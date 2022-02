In Dänemark, eines der meist geimpften Länder erreicht die Todesfälle einen Höchststand

Zu Beginn dieses Monats hob Dänemark fast alle seine COVID-Maßnahmen auf. In den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es keine Gesichtsmasken mehr, die Geschäfte haben wieder unbegrenzt Kunden und auch die Nachtclubs haben wieder geöffnet.

„Wir verabschieden uns von den Einschränkungen und begrüßen das Leben, wie wir es vor Corona kannten“, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Dänemark war damit das erste EU-Land, das einen solch weitreichenden Schritt unternahm.

Während mehr als 80 % der Dänen vollständig geimpft sind, nähert sich inzwischen die Zahl der Todesfälle einem Rekordhoch. Das ist merkwürdig, da sich nur relativ wenige Menschen auf der Intensivstation befinden.

In Israel zeigt sich ein ähnliches Bild: Trotz hoher Durchimpfungsrate verzeichnete das Land in diesem Winter eine Rekordzahl von Todesfällen. Der einzige Unterschied war, dass in Israel viele Menschen auf der Intensivstation lagen.

Auch in Schweden steigt die Zahl der Todesopfer, obwohl dort noch keine Rekorde gebrochen werden, weil frühere Wellen intensiver waren. Das ist seltsam, denn im Frühjahr 2021 gab es viele Corona-Patienten auf der Intensivstation, aber nur wenige Menschen starben. Heute gibt es nur noch wenige Patienten auf der Intensivstation, aber relativ viele Todesfälle.

Die hohen Todesraten in Dänemark und Israel trotz Impfung und die Milde von Omikron sind auffällig und sollten weiter untersucht werden, schreibt The Daily Sceptic.