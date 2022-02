VAERS-Daten zeigen mehr als 24000 Tote durch die Covid-Impfstoffe

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.119.063 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 23.990 Todesfälle und 192.517 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 11. Februar 2022 erfasst wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 11. Februar 2022 insgesamt 1.119.063 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 23.990 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 375 gegenüber der Vorwoche – und 192.517 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.382 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 11. Februar 2022 760.102 unerwünschte Ereignisse, darunter 10.909 Todesfälle und 79.111 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 11. Februar gemeldeten 10.909 Todesfällen in den USA traten 18 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 23 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 60 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 11. Februar 546 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 321 Millionen Dosen von Pfizer, 206 Millionen Dosen von Moderna und 18 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 11. Februar 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

8.173 unerwünschte Ereignisse, darunter 179, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und 3 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 7-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 1975356) aus Minnesota, das 11 Tage nach der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, als es von seiner Mutter nicht mehr ansprechbar war. Eine Autopsie ist noch nicht abgeschlossen.

16 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

29 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 11. Februar 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

29.154 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.675 als schwerwiegend eingestufte und 38 gemeldete Todesfälle.

Bei den jüngsten Todesfällen handelt es sich um einen 13-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2042005) aus einem nicht näher bezeichneten Bundesstaat, der sieben Monate nach Verabreichung seiner zweiten Moderna-Dosis an einem plötzlichen Herzinfarkt starb, und um eine 17-jährige Frau aus einem nicht näher bezeichneten Bundesstaat (VAERS-Identifikationsnummer 2039111), die nach Verabreichung ihrer ersten Moderna-Dosis starb. Die medizinischen Informationen waren begrenzt und es ist nicht bekannt, ob in beiden Fällen eine Autopsie durchgeführt wurde.

68 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

639 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 627 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

158 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 11. Februar 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 11. Februar meldeten 5.086 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.635 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.557 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51% auf Impfungen von Pfizer, 40% auf Moderna und 8% auf J&J zurückgeführt.

851 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 40 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.323 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.592 Berichte über Myokardinfarkte.

13.102 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.846 Berichte Pfizer zugeschrieben, 4.670 Berichte Moderna und 2.542 Berichte J&J.

3.992 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 2.456 Fälle Pfizer, 1.335 Fälle Moderna und 170 Fälle dem Impfstoff COVID von J&J zugeschrieben werden.

Impfstoff von Pfizer und BioNTech gegen die Omikron-Variante von COVID verzögert sich

Der neue Impfstoff von Pfizer und BioNTech, der speziell auf die Omicron-Variante abzielt, hat sich um mehrere Wochen verzögert, weil die Datenerfassung langsamer als erwartet verlief, sagte Ugur Sahin, CEO von BioNTech, am Donnerstag.

Sobald ein neuer Impfstoff fertig sei, werde das Unternehmen prüfen, ob ein variantenspezifischer Impfstoff noch erforderlich sei, so Sahin.

„Wenn die Welle endet, heißt das nicht, dass sie nicht wieder beginnen kann“, sagte er und fügte hinzu, dass BioNTech neue Impfstoffe entwickeln könnte, wenn neue Varianten auftauchen.

„Ich sehe die Situation wirklich nicht mehr so dramatisch“, sagte Sahin und bezog sich dabei auf die zukünftige Entwicklung von COVID. Pfizer und BioNTech hatten ursprünglich geplant, bis Ende März einen neuen Impfstoff auf den Markt zu bringen, sagten aber, dies hänge davon ab, wie viele klinische Daten die Regulierungsbehörden verlangen würden.

Autopsien zeigen, dass zwei Teenager an einer durch den Impfstoff von Pfizer verursachten Herzentzündung gestorben sind

Pathologen, die die Autopsien von zwei Teenagern untersuchten, die wenige Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer gestorben waren, kamen zu dem Schluss, dass der Impfstoff den Tod der Teenager verursacht hat.

Die drei Pathologen, von denen zwei Gerichtsmediziner sind, veröffentlichten ihre Ergebnisse am 14. Februar in einem Artikel mit dem Titel „Autopsy Histopathologic Cardiac Findings in Two Adolescents Following the Second COVID-19 Vaccine Dose“ in den Archives of Pathology and Laboratory Medicine.

Die Ergebnisse der Autoren waren schlüssig. Zwei Jungen im Teenageralter wurden drei und vier Tage nach Verabreichung der zweiten COVID-19-Dosis von Pfizer-BioNTech in ihren Wohnungen für tot erklärt.

Es gab keine Hinweise auf eine aktive oder frühere COVID-19-Infektion.

Die toxikologischen Untersuchungen der Teenager waren negativ (d. h. es waren keine Drogen oder Gifte in ihrem Körper vorhanden).

Richter hindert Air Force daran, einen Offizier zu bestrafen, der die COVID-Impfung aus religiösen Gründen verweigert hat

Bundesrichter Tillman E. Self III erließ eine einstweilige Verfügung für einen Reserveoffizier der Luftwaffe, dem eine religiöse Befreiung von der COVID-Impfpflicht des Militärs verweigert wurde, und bezeichnete das Verfahren des Militärs zur Gewährung einer religiösen Befreiung als „illusorisch und unaufrichtig“.

Der Richter sagte, dass die Luftwaffe wahrscheinlich die Rechte der Offizierin nach dem ersten Verfassungszusatz verletzt hat, als sie ihren Antrag auf eine religiöse Befreiung und die anschließende Berufung ablehnte, und wies die Luftwaffe an, „alle nachteiligen Maßnahmen“ gegen die Offizierin auf der Grundlage „dieser Klage oder ihres Antrags auf eine religiöse Befreiung zu unterlassen, insbesondere einschließlich der Erzwingung ihrer Pensionierung“.

Bis zum 8. Februar hatte die Luftwaffe nur 3313 Impfbefreiungen genehmigt, die jedoch aus medizinischen oder nicht-religiösen administrativen Gründen gewährt wurden. Zu dem Zeitpunkt, als die ungenannte Offizierin am 6. Januar ihre Klage einreichte, hatte die Luftwaffe noch keine religiösen Ausnahmen gewährt.

Bis heute hat die Luftwaffe nur neun religiöse Ausnahmegenehmigungen erteilt, 3.665 Anträge abgelehnt und prüft noch 3.288 Anträge. 142 aktive Luftwaffenangehörige wurden wegen der Verweigerung des Impfstoffs verwaltungsmäßig getrennt, so die Luftwaffe in ihrem COVID-Update von letzter Woche.