

Die größte Initiative des EAT-Forums heißt FReSH und zielt darauf ab, das Lebensmittelsystem als Ganzes zu verändern. Zu den Projektpartnern in diesem Projekt gehören Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever und Google. EAT arbeitet außerdem mit fast 40 Stadtverwaltungen in Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Südamerika und Australien zusammen und unterstützt das von Gates finanzierte Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) bei der Erstellung aktualisierter Ernährungsrichtlinien.

Wie Sie sehen, sind die Gates Foundation, das WEF und der Wellcome Trust in jedem Netzwerk vertreten, egal ob es sich um globale Gesundheit, Finanzen, Medien, Umweltpolitik oder Ernährung handelt, und das Bindeglied zwischen ihnen ist der Plan „The Great Reset“ mit seiner Vierten Industriellen Revolution (eine weitere Erfindung von Schwab), bei der es um die Umwandlung der Menschheit in internetfähige Cyborgs geht.

Und genau dorthin will uns dieses kriminelle Unternehmen COVID bringen. Um zu verhindern, dass dieser dystopische Albtraum zu unserem Schicksal wird, müssen wir die verborgenen Netzwerke erkennen, die hinter den Kulissen arbeiten.

Wir müssen erkennen, dass Entscheidungen nicht zufällig getroffen werden. Es gibt einen Plan, und Entscheidungen in scheinbar unterschiedlichen Bereichen haben in Wirklichkeit das gleiche Ziel. Das kann man nicht erkennen, wenn man denkt, dass Menschen, Organisationen und sogar Länder unabhängig voneinander arbeiten.

Sie sind in Wirklichkeit vernetzt, und das macht sie so mächtig. Das, was diese Macht unterbrechen oder brechen kann, ist die öffentliche Einsicht in diese Netzwerke und das Verständnis dafür, dass das ultimative Ziel aller von ihnen darin besteht, die Zivilisation „zurückzusetzen“ und „neu aufzubauen“ („Build Back Better“), und zwar in eine, die sie selbst geschaffen haben.

Quellen: