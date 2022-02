Die verrückten Maßnahmen von Premierminister Draghi haben dazu geführt, dass nun eine Million Menschen ohne Einkommen dastehen.

Die Pharmaindustrie und die Europäische Gesundheitsorganisation haben die Pflicht, die Gesundheit der Bürger zu schützen, auch vor unwirksamen Medikamenten und Impfstoffen, sagte der kroatische Europaabgeordnete Mislav Kolakusic im Europäischen Parlament.

Er wies darauf hin, dass die Europäische Gesundheitsorganisation Corona-Impfstoffe zugelassen hat, obwohl es keinen wissenschaftlichen Beweis für ihre Wirksamkeit gibt. „Sie haben eine Wirksamkeit von null Prozent“, sagte Kolakusic.

Official data from many countries show that the C-19 vaccine does not protect against disease or infection. Due to the insane measures of 🇮🇹PM Draghi, a million people in 🇮🇹 will no longer be able to earn a living. They are not interested in the facts, nor have they ever been. pic.twitter.com/byCauyVWmB